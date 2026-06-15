Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана

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Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана


Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сообщения о планах Вашингтона разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности. Соответствующее интервью он дал каналу CBS:



Когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда.

Он уточнил, что у Ирана будет более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берёт на себя в рамках соглашения с США. При выполнении этих условий Тегеран также может получить доступ к фонду восстановления объёмом 300 миллиардов долларов.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на долгосрочное сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив, интенсивность движения судов через который за последние сутки уже возросла.

К слову, в ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником, объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном. Вслед за пакистанским премьером сделку подтвердил президент США Дональд Трамп:

Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляем всех!

В Тегеране также официально подтвердили достижение меморандума. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в итоговый документ вошли все ключевые требования Исламской Республики.
4 комментария
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  1. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 18:53
    Так понимаю, что американцы и иранцы два разных договора подписали. Трудности перевода с английского на персидский и обратно.
    1. Добрыня Никитыч Звание
      Добрыня Никитыч
      0
      Сегодня, 19:04
      ...а может быть и даже и ни одного...теми, кто уполномочен )))
  2. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +2
    Сегодня, 19:05
    « Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на долгосрочное сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив, интенсивность движения судов через который за последние сутки уже возросла.»—в другом источнике пишут ,что КСИР уже 96 часов полностью блокирует Ормуз и ни одно судно не прошло,создалась огромная очередь из танкеров и сухогрузов
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:17
    Кому должен - всем прощаю! fellow