Украинское СМИ слило в сеть фото киностудии Довженко с деталями для БПЛА

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Украинское СМИ слило в сеть фото киностудии Довженко с деталями для БПЛА

Киевское издание «Новое время» (заблокировано в РФ в связи с нарушениями российского законодательства) сообщило об уничтожении «тысяч уникальных костюмов» из фильмов на киностудии имени Александра Довженко. При этом редакция опубликовала фотографию завалов, пытаясь проиллюстрировать указанное выше.

Однако вышел казус. На снимке нет ни одного костюма и даже клочка от такого рода реквизита. Вместо них в груде кирпича и обломков чётко видны крылья для сборки дронов типа FP-2.



Таким образом, украинское СМИ, по сути, подтвердило, что объекты культуры и искусства на Украине используются как прикрытие для военных производств. Размещение цехов по сборке дронов на территории легендарной киностудии стало очередным примером милитаризации культурного наследия.

Инцидент вызвал широкий резонанс в сети. Пользователи отмечают: вместо защиты исторического объекта и его ценностей приоритет был отдан военной инфраструктуре. Теперь разрушения на легендарной киностудии Довженко используются для обвинений в адрес России, хотя фото свидетельствует именно о военной деятельности на территории студии. При этом нельзя исключать и ещё большего казуса для Киева - склады студии Довженко могли оказаться поражены украинской ракетой ПВО.
64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +31
    15 июня 2026 20:03
    Чего там будут вопить эти чесоточные фиолетово,после спектакля в Буче от их актерства устали все,поэтому меньше надо обращать внимания на их вой с болот.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      16 июня 2026 00:24
      Цитата: Ропот 55
      Чего там будут вопить эти чесоточные фиолетово,после спектакля в Буче от их актерства устали все,поэтому меньше надо обращать внимания на их вой с болот.

      У украинцев всегда, если вой, то - дикий, если крик, то -адский. yes
  2. solar Звание
    solar
    -42
    15 июня 2026 20:09
    Вместо них в груде кирпича и обломков чётко видны крылья для сборки дронов типа FP-2.

    А где же крылья на фото? Которые "чётко видны"?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +30
      15 июня 2026 20:17
      А где же крылья на фото? Которые "чётко видны"?

      Целая стопка. Там и слепой заметит.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +24
        15 июня 2026 20:39
        Слепой-то заметит, а вот ряженый щирый хлопец обязательно будет побратимов своих пытаться выгораживать и "намекать" изо всех своих силёнок что россияне снова что-то выдумывают.
        1. Andrey Victorovich Звание
          Andrey Victorovich
          +3
          16 июня 2026 07:24
          Плевать. Перед свиньями бисер метать предлагаешь?
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        15 июня 2026 21:07
        редакция опубликовала фотографию завалов

        Еще можно кино снимать про войну на фоне руин , получится реалистично. Декорации что надо, жаль что костюмы сгорели.
      3. Наган Звание
        Наган
        +5
        15 июня 2026 23:15
        Та це кінознімальне обладнання, мирні дрони, щоб кіно знімати зверху.


        Уж как google translate перевел на мову, так что не взыщите.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          16 июня 2026 07:56
          Уж как google translate перевел на мову, так что не взыщите

          Тем не менее, направление мысли понятно. Нехорошо cвидомым подсказывать! ))
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      15 июня 2026 20:17
      solar, с правой стороны снимка цельная стопка.
    3. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +8
      15 июня 2026 20:18
      С десяток лежат на стеллаже
    4. Lynnot Звание
      Lynnot
      +28
      15 июня 2026 20:39
      А где же крылья на фото? Которые "чётко видны"?

      Здесь виднее и понятней.
      1. solar Звание
        solar
        -16
        15 июня 2026 21:12
        Спасибо, я уже понял, о чем речь. Но хотелось бы все-таки увидеть это фото в источнике. Но оно почему-то есть только у Шария, во всяком случае я нигде больше не нашел.
        1. Lynnot Звание
          Lynnot
          +5
          15 июня 2026 21:54
          Но оно почему-то есть только у Шария, во всяком случае я нигде больше не нашел.

          Наверное, из-за указанной причины.
    5. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      16 июня 2026 00:26
      Цитата: solar
      Вместо них в груде кирпича и обломков чётко видны крылья для сборки дронов типа FP-2.

      А где же крылья на фото? Которые "чётко видны"?

      Ну нельзя же так палиться winked
  3. isv000 Звание
    isv000
    +10
    15 июня 2026 20:21
    Пока Россия будет обращать внимание на "что там скажут западные партнёры" нас буду клевать всё сильнее. Потом, вкусив безнаказанности, у европеоидов свистанёт фляга и они точно полезут выволакивать медведя из берлоги...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +9
      15 июня 2026 20:24
      isv000 hi ,вкусив?????? Да они её уже обожрались, извините за мой "французский", она уже у них из ушей лезет эта безнаказанность.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +8
        15 июня 2026 20:39
        Цитата: Ропот 55
        isv000 hi ,вкусив?????? Да они её уже обожрались, извините за мой "французский", она уже у них из ушей лезет эта безнаказанность.

        Вот потому и пошли заявления разных там командующих вермахтом о скором походе на Москву и из Гааги о строительстве в Голландии концлагерей для русских военнопленных...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          15 июня 2026 20:50
          isv000, вседозволенность во всей красе,если по наглым мордам не получат скоро жителей России как бы это помягче то в недочеловеков запишут официально и справят закон что общечеловеческие законы на нас не распространяются и нормы не действуют.
          1. Андрей62 Звание
            Андрей62
            +1
            15 июня 2026 21:05
            Так уже не раз как курьезы писали, когда в той же Москве иностранцы про медведей на улицах спрашивали или иностранцы удивлялись, что в жизни, в России водку не все и не ежеминутно пьют… Это и подтверждает, западники сами выдумывают и поддерживают мифы, а их правительства это поощряют, типа страна бензоколонка и тд , а сами ракетные двигатели и обогащенный уран в России закупают. Да имы по Задорнову об них знаем, что они «тупые», хотя не все так буквально, зато их наивность и принятие все что им говорят принимать на веру играет в их жизни важную роль познания, что их и характеризует как тупые…
    2. Мрачный Жнец Звание
      Мрачный Жнец
      +7
      15 июня 2026 21:05
      Цитата: isv000
      Пока Россия будет обращать внимание на "что там скажут западные партнёры" нас буду клевать всё сильнее. Потом, вкусив безнаказанности, у европеоидов свистанёт фляга и они точно полезут выволакивать медведя из берлоги...

      Есть у В. Высоцкого малоизвестная песня. Первые строчки: Растревожили в логове старое зло, по привычке взлянуло оно на восток...

      Ну и дальше,: что вам нужно в стране, где никто вас не ждёт, что вы скажете будущим вдовам.
      Пророк...
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +4
        15 июня 2026 23:19
        Песня гениальная, несмотря на 50-летний возраст - злободневна, нынешним не чета
        За развалины школ, за сиротский приют
        Вам осиновый кол меж лопаток вобьют.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    15 июня 2026 20:27
    Может таким хитрым способом нам обеспечили алиби?)) Одним словом, кино и немцы.
    1. solar Звание
      solar
      -9
      15 июня 2026 20:49
      Все попытки найти источник фото ведут к каналу Шария в Телеграм ( ВПН в помощь:)
      1. helilelik Звание
        helilelik
        +3
        15 июня 2026 20:53
        Редакция,разумеется,все потерла уже.
        1. solar Звание
          solar
          -12
          15 июня 2026 21:10
          У меня, честно говоря, к этому Шарию мало доверия. Не та личность. :((...
          1. helilelik Звание
            helilelik
            +2
            15 июня 2026 21:55
            Аналитика у него так себе,но фото и видео он выкладывает самый первый.
          2. helilelik Звание
            helilelik
            0
            15 июня 2026 23:31
            Кстати,у него появилось и видео
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +6
        15 июня 2026 21:15
        Все попытки найти источник фото ведут к каналу Шария в Телеграм ( ВПН в помощь:)

        Причём тут Шарий и, тем более, ВПН?
        Вернитесь к своему вопросу:
        А где же крылья на фото? Которые "чётко видны"?
        1. solar Звание
          solar
          -11
          15 июня 2026 21:17
          Причём тут Шарий и, тем более, ВПН?

          Это источник фото. Другого я не нашел. А вы?
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +7
            15 июня 2026 21:35
            Так крылья на фото видны или нет?
            1. solar Звание
              solar
              -11
              15 июня 2026 21:39
              Да, похоже, видны в торец, я вначале не узнал в этом ракурсе, не очень очевидно. А ссылку на фото можете дать? Где его источник?
              1. Tagan Звание
                Tagan
                +3
                15 июня 2026 21:46
                Не, не могу. На это время этой новости уже нет, если таковая была. Видимо зачистили палево.
              2. Lynnot Звание
                Lynnot
                0
                16 июня 2026 12:19
                А ссылку на фото можете дать? Где его источник?

                Просто загуглите по поиску похожих картинок, что-то точно найдёте.
                1. solar Звание
                  solar
                  0
                  16 июня 2026 15:11
                  Просто загуглите по поиску похожих картинок, что-то точно найдёте.

                  Нашел. Шарий.
                  1. Lynnot Звание
                    Lynnot
                    0
                    16 июня 2026 16:29
                    Нашел. Шарий.

                    Шарий как первоисточник? Где? Вчера в мордокниге NV ещё был фоторепортаж с места событий, в т.ч. и это фото, уже удалили.
                    1. solar Звание
                      solar
                      0
                      16 июня 2026 16:33
                      У меня находит только в Телеграм Шария.
                      1. Lynnot Звание
                        Lynnot
                        0
                        16 июня 2026 18:08
                        Значит, косяк подчистили, на Шария стрелки перевели. Типа, отмена, они этого никогда не делали.
                      2. solar Звание
                        solar
                        0
                        16 июня 2026 18:58
                        Вообще-то в интернете рукописи не горят, как говорится в одной известной книжке.
                        https://thecode.media/web-archive/
                      3. Lynnot Звание
                        Lynnot
                        0
                        16 июня 2026 19:10
                        Давно чуть-что вспоминают про кэш гугла и веб архив. Шарий тоже на это иногда ссылается. Тока есть нюанс:
                        Веб-архив, или Wayback Machine, придумала некоммерческая организация «Архив Интернета» с главным офисом в Сан-Франциско. Она сохраняет веб-страницы, оцифрованные аудио- и видеозаписи, книги и программное обеспечение.

                        Там не любят на благотворительность деньги просто так раздавать, чему примеров предостаточно.
            2. Иван Кузьмич Звание
              Иван Кузьмич
              0
              16 июня 2026 23:32
              Цитата: Tagan
              Так крылья на фото видны или нет?

              Привет. Виднытли крылья или не видны крылья это не так важно,,,,,
              Важно что утилизировали советское наследие на всякий случай чтобы там ничего не собирали а только разбирали
          2. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            0
            15 июня 2026 23:03
            Цитата: solar
            Причём тут Шарий и, тем более, ВПН?

            Это источник фото. Другого я не нашел. А вы?

            А источник на фото обозначен - NV Радио, nv.ua
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -22
    15 июня 2026 20:32
    а где авторы увидели крылья от дрона?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      15 июня 2026 20:35
      Василенко Владимир, в правой части снимка ,целая стопка только они с торца сняты .
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -24
        15 июня 2026 21:05
        50х50, может так, а может это что то другое, точно нельзя дать 100 процентной уверенности
        1. ser580 Звание
          ser580
          0
          Вчера, 11:45
          Володымир-с той стороны экрана блондинка? Или встретишь динозавра на улице или нет- 50/50. Выше есть фотка-100% совпадение
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 11:57
            мил человек, для начала научитесь не коверкать чужие имена, чай не в детском саду
            в отличии от вас я 30 лет работаю с фото изображениями на компе, на том изображении что приложено к статье это именно бабушка на двое сказала
  6. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +7
    15 июня 2026 20:39
    Если этот цех поразили наши парни - спасибо поделившимся с ними информацией.
    1. SSR Звание
      SSR
      +1
      15 июня 2026 21:33
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Если этот цех поразили наши парни - спасибо поделившимся с ними информацией.

      Надо в в открытую и закрытую, платить миллионы $ за достоверку с прикрытием.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    15 июня 2026 20:44
    Привелось мне в довоенные ещё годы бывать на Довженко. Громадная территория, вместительные и высокие павильоны. Там есть где спрятать что хош. Даже авианосец можно втихаря заложить. А посему Карфаген должен быть разрушен без всяких но и если.
    Даже если там ничего нет. Но оно есть!
  8. Варяжко Звание
    Варяжко
    +9
    15 июня 2026 20:45
    А зачем бандеровцам советская киностудия в Киеве?
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      16 июня 2026 03:38
      Например снять блокбастер по такому сценарию.Бандера и Усик с Кличко создают танцевальный ансамбль и едут в мировую гастроль с примьерой казацкого гопака. А аккомпаниатором у них сами знаете кто, играющий на рояле сами знаете чем. Оскары и полные стадионы обеспечены! wassat
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        0
        16 июня 2026 11:32
        Нее, позорить советскую студию им. Довженко в Киеве этим бредом не надо. Хорошо Одесская киностудия не дожила, хотя там в советское время снимали прекрасные фильмы.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +8
    15 июня 2026 20:48
    В Сети всплывает всё больше свидетельств постановочного характера атаки на комплекс зданий Киево-Печерской лавры. ТГ-каналы публикуют уже не только снимки горящего объекта культурного наследия, но и тех, кто эти снимки делал, как сообщается, заранее и целенаправленно разместившись на крыше соседнего здания.
    1. solar Звание
      solar
      0
      15 июня 2026 21:46
      Наши уже заявили, что это была ракета Пэтриота.
      МО РФ заявило, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot ВСУ

      https://topwar.ru/284570-mo-rf-zajavilo-chto-v-kievo-pecherskuju-lavru-popala-raketa-patriot-vsu.html
  10. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    15 июня 2026 20:54
    ... в груде кирпича и обломков чётко видны крылья для сборки дронов типа FP-2.
    Сейчас какая-нибудь говорящая голова бандеровского режима выступит с заявлением, что это был реквизит для съёмки художественного фильма. wassat
  11. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    +3
    15 июня 2026 21:09
    наверное легендарный костюм Икара, для хора мальчиков зайчиков...
  12. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    15 июня 2026 21:43
    Украинское СМИ слило в сеть фото киностудии Довженко с деталями для БПЛА

    Поговорка времён СССР:
    "Есть фильмы хорошие, плохие, и от киностудии им. Довженко".
    1. solar Звание
      solar
      0
      15 июня 2026 22:13
      Поговорка времён СССР:
      "Есть фильмы хорошие, плохие, и от киностудии им. Довженко".

      Достаточно известных фильмов было. В бой идут одни старики, Как закалялась сталь, Цыган, За двумя зайцами, Королева бензоколонки и другие.
  13. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    16 июня 2026 02:14
    При этом нельзя исключать и ещё большего казуса для Киева - склады студии Довженко могли оказаться поражены украинской ракетой ПВО

    Не удивлюсь, если "под шумок", в тему налетов Гераней, ххлы сами подожгли склады на киностудии чтобы скрыть свое воровство.
    И да, как там укры говорят: сами себя обстреляли или кондиционеры взорвались?!
  14. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    0
    16 июня 2026 06:23
    Теперь нужно так же ударить по аналогичным объектам в других городах
  15. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +2
    16 июня 2026 10:02
    Участники сайта ВО - Василенко Владимир и solar в упор не видят торцы крыльев от FP-2, ух уж эти свидомые украинцы, так и запишем.
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      +1
      16 июня 2026 23:27
      Цитата: Архивариус Вася
      Участники сайта ВО - Василенко Владимир и solar в упор не видят торцы крыльев от FP-2, ух уж эти свидомые украинцы, так и запишем.

      "- Папа, а где море?
      -Вот море! Вот море!(тыкает носом);
      - Папа, А что это было?! (с) laughing
  16. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Вчера, 12:10
    Соо, и Довженко разбомбили??? Где же теперь братский народ будет снимать свое братское кино???…………