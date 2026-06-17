Россия «мочит» дроновую отрасль и ВПК Украины – а где мы были раньше?
По данным от 15 июня, одним ударом Россия снесла огромную часть дроновой индустрии ВСУ, под ударом оказались основные производители БПЛА: АО «Киевский завод "Радар"», разработчик и производитель комплектующих для БПЛА и радиолокационных систем военного назначения, поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА на территории киностудии имени А. П. Довженко.
Ударили по ООО «Беспилотные технологии», где происходила сборка БПЛА большой дальности из иностранных комплектующих, заводу «Буревестник», производящему БПЛА и радиолокационную технику, ООО «Укр Армо Тех», где собирали боеприпасы для беспилотников и ракет различного типа. Киевский агрегатный завод и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации, где в т. ч. производили комплектующие для дронов.
Наконец-то был разрушен киевский инновационный терминал «Новая почта», логистический центр, осуществляющий доставку и хранение комплектующих для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Поражены также ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в Харькове — «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для дронов и ракет.
Как еще в марте военный эксперт, бывший глава разведки сухопутных войск ВС РФ, герой России Рустем Клупов давал следующий совет:
По данным оборонного ведомства, армия России поразила также завод «Маяк» в Киеве, производивший стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Российские войска ударили «Геранями» по Криворожской ТЭС.
Лучше поздно, чем никогда, но все-таки, а где мы были раньше? Дроновым терроризмом и угрозами Москве Киев наконец-то перешел красные линии, и Москва стала отвечать. Похоже, с начала июня ВС РФ вышли на новый уровень СВО, начав охоту за ключевыми предприятиями украинского ВПК. Однако охота эта еще не окончена, и даже по ней есть много вопросов.
«Познание умножает скорбь»
Что мы узнаем еще, подчеркиваю, по данным нашего МО.
Оказывается, в связи с успешным наступлением на Краматорском направлении Украина готовит к эвакуации три завода в Краматорске, в т. ч. в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников. Готовится также эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ (военный объект), Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ (военный объект), предприятия «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергоустановок.
Идет подготовка к эвакуации производственных мощностей на Дружковском машиностроительном заводе, занимающегося ремонтом бронетехники ВСУ (военный объект), а также на Дружковском метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование. В Славянске для эвакуации запланированы Славянский машиностроительный завод, где также ремонтируют технику ВСУ (военный объект), Славянский завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»), Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»), Славянский завод «Зевс-керамика» и НИИ высоких напряжений (военный объект), в котором идет сборка дронов. Среди перечисленных есть гражданские заводы двойного назначения, но есть и чисто военные объекты.
Завершая список, возникает несколько вопросов.
Первый: неужели дадим просто так уехать?
Идет пятый год СВО, почему эти объекты еще целы?
И сколько еще таких успешно работающих заводов?
По сообщениям от 18 мая 2026 был нанесен удар по «Южмашу» в Днепропетровской области: завод ВПК Украины уничтожен. По данным СМИ, в его защищенных подземных цехах ремонтируют западную технику и производят беспилотники для ВСУ. 21 ноября 2024 цеха «Южмаша» уже получали внутренние повреждения от удара «Орешником». Но, похоже, завод продолжал работать. Что будет после второго удара?
Эпилог
Ведь эти цели – по данным нашего МО, значит, мы всё знали. Может быть, нанеси мы эти удары раньше, и не было бы дроновой проблемы, которая стала нам слишком дорого обходиться?
А сколько бы жизней наших ребят и вообще времени мы могли бы сэкономить? Россия могла бы еще давно за несколько месяцев снести весь ВПК Украины, и не только, поставив врага на колени, но делает это дозированно.
Как заявил президент 4.06.2026 в рамках ПМЭФ: «Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики (Германии) о том, что Украина должна стать ассоциированным членом (ЕС)… Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок».
Итак, от Украины должно остаться нечто, нам не подконтрольное, что вступит в ЕС и навечно отойдет Западу, а именно наши исторические земли — Киев, мать городов русских, и ряд других подаренных Лениным территорий, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск, Херсон. Т. е. мы просто делим Украину с Западом? Капитуляция Украины — не наша цель? И когда ВСУ залижет раны, все повторится. Украина — черная дыра рядом с нами, которая стремительно разрослась при коммунистах и теперь набралась наглости идти против нас. Только полная капитуляция и возврат исконных территорий положит конец угрозе.
При этом Киев продолжает наносить удары БПЛА по России в круглосуточном режиме. Похоже, мало, но, как сказал президент: «Работайте, братья». Ждем новых ударов!
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