В Ровенской области мужчина лопатой отбил своего соседа от троих сотрудников ТЦК
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На Западной Украине, где киевский режим пока ещё пользуется наибольшей поддержкой, вновь проявилась красноречивая народная реакция. В Ровенской области мужчина с лопатой отбил соседа призывного возраста от сотрудников ТЦК. Видео инцидента уже разлетелось по сети.
На кадрах трое представителей военкомата пытаются затащить гражданина в автомобиль. Появляется сосед с лопатой и наносит удары по сотруднику, который ухватился за «призывника». Уже через несколько секунд задерживаемый сам начинает яростно бить «бусификатора». Последний применил аэрозольное средство, вероятно, перцовый баллончик.
Показательно, что остальные двое сотрудников ТЦК в драку поначалу не вмешивались и старались держаться от соседа с лопатой подальше. Отбить мужчину у соседа всё-таки удалось, и «бусификаторы» были вынуждены уехать ни с чем.
Случай не единичный. Недавно жители Волынской области тоже прогнали представителей ТЦК с помощью лопат. Правда, обороняющихся впоследствии задержали и завели на них уголовное дело.
14 июня в одном из районов Киева вспыхнул стихийный митинг жителей столицы против насильственной мобилизации, который перерос в столкновение с сотрудниками ТЦК и полицейскими.
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