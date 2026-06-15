Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, традиционно делающая громкие заявления без предоставления доказательств, вновь обвинила Китай в якобы имеющей место подготовке российских военных. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества в Люксембурге, она заявила, что у неё якобы есть «подтверждённая информация» на этот счёт. Источником этой информации стала публикация Reuters от 19 мая, в которой со ссылкой на трёх неназванных лиц из европейских разведок утверждалось, что «около 200 российских военнослужащих тайно обучались в Китае».
Тот случай, когда «у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, потому что они секретные».
Отмечалось, что подготовка якобы велась на базах в Пекине и Нанкине, а основной упор делался на обучение операторов дронов. В Пекине эти сообщения категорически опровергли ещё в конце мая. В МИД КНР тогда подчеркнули, что позиция Китая по украинскому кризису «последовательно является объективной и беспристрастной», и призвали стороны конфликта «не перекладывать вину на других».
Даже если предположить, что информация Reuters соответствует действительности, уместно вспомнить о двойных стандартах, применяемых западными политиками. В отличие от туманных обвинений со стороны Каллас, масштабы подготовки военнослужащих Украины Западом являются задокументированным фактом. Так, британские военные объявили о программе, в рамках которой в 2026 году планируется подготовить 6 тыс. операторов беспилотников. Это притом, что Великобритания, США и другие страны НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских военнослужащих, включая операторов БПЛА, артиллеристов, лётчиков и танкистов. Таким образом, подготовка небольшой группы военных того или иного государства (даже если бы она и имела место) является общепринятой мировой практикой в условиях геополитического соперничества и международного военно-технического сотрудничества.
Прямых доказательств своих слов Каллас, впрочем, как обычно не представила. Ранее она уже была замечена в безосновательных обвинениях и резких высказываниях, которые провоцировали ответную реакцию дипломатов России и Китая.
По итогам встречи министры ЕС договорились ввести новые санкции против «нескольких китайских организаций». В ответ в китайском МИД призвали ЕС действовать ответственно и не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.
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