Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ разбился в Иркутской области
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Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщают российские ресурсы.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск Иркутской области. Экипаж успел покинуть самолет, очевидцы сообщали о раскрывшихся в небе парашютах. Сам самолет упал в лесистой местности на берегу Ангары, с места падения поднимается большой столб дыма.
Минобороны подтверждает падение Ту-22М3, согласно заявлению военного ведомства, самолет совершал учебно-тренировочный полет, боекомплекта на борту не было. Предварительная причина падения — отказ двигателей, но точную установит специальная комиссия, которая уже начала работу. Экипаж до последнего уводил самолет от города, после чего покинул борт.
Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.
На борту находился экипаж из четырех человек: командир, второй пилот, штурман-навигатор и штурман-оператор. Командир Ту-22М3 после приземления вышел на связь, доложив, что экипаж жив.
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