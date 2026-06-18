«Нужно вдарить по Европе»: способна ли эскалация ради деэскалации ускорить завершение СВО?
Среди части патриотически настроенных блогеров и обывателей уже давно бытует мнение о том, что к завершению специальной военной операции (СВО) можно прийти путем эскалации ради деэскалации. Речь идет о том, что Россия должна нанести удары по Европе, после чего, предполагается, что она сразу дрогнет и пойдет на условия России. Следует отметить, что это мнение достаточно распространено и популярно.
О том, что из себя представляет данная стратегия, достаточно ёмко написал политолог Юрий Баранчик, некоторое время назад призывавший нанести удары по Европе.
В общем, если еще больше упростить, то данная стратегия (если её можно так назвать) сводится к предположению, что если «бахнуть по Европе», то это ускорит завершение СВО. Говоря иным языком, необходимо повысить для НАТО цену за гибридную войну с Россией, и тогда они дрогнут. Запрос на подобную стратегию в обществе действительно есть, ибо многие граждане задаются вопросом: когда же мы уже начнем воевать по-настоящему?
Однако здесь возникает логичный вопрос: на чем основываются предположения о том, что Европа и страны НАТО дрогнут?
Некоторые приводят в пример ситуацию на Ближнем Востоке, где разразился военный конфликт между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Логика здесь следующая: раз США ведут переговоры с Ираном и пытаются выйти из войны, значит они слабы. Раз Европа и страны НАТО не стали вмешиваться в войну на стороне США, значит они слабы.
Стоит отметить, что сравнение СВО и войны на Ближнем Востоке не совсем корректно, поскольку мы имеем дело с разными конфликтами. Следует напомнить, что, во-первых, США начали войну с Ираном по договоренности с Израилем и сразу же нанесли удары по центрам принятия решений (как сейчас модно говорить), убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также ряд руководителей КСИР, а во-вторых, США изначально не планировали ввязываться в наземную операцию, рассчитывая достигнуть целей лишь с помощью воздушной кампании.
Когда же это не удалось, Дональд Трамп, понимая, что ввязался в длительное противостояние, решил искать пути выхода из ситуации, в том числе руководствуясь политическими мотивами – скорые выборы в Конгресс, где позиции его партии могут пошатнуться. При этом конфликт пока еще так и не завершен.
Европа, находящаяся в довольно натянутых отношениях с США, в происходящее вмешиваться не стала. По факту это указывает лишь на то, что среди стран НАТО есть существенные противоречия (которые с приходом Трампа к власти серьезно усилились), и что американцы не до конца просчитали варианты развития событий, а не на то, что все испугались Ирана.
Но указывает ли это на то, что, если Россия ударит по Жешуву и Констанце, Европа и США вдруг пойдут на российские условия?
«Давайте вдарим и посмотрим, что будет!»
Давайте себе представим гипотетическую ситуацию – Россия наносит ракетные удары по заводам в странах ЕС, которые участвуют в производстве оружия для ВСУ, а также по Жешуву и Констанце. Или по странам Прибалтики, воздушное пространство которых предположительно используется украинскими дронами для атак по Ленинградской области (как пишет тот же «Рыбарь» – едва ли дроны запускаются непосредственно из стран Прибалтики, скорее они просто иногда залетают туда).
Что предпримет Европа? Достаточно наивно полагать, что она тут же запросит переговоров и пойдет на условия России. Вероятнее всего, она нанесет ответные удары по территории России. Обмен ударами будет означать одно – начало прямого военного конфликта между блоком НАТО и Россией.
Больше всего от этого, вероятно, выиграет Зеленский – украинский президент-диктатор, который давно мечтает втянуть Европу в открытую войну с Россией, радостно заявит о том, что он-де предупреждал о подобном развитии событий.
Сложно предположить, как конкретно поведут себя политики в Европе, поскольку политические элиты что на Западе, что на Востоке в принципе сильно деградировали и ныне вполне способны на неадекватные действия. Однако предположения о том, что они сразу же капитулируют перед Россией, представляются как минимум наивными и не подкреплёнными никакими фактами.
Далее, тот же политолог Юрий Баранчик, в случае отказа Европы пойти на условия России (при этом перечень этих условий он не называет, поскольку даже цели СВО за 4 года сильно трансформировались), он предлагает перейти к ударам тактическим ядерным оружием (ТЯО), предполагая, что после этого они-де на наши условия точно пойдут.
А если не пойдут и ударят ядерным оружием в ответ — разве эта простая и очевидная мысль не посещала сторонников «давайте вдарим и посмотрим, что будет»?
Военные чиновники НАТО в последнее время делают достаточно агрессивные заявления – в частности, совсем недавно командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил в интервью Telegraph, что «в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря». Есть основания предполагать, что подобные угрозы в случае чего не будут реализованы?
По этой причине, призывая к тем или иным действиям, следует внимательно оценивать возможные последствия.
Провести ядерные испытания или ударить баллистической ракетой куда-то по безлюдному острову рядом с Британией в качестве демонстрации серьезности намерения применения силы – это одно. Наносить же реальные удары по объектам в странах Европы – это совсем другое. Как ни парадоксально, но угроза применения силы часто действенней, чем применение силы, поскольку, применяя силу, ты демонстрируешь свои уязвимости, которые до этого были не очевидны. Главное, чтобы угрозы подкреплялись чем-то большим, чем пустой бравадой.
Относительно еще более экстравагантных предложений по типу «устроить ядерный взрыв в космосе, для того чтобы вывести из строя НАТОвские спутники», следует отметить, что предсказать последствия таких действий крайне сложно, и по итогу из строя могут выйти не только спутники стран НАТО, но и спутники Китая и России.
Дело в том, что испытания ядерного оружия в космосе не проводились уже более 60 лет – в последний раз они проводились в 1962 году. Когда американцы в рамках проекта «Доминик» 9 июля 1962 года взорвали ядерную боеголовку мощностью 1,44 мегатонны на высоте 400 метров над атоллом Джонстон в Тихом океане, на Гавайях, на расстоянии 1500 километров от места взрыва, от электромагнитного импульса вышли из строя уличные фонари, сгорели телевизоры, радиоприёмники и другая электроника, а также американские спутники Explorer-14, TRAAC, Transit 4B и советский «Космос-5». Спутник связи Telstar, запущенный на следующий день после испытаний, также попал в мощнейшие электромагнитные поля и постепенно лишился способности выполнять свои функции.
Иначе говоря, в случае ядерного взрыва в космосе часть спутников, находящихся рядом со взрывом, будут уничтожены сразу, часть спутников, которые будут пересекать искусственные радиационные пояса, выйдут из строя позднее, а часть продолжат работать. Рассчитать, где именно будут проходить радиационные пояса, учитывая, что испытаний в космосе уже давно не проводилось, на данный момент практически невозможно.
Это не единственная проблема, которая возникнет. Дабы не быть голословным, автор процитирует отрывок из научной статьи кандидатов технических наук под заголовком «Последствия воздействий на искусственные спутники ядерных взрывов в космическом пространстве»:
Нужно ли оглядываться на мнение стратегических партнеров?
Кроме всего вышеперечисленного, принимая какие-либо политические решения, следует также оценивать реакцию на них других государств, в том числе тех, с которыми Россия находится в хороших партнерских отношениях, которые можно назвать стратегическим партнерством.
Есть мнение о том, что, принимая решения, политическое руководство не должно оглядываться на мнение стратегических партнеров. Однако в условиях санкционного давления и необходимости перестраивать рынки Россия попала в определенную зависимость от некоторых государств. В первую очередь речь, конечно, идет о Китае.
В частности, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за первый квартал 2026 года, крупнейшим поставщиком товаров в Россию является Китай – на его долю приходится около 38% всего импорта. Для сравнения – на Турцию, находящуюся на втором месте по импорту товаров, приходится всего 8%.
Россия закупает у Китая различные микросхемы, чипы, оборудование, без которых не обойтись. Те же дроны и начинка для дронов закупаются в основном у Китая и впоследствии выдаются за дроны отечественного производства.
Давайте представим, что Китай выскажется против ракетных или, тем более, ядерных ударов России по Европе и предупредит, что в случае, если это произойдет, он полностью перекроет поставки необходимого оборудования и фактически присоединится к западным санкциям. Что Российская Федерация будет делать в таком случае?
Следует учитывать, что Китай всегда преследует исключительно свои цели, он активно торгует и с Европой, и с США и едва ли откажется от всего этого ради России. А посему, осуществив непродуманные действия, РФ может оказаться в полной изоляции с далеко идущими последствиями.
Поэтому, подводя итоги, автор хотел бы подчеркнуть следующее: призывая к чему-либо, следует хотя бы немного подумать о том, к каким последствиям те или иные действия могут привести.
Примечание
*Ягодкин А.С., Анциферова В.И., Скворцова Т.В., Рытов М.Ю., Шкаберин В.А. Последствия воздействий на искусственные спутники ядерных взрывов в космическом пространстве // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. 2024. №4 (26). С. 72-81.
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