Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сообщения о планах Вашингтона разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности. Соответствующее интервью он дал каналу CBS:
Когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда.
Он уточнил, что у Ирана будет более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берёт на себя в рамках соглашения с США. При выполнении этих условий Тегеран также может получить доступ к фонду восстановления объёмом 300 миллиардов долларов.
Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на долгосрочное сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив, интенсивность движения судов через который за последние сутки уже возросла.
К слову, в ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником, объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном. Вслед за пакистанским премьером сделку подтвердил президент США Дональд Трамп:
Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляем всех!
В Тегеране также официально подтвердили достижение меморандума. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в итоговый документ вошли все ключевые требования Исламской Республики.
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