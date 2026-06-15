«Промежуточная мощность»: представлен танк CAPINT для французской армии
Европейский оборонный консорциум KNDS представил ОБТ CAPINT, который разрабатывается как «промежуточный» танк, так как призван стать временным преемником французского AMX Leclerc старого поколения до того момента, пока не будет создана полностью новая машина.
Предполагалось, что танком будущего станет франко-немецкий проект MGCS, однако, похоже, что он канет в Лету, как и другие крупнейшие совместные программы двух стран – перспективный истребитель FCAS и тяжёлый БПЛА Eurodrone.
CAPINT (Capacité Intermédiaire – «промежуточная мощность») имеет гибридную конструкцию. Разработчики совместили немецкую базу – ходовую часть и шасси на основе немецкого танка Leopard 2A8 – и французскую необитаемую башню ADT140, вооружённую новой мощной 140-мм/50 гладкоствольной пушкой Ascalon с автоматом заряжания на 22 снаряда.
Противодронный комплекс представлен дистанционно управляемым боевым модулем ARX30 с 30-мм автоматической пушкой 30M781. Темп огня составляет 225 выстрелов в минуту, дальность уничтожения БПЛА до 1,5 км, наземных целей до 2,2 км, БК 150 снарядов. Возможно применение программируемых снарядов с управляемым подрывом. В роли вспомогательного вооружения выступает спаренный 12,7-мм пулемёт (БК 300 патронов).
Танк оснащён дизельным двигателем на 1500 л. с. и 1100 кВт, который обеспечивает максимальную скорость по дороге 65 км/ч, запас хода превышает 450 км.
Экипаж будет сокращён до 2 или 3 человек (в зависимости от финальной конфигурации управления), которые размещены в изолированной бронированной капсуле внутри корпуса танка, что существенно повышает их выживаемость.
Машина оборудована КАЗ Prometheus от французской компании Thales, прикрывающей верхнюю полусферу, в частности, от атак дронов-камикадзе и ПТУР, работающих в режиме Top-Attack. Установлена СУО с двумя панорамными прицелами (для командира и наводчика) и со встроенным ИИ, который автоматически распознает, ранжирует и распределяет цели между средствами поражения.
БПЛА на борту CAPINT:
В боевую архитектуру танка интегрированы размещённые на борту беспилотники, призванные давать целеуказание с дальних дистанций.
Как утверждается, прототип EMBT-ADT140 (предшественник CAPINT) успешно прошёл испытания со стрельбой на ходу в начале 2026 года.
В западной прессе оценили новое изделие:
Однако, учитывая усиливающийся разлад между Парижем и Берлином в сфере оборонно-промышленного сотрудничества, возникает большой вопрос о возможности использования шасси Leopard 2 на танке, предназначенном для французской армии.
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