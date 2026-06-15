Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ разбился в Иркутской области

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ разбился в Иркутской области

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщают российские ресурсы.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск Иркутской области. Экипаж успел покинуть самолет, очевидцы сообщали о раскрывшихся в небе парашютах. Сам самолет упал в лесистой местности на берегу Ангары, с места падения поднимается большой столб дыма.



Минобороны подтверждает падение Ту-22М3, согласно заявлению военного ведомства, самолет совершал учебно-тренировочный полет, боекомплекта на борту не было. Предварительная причина падения — отказ двигателей, но точную установит специальная комиссия, которая уже начала работу. Экипаж до последнего уводил самолет от города, после чего покинул борт.

Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.

На борту находился экипаж из четырех человек: командир, второй пилот, штурман-навигатор и штурман-оператор. Командир Ту-22М3 после приземления вышел на связь, доложив, что экипаж жив.

27 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:04
    Хахлы будут визжать що это они самолётик сбили.
  2. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +10
    Сегодня, 17:06
    Главное это летуны. Железо (хоть и такое нужное сейчас) всего лишь железо. Здоровья экипажу!
    1. Scaffold Звание
      Scaffold
      +4
      Сегодня, 17:11
      Экипаж - это важно. Но ситуация такая, что это железо - бесценно. Ту-22 больше не производятся.
      1. sub307 Звание
        sub307
        +8
        Сегодня, 17:28
        Ту-22М и Ту-22 - это разные машины, многое путают...В 2021 году модификация Ту-22М3М была принята на вооружение...В общем работают над модификацией. Повторяю Ту22 и модификации Ту-22М - не одно и тоже.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +6
          Сегодня, 17:49
          Да мы в курсе как А.Н. Туполев, видя, что Ту-22 не задался, под видом его модернизации создал новый самолет.

          Эволюция: Ту-22, Ту-22М, Ту-22М3:
          1. sub307 Звание
            sub307
            0
            Сегодня, 17:59
            Вы то "в курсах"..,а вот

            Scaffold
            (Максим)
            Сегодня, 17:11
            Экипаж - это важно. Но ситуация такая, что это железо - бесценно. Ту-22 больше не производятся."

            ...видимо нет.
            1. alexboguslavski Звание
              alexboguslavski
              +1
              Сегодня, 18:16
              Цитата: sub307
              что это железо - бесценно. Ту-22 больше не производятся."


              Так и Ту-22М3 не производятся. И Ту-95 разных модификаций тоже. Проходят модернизацию, но не более того.
              1. sub307 Звание
                sub307
                0
                Сегодня, 18:47
                Совершенно верноТу-22М3 не производится...,но " 2021 году модификация Ту-22М3М была принята на вооружение. Самолёт пока не получил двигатели НК-32, но получил две ракеты Х-32, обновлённую авионику, БРЭО, систему РЭБ вместо хвостовой 23 мм пушки, систему дозаправки в воздухе, новую вспомогательную силовую установку, увеличенный объём внутреннего отсека для вооружений и ряд других улучшений, влияющих на живучесть, дальность полёта, боевую нагрузку, связь и обнаружение целей. Продолжаются работы и испытания по модернизации для использования ракет Х-47М2 «Кинжал» и двигателей НК-32". Работы продолжаются....,детальная информация о проводимых работах по модернизации является закрытой.
      2. Bianconeri Звание
        Bianconeri
        +1
        Сегодня, 17:28
        Ну-у-у.. Если даже включить режим бездушного военачальника, то экипаж залечив раны, через месяц другой может управлять другой "тушкой". Если их не осталось (вдруг), то сможет в разы быстрее пересесть на то же су-34..
  3. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +7
    Сегодня, 17:07
    Слава Богу, экипаж жив!
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 17:24
    На борту находился экипаж из четырех человек: командир, второй пилот, штурман-навигатор и штурман-оператор.


    Все живы.

    Штурманов достали из воды. Летчики приземлились комфортно.
    Относительно, разумеется.

    Причины аварии установит комиссия.
    Предварительно - отказ одного двигателя на полигоне, при возврате домой отказал и второй движок.
    Ну и...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:39
      Вчера разбился F/A-18 «Super Hornet» в штате Вашингтон:

      https://ok.ru/video/15614688103040

      Уже замечено, что в самолётопадах есть какая-то закономерность.

      Позавчера на ровном месте разбился транспортник Ан-32 ВВС Индии, погибли 4 из пяти членов экипажа. Уцелел только второй пилот, относительно уцелел.

      Посадка была идеальной, без "козлов", пробег начался нормально, но вдруг что-то пошло не так.

      https://www.ntv.ru/video/2590462
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:30
    Здоровья экипажу! Черт с ним, с самолетом, главное - люди живы.
  6. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 17:38
    Слава Богу летуны живы,технику сделать можно,на человека пока запчастей не много.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 17:44
      Главное - живы люди!
      А железо имеет свойства отказывать.
      Здоровья экипажу, и спокойствия их родным и близким!
  7. Scaffold Звание
    Scaffold
    +4
    Сегодня, 17:40
    Цитата: sub307
    Ту-22М и Ту-22 - это разные машины, многое путают...В 2021 году модификация Ту-22М3М была принята на вооружение...В общем работают над модификацией. Повторяю Ту22 и модификации Ту-22М - не одно и тоже.

    Да знаю я прекрасно. Разве в этом смысл?
  8. Кисулькен
    Кисулькен
    -1
    Сегодня, 17:41
    Ветеран, отлетал своё.
    Железо не имеет души, поэтому его не жалко.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Кисулькен
      Железо не имеет души, поэтому его не жалко.


      Ложное утверждение. Всё зависит от создателей, и тех, кто его эксплуатирует
  9. Scaffold Звание
    Scaffold
    +2
    Сегодня, 17:42
    Цитата: Bianconeri
    Ну-у-у.. Если даже включить режим бездушного военачальника, то экипаж залечив раны, через месяц другой может управлять другой "тушкой". Если их не осталось (вдруг), то сможет в разы быстрее пересесть на то же су-34..

    Месяц-другой - это 4-8 недель. В разы быстрее - это, скажем, в 5 раз. То есть, экипаж Ту-22М сможет пересесть на Су-34 через 6-12 дней? Если это не бред сумасшедшего, то тогда что?
  10. ohka Звание
    ohka
    +2
    Сегодня, 17:46
    40 лет назад, 16 мая 1986 г, такой же упал на г.Киров Калужской области. Больше 30 погибших (точное число до сих пор засекречено). Среди пострадавших и мать моей супруги. 2 месяца в ожоговом центре института Вишневского.
  11. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 17:53
    Ладно хоть экипаж живой а для страны будет стимул развивать самолётостроение
  12. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    -1
    Сегодня, 17:56
    Последнее наследство великой цивилизации полностью выработав свой ресурс, уходит в вечность. Остается разруха и бесконечные обещания.
  13. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:08
    Проблема в том, что Ту-22 выпускать мы не можем.
    Заводов нет.
    Экипаж жив это хорошо, но вот летать не на чем скоро будет - это плохо.
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:18
    Фото с места падения Ту-22М3
  15. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 18:29
    Слава Богу, летчики живы. Здоровья им. К сожалению, Ту-22, с М или без М, с нуля уже не выпускают. Видимо потеряны компетенции, технологии. Только модернизируют имеющиеся.
    Так что да, это безвозвратная потеря боевого борта.
    1. agond Звание
      agond
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: RockerMan
      с нуля уже не выпускают. Видимо потеряны компетенции, технологии..

      В условиях насыщенной ПВО их невозможно использовать по назначению т.е. для доставки бомб свободного падения , только как носитель крылатых ракет ,а ракеты как и дроны удобней запускать с земли
  16. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 18:54
    Цитата: Иван Кузьмич
    Ладно хоть экипаж живой а для страны будет стимул развивать самолётостроение

    Да уж мы видим, как его с 1991 года развили!