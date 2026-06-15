В Ровенской области мужчина лопатой отбил своего соседа от троих сотрудников ТЦК

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В Ровенской области мужчина лопатой отбил своего соседа от троих сотрудников ТЦК


На Западной Украине, где киевский режим пока ещё пользуется наибольшей поддержкой, вновь проявилась красноречивая народная реакция. В Ровенской области мужчина с лопатой отбил соседа призывного возраста от сотрудников ТЦК. Видео инцидента уже разлетелось по сети.

На кадрах трое представителей военкомата пытаются затащить гражданина в автомобиль. Появляется сосед с лопатой и наносит удары по сотруднику, который ухватился за «призывника». Уже через несколько секунд задерживаемый сам начинает яростно бить «бусификатора». Последний применил аэрозольное средство, вероятно, перцовый баллончик.

Показательно, что остальные двое сотрудников ТЦК в драку поначалу не вмешивались и старались держаться от соседа с лопатой подальше. Отбить мужчину у соседа всё-таки удалось, и «бусификаторы» были вынуждены уехать ни с чем.

Случай не единичный. Недавно жители Волынской области тоже прогнали представителей ТЦК с помощью лопат. Правда, обороняющихся впоследствии задержали и завели на них уголовное дело.

14 июня в одном из районов Киева вспыхнул стихийный митинг жителей столицы против насильственной мобилизации, который перерос в столкновение с сотрудниками ТЦК и полицейскими.

17 комментариев
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  1. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:25
    Непонятно, с кем мы тогда пятый год воюем, если на украине нет желающих воевать? :((...
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 16:41
      Наши правители сделали очень много для того, чтобы население Украины поверило в свою победу.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:43
      Непонятно, с кем мы тогда пятый год воюем, если на украине нет желающих воевать? :((...

      Судя по всему массовым это явление не является и большая часть военнообязанных на Украине добровольно отправляется на фронт. Пятый год СВО, а на той стороне нет ни бунтов ни партизанского движения, все живут по принципу "моя хата с краю, ничего не знаю". soldier
      1. Андрей62 Звание
        Андрей62
        0
        Сегодня, 17:22
        Вы правы и даже добавлю.Но и в плен массово не сдаются, чаще когда в окружении , но боеприпасы закончились. А в плену все только водители и повара. Схема с «водитель/повар» прежняя с 2022 г. Буквально пару недель назад об этом рассказывали наши бойцы в интервью по ТВ военному корреспонденту. . Так, что жалость к врагу и вера, что он поймет, что не прав, и, что его обманывают, а мы на самом деле все одной крови и племени, очень плохо работает, Это уже не раз сильно сказывалась на успехе российских войск. Это в самом начале СВО, когда по солдатам ВСУ в казармах и разгружающих боеприпасы старались не бить (вспомните первые видео с СВО, тогда и в Соловьев Лайф по этому поводу офицер ДНР прошелся критикой непонимания к чему эти слюни ) и т д, и при наступлении украины, когда Россия потеряла до трети освобожденных территорий. У многих многое вызывает непонимание и вопросы почему…?
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 16:27
    Сурьезный дяпон, лопату отобрать не смогли. Если одна из сторон применяет "баллончик", то "пацифисты" могли бы делать то же самое. И это надо делать! Лопата или вилы применяются уже после, если противник попался несговорчивый.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:06
      Появляется сосед с лопатой и наносит удары по сотруднику

      Какие-то сотрудники пассивные попались, боятся больного пенсионера. Тому надо было вилы в руки взять.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:28
    Лопаты, вилы... а потом что?
    Всё это мелкие эпизоды, ни на что принципиально не влияющие... пока, по крайне мере.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:29
    ну прям бой а рыцарском турнире laughing
    за что скакали на майдане?!!!
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:36
    Ровенская область партизанский край во время Великой Отечественной Войны, а сейчас люди какие-то недоваренные с лопатами на врагов кидают.
  6. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 16:37
    Торцом, торцом бить надо, а не плашмя лупить. Эх, крестьяне...
  7. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 16:38
    Дед еще пожалел.. аккуратно лопатой бил.. Так-то можно сразу было за пару ударов отбить охоту у напавшего. Толстому берсерку не досталось, хотя он просился под раздачу, - только палку у него выбил дед и на том атака берсерка иссякла.. Я бы не пожалел никого из троих...
  8. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 16:38
    А помните золотые времена когда мы всем сайтом обсасывали статьи Олега. ?
    Просто вспомнилось...
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:01
    По мотивам заглавной фотографии.

    Дедушки они такие, только с виду добрые. Но стоит их разозлить.... smile
  10. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 17:15
    Похоже, фамилия у него Корчагин
  11. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 17:31
    Странное поведение бусификаторов. Только один пытается задержать призывника, а два других придерживаются нейтралитета и наблюдают, как дедок лупцует первого, даже не пытаются отнять лопату. Как то это не по товарищески. Хотя я, конечно, рад за призывника, но сдаётся мне, что победа будет недолгой, и вскоре за ним и дедом приедет полиция
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 17:40
    Похоже видео состряпано ИИ. Мужик сколько раз лопатой по голове засадил. а у того аж воздух выходит.
  13. Абзац Звание
    Абзац
    +1
    Сегодня, 17:49
    Нормальное использование шанцевого инструмента. Дед при СССР наверное служил. Хорошо усвоил чему учили.