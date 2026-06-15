Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине
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Польша приостановила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29 советского производства, ранее находившихся в составе польских ВВС. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.
Польша готова поставить Украине списанные советские истребители, но только после того, как будет достигнута договоренность с Киевом о передаче Варшаве украинских беспилотных технологий. По словам Томчика, Польша очень сильно заинтересована в доступе к украинским разработкам БПЛА и хочет использовать часть технологий в собственных интересах. Однако этот вопрос до сих пор не урегулирован. А ведь еще в прошлом году Варшава и Киев договорились совершить обмен: истребители на технологии.
Мы передадим истребители Украине, если этот вопрос будет решен.
В феврале этого года польский премьер Туск обсудил с Зеленским вопрос передачи истребителей МиГ-29 Киеву, заявив о готовности это сделать, когда «самолеты понадобятся». При этом подчеркивалось, что Киев в обмен поставит полякам беспилотники и предоставит беспилотные технологии.
О каком количестве советских истребителей идет речь, не сообщается. На 2024 год на вооружении польских ВВС находилось 11 одноместных МиГ-29А и три двухместных МиГ-29УБ. В каком сейчас они состоянии, сказать трудно, но еще год назад утверждалось, что не все из них пригодны к полетам по причине выработки ресурса. Минобороны Польши признало модернизацию истребителей бесперспективной, приняв решение заменить МиГ-29 корейскими FA-50 и американскими F-16.
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