Арбитражный суд в Гааге принял сторону России в многолетнем споре с Украиной

2 759 8
Арбитражный суд в Гааге принял сторону России в многолетнем споре с Украиной

Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства. Длившийся 10 лет спор с Украиной решён в пользу России, причём единогласным решением всех судей. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

В Гааге оглашено окончательное решение по спору России и Украины о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Все пять судей вынесли единогласное решение в пользу России, таким образом отвергнув все претензии и обвинения киевского режима.



Киев не смог оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими к нему морскими пространствами. Суд отказал Киеву в возврате контроля над различными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также во всяческих «компенсациях» и «репарациях». Керченский пролив остаётся российским, попытка объявить его «международным» с проходом в Азовское море военных кораблей иностранных государств тоже провалилась. С сегодняшнего дня статус Керченского пролива и Азовского моря как внутреннего моря России закреплён юридически. Это суверенная территория России.

Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Отклонено требование Киева о демонтаже Крымского моста, который якобы «мешал навигации». Само строительство моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, осуществление российскими пограничниками проверок судов в Керченском проливе признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву.

Россия полностью удовлетворена итогом разбирательства, подчёркивается в заявлении МИД РФ.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 18:33
    Так и хочется воскликнуть: -Да здравствует Гаагский арбитраж, самый справедливый арбитраж в мире. С чего бы такой аттракцион невиданной щедрости? Очень похоже, что Украину готовят к сливу, слишком дорого стало ее содержать. Беги, Зеля, беги, пока охота на тебя не объявлена.
  2. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    -1
    Сегодня, 18:37
    >С сегодняшнего дня статус Керченского пролива и Азовского моря как внутреннего моря России закреплён юридически.<

    Любопытно что несмотря на т.н. "суверенитет" легитимность по прежнему устанавливают европейцы.
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      +2
      Сегодня, 18:50
      Международный, а не европейский...просто располагается в Нидерландах...Суд по ООН а не по ЕС
    2. Арслан Али Звание
      Арслан Али
      +2
      Сегодня, 18:58
      Любопытно что несмотря на т.н. "суверенитет" легитимность по прежнему устанавливают европейцы.

      А кто должен, африканцы? Это шутка.
      Теперь серьёзно:
      1) Международный.
      2)Учреждён в 1899 году по решению первой Гаагской мирной конференции, созванной по инициативе императора России Николая II.
      3) Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение в пользу Российской Федерации.
  3. kenig1 Звание
    kenig1
    +2
    Сегодня, 18:40
    Возникает вопрос: Где подвох?
    1. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      +4
      Сегодня, 18:46
      России пох, на их решения. Хоть положительные, хоть отрицательные.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 18:47
    Ох сколько газу будет сегодня выработано на украине!
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:49
    Все пять судей вынесли единогласное решение в пользу России, таким образом отвергнув все претензии и обвинения киевского режима.


    А судьи кто? (с)

    Арбитры были из Алжира, Британии, Мексики, России и Республики Кореи(Южная Корея).