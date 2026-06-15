Лукашенко: Мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было
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На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Александр Лукашенко чётко обозначил философию Белоруссии: постоянная подготовка к войне – это не агрессия, а единственный способ её предотвратить:
Вперёд иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы её не было. А у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно.
Суть разницы между министерствами в России, Беларуси и США – в подходе. Наши оборонные ведомства выдвигаются вперёд лишь в ответ на угрозы, когда дипломатия отходит на второй план. Американское же «ведомство войны» работает на создание конфликтов по всему миру, что мы уже не раз видели на примере Югославии, Ирака, Ирана.
Лукашенко неоднократно подчёркивал: Минск «по полной программе» готовится к любому развитию событий, но воевать ни с кем не собирается, если агрессии не будет.
На этом фоне слова о необходимости усиления обороны республики и наращивания поставок вооружений звучат не как угроза, а как превентивная мера. Пока западные «ястребы» расписывают сценарии использования ВСУ против Белоруссии, в Минске спокойно, без паники, укрепляют вооружённые силы.
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