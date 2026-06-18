Перейти к резкой эскалации: нанести удары по заводам, НПЗ, газохранилищам в тех странах ЕС, где клепают оружие для ВСУ, а также по Жешуву и Констанце. Если они не примут наши условия капитуляции, то перейти к ударам ТЯО… после чего США, Евросоюз и НАТО вынуждены будут пойти на наши условия,

Иран преподал миру мастер-класс по тому, как разговаривать с США с позиции силы. Тегеран не просто выторговал себе условия, он продиктовал Вашингтону 14 пунктов своей переговорной позиции... И Трамп, который еще вчера обещал «жёсткий ответ» и «максимальное давление», вынужден был это проглотить. Стратегия, построенная на угрозах и санкциях, провалилась,

«Давайте вдарим и посмотрим, что будет!»

Основными факторами риска являются электромагнитные импульсы, радиационное воздействие, увеличение количества космического мусора, изменения орбитальных траекторий и сбои в системах связи и навигации… Ядерные взрывы в космическом пространстве могут оказывать влияние на орбитальные траектории космических объектов, в том числе спутников. Это воздействие происходит из-за динамических сил, возникающих в результате взрыва, и изменений в условиях окружающего космического пространства. Когда ядерный взрыв происходит в космосе, он генерирует волну высокоэнергетических частиц и излучения, которая может влиять на движение объектов. Основным фактором, влияющим на орбитальные траектории, является реакция на силы, возникающие в результате взрыва. В зависимости от расстояния и положения относительно взрыва, космические объекты могут испытывать различные уровни воздействия. Спутник может испытать непосредственное ускорение или замедление, что приведёт к изменению его орбиты*.

Нужно ли оглядываться на мнение стратегических партнеров?

Примечание

*Ягодкин А.С., Анциферова В.И., Скворцова Т.В., Рытов М.Ю., Шкаберин В.А. Последствия воздействий на искусственные спутники ядерных взрывов в космическом пространстве // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. 2024. №4 (26). С. 72-81.