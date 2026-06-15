«Стал долгостроем»: от Airbus потребовали вернуть деньги за проект Eurodrone

Это беспилотник вчерашнего дня, который завтра может оказаться устаревшим, поскольку разработка отстаёт от графика на 5 лет. Он стал долгостроем. Я сказал своим коллегам: давайте вместе поработаем над ТТХ для более компактного и дешёвого БПЛА, аналогичного тем, которые используют русские и украинцы.

Компания Dassault больше не участвует в проекте Eurodrone.