Лукашенко: Мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было

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Лукашенко: Мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было


На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Александр Лукашенко чётко обозначил философию Белоруссии: постоянная подготовка к войне – это не агрессия, а единственный способ её предотвратить:



Вперёд иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было. А у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно.

Суть разницы между министерствами в России, Беларуси и США – в подходе. Наши оборонные ведомства выдвигаются вперёд лишь в ответ на угрозы, когда дипломатия отходит на второй план. Американское же «ведомство войны» работает на создание конфликтов по всему миру, что мы уже не раз видели на примере Югославии, Ирака, Ирана.

Лукашенко неоднократно подчёркивал: Минск «по полной программе» готовится к любому развитию событий, но воевать ни с кем не собирается, если агрессии не будет.

На этом фоне слова о необходимости усиления обороны республики и наращивания поставок вооружений звучат не как угроза, а как превентивная мера. Пока западные «ястребы» расписывают сценарии использования ВСУ против Белоруссии, в Минске спокойно, без паники, укрепляют вооружённые силы.
5 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:38
    Хочешь мира - готовься к войне.
  2. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -1
    Сегодня, 17:21
    Теперь еще и "Сармат" будет требовать....
  3. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 17:23
    За всю историю Беларуси, враги обычно к нам с войной приходили. Беларусы никогда ни на кого не нападали. Но за свою землю дрались отчаянно.
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 17:40
      Ну... всяко было... С начала ВОВ были регионы, которые поверили немцу.. думали, что "носители демократии" пришли.. и даже не сопротивлялись.. А вот когда немец лютовать начал - вот тут-то и опомнились: сразу в партизаны народ потянулся... Полистайте историю внимательно. Я еще от очевидцев это слыхал, лично общался с некоторыми и был также несколько обескуражен и очень удивлен в свое время.. Но оно так. Абсолютная правда только в том, что белорусы точно никогда самостоятельно ни на кого не нападали. А если уж вообще о Беларуси говорить, то у нее еще собственной истории пока как таковой и не было - всего с 91-го года она самостоятельная.. Раньше в разных составах эта территория была. Ну Вы в курсе, я уверен.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 18:09
      Беларусы никогда ни на кого не нападали. Но за свою землю дрались отчаянно

      При том при всём при этом.
      Кабы не окруженцы Минского Котла, не было бы в Белоруссии массового, а главное - эффективного партизанского движения. Они-то и разожгли пламя народной войны и пожары деревень, сжигаемых карателями. Права тут ведьма С.Алексиевич, как ни крути.
      Так что укреплять именно оборону для Белоруссии означает готовится к новому грандиозному котлу, а не к развитию операции Багратион. Надеюсь Виктор Геннадиевич в курсе.