И все-таки «до последнего...». Поговорим о реформе ВСУ
Существует легенда о том, что реформаторы, независимо от того, в какой сфере, знают, что получится в результате их реформ. Но мы-то, уважаемые читатели, люди уже пережившие множество реформ на своем веку, прекрасно знаем, что это такие же выдумки, как, к примеру, рассказы о женщинах, которые, открывая платяной шкаф, уже знают, что сегодня наденут. Это же ненаучная фантастика. Что-то из сказок, рассказанных сивой кобылой.
Но странно в таких историях то, что целые народы верят! И мы в том числе. Верят даже тогда, когда вокруг всё горит, верят даже тогда, когда страна разрушена, верят... Верят, зная итоги множества других реформ, участие в которых принимали сами или их предки. Верят после множества уроков истории, где учителя рассказывали об итогах предыдущих реформ, о реформаторах древних времен, о реформаторах недавнего прошлого.
И эта вера особенно усиливается в периоды, когда крах государства уже близок, когда жизнь переходит в стадию «прихожей ада». Когда вместо учителей, вместо ученых, вместо профессионалов, наконец, приходят аферисты, шарлатаны... Начинается лечение через телевизор, обучение через монитор, любовь по объявлению и прочие «чудеса».
А ведь достаточно вспомнить то, что говорили школьные учителя. Ответьте себе на простой вопрос: что общего между историей и детективом? Почему детективы читать интересно, а историю для достаточно большого количества людей — не очень?
Не буду интриговать. Это, с допуском на то, что детектив — выдумка, а история — реальность, практически одно и то же. Разница лишь в нашем восприятии, нашей системе «чтения». Если читать детектив наоборот, с последней страницы, получится история. Проще говоря, вы знаете результат, но вам очень интересно, с чего же это все-таки началось.
Всю эту «философию» я написал только ради того, чтобы рассказать ещё об одном «детективе наоборот», который анонсирован в «стране наоборот», стране, где русофобия стала основой жизни, главным источником жизненных соков для множества людей. Где лозунг «До последнего украинца!» звучит как призыв, а не как издевательство над людьми. Стране-концлагере, где людей разделили на зэков и надсмотрщиков.
Короче, сегодня будет о том, как надсмотрщики Украины предлагают заставить этого самого «последнего украинца» сдохнуть в окопах по собственной инициативе. Более того, киевские реформаторы предлагают за компанию сдохнуть и тем иностранцам, которые верят в «светлое будущее Украины» и готовы «помочь хохлам» за деньги в освобождении уже освобожденных дончан, крымчан и всех остальных россиян…
Армия для желающих и не желающих… зомби
Кризис с личным составом в ВСУ уже принял системный характер. С добровольцами стало туго. ТЦК работают, но всё чаще и чаще людоловы получают по морде лица от защитников из числа местных женщин и стариков. Всё чаще и чаще нарываются на ветеранов БД, озлобленных и готовых дать отпор, в том числе и вооруженный.
Ситуация для Киева аховая. Примерно такая же, с какой периодически сталкиваемся мы на природе. Увидел тарантула. Женщины мигом исчезают, а мужчины понимают, что это ерунда. Бежать надо, когда тарантул вдруг куда-то исчез. Так и у вроде президента Украины, пока выходили на митинги, на стихийные сходки, всё было нормально, контролируемо, а вот когда ТЦКашников стали бить «без подготовки», стало страшно…
Теперь по порядку о реформе украинской армии. О том, что предложил «компьютерный министр обороны». Армию теперь разделят на тех, кто пошел добровольно, и тех, кого отловили. Для тех гражданских, которые этой армии не видели вовсе или видели ещё при советской власти, теперь есть пехотно-штурмовой контракт. Всего 14 месяцев. Для действующих военных срок сокращен до 10 месяцев, а для военных пенсионеров вообще до 6 месяцев. Они все равно больше не проживут на передовой.
Сложнее со спецами. Всякими там артиллеристами, танкистами, операторами дронов и прочими. Наличие военной специальности подразумевает близкое знакомство с армией. А значит, дает возможность выжить и вернуться домой. А это не входит в задачу «компьютерщика». Потому и контракт для них другой. На 24 месяца! Боевой контракт, если смотреть «по документу».
Но среди этих самых «военных специалистов» есть достаточное количество «хитромудрых», которые не «клюнут на этого червячка». Для таких есть боевой контракт с возможностью служить в тыловых частях на 24 месяца. Эта схема уже отработана на бригадах теробороны. Шли защищать свой городок или поселок, а оказались на передке. Ничего не поменялось…
А теперь самое интересное. Для украинцев, естественно. Помните «Якщо не з’їм, так понадкусюю»? Известная украинская народная мудрость. Я о денежках сейчас. Богатая страна может себе позволить платить солдатам много! Федоров озвучил цифру минимум 300000 гривен в месяц для пехоты! (Максимум 460 тысяч). Ничего так? Почти 7 тысяч американских рублей на каждую единицу личного состава. В месяц! Украинцу на руки!
А для тыловиков зарплата всего 30 тысяч гривен... Обидно. Как и отцам-командирам. Каких-то жалких 230 тысяч вместе с боевыми. Солдат в полтора-два раза больше получает. Хотя, если с каждого по чуть-чуть, то вполне сохранится нынешний уровень благосостояния командиров…
Повезет и тем, кто вернется в армию из СОЧ. Они сразу попадут не в какую-нибудь зачуханную часть, а в элиту, в топ-50 лучших штурмовых подразделений ВСУ! Представляете счастье? Вернулся и сразу в герои с зарплатой в 300 тысяч, почетом и уважением. Вот сейчас мужики полезут из подвалов и гаражей, как тараканы от дуста…
Правда, есть один малозаметный нюанс. Но имеющий уши да увидит! Именно так. Не глаза, а уши. Это мне когда-то рассказал соседский мальчишка-детсадовец. Умнейший пацан. «Не будет ушей, шапка сползет на глаза, и я ничего не увижу!». Вот и я посмотрел «ушами» на бумажку украинского министра.
А ведь понимают, ироды, к чему ведут страну. Понимают, но всё равно тащат к пропасти. Дословно: «Открываем рынок рекрутинга для иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — заполнить 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев иностранцами». Закончатся украинцы — будем брать азиатов, южноамериканцев и прочих. Да и женщин украинских будет кому приголубить…
Всё. Больше читать этого реформатора не хочу. Украинцы сами выбрали такую судьбу, пусть сами и разбираются. А мы будем смотреть «итоговую программу», то, к чему это приведет страну и народ. Знаете, я, кажется, понял, в чем проблема реформаторов. Да, именно реформаторов, а не народа. Они принимают, продвигают новые идеи, принимают новые законы, а им просто нужно принимать лекарство!
Пусть реформируют дальше
Для меня Украина уже давно превратилась в некий социальный эксперимент. Помните старый-престарый анекдот про психбольницу и её главврача: «Кто первый халат надел, тот и главврач сегодня»? Оказалось, что анекдот-то совсем не анекдот. Очень жизненное и емкое произведение. В дурдоме первым «халат надел придурок». И что произошло? Миллионы здоровых, умных и образованных людей за короткое время превратились во вполне «законных пациентов» этой самой дурки.
«Халат главврача» теперь даже не появляется в других палатах, кроме палаты для буйных. Главнюки меняются, а палата нет. Так Украина и существует. Медленно разваливаясь на куски, медленно теряя то, что построено давно, что «существовало всегда». Пациенты разбегаются или погибают без врачебной помощи. Корпуса пустеют…
Как проблемы практически любого мужчины начинают обычно со слов: «Милый, я тут подумала...», так проблемы украинцев начинаются с мысли о том, что гаманець у соседа потолще, краща свиня, дружина красивіше. И вместо того, чтобы попробовать заработать денег для своего кошелька, лучше кормить собственного поросенка, дать жене отдохнуть и привести себя в порядок, украинец начинает завидовать, начинает «честно делить» по-попандопульски.
Так что пусть реформируют дальше. И армию, и страну, и себя. Мы защитим себя, защитим наших людей, защитим нашу страну. Наших мы заберем, а остальные… Как сказал как-то один из знакомых, между прочим, кандидат наук: «Парадокс нашей жизни. Понимаешь, что деградируешь, но оглядываешься и вдруг замечаешь, что остальные всё так же ещё тупее...».
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