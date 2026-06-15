«Промежуточная мощность»: представлен танк CAPINT для французской армии

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«Промежуточная мощность»: представлен танк CAPINT для французской армии

Европейский оборонный консорциум KNDS представил ОБТ CAPINT, который разрабатывается как «промежуточный» танк, так как призван стать временным преемником французского AMX Leclerc старого поколения до того момента, пока не будет создана полностью новая машина.

Предполагалось, что танком будущего станет франко-немецкий проект MGCS, однако, похоже, что он канет в Лету, как и другие крупнейшие совместные программы двух стран – перспективный истребитель FCAS и тяжёлый БПЛА Eurodrone.



CAPINT (Capacité Intermédiaire – «промежуточная мощность») имеет гибридную конструкцию. Разработчики совместили немецкую базу – ходовую часть и шасси на основе немецкого танка Leopard 2A8 – и французскую необитаемую башню ADT140, вооружённую новой мощной 140-мм/50 гладкоствольной пушкой Ascalon с автоматом заряжания на 22 снаряда.

Противодронный комплекс представлен дистанционно управляемым боевым модулем ARX30 с 30-мм автоматической пушкой 30M781. Темп огня составляет 225 выстрелов в минуту, дальность уничтожения БПЛА до 1,5 км, наземных целей до 2,2 км, БК 150 снарядов. Возможно применение программируемых снарядов с управляемым подрывом. В роли вспомогательного вооружения выступает спаренный 12,7-мм пулемёт (БК 300 патронов).



Танк оснащён дизельным двигателем на 1500 л. с. и 1100 кВт, который обеспечивает максимальную скорость по дороге 65 км/ч, запас хода превышает 450 км.

Экипаж будет сокращён до 2 или 3 человек (в зависимости от финальной конфигурации управления), которые размещены в изолированной бронированной капсуле внутри корпуса танка, что существенно повышает их выживаемость.

Машина оборудована КАЗ Prometheus от французской компании Thales, прикрывающей верхнюю полусферу, в частности, от атак дронов-камикадзе и ПТУР, работающих в режиме Top-Attack. Установлена СУО с двумя панорамными прицелами (для командира и наводчика) и со встроенным ИИ, который автоматически распознает, ранжирует и распределяет цели между средствами поражения.

БПЛА на борту CAPINT:



В боевую архитектуру танка интегрированы размещённые на борту беспилотники, призванные давать целеуказание с дальних дистанций.

Как утверждается, прототип EMBT-ADT140 (предшественник CAPINT) успешно прошёл испытания со стрельбой на ходу в начале 2026 года.

В западной прессе оценили новое изделие:

Концепция отражает широкую переоценку бронетанковой войны, обусловленную боевым опытом на Украине.

Однако, учитывая усиливающийся разлад между Парижем и Берлином в сфере оборонно-промышленного сотрудничества, возникает большой вопрос о возможности использования шасси Leopard 2 на танке, предназначенном для французской армии.
13 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Вчера, 21:15
    На таких проектах и проявляется эуропейское единство))) … они едины НО вопрос а кто старший по званию все портит …. И тут выступаю тевтоны с попыткой четвёртого рейха … иииии проекты останавливаются
    1. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 00:13
      У танка CAPINT видимо не только шасси от Леопарда.
      Двигатели V8X-1500 для французских танков больше не производятся.
      Тут была новость о том, что Франция потеряла свои компетенции в деле производства танковых двигателей.

      Возможно, на экспериментальном танке германский движок MTU от Леопарда.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Вчера, 21:18
    По описанию впечатляет. Но пока это общие слова. Скорость, вес, запас хода, броня хотя бы приведённая к нормали по единому броневому листу, мощность движка, дальность хода. В общем поживём увидим, что из этого всего получиться. hi
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 21:49
      Цитата: ВАМ
      По описанию впечатляет. Но пока это общие слова.

      Как отмечают в европах танк ныне становится эрзац-САУ. Поскольку имеет родовую ахиллесовую пяту - гусли и экипаж на борту. Вот, к примеру, экипаж: неужели нельзя дать ему невоспламеняющиеся комбезы? А применить к ткани пуленепробиваемые свойства? А ведь всё по отдельности существует... Остаётся вопрос по гуслям. Был в Союзе проект с тремя гусеницами но! Это опять соревнование щита и копья...
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Вчера, 21:27
    30-мм пушку-то на крышу взгромоздить не велика премудрость, вот как дроны обнаруживать-то?
  4. dzvero Звание
    dzvero
    +2
    Вчера, 21:28
    Екипаж в бронекапсуле, необитаемая башня с модулями... Армата таки задала моду в танкостроении. А вот будет ли серия неизвестно. В ЕС любят и уважают басню Крылова про лебедь рак ом щуку.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:29
    Железный CAPINT? Как ты яхту назовешь так на ней и поплывешь...
  6. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 21:36
    Без шуток если: танк без Мангала просто вкусняшка для дронов. Пока пара-тройка копеечных дронят загрузят противодроновую установку пара покрупнее лишат этот Капут хода, более весомые собратья помогут 22-м снарядам раскинуть танку башней.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Вчера, 23:21
      Цитата: isv000
      танк без Мангала просто вкусняшка для дронов.

      Да. Дорогие танки устарели, как только появились БПЛА.
      Армата - прекрасная разработка. Но тоже устарела. Увы.
      140 мм никак не защитит от дронов. Только деньги съест.
    2. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      0
      Сегодня, 00:10
      И всё тоже самое произошло бы и с танком с мангалом, только вместо противодроной установки был бы этот самый мангал.
  7. Антропос Звание
    Антропос
    +1
    Вчера, 21:46
    Арматоподобное сейчас? Во что оне собрались стрелять из корабельной пушки на нынешнем поле боя? Одна 30-ка против десятка дронов с разных направлений? Или это против туарегов?
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 21:48
    Танк оснащён дизельным двигателем на 1500 л. с. и 1100 кВт

    А было бы прикольно и вполне в духе европейского энергобесия оснастить такой танк вместо дизеля солнечными панелями и/ или ветровыми электрогенераторами. Побочный плюсовой эффект - лопасти ветряка отгоняли бы дроны wassat
  9. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 04:10
    Французская армата. Уменьшение количества членов экипажа давно напрашивалось