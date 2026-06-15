Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине

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Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине

Дональд Трамп урегулировал еще один конфликт и теперь намерен заняться вопросом завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Трамп прибыл во Францию для участия в саммите «Большой семерки». Во время встречи с Макроном в присутствии журналистов президент США заявил, что после подписания мирного соглашения с Ираном у него появилось время заняться Украиной. Так что в ближайшие дни и недели он сосредоточиться на украинском вопросе.



По словам Трампа, он провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным и пришел к выводу, что Киев и Москва открыты к диалогу и поиску решений. Поэтому он посмотрит, что в этом вопросе можно будет сделать. В то же время Трамп не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он встречаться с Зеленским во время саммита. Ранее американская пресса утверждала, что в планах президента такого пункта нет.

Вчера у меня состоялись очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно так считаю. Я думаю, что оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда этот вопрос завершён, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца.
Между тем, как сообщают европейские медиа, Макрон, Зеленский и остальная европейская шушера намерены уговорить Трампа пересмотреть итоги встречи в Анкоридже в пользу Киева. А лучше всего вообще поддержать Украину финансово и поставками вооружений. Что из этого получится, узнаем в ближайшее время.

В Москве, в свою очередь, заявили, что США до сих пор не выполнили свою часть договоренностей по Украине. На сегодняшний день результатов нет, одни обещания.
39 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    15 июня 2026 20:00
    А с Кубой он уже зарешал?
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      15 июня 2026 20:33
      Цитата: Ропот 55
      А с Кубой он уже зарешал?

      С Кубой не всё однозначно. Там и сопротивление будет, на первых порах, по крайней мере, и китайцы могут помочь, подкинуть чего через пятые руки...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        15 июня 2026 20:37
        isv000,китайцы помочь???? Фантастика.
        1. isv000 Звание
          isv000
          -2
          15 июня 2026 22:03
          Цитата: Ропот 55
          isv000,китайцы помочь???? Фантастика.

          А вы присмотритесь к фантастике - а ведь многое уже стало реальностью...
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        15 июня 2026 20:38
        Там с логистикой сложности, хотя китайцам плевать на деньги. У них денег как "у дурака махорки".
        Но вот если США организуют блокаду Кубы, пойдет ли Китай на "прорыв блокады".
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +5
          15 июня 2026 20:51
          Владимир М hi ,были бы деньги поставил что нет ,не пойдут. И китайцам не плевать на деньги, совсем не плевать.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            15 июня 2026 21:02
            Александр, приветствую hi
            Все же думаю, Китай не решится оказывать военную помощь Кубе, разве так "по мелочам".
        2. isv000 Звание
          isv000
          +1
          15 июня 2026 22:01
          Цитата: Владимир М
          Но вот если США организуют блокаду Кубы, пойдет ли Китай на "прорыв блокады".

          Не кажите гоп! Уже есть прецедент - блокада Ирана. И таки я вас спрошу - и где она?!
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            +1
            16 июня 2026 06:56
            Иран самостоятельно готовился. Наладил скрытое,защищённое производство. Куба ,к сожалению самостоятельно не сдюжит.
            1. isv000 Звание
              isv000
              -1
              16 июня 2026 14:50
              Цитата: Essex62
              Иран самостоятельно готовился. Наладил скрытое,защищённое производство. Куба ,к сожалению самостоятельно не сдюжит.

              Я говорю лишь о том что Куба окажет сопротивление и в Штаты пойдут гробы в большом количестве. Совсем другой вопрос сколько патриоты продержатся...
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                16 июня 2026 23:14
                В большом вряд- ли. Слишком не сопоставимо техническое оснащение. Просто будут убивать на расстоянии и партизанской войны постараются избежать. Учёные уже. Афган совсем недавняя история. Местных предателей найдут, гусей завезут . Тех-же чубатых. Те с радостью откликнутся.
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  0
                  Вчера, 14:12
                  Цитата: Essex62
                  Просто будут убивать на расстоянии и партизанской войны постараются избежать. Учёные уже. Афган совсем недавняя история.

                  Однако наземного варианта в Иране матрасы зассали. Бомбить тоже надо знать что и где. Вспомните бомбардировки Йеменских хуситов - отгремели взрывы и хусята повылазили из щелей, отряхнули шлёпки и снова давай шалить. На Кубе тоже есть где заныкаться, посмотрите фильм "Одиночное плавание" - там как раз съёмки на натуре происходили на Кубе.
                  1. Essex62 Звание
                    Essex62
                    +1
                    Вчера, 18:45
                    Персов 93 млн и размер территории 1700тыс кв. км. почти.Лезть туда пехтурой самоубийство.
        3. Lako Звание
          Lako
          0
          15 июня 2026 22:07
          Ну гуманитарку и оборудование для солнечных электростанций, китайцы как то поставляют.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        16 июня 2026 08:11
        Цитата: isv000
        Цитата: Ропот 55
        А с Кубой он уже зарешал?

        С Кубой не всё однозначно. Там и сопротивление будет, на первых порах, по крайней мере, и китайцы могут помочь, подкинуть чего через пятые руки...

        Про Венесуэлу тут так же писали, что они так просто не сдадутся и дадут жару матрасникам.
        1. isv000 Звание
          isv000
          -1
          16 июня 2026 14:48
          Цитата: ARIONkrsk
          Про Венесуэлу тут так же писали, что они так просто не сдадутся и дадут жару матрасникам.

          В Венесуэле реальное, жесткое сопротивление оказали как раз кубинские коммандос и горстка честных местных офицеров...
      4. LASVEGAS Звание
        LASVEGAS
        -1
        16 июня 2026 22:02
        Год назад отдыхали две недели на Кубе. Из того , что успел увидеть и пообщавшись с людьми, могу вас огорчить - ни на первых, ни на каких порах сопротивления не будет. Совсем не будет, даже два часа. Может за год что-то изменилось , конечно, но навряд ли кардинально.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      15 июня 2026 21:45
      Цитата: Ропот 55
      А с Кубой он уже зарешал?

      Трамп и с Ираном далеко не всё зарешал - ещё даже меморандум о взаимопонимании не подписан, не говоря о мирном соглашении, по его словам, уже заключённом. Опять желаемое за действительное выдаёт.
      Сообщение иранского СМИ:
      «С одобрения Высшего совета национальной безопасности вечером 15 июня был окончательно согласован текст меморандума о взаимопонимании по итогам переговоров о прекращении войны (Исламабадских переговоров) между Ираном и Соединенными Штатами», — говорится в заявлении.

      «В соответствии с достигнутыми договоренностями война и военные действия на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и навсегда. Кроме того, немедленно и полностью прекращается морская блокада Ирана».

      Секретариат Высшего совета национальной безопасности добавил, что меморандум о взаимопонимании будет официально подписан в пятницу, 19 июня.

      Переговоры по окончательному соглашению будут отложены до тех пор, пока другая сторона не выполнит свои обязательства по меморандуму, сообщили в секретариате.

      В заявлении выражается благодарность Пакистану и Катару за посреднические усилия.
  2. solar Звание
    solar
    +1
    15 июня 2026 20:07
    Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине

    А Куба как же? Так-то он забыл, но может и вспомнить, если с Украиной что-то не так пойдет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      15 июня 2026 20:10
      solar hi ,он уже обещал кому-то там за СУТКИ остановиться конфликт и по жидкому,уже все вокруг знают какой он лгунишка.
  3. axren1 Звание
    axren1
    +1
    15 июня 2026 20:08
    А не пойти ему как минимум в сад .
    1. alexbor Звание
      alexbor
      0
      15 июня 2026 20:39
      сад

      имеешь ввиду задний?
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +8
    15 июня 2026 20:10
    Если кто-то думает, что Трамп встанет на сторону России, ему пора проснуться.
  5. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +5
    15 июня 2026 20:12
    Что-то подсказывает, что Трамп поторопился с бравурными заявлениями по Ирану.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      15 июня 2026 20:31
      Цитата: Диvannый анаlitик
      Что-то подсказывает, что Трамп поторопился с бравурными заявлениями по Ирану.

      Ржавый салом пятки смазывает, он нашел лазейку и соскакивает из иранского капкана...
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    15 июня 2026 20:15
    Поэтому он посмотрит, что в этом вопросе можно будет
    отжать и переписать на себя. Больше Трампа ничего не интересует
  7. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    15 июня 2026 20:18
    Да, сосредотачивался уже. До сих пор аукается: то последнее бабло россиянское хотят угрохать на пшик-проекты вроде тоннеля, то ноу-хау БПЛА Украине подкинут через европейских "друзей". Кто протянет руку для приветствия американцам из кагорты Трампа, тот враг России
    1. gsev Звание
      gsev
      +4
      15 июня 2026 22:24
      Цитата: Сергей Новиков_3
      До сих пор аукается: то последнее бабло россиянское хотят угрохать на пшик-проекты вроде тоннеля,

      Нада быть или отпетым предателем или круглым дураком чтобы тратить средства на проекты вроде туннеля под Беринговым проливом или разработку промышленности редкоземов для их экспорта. Китацы начали добывать редкоземы чтобы создать производство плоских телевизоров и мониторов. В свое время конструктор из России полуучил отказ на деньги на внедрение своего изобретения в России был послан правительством Ельцина-Гайдара создавать эту отрасль в КНР.
  8. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    15 июня 2026 20:19
    Неужто за "Хорнетами" "Томагавки" пойдут...
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    15 июня 2026 20:27
    Что-то знакомое, не могу вспомнить: подъём, разгон облаков и установление хорошей погоды, подвиг ...
  10. isv000 Звание
    isv000
    -1
    15 июня 2026 20:28
    Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине

    Лихо Трамп соскакивает! Заливняков нагнёт покрыть убытки персам а еэсэсовцев - чтоб придушили зелёного нарка в грязной майке. В обоих случаях оставит шакалов чтоб безобразия творили в своих регионах, против Ирана - Израиль, против России - Германию...
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      15 июня 2026 22:30
      Цитата: isv000
      Лихо Трамп соскакивает!

      Поэтому Америка и первая экономика в мире, что ее правители в отличии от Германии не идут на тотальную войну столкнувшись с яростным сопротивлением. В реальности нет причин для противостояния между Ираном, США и Израилем кроме глупых амбиций отдельных политиков в этих странах. Для шиитов и Израиля общий враг сунитские радикалы, которые убивали алавитов в Сирии, хуситов в Йемене, шиитов в Ираке, Саудовской Аравии и Бахрейне, а евреев при нападении на участников музыкального фестиваля и сопутствующей пьянке.
  11. alexbor Звание
    alexbor
    +1
    15 июня 2026 20:36
    главный решала и великий "миротворец"
    1. Lako Звание
      Lako
      +4
      15 июня 2026 22:13
      Ну да. Ворвался в дом к соседу, поломал мебель, получил по хлебалу и теперь с гордостью всем рассказывает, как он урегулировал конфликт с соседом. Есть сироты, которые выросли без отца и матери, а есть, которые без стыда и совести.
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    15 июня 2026 20:58
    Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на Украине
    Гы-гы-гы. Трамп обещал.
    Обещаниям я не верил
    И не буду верить впредь:
    Обещаниям верить
    Смысла больше нет
    Но, сказать по правде
    Я хотел бы только посмотреть
    Посмотреть, что будет с нашим миром
    Через двадцать лет
    Как бы эта старая песня не оказалась пророческой. request
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      15 июня 2026 22:32
      Цитата: Eugen 62
      Трамп обещает после Ирана полностью сосредоточиться на УкраинеГы-гы-гы. Трамп обещал.

      Трампа заводит перспектива распилить весь бюджет России под проектирование туннеля под Беринговым проливом.
  13. Комментарий был удален.
  14. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    16 июня 2026 21:55
    Физически противно от осознания того факта, что наша власть угодливо изгогнулась и с нетерпением ждет "миротворцев" из страны, являющейся стороной конфликта.
  15. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 03:38
    Дурной на всю голову!Сам создал,сам решил проблемму!А иначе никак,движуши нет,а это для старперов опасно забвением.Вот кто-то с палками ходит(((и молодцы!А они решают мировые траблы!уж лучше подарить ему скандинавские палки,для всех полезней будет...
  16. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 15:20
    Дух Анкореджа в действии или Путина опять в 100500раз обманули??