Украинское СМИ слило в сеть фото киностудии Довженко с деталями для БПЛА
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Киевское издание «Новое время» (заблокировано в РФ в связи с нарушениями российского законодательства) сообщило об уничтожении «тысяч уникальных костюмов» из фильмов на киностудии имени Александра Довженко. При этом редакция опубликовала фотографию завалов, пытаясь проиллюстрировать указанное выше.
Однако вышел казус. На снимке нет ни одного костюма и даже клочка от такого рода реквизита. Вместо них в груде кирпича и обломков чётко видны крылья для сборки дронов типа FP-2.
Таким образом, украинское СМИ, по сути, подтвердило, что объекты культуры и искусства на Украине используются как прикрытие для военных производств. Размещение цехов по сборке дронов на территории легендарной киностудии стало очередным примером милитаризации культурного наследия.
Инцидент вызвал широкий резонанс в сети. Пользователи отмечают: вместо защиты исторического объекта и его ценностей приоритет был отдан военной инфраструктуре. Теперь разрушения на легендарной киностудии Довженко используются для обвинений в адрес России, хотя фото свидетельствует именно о военной деятельности на территории студии. При этом нельзя исключать и ещё большего казуса для Киева - склады студии Довженко могли оказаться поражены украинской ракетойПВО.
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