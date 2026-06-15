Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»

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Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, традиционно делающая громкие заявления без предоставления доказательств, вновь обвинила Китай в якобы имеющей место подготовке российских военных. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества в Люксембурге, она заявила, что у неё якобы есть «подтверждённая информация» на этот счёт. Источником этой информации стала публикация Reuters от 19 мая, в которой со ссылкой на трёх неназванных лиц из европейских разведок утверждалось, что «около 200 российских военнослужащих тайно обучались в Китае».

Тот случай, когда «у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, потому что они секретные».



Отмечалось, что подготовка якобы велась на базах в Пекине и Нанкине, а основной упор делался на обучение операторов дронов. В Пекине эти сообщения категорически опровергли ещё в конце мая. В МИД КНР тогда подчеркнули, что позиция Китая по украинскому кризису «последовательно является объективной и беспристрастной», и призвали стороны конфликта «не перекладывать вину на других».

Даже если предположить, что информация Reuters соответствует действительности, уместно вспомнить о двойных стандартах, применяемых западными политиками. В отличие от туманных обвинений со стороны Каллас, масштабы подготовки военнослужащих Украины Западом являются задокументированным фактом. Так, британские военные объявили о программе, в рамках которой в 2026 году планируется подготовить 6 тыс. операторов беспилотников. Это притом, что Великобритания, США и другие страны НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских военнослужащих, включая операторов БПЛА, артиллеристов, лётчиков и танкистов. Таким образом, подготовка небольшой группы военных того или иного государства (даже если бы она и имела место) является общепринятой мировой практикой в условиях геополитического соперничества и международного военно-технического сотрудничества.

Прямых доказательств своих слов Каллас, впрочем, как обычно не представила. Ранее она уже была замечена в безосновательных обвинениях и резких высказываниях, которые провоцировали ответную реакцию дипломатов России и Китая.

По итогам встречи министры ЕС договорились ввести новые санкции против «нескольких китайских организаций». В ответ в китайском МИД призвали ЕС действовать ответственно и не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.
56 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +16
    15 июня 2026 21:43
    Ну и что с того. У нас совместные учения проходят, наши военные обмениваются опытом и учатся взаимодействовать на этих учениях. Это наше дело и КНР, как и КНДР, а так же ещё многих и многих. Кака к этому никакого отношения не имеет, не её это дело, пусть у себя лучше порядок наводит.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +11
      15 июня 2026 22:06
      Эти заявления на внутреннего потребителя, показать что враги похожи, а мы по их мнению сами не способны без помощи продвинутых китайцев чему-то научиться. В общем очередной образ врага, раньше это называлось пропагандой.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        15 июня 2026 23:22
        Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»

        Чья бы корова мычала, но только не НАТОвская и не Евросоюзная в лице психически больной и обезумевшей от дрожи за своё место в ЕС эстонской идиотки-русофобки Каллас!
        Эта придурочная в своём глазу бревна не видит!
        Каждый раз Каллас, достигая дно в своих обвинениях Россию и Китай, в очередной раз пробивает новое дно! В сумасшествии у психических больных нет предела в изобретательности мышления!
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          15 июня 2026 23:38
          Надо бы биатлон провести, только не танковый, а БПЛАшный. Вот они тогда на говнецо изойдут.
          1. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            +1
            16 июня 2026 02:35
            Надо бы биатлон провести

            И Шойгу с замами позвать.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      15 июня 2026 23:39
      Цитата: ВАМ
      Ну и что с того. У нас совместные учения проходят, наши военные обмениваются опытом и учатся взаимодействовать на этих учениях

      ДвоеШнице Каллас следовало-бы знать, что это уже происходит около 20 лет.
      В 2007 году на военном полигоне «Чебаркуль» Челябинской области прошли первые совместные тренировки российских и китайских войск в рамках учений стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2007».
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        16 июня 2026 05:49
        Чебаркуль - учебка которую мне довелось много десятков лет назад пройти, Советская Армия ещё была... 20047 отдельный учебный батальон связи, 11396 взвод связи, потом 74024 уже сам Челябинск после учебки дослуживал срочную... и на полигон этот в учебке мы бегали 5 км туда и обратно в полной выкладке. это была задница. я ещё и +15 кг Р-105М тащил на спине... особенно ночные броски в дождь запомнились когда ноги разъезжаются по жиже полевой раскисшей дороги... капец был просто для нас всех такие мероприятия. гоняли насмерть.
        н-дааа, были времена.
        Геннадий привет hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          16 июня 2026 09:17
          Цитата: Nexcom
          апец был просто для нас всех такие мероприятия. гоняли насмерть.
          н-дааа, были времена.
          Геннадий привет

          Привет, Дмитрий! hi
          В Чебаркуле я, в основном, в обеспечении учений "Мирных миссий" военных ШОС (России, Китая, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Индии и Пакистана). Антитеррор.
    3. Комментарий был удален.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      16 июня 2026 08:39
      Цитата: ВАМ
      Ну и что с того. У нас совместные учения проходят, наши военные обмениваются опытом и учатся взаимодействовать на этих учениях.

      Это вообще нонсенс со стороны "мадам". Если всей Европе можно обучать украинских селюков, то почему нельзя Китаю обучать российских солдат.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    15 июня 2026 21:46
    Ой, что ж теперь будет.... Даже представить страшно... wassat
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      15 июня 2026 22:02
      Трахну разочек и все дела
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +2
        15 июня 2026 22:54
        Её? Только с пакетом не голове! stop
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          +4
          15 июня 2026 23:17
          Её? Только с пакетом не голове!

          На чьей? fool
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            +2
            16 июня 2026 00:32
            Цитата: pudelartemon
            На чьей?
            Да без разницы. Лишь бы её тупую моську не видеть. laughing
            1. Michael67 Звание
              Michael67
              +2
              16 июня 2026 01:32
              "Крошка сын к отцу пришел,
              и спросила кроха:
              Что такое хорошо
              и что такое плохо?
              У меня секретов нет,
              слушайте, детишки,
              папы этого ответ
              помещаю в книжке..." (В.Маяковский).
              С Вашего позволения дополню:
              Если раньше псакали,
              Это было плохо,
              То теперь кайкакают.
              Это Очень плохо!
              Вопрос: Зачем публиковать шавканье этой гнойной опухоли?
              Хочется читать о работе по селекции сортов Орешника.
  3. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +9
    15 июня 2026 21:48
    Может 200 русских воинов обучали 200000 солдат народной освободительной армии Китая ведению боевых действий в современных условиях
    Жги кала дальше
  4. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +4
    15 июня 2026 22:02
    По мнению этой агрессивной русофобской сучки русским вообще нет места в этом мире, им жить и дышать запрещено. А тут Китай осуществляет подготовку российских военных уууууууууууу.... гром и молния.
  5. Lako Звание
    Lako
    +6
    15 июня 2026 22:03
    Не разочаровала. Баба-дура laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      15 июня 2026 22:15
      Цитата: Lako
      Не разочаровала. Баба-дура laughing

      Надо всё же признать неоспоримый талант дуры Каллас с умным видом выдавать всякую чушь. Не только лишь все могут это делать. Так держать, Кая, не останавливайся! good
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        16 июня 2026 06:29
        ...таки посмотришь на их политиков - сразу мысль: даунам из их больниц даётся шанс работать? laughing
        Александр привет hi
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        16 июня 2026 08:42
        Цитата: Монтесума
        Надо всё же признать неоспоримый талант дуры Каллас с умным видом выдавать всякую чушь.

        Таких специально набирают, просчитывают и обучают (а может в инкубаторе выращивают).
    2. BAI Звание
      BAI
      +4
      15 июня 2026 22:22
      Осторожней. Тут есть клуб ее фанатов. Сейчас заминусуют
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        16 июня 2026 08:43
        Цитата: BAI
        Осторожней. Тут есть клуб ее фанатов. Сейчас заминусуют

        Просто Ципсо и бывшие граждане России.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    15 июня 2026 22:07
    Однако Кала Какалась умеет у аудитории вызвать оторопь и де жа вю. . . winked
  7. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    15 июня 2026 22:18
    Бесноватая дамочка. Крутится вертится все в кресле своем удержаться хочет. Винни-Пух пел песню про опилки в голове, вот точно про неё laughing
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      0
      16 июня 2026 01:51
      pexotinec, уважаемый.
      Не трогайте Винни Пуха!
      Это ж Наше. Родное.
      И его опилки в голове. Даже с опилками Винни (в советском мультфильме) произнёс фразы, до которых этой пиявке генетически не эволюционировать. Нашего Винни Пуха до сих пор цитируют. "Это не правильные пчёлы", "Это ж-ж-ж неспроста" и т.д.
      А эту инфузорию в туфельке забудут черерз год-два.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    15 июня 2026 22:22
    Кто кого учить должен? За одного битого двух небитых дают, как китайцы умеют воевать - тайна великая есть. Может и никак
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      16 июня 2026 02:31
      Так они и так затопчут. И БПЛА у них наверное не меньше населения по количеству, а может уже и больше.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        16 июня 2026 10:33
        В 19 веке у них тоже было и население и армия по спискам огого, а как до дела дошло то оказалось что как только война началась то ну его нафиг, я домой, я у мамы такой один!
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    15 июня 2026 22:26
    Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»

    И чо? belay
    Хоть бы и так. Запад громко кричал, как они готовят нацистов скакуасов и никто пока, к сожалению, из них не понёс никаких "неприятностей". sad
    Но скорее китайцы будут перенимать российский опыт. yes
  10. Бенчик Звание
    Бенчик
    +4
    15 июня 2026 22:27
    В Пекине эти сообщения категорически опровергли

    Китай - категорически не хочет быть нашим союзником.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +1
      16 июня 2026 00:19
      Китай - категорически не хочет быть нашим союзником.


      А кому дураки и ворьё нужно в роли союзников? От них только беды.
  11. Izotovp Звание
    Izotovp
    +3
    15 июня 2026 23:08
    Что-то мы все-таки не понимаем в этих женщинах… в немецких, в прибалтийских … а ведь это чудо уже третий раз замужем и ребенок есть … оно еще и размножается… тьма и ужас наползают на этот город…
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      0
      16 июня 2026 02:22
      Izotovp, уважаемый, позвольте внести коррективы?
      Не чудо Это. Оно езьм генетический сбой. Помните Михаила Николаевича Задорнова? Он правильно пошутил (изложу вкратце): В средневековье в европе красивых женщин сжигали на кострах за то, что не давали их "попам", или как там их называли. Объявляли ведьмами. А тьма и ужас на них уже напозла. Местные простолюдины в Шотландии, Ирландии, англикосии, париже... да во всей еврогее пытаются отстоять свои права просто спокойно жить на своей земле. А их резиновыми пулями, водомётами и газом... Их же "родная" полиция.
      1. Izotovp Звание
        Izotovp
        0
        16 июня 2026 06:39
        И не поспоришь. Поэтому многие иностранцы и остаются у нас, приехав туристами.
  12. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +1
    15 июня 2026 23:08
    У России есть секретные данные о базе, где юриста Каллас переучили на дуру.
  13. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    15 июня 2026 23:12
    позиция Китая по украинскому кризису «последовательно является объективной и беспристрастной»
    А то, что дроны, летящие пр России на 90% китайские, это просто беспристрастный бизнес, ничего личного?
  14. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    15 июня 2026 23:21
    у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, потому что они секретные
    Прямо как в старой песне из 80-х годов:
    Противник на нашу погибель
    Готовит подводные лодки.
    Но мы тоже люди не промах,
    Мы прячемся в черные дыры,
    У нас есть такие приборы,
    Но мы вам про них не расскажем.
    tongue
  15. лесничий Звание
    лесничий
    0
    15 июня 2026 23:45
    Мужики Западной гейропы, оприходуйте хорошенько эту дуру, она видать голодная в этом плане, вот и несет всякую чушь! А, да, пардон, я и забыл, что там и нормальных мужиков не осталось, все больше геи. Вот и получается, что и оприходывать некому.
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      0
      16 июня 2026 02:00
      Столько выпить невозможно!
      Мало, что страшная, внушаемая, тупая, продажная. Ещё и без памяти.
  16. Raw238 Звание
    Raw238
    0
    16 июня 2026 00:31
    Цитата: ВАМ
    Ну и что с того. У нас совместные учения проходят, наши военные обмениваются опытом и учатся взаимодействовать на этих учениях. Это наше дело и КНР, как и КНДР, а так же ещё многих и многих. Кака к этому никакого отношения не имеет, не её это дело, пусть у себя лучше порядок наводит.

    Согласен. А что дальше будет? Начнут рисовать красные линии? Ничего страшного, уже проходили. Нападут? Тоже проходили. Санкции наложат? Снова пройденный этап. История циклична. Жаль что они её не изучают, зря учебники переписали
  17. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    16 июня 2026 01:53
    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, традиционно делающая громкие заявления без предоставления доказательств, вновь обвинила Китай в якобы имеющей место подготовке российских военных. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества в Люксембурге, она заявила, что у неё якобы есть «подтверждённая информация» на этот счёт. Источником этой информации стала публикация Reuters от 19 мая, в которой со ссылкой на трёх неназванных лиц из европейских разведок утверждалось, что «около 200 российских военнослужащих тайно обучались в Китае».

    100% - сведения добыты эстонской разведкой из стен Шаолиньского монастыря, там русскую речь слышно...

    Если серьёзно, то какое её шпротное дело чем занимается Китай, это его суверенное дело.

    Конгрессмены США Эндрю Оглз и Гленн Гротман считают, что Россия и Китай используют при производстве оружия инопланетные технологии. По их мнению, представителями двух стран получили к ним доступ в ходе контактов с представителями внеземной цивилизации. Об этом конгрессмены заявили на слушаниях в высшем законодательном органе Соединенных Штатов.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      16 июня 2026 03:42
      После хорошей дозы кокаина некоторые и не такое видят.
  18. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    16 июня 2026 03:41
    После таких заявлений теперь ЕС должен как минимум принять санкции против КНР?
  19. 123_123 Звание
    123_123
    0
    16 июня 2026 04:42
    Чему же они могут научить? Опыт в применении в бою как раз у россии есть, а не наоборот.
  20. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    16 июня 2026 06:24
    Тупая обезьяна на внешность и по повадкам походит на Ирину Фарион, так же и кончит.
  21. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    16 июня 2026 07:26
    Почему бы, неуважаемой Каллапс, не обратить свою неуемную энергию на управление погодой, например — отмену зимы? Может быть польза хоть какая-то была бы... ;)
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    16 июня 2026 08:08
    Меня тошнит только от одного вида этой сушёной трески
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      16 июня 2026 14:58
      Цитата: Schneeberg
      Меня тошнит только от одного вида этой сушёной трески

      Не титулуйте салаку Треской, не стоит она того.
  23. APASUS Звание
    APASUS
    0
    16 июня 2026 08:27
    Говорили что ее снимут ,я утверждал что нет и вот результат. ЕЕ просто переключили на Китай
  24. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    16 июня 2026 09:38
    Китай который не воюет, готовит военных стране которая имеет такой опыт!
  25. Пленник Звание
    Пленник
    0
    16 июня 2026 11:07
    laughing Китай готовит наших?! Какая же она беспросветная дypa!
  26. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    16 июня 2026 11:50
    Дураки и дороги они везде одинаковы! Вот только Китаю нас учить не чему в военном деле!
  27. isv000 Звание
    isv000
    0
    16 июня 2026 14:58
    Каллас обвинила Пекин в «подготовке российских военных»

    Дурочка с эстонского переулочка понимает своей башкой что китайцам учить первую армию мира с колоссальным боевым опытом современной войны попросту нечему?! Боевым искусствам? Так и школа русского рукопашного боя вполне себе на мировом уровне. fool
  28. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    0
    16 июня 2026 22:16
    Походу джейн сделала на фекалас свои псаки,вот у шпротины отвал мыслительного процесса🤣🤣🤣
  29. xoma58 Звание
    xoma58
    0
    Вчера, 15:09
    Выдумки этой шпротины кому нибудь интересны?