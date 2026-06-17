Россия «мочит» дроновую отрасль и ВПК Украины – а где мы были раньше?

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Россия «мочит» дроновую отрасль и ВПК Украины – а где мы были раньше?

По данным от 15 июня, одним ударом Россия снесла огромную часть дроновой индустрии ВСУ, под ударом оказались основные производители БПЛА: АО «Киевский завод "Радар"», разработчик и производитель комплектующих для БПЛА и радиолокационных систем военного назначения, поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА на территории киностудии имени А. П. Довженко.

Ударили по ООО «Беспилотные технологии», где происходила сборка БПЛА большой дальности из иностранных комплектующих, заводу «Буревестник», производящему БПЛА и радиолокационную технику, ООО «Укр Армо Тех», где собирали боеприпасы для беспилотников и ракет различного типа. Киевский агрегатный завод и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации, где в т. ч. производили комплектующие для дронов.



Наконец-то был разрушен киевский инновационный терминал «Новая почта», логистический центр, осуществляющий доставку и хранение комплектующих для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Поражены также ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в Харькове — «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для дронов и ракет.

Как еще в марте военный эксперт, бывший глава разведки сухопутных войск ВС РФ, герой России Рустем Клупов давал следующий совет:

Необходимо изолировать Украину от поставок беспилотников и комплектующих из-за границы. Второе — уничтожать производства БПЛА, особенно их энергетическую составляющую: сейчас возле каждого производства есть солнечная электростанция. Если общая энергосистема серьезно поражена, производство уходит в менее значимые места и под землю, но без электричества оно невозможно. Нужно уничтожать не только электростанции, но и подстанции, трансформаторы, а также наливники с топливом для дизель-генераторов в регионе производства.

По данным оборонного ведомства, армия России поразила также завод «Маяк» в Киеве, производивший стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Российские войска ударили «Геранями» по Криворожской ТЭС.

Лучше поздно, чем никогда, но все-таки, а где мы были раньше? Дроновым терроризмом и угрозами Москве Киев наконец-то перешел красные линии, и Москва стала отвечать. Похоже, с начала июня ВС РФ вышли на новый уровень СВО, начав охоту за ключевыми предприятиями украинского ВПК. Однако охота эта еще не окончена, и даже по ней есть много вопросов.

«Познание умножает скорбь»


Что мы узнаем еще, подчеркиваю, по данным нашего МО.

Оказывается, в связи с успешным наступлением на Краматорском направлении Украина готовит к эвакуации три завода в Краматорске, в т. ч. в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников. Готовится также эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ (военный объект), Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ (военный объект), предприятия «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергоустановок.

Идет подготовка к эвакуации производственных мощностей на Дружковском машиностроительном заводе, занимающегося ремонтом бронетехники ВСУ (военный объект), а также на Дружковском метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование. В Славянске для эвакуации запланированы Славянский машиностроительный завод, где также ремонтируют технику ВСУ (военный объект), Славянский завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»), Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»), Славянский завод «Зевс-керамика» и НИИ высоких напряжений (военный объект), в котором идет сборка дронов. Среди перечисленных есть гражданские заводы двойного назначения, но есть и чисто военные объекты.

Завершая список, возникает несколько вопросов.

Первый: неужели дадим просто так уехать?
Идет пятый год СВО, почему эти объекты еще целы?
И сколько еще таких успешно работающих заводов?

По сообщениям от 18 мая 2026 был нанесен удар по «Южмашу» в Днепропетровской области: завод ВПК Украины уничтожен. По данным СМИ, в его защищенных подземных цехах ремонтируют западную технику и производят беспилотники для ВСУ. 21 ноября 2024 цеха «Южмаша» уже получали внутренние повреждения от удара «Орешником». Но, похоже, завод продолжал работать. Что будет после второго удара?

Эпилог


Ведь эти цели – по данным нашего МО, значит, мы всё знали. Может быть, нанеси мы эти удары раньше, и не было бы дроновой проблемы, которая стала нам слишком дорого обходиться?

А сколько бы жизней наших ребят и вообще времени мы могли бы сэкономить? Россия могла бы еще давно за несколько месяцев снести весь ВПК Украины, и не только, поставив врага на колени, но делает это дозированно.

Как заявил президент 4.06.2026 в рамках ПМЭФ: «Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики (Германии) о том, что Украина должна стать ассоциированным членом (ЕС)… Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок».

Итак, от Украины должно остаться нечто, нам не подконтрольное, что вступит в ЕС и навечно отойдет Западу, а именно наши исторические земли — Киев, мать городов русских, и ряд других подаренных Лениным территорий, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск, Херсон. Т. е. мы просто делим Украину с Западом? Капитуляция Украины — не наша цель? И когда ВСУ залижет раны, все повторится. Украина — черная дыра рядом с нами, которая стремительно разрослась при коммунистах и теперь набралась наглости идти против нас. Только полная капитуляция и возврат исконных территорий положит конец угрозе.

При этом Киев продолжает наносить удары БПЛА по России в круглосуточном режиме. Похоже, мало, но, как сказал президент: «Работайте, братья». Ждем новых ударов!
15 комментариев
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  1. dementor873 Звание
    dementor873
    +2
    Сегодня, 04:26
    Либо просто выборы скоро, либо просто дали пар выпустить военным. А то начнут думать не в ту сторону.
  2. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    +1
    Сегодня, 04:30
    Всё верно - просто делят Украину...
  3. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 04:38
    Уже с трудом верится, что наши нанесли такие точные и эффективные удары. После стольких лет болтовни и пустых угроз с нашей стороны... Если это действительно правда (а сегодня сомневаешься уже во всем...), то это то, что требуется. Надо продолжать и продолжать непрерывно!!! И без всяких оправданий и словесной шелухи (типа удар "возмездия", "ответный" удар и т.п.). Бить, пока там не останется один чернозем!!!!
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 05:49
      Если удары по регионам России уменьшается,то действительно уничтожили.
  4. двп Звание
    двп
    +3
    Сегодня, 04:38
    Интересно у меня у одного такое ощущение, что президент сам твердо не знает что он хочет? Его мнения меняются не только со временем,но и от одного интервью к другому.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 04:41
    Россия «мочит» дроновую отрасль и ВПК Украины – а где мы были раньше?

    - Сказать где?
    - Не надо...
    © «Каменская»
    А я предполагаю, что названное Путиным число - 20 сентября - в качестве «единого дня голосования», выплата пенсионных накоплений в июле и это «мочилово» всех и вся - звенья одной цепи: падения рейтинга Единой России. Именно поэтому в Кремле стали прислушиваться к голосам снизу... yes
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 05:21
      Цитата: yuriy55
      стали прислушиваться

      Прислушиваются те кто хочет слышать. Популизм, имиджевые выступления и подачки нищим ни какого отношения к мнению большинства не имеют.
    2. АА17 Звание
      АА17
      0
      Сегодня, 05:48
      . ...падения рейтинга Единой России. Именно поэтому в Кремле стали прислушиваться к голосам снизу...



      Да, уж.
      Как то нехорошо получается для Власти.
      5-й год СВО, а в России растет количество миллиардеров. За неполный год - сразу 9 человек.

      Россия за счёт различных санкций идеально представляет замкнутую систему.
      "...энергия в замкнутой системе не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а лишь переходит из одной формы в другую. .."
      Поэтому, если у 10-ка российских миллиардеров прибыло, то у 10-ов миллионов граждан России убыло.

      У меня, у граждан России начинают появляться мысли: почему "они" становятся богаче?
  6. Такеши Китано Звание
    Такеши Китано
    0
    Сегодня, 05:07
    Какая то эйфория у автора. Вряд ли во всех перечисленных объектах находился производства БПЛА потому что пишут что попали еще какой то Киевский храм . Думаю он давно рассредоточена или ушла под землю или вообще производятся за границей. Если писать такие материалы в стиле Конашенкова то опять народ поверит что противник уже побежден.
  7. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:16
    Со всем согласен.Кроме того,что Ленин подарил Украине русские города.Украина в СССР не была отдельным конгломератом.Ее связь простиралась с другими республиками.Поезда ходили вплоть до Владивостока.И Львов,за который сражался Брусилов,уже принадлежал всему СССР. Ленин "подарил",а Ельцин,подписав Беловежское соглашение,вообще отдал Украину и другие республики.Такое двоякое видение мира.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 05:29
      Цитата: Николай Малюгин
      Ленин подарил Украине русские города

      Ленин боялся Империи и поэтому просто дробил ее остатки с целью хоть так заручится поддержкой лояльных национальных лидеров, которых ставили формальными хозяевами в регионах. Ставку на национальные кадры и поддержку кланов с их националистическими традициями продолжила и КПСС. Если бы не Великая отечественная война, создавшая запас прочности и не "железный занавес", то СССР распался сразу после смерти Сталина.
      1. Николай Малюгин Звание
        Николай Малюгин
        0
        Сегодня, 06:44
        Виталий.Вы великий конспиролог. Если через пять лет появился СССР,то ваша версия не выдерживает критики.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          0
          Сегодня, 07:14
          Цитата: Николай Малюгин
          Вы великий конспиролог

          Ну почему же. Ставка на национальные кадры и создание культурных автономий достаточно хорошо описана в работах Ленина. Идеологи КПСС это развили и поддерживали даже тогда, когда в конце 80-х начались национальные восстания по всей стране.
  8. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 05:56
    Ну видимо обнародовали адреса производства дронов, и напечатали в газетах, как грозился Дмитрий Анатольевич...
  9. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 06:58
    О боги! Знала ли История более позорной войны?!