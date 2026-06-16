Axios: Вашингтон отказывается от требований к ядерной программе Ирана
В преддверии вероятного исторического сдвига в американо-иранских отношениях проект нового меморандума о взаимопонимании сигнализирует об отказе Вашингтона от своих наиболее бескомпромиссных требований к ядерной программе Тегерана. Согласно информации журналиста портала Axios Барака Равида, ссылающегося на источники, знакомые с текстом документа, стороны переходят от ультиматумов к тактике диалога.
Ключевым изменением в проекте соглашения становится отказ от немедленного сворачивания иранской программы по обогащению урана. Вместо этого документ обязывает стороны лишь «решить вопрос с накопленными запасами» и вынести будущее обогащения на обсуждение уже в рамках окончательного всеобъемлющего договора. На весь период этих сложных переговоров Иран сохраняет свой нынешний ядерный статус-кво. В качестве встречной меры Соединенные Штаты берут на себя обязательство не вводить новые санкции против Исламской Республики и воздержаться от наращивания своего военного присутствия в нестабильном регионе.
Механизм деэскалации предусматривает четкие временные рамки: в случае успешного подписания итогового соглашения Вашингтон обязуется в течение 30 дней вывести из региона дополнительные силы, переброшенные туда за время эскалации конфликта. Параллельно будет запущен процесс постепенной отмены санкционного давления на экономику Тегерана.
Однако за кулисами дипломатического оптимизма царит атмосфера глубокого скептицизма. По данным того же издания, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф провел закрытый брифинг для президента Дональда Трампа и ключевых членов его администрации. Руководитель разведки представил оперативные сведения, которые вызывают «серьезные сомнения» в готовности иранского руководства идти на реальные уступки. Американские спецслужбы пришли к выводу, что публичная риторика посредников кардинально расходится с тем, как иранские чиновники обсуждают сделку между собой в непубличной обстановке.
Этот внутренний конфликт мнений расколол администрацию. Если госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет разделяют опасения директора ЦРУ и ставят под сомнение саму целесообразность заключения меморандума, то вице-президент Джей Ди Вэнс вместе со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером выступают ярыми сторонниками сделки. Именно эта группа политиков планирует провести решающую встречу в ближайшую пятницу с высокопоставленной делегацией из Тегерана во главе со спикером парламента Мохаммад-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи для обсуждения финальных этапов выработки мирного соглашения.
Ранее сам вице-президент Вэнс заявлял, что одним из условий окончательной сделки является уничтожение запасов высокообогащенного урана под строгим международным контролем. Тем не менее, до тех пор, пока эти запасы остаются нетронутыми, а разведданные указывают на возможное лукавство партнера по переговорам.
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