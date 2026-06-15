Патрушев рассказал о сценариях Запада с ударами по морским базам России
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Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в странах Запада прорабатываются сценарии, предусматривающие превентивные удары по морским базам, расположенным в России.
Западные стратеги хорошо изучили опыт мировых войн и надеются снова загнать наш флот на базы, заблокировать его, вынудить с потерями прорывать блокаду. Такое не должно повториться. Нельзя допустить блокады наших ключевых морских направлений.
Помощник президента дополнил своё заявление тем, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами, закреплёнными на днище:
Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда, превращённые в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах.
Патрушев отметил, что ключевые морские направления – Балтийское и Чёрное моря – обслуживают основной объём морской торговли России. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение сил флота и его полную боевую готовность на случай полноценного вторжения. В приоритете также способность противостоять дронам, диверсиям и кибератакам.
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