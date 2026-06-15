Патрушев рассказал о сценариях Запада с ударами по морским базам России

2 553 4
Патрушев рассказал о сценариях Запада с ударами по морским базам России


Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в странах Запада прорабатываются сценарии, предусматривающие превентивные удары по морским базам, расположенным в России.



В интервью Патрушев заявил:

Западные стратеги хорошо изучили опыт мировых войн и надеются снова загнать наш флот на базы, заблокировать его, вынудить с потерями прорывать блокаду. Такое не должно повториться. Нельзя допустить блокады наших ключевых морских направлений.

Помощник президента дополнил своё заявление тем, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами, закреплёнными на днище:

Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда, превращённые в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах.

Патрушев отметил, что ключевые морские направления – Балтийское и Чёрное моря – обслуживают основной объём морской торговли России. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение сил флота и его полную боевую готовность на случай полноценного вторжения. В приоритете также способность противостоять дронам, диверсиям и кибератакам.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Deadушка Звание
    Deadушка
    +3
    Сегодня, 18:32
    Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах.
    - да не может быть!...
    Цирк уехал, а клоуны остались...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 19:12
      Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда, превращённые в плавучие бомбы.

      А нельзя эти плавучие бомбы привести в действие где то за пределами порта и наших территориальных водах?!
  3. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 19:13
    Откуда известья? С инета вестимо.
  4. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 19:19
    Только страх перед уничтожением может остановить агрессора. Проведение испытаний ядерного оружия будет веским аргументом подкрепляющим слова Высшего политического руководства.