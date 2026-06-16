Axios: Вашингтон отказывается от требований к ядерной программе Ирана

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Axios: Вашингтон отказывается от требований к ядерной программе Ирана


В преддверии вероятного исторического сдвига в американо-иранских отношениях проект нового меморандума о взаимопонимании сигнализирует об отказе Вашингтона от своих наиболее бескомпромиссных требований к ядерной программе Тегерана. Согласно информации журналиста портала Axios Барака Равида, ссылающегося на источники, знакомые с текстом документа, стороны переходят от ультиматумов к тактике диалога.

Ключевым изменением в проекте соглашения становится отказ от немедленного сворачивания иранской программы по обогащению урана. Вместо этого документ обязывает стороны лишь «решить вопрос с накопленными запасами» и вынести будущее обогащения на обсуждение уже в рамках окончательного всеобъемлющего договора. На весь период этих сложных переговоров Иран сохраняет свой нынешний ядерный статус-кво. В качестве встречной меры Соединенные Штаты берут на себя обязательство не вводить новые санкции против Исламской Республики и воздержаться от наращивания своего военного присутствия в нестабильном регионе.

Механизм деэскалации предусматривает четкие временные рамки: в случае успешного подписания итогового соглашения Вашингтон обязуется в течение 30 дней вывести из региона дополнительные силы, переброшенные туда за время эскалации конфликта. Параллельно будет запущен процесс постепенной отмены санкционного давления на экономику Тегерана.

Однако за кулисами дипломатического оптимизма царит атмосфера глубокого скептицизма. По данным того же издания, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф провел закрытый брифинг для президента Дональда Трампа и ключевых членов его администрации. Руководитель разведки представил оперативные сведения, которые вызывают «серьезные сомнения» в готовности иранского руководства идти на реальные уступки. Американские спецслужбы пришли к выводу, что публичная риторика посредников кардинально расходится с тем, как иранские чиновники обсуждают сделку между собой в непубличной обстановке.

Этот внутренний конфликт мнений расколол администрацию. Если госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет разделяют опасения директора ЦРУ и ставят под сомнение саму целесообразность заключения меморандума, то вице-президент Джей Ди Вэнс вместе со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером выступают ярыми сторонниками сделки. Именно эта группа политиков планирует провести решающую встречу в ближайшую пятницу с высокопоставленной делегацией из Тегерана во главе со спикером парламента Мохаммад-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи для обсуждения финальных этапов выработки мирного соглашения.

Ранее сам вице-президент Вэнс заявлял, что одним из условий окончательной сделки является уничтожение запасов высокообогащенного урана под строгим международным контролем. Тем не менее, до тех пор, пока эти запасы остаются нетронутыми, а разведданные указывают на возможное лукавство партнера по переговорам.
13 комментариев
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  1. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 10:12
    По радио "Спутник" сказали, что Иран согласился ликвидировать свои запасы обогащённого урана. А тут пишут - "решить вопрос с накопленными запасами". Это эвфемизм такой?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:17
      Ну каждая из сторон заявляет о своей победе, а что произошло на самом деле, узнаем через много лет в мемуарах.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Юрась_Беларусь
      По радио "Спутник" сказали, что Иран согласился ликвидировать свои запасы обогащённого урана. А тут пишут - "решить вопрос с накопленными запасами"

      в АльДжазире пишут, что, вместо полной передачи урана за границу, США согласились на схему, при которой высокообогащенный уран будет переработан до безопасного низкообогащенного уровня непосредственно на территории Ирана, процесс переработки оружейного потенциала пройдет при содействии США и МАГАТЭ, также отмечается, Иран официально подтвердил обязательство полностью отказаться от создания или получения ядерного оружия
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:31
      Юрась_Беларусь
      Сегодня, 10:12

      hi Прежде всего необходимо начать с национальности журналиста Axios Барака Равида, а также его деятельности в обслуживании сионистской дипломатии на БВ, чтобы иметь поводы в беспристрастной подаче материала в сми.
      Военному преступнику и педофилу из Фашингтона требовалось ювелирно соскочить с войны на БВ, которая подпортила имидж слонам и конкретно хозяину бидэ с далеко идущими последствиями.
      А сионист биби будет продолжать провокации с целью продлить своё политическое влияние, хотя фактически процессом рулит Сара через мощное и сверхбогатое сионистское лобби в Фашингтоне и глубинном государстве Ротшильдов-Рокфеллеров с толстыми кошельками.
  2. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 10:14
    За фейерверком ежедневных искрометных заявлений что то происходит. Это единственное, в чем можно быть уверенным.
    Каким и когда будет соглашение- можно только догадываться..... Единственный очевидный факт из происходящего- международная дипломатия однозначно превратилась в шоу и любые сделки, соглашения и договоренности не стоят ничего и являются только завесой для происходящего в тени этой кутерьмы.... hi
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:15
    Странно что Трампа ещё не грохнули ,в его администрации не секретность ,а " проходной двор" - судя по СМИ.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 10:16
    Все договоренности с США и при посредничестве США это филькина грамота.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:47
      Теперь уже с кем угодно. Нет больше правил
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 10:18
    Вместо этого документ обязывает стороны лишь «решить вопрос с накопленными запасами

    Сначала Иран отдаст запасы, потом США опять нападут.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:48
      И тут выяснится, что не все запасы....
  6. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 10:29
    Вот не успели персы создать ядренбонбу, как тщ Ын, так и будут их теперь шпынать, пока совсем не дошпыняют. Это соглашение лишь отсрочка, для накопления ресурсов, а дальше матрасы какой нибудь повод из пальца высосут, они на такое мастера.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:49
      Теперь не надо повод. Новый мир...
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 12:09
    Iran will be destroyed if it doesn't develop nuclear weapons, Washington is only deceiving Iran, the will attack again once the find weakness. The only peace Iran can achieve is by developing nuclear weapons and long range hypersonic missiles just like North Korea. All this agreement are nothing but mere deception to buy time since Washington is weak now.