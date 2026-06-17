МАКС-2026 отменен. Пролет продолжается...
Авиакосмический салон МАКС-2026 отменён и в очередной раз перенесён. Очень даже закономерно. Уверен, что никто особенно и не удивлён этому решению, вот только если посмотреть на причины и следствия, то здесь есть несколько больших разниц.
Когда премьер-министр России Михаил Мишустин в 2025 году подписал распоряжение о проведении МАКС в июле-августе 2026 и 2027 годов, уже тогда многие поклонники авиашоу подозревали, что «сдвиги вправо», ставшие обыденностью у нас в стране, продолжатся. Слишком много «за» и слишком мало «против».
А так МАКС не проводится с 2021 года. В 2022 году он не проходил, а в 2023 году мероприятие перенесли на более поздний срок — 23–28 июля 2024 года. В 2024 году авиасалон был отменен, а затем перенесен на 2025 год и так далее, до 2027 года.
Причем 2027 год – тоже не вариант. МАКС планируют проводить не в Жуковском, как обычно, а в Казани. А «Гидроавиасалон» перенесут в Геленджик.
Тоже решение из разряда «так себе», поскольку ни Казань, ни Геленджик не гарантируют безопасности от действий украинских дронов. Но дело не только в ней, как это ни странно. Если туполевская столица Казань еще более-менее подходит как площадка для проведения шоу такого уровня, то вот Геленджик в разгар летнего сезона – это вообще глупость.
А ведь какое-то время назад МАКС был крупнейшей выставкой авиатехники не только в России, но и во всей Восточной Европе с сотнями тысяч посетителей, которых привлекали как новинки авиатехники, так и выступления лучших пилотажных групп. И не только наших.
Впервые авиасалон был проведен в 1993 году. Это, конечно, было событие в ранге прорыва с большой буквы. Хедлайнерами салона стали Су-35 и Ка-50. В гражданском секторе премьерами были грузовые версии Ту-204, Ил-96М и Ан-74Т.
Такого набора было более чем достаточно, чтобы МАКС заявил о себе как о серьезном мероприятии.
На МАКС-1995 было представлено около 150 образцов авиатехники. Впервые публике были показаны самолет Ил-76МФ с двигателями ПС-90А, среднемагистральный пассажирский самолет Ту-334, перспективный многоцелевой вертолет Ка-62 и многоцелевой Ка-226.
Авиасалон МАКС-1997 запомнился зрителям первым показом гиперзвуковой летающей лаборатории «Радуга Д2» на базе авиационной ракеты Х-22. Второй новинкой стал опытный образец крылатой ракеты Х-90. Из вертолетных достижений зрителям показали образец сверхлегкого вертолета «Актай» производства Казанского вертолетного завода.
«Гвоздем» авиасалона МАКС-1999 стал экспериментальный истребитель С-37 «Беркут».
Самолет с крылом обратной стреловидности сразу же привлек интерес публики, став точкой притяжения на авиасалоне, да что говорить, и сегодня время от времени его вспоминают в публикациях.
А потом началась посадочная глиссада.
МАКС-2001 стал поистине международным: приехали 537 компаний из 34 стран. Всего в дни выставки публике было показано около 150 авиамоделей, но… в этот раз обошлось без новинок. «Беркут» снова стал главным экспонатом, однако сменил свое обозначение с С-37 на Су-47.
МАКС-2003. Снова без новинок, снова огромное количество зарубежной техники. Было показано более 60 авиационных экспонатов зарубежного производства, авиашоу вообще было восхитительным, кроме «Русских Витязей» и «Стрижей», в небе выступали пилотажные группы «Патруль де Франс» (Франция) и «Фречче Триколори» (Италия).
МАКС-2005. Новинки были, но… Ближнемагистральный самолет Ан-148 мы так и не увидели в работе, макет пилотируемого космического корабля «Клипер» так и остался макетом, так что единственной настоящей новинкой стал многоцелевой легкий вертолет «Ансат-2РЦ» (разведчик-целеуказатель), который худо-бедно, но в серию в итоге пошел и даже обзавелся отечественным двигателем ВК-800.
«Клипер», который так и не стал кораблем
МАКС-2007. Впервые были показаны зенитно-ракетный комплекс С-400, ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100 и новый бомбардировщик Су-34.
МАКС-2009 мало того, что обошелся без новинок, выставка омрачилась трагедией, случившейся за день до открытия. Во время подготовки к авиашоу погиб командир пилотажной группы «Русские витязи» Игорь Ткаченко.
МАКС-2011. Юбилейный десятый авиасалон вновь стал рекордным по числу участников. Выставку посетили 842 компании, в том числе 220 иностранных из 40 стран. Главной новинкой стал российский истребитель пятого поколения Т-50.
МАКС-2013. Впервые был показан учебно-боевой самолет Як-130, самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН и гражданский транспортный вертолет Ми-171А2.
МАКС-2015. Главная новинка — SuperJet 100. Кроме того, впервые на МАКСе принял участие самолет концерна Airbus А350.
МАКС-2017. Приняли участие 827 компаний из 33 стран. Был показан многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, ближне-среднемагистральный самолет МС-21 и опытный прототип многоцелевого вертолета среднего класса Ми-171А2.
МАКС-2019 собрал 827 участников из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Дебютантом на авиасалоне стал совместный китайско-российский проект — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.
В финальном шоу в небо над Жуковским поднялись опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, средний многоцелевой вертолет Ми-38 и истребители пятого поколения Су-57.
МАКС-2021. Конечно, его сгубила пандемия. За шесть дней работы мероприятие посетило всего 135 тыс. участников. Премьерами стали прототип Су-75, лайнер МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 и макет тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник».
И на этом история авиасалона МАКС пока остановлена или поставлена на паузу.
В 2024 году в интервью Daily Storm главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказали, что МАКС может пройти уже после завершения СВО. Эксперты заключили, что в нынешних условиях в мероприятии нет острой необходимости как для промышленников, так и для обычных зрителей.
И если за зрителей господа эксперты расписались зря, то промышленности действительно хвастаться нечем.
Зачем вообще проводят такие мероприятия? Однозначно, чтобы себя показать и на других посмотреть. Суть любого авиасалона – показ премьерных новинок, направленный на потенциального покупателя. Нет своих новинок – значит, за покупателя будут сражаться иностранные компании.
Череда переносов, несмотря на заверения ГК «Ростех», представители которого сообщали, что все заключенные договоры на участие сохранили силу до проведения следующих авиасалонов, скажется самым негативным образом. В теории, потому что на практике после 2022 года очень сомнительно участие иностранных фирм-производителей из Европы и обеих Америк. А это около 80% мировых производителей авиационной техники.
Нашим показывать особо нечего. Если посмотреть на список премьер МАКСов, то там в военной отрасли всё более-менее прекрасно, то вот в гражданской…
Ту-204, Ту-334, Ан-74, Ан-146, Ил-112В, SSJ-100, МС-21 – их или нет вообще, или скорее нет, чем есть. И потом, для военной авиации существуют свои салоны и выставки, куда приезжают представители министерств и ведомств специально для подбора и заключения контрактов на поставку специфичной продукции.
Ну и, пожалуй, самый животрепещущий вопрос: а в 2027 году МАКС состоится?
Скорее всего, судьба выставки вновь будет зависеть от ситуации в стране. То есть, если перевести, — нет, не состоится. А то, что может состояться, кроме как унылым лицедейством и не назвать.
Может ли наш «Ростех» выставить новинки? Нет. Тут старые, советского задела самолеты не могут начать серийно производить, о каких новинках может идти речь?
Что происходит в недрах «Роскосмоса», даже представить страшно. По сравнению с нашим бывшим космическим агентством у «Ростеха» дела идут вполне пристойно, там хотя бы с ГОЗом справляются, военная техника выпускается и идет на фронт. А в космической отрасли всё, что можно было бы представить, — это какие-то макеты и прожекты типа марсианского и венерианского проектов.
Вся проблема в том, что показывать у себя свою же военную технику можно тогда, когда на нее приедут посмотреть с целью покупки. И в Китае, надо сказать, наши представили свое очень достойно, это весь мир отметил. Да и в Абу-Даби тоже все было на хорошем уровне.
Но в Саудовской Аравии и Китае было что посмотреть и без нас. Туда реально слетался весь мир, а вот кто полетит и поедет в Россию, чтобы принять участие в МАКСе, — вопрос. Страна, которая ведет военные действия и где под ударами находится половина ее территории, — не лучшее место для выставки.
Не приедет «Боинг». Не приедет «Эйрбас». Не приедут десятки компаний, работающих с этими гигантами. И нет своего, что можно показать.
Проблема ведь не только в безопасности, хотя и безопасность — большая проблема. Атаки Киева на Санкт-Петербург и Кронштадт в дни ПМЭФ это очень ярко высветили. Проблема в том, что показывать всё сложнее, потому что нет ничего, что можно было бы показать.
Российская отечественная гражданская авиация живёт в режиме тотальных санкций, так и не состоявшегося импортозамещения и обещаний «скоро полетит, надо еще немного подождать и еще немного денег». Но, по сути, не может даже вырулить на взлетку, не то что взлететь.
Вообще, конечно, жаль. МАКС был просто замечательный авиасалон, который проводился и красиво, и умно. Умно — это не как почивший наконец-то в истории форум «АРМИЯ-….», к участию в котором разработчиков загоняли самыми разными способами и не всегда спрашивали желания. Извольте к следующему форуму подготовить не менее четырех новых разработок, иначе звездопад с погонов гарантируем. Это в свое время из академии имени Жуковского и Гагарина нам жаловались.
Но МАКСом рулили не военные, потому все было немного спокойнее, раз в два года можно было подобрать экспозицию. Он, МАКС, как задумывался вообще в далеком уже 1992 году? Как символ мощной аэрокосмической державы, которой есть что показать всему миру. Ну и продать, это тоже немаловажный момент. Я бы сказал, витрина двух монстров — авиационной и космической промышленностей, способных на решение самых разнообразных задач, от учебного самолетика для начинающих курсантов и до многоразового космического корабля.
Сегодня, увы, российская система изо всех сил пытается изобразить «авиационную и космическую» державу, но витрина абсолютно пуста, и заполнить ее, кроме как макетами, нечем.
Россия летает на латаных-перелатанных «Боингах» и «Аэробусах», без шансов пересесть на «Туполевы», «Яковлевы» и «Ильюшины», в космос выводят спутники и корабли ракетами, созданными когортой великих соратников великого Королева, да и корабли тоже созданы ими же, королевцами. А все эти «Клиперы», «Арго», «Орлы» и «Федерации» примерно там же, где и гражданская авиация.
Что говорить, если трудягу Ан-2 заменить нечем, нет у великой авиационной страны возможностей, то что говорить о замене когорты самолетов работы ОКБ Антонова? Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-146 и так далее по списку?
Потому что одно дело — рассказывать по телевизору про технический, а главное — технологический суверенитет, и совсем другое — показать этот суверенитет в металле на международном авиасалоне. Летающим.
Так что очередной перенос МАКСа – это просто шаг на пути в историю. Когда нечего показать, то и авиасалон не нужен никому. Выступления пилотажных групп можно и на День авиации устроить.
Вот что останется — мультики, видеоролики и картиночки. А для этого уже всё есть, есть такая штука, как онлайн-проект, получивший название eMAKS (aviasalon.com). Как там пишут, в первую очередь eMAKS направлен на популяризацию отечественной авиации, а так как она (гражданская) существует в виртуальном мире, то вот вам и виртуальный авиасалон.
А мы все так же будем брать билеты на «Боинги». И лететь в края своей мечты. МАКС не долетел…
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