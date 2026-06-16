Британия профинансирует поставки Киеву обогащённого урана

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Британия профинансирует поставки Киеву обогащённого урана

Британия в течение двух лет профинансирует поставки на Украину обогащённого урана на сумму 280 млн долларов. О соответствующем соглашении объявил премьер-министр Британии Кир Стармер на саммите «большой семёрки» во Франции. Целью поставок называется стремление обеспечить Украину ядерным топливом, необходимым для выработки необходимого количества электроэнергии в преддверии зимнего периода.

Предполагается, что в рамках профинансированной Лондоном сделки британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом». Договоренность о поставках обогащенного урана Киеву была достигнута в ходе недавней встречи Стармера и украинского диктатора Зеленского в Лондоне. Речь идет о продлении действия контракта, заключенного два года назад. В августе 2023 года страны уже заключали контракт на поставку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в котором также участвовала Urenco.



Ранее сообщалось, что Украина планирует построить в Николаевской области завод по производству ядерного топлива для нужд своих АЭС. Предприятие планируют построить в районе Южноукраинска, где расположена одноименная АЭС. Проект нового предприятия был одобрен специалистами компании Westinghouse. Следующим этапом должна стать разработка украинской стороной проектной документации и прохождение комплексной государственной экспертизы.
40 комментариев
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  1. RockerMan Звание
    RockerMan
    +7
    16 июня 2026 10:37
    Вот была возможность покончить с этими гаденышами мелкобритами. Профукали.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      16 июня 2026 11:00
      Проект нового предприятия был одобрен специалистами компании Westinghouse. Следующим этапом должна стать разработка украинской стороной проектной документации

      А следующим этапом по окончанию строительства завода должен быть металло-щебеночный карьер после Искандеров. bully
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        16 июня 2026 13:38
        Цитата: Теренин
        Проект нового предприятия был одобрен специалистами компании Westinghouse. Следующим этапом должна стать разработка украинской стороной проектной документации

        А следующим этапом по окончанию строительства завода должен быть металло-щебеночный карьер после Искандеров. bully

        Подскажи это Медведеву для будущих грозных твитов. hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          -1
          16 июня 2026 13:47
          Цитата: Vauxhall
          Цитата: Теренин
          Проект нового предприятия был одобрен специалистами компании Westinghouse. Следующим этапом должна стать разработка украинской стороной проектной документации

          А следующим этапом по окончанию строительства завода должен быть металло-щебеночный карьер после Искандеров. bully

          Подскажи это Медведеву для будущих грозных твитов. hi

          Подскажи, а на интернет-ресурсах есть другие варианты действий? hi
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            -1
            Вчера, 00:26
            Есть! Предложить куеву поставку обогащенного урана или даже плутония 1-2 ракетами. Бесплатно wassat
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    16 июня 2026 10:39
    Англичане благотворительностью не страдают ,у меня сложилось впечатление что собственники украинских АЭС - англичане ,а " Энергоатом " просто эксплуатант. Или как там по " модному".
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      16 июня 2026 11:31
      Англичане благотворительностью не страдают ,у меня сложилось впечатление что собственники украинских АЭС - англичане ,а " Энергоатом " просто эксплуатант. Или как там по " модному".

      Всё может быть проще - оплата поставленного урана будет возмещаться (или уже возмещена) оплатой полученной электроэнергии местными потребителями с расчётного счёта Энергоатома.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      16 июня 2026 11:33
      Цитата: tralflot1832
      Англичане благотворительностью не страдают ,у меня сложилось впечатление что собственники украинских АЭС - англичане ,а " Энергоатом " просто эксплуатант.

      Перестройка АЭС на новое топливо дорогостоящая и очень долгая процедура. Англичане бесплатно поставят топливо ,что бы выжать нас с рынка Украины
  3. лесничий Звание
    лесничий
    +18
    16 июня 2026 10:41
    Ирану значит нельзя иметь обогащённый уран, за это матрасники развязали войну, а какелам мелкобриты хотят поставить именно обогащенный уран. Что это - попытка создать ядрён батон какелами, чтобы применить по России и развязать ядерную войну? Этот остров давно напрашивается на судьбу Атлантиды.
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      -1
      16 июня 2026 10:54
      Цитата: лесничий
      Что это - попытка создать ядрён батон какелами, чтобы применить по России и развязать ядерную войну?
      Это не попытка а реальные возможности для создания ЯО а в том что хохлостан его применит можно не сомневаться. Но наша верхушка как всегда нарисует красные линии ну может чуток пошире чем обычно.
    2. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +4
      16 июня 2026 10:59
      Иран - это другое. Иран не на поводке. Иран - это кост в горле колективного Запада и Израиля в целом. Иран их ночной кошмар.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        16 июня 2026 11:59
        Иран ходит вокруг да около ЯО, вот его и бьют. Собрался делать ядрен батон - так делай и никто не тронет! У КНДР сил поменьше было чем у Ирана, но взяли и сделали
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -2
      16 июня 2026 11:06
      Лесничий(Сергей), а это называется- "международное право". То есть- право сильного. Принимают -сильные- для выполнения- слабыми. Так же и границы Польши, Германии, Чехословакии нарисовали. Извините, установили нормами "международного права". Устанавливали- США, СССР, Англия. А выполнять обязаны-все остальные.
    4. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      16 июня 2026 16:25
      Цитата: лесничий
      Ирану значит нельзя иметь обогащённый уран ... какелам мелкобриты хотят поставить именно обогащенный уран

      Безотносительно того, кому что можно. Вы путаете обогащённый топливный уран и высокообогащённый оружейный уран. Там разница по содержанию урана-235 примерно в 15-30 раз.
      К тому же Иран сам обогащает, а Украина обогащать уран не способна и получает его в виде топливных сборок.
  4. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    16 июня 2026 10:47
    Завод по производству ядерного топлива на 404...?А Иран за это рвут гнилыми зубами за все части!Там в ставке малахольные все походу!Сами просятся на упреждающий ,но в чем цимус для ленгли,или план по сокращению всей гейропы такой и пиплов в целом мире!Невежественная африка захватит руины европы и того- победа!Да вроде нет !Тогда зачем так пираты лезут на войну!Надеются на островке выжить-неумные люди
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      16 июня 2026 16:30
      Цитата: ose4kinsura
      Завод по производству ядерного топлива ... Иран за это рвут гнилыми зубами

      Производство ядерного топлива не предполагает обогащения урана, а только создание топливных сборок уже из обогащённого топливного урана. Иран же рвут именно за то, что он сам способен обогащать уран до оружейного уровня.
  5. BAI Звание
    BAI
    -2
    16 июня 2026 10:55
    Ну вот и украинская ядерная бомба на подходе
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      16 июня 2026 11:06
      Смысл в ней? Дронами и баллистикой прекрасно выносят экономику хоть в Иране хоть у нас. Если как говорят патриоты, история повторяется, вполне может повторится поруха. Когда затяжная война с её расходами и климатические проблемы сильно повлияли на страну. Расходы военные сейчас в наличии, а климат говорят проблемы вот вот готовит с Эль-Ниньо.
  6. Leontrotsky
    Leontrotsky
    -1
    16 июня 2026 11:00
    Надо на самом высоком уровне сказать, что в случае применения украиной в том или ином виде ядерного ли оружия по РФ или грязной бомбы- ядерный удар по великобритании гарантирован . А вообще сами виноваты в сложившейся ситуации. За прилет английских шедлов по нашей инфраструктуре аглицкие нпз давно должны были навестить кинжалы. Леопольдовская политика только усугубляет положение.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      16 июня 2026 12:01
      Надо на самом высоком уровне сказать, что в случае применения украиной в том или ином виде ядерного ли оружия по РФ или грязной бомбы- ядерный удар по великобритании гарантирован
      и с той стороны постараются сделать это поскорее и проверить толщину красных линий. Так-то за прилеты по Крыму американских и британских ракет Шойгу грозился по англосаксам вдарить, но что-то не вдарил
      1. Leontrotsky
        Leontrotsky
        -2
        16 июня 2026 13:41
        Это, может, и к лучшему. Судя по всему, серьезное что- то предпринять наше руководство можкт сподвигнуть нечто подобное этому. Когда будут тысячи жертв, зараженная територрия и когда выбор у Верховного будет невелик- либо ты политический банкрот , либо что- нить, наконец и ответишь.
        Но я думаю идти на такой риск великобритания вряд ли сподвигнется. И это жаль. Ибо наше руководство, похоже, не понимает, что нанося удары возмездия только по украине оно само провоцирует подобные ситуации. От этого бывшие партнеры только наглеют.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          16 июня 2026 14:06
          нанося удары возмездия только по украине
          только по зданиям в Киеве по выходным ночью
          оно само провоцирует подобные ситуации
          я думаю они столько дел наворотили, что с той стороны могут угрожать публикацией договорнячков в Стамбуле, как и на что навозцев обменяли и так далее. И им постоянно выдвигают выбор - опозориться или опозориться ещё сильнее? Вот они и не рыпаются, мозгов и смелости не хватает выкрутиться, наоборот увязают в болоте только сильнее
  7. Комментарий был удален.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    16 июня 2026 11:02
    Британия в течение двух лет профинансирует поставки на Украину обогащённого урана на сумму 280 млн долларов. О соответствующем соглашении объявил премьер-министр Британии Кир Стармер на саммите «большой семёрки» во Франции. Целью поставок называется стремление обеспечить Украину ядерным топливом

    Или помочь создать "грязную бомбу"?
    Для АЭС нужен не уран, а топливные сборки. Не сырьё, а изделие!!!
    Выродки наглосаксонские!!! am
    1. MaikCG Звание
      MaikCG
      +1
      16 июня 2026 12:00
      Грязную бомбу делать у них отработанного топлива как гуталина у кота Матроскина, на каждой станции есть хранилище, плюс центральное в Чернобыле.
  9. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    -1
    16 июня 2026 11:12
    ...Украина планирует построить в Николаевской области завод по производству ядерного топлива для нужд своих АЭС. Предприятие планируют построить в районе Южноукраинска, где расположена одноименная АЭС.

    Вот же сволочи!😡 Прикрылись действующей АЭС, чтобы наши цветочники-гераневоды их атомные грядки не обихаживали! Ничего, наши оружейники применят какой-нибудь "гербицид" типа Орешника, обосновав применение этого боеприпаса рядом с АЭС его высокой точностью, уже доказанное ударами гиперзвукового оружия по всяким прочим львовам!
  10. БойКот Звание
    БойКот
    0
    16 июня 2026 11:21
    Еще один аргумент для выноса 750 кв подстанций. Тогда им ядерное топливо не нужно будет. А островитянам надо срочно помочь избавляться от обнаглевших мигрантов, сопутствующие потери аборигенов не должны остановить эту благородную миссию laughing
  11. Shuman Звание
    Shuman
    +1
    16 июня 2026 11:42
    А ни кого не смущает тот факт, что Украина сама добывает уран, и даже на экспорт его отправляет? И с обогащением там всё налажено. Да, есть проблемы именно с ТВЭЛами, но ведь в статье - про обогащённый уран?
    1. MaikCG Звание
      MaikCG
      +1
      16 июня 2026 12:04
      Ничего там не налажено. ВостГОК добывает, но обогащают заграничные партнеры.
    2. Hagen Звание
      Hagen
      0
      16 июня 2026 14:33
      Цитата: Shuman
      И с обогащением там всё налажено.

      Украина еще до 2014 года долго билась головой в ворота Росатома, чтобы тот поставил ей обогатительную фабрику для сборки ТВЭЛов. На обломилось. На сегодня по открытой информации Украина не имеет обогатительных мощностей.
  12. MaikCG Звание
    MaikCG
    +2
    16 июня 2026 12:07
    Автору статьи хорошо бы назвать обогащенный уран реакторным, чтоб не подрывать пятые точки у коментаторов, у которых бомбануло от безграмотности будто это оружейный привезут.
    1. Shuman Звание
      Shuman
      -3
      16 июня 2026 13:34
      А ведь именно оружейный и привезут! Не верите? Вот честно, хоть иногда,читайте иностранные ресурсы, особенно турецкие. Мы в аккурат подошли к тому этапу, когда на Украине появится своё ядерное оружие, благо ракеты уже есть. А в Кремле новый фломастер завели, ровно до завтра, когда очередной НПЗ подорвут.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        0
        16 июня 2026 19:27
        Не помню где-то читал, что по радиоизотопам можно определить, с какого месторождения был добыт уран. То есть уран добытый в Австралии не получится выдать за африканский в случае анализа.
        1. MaikCG Звание
          MaikCG
          0
          16 июня 2026 23:07
          Это вы про плутоний читали, там состав изотопов зависит от условий работы реактора, ну и выдержки в нем, соотвественно и продукты взрыва можно померить и сравнить.
          А уран, оригинальную руду там еще как-то можно различать, но не точно, а после того как разбодяжат на обогощении, 234-й уходит вместе с 235-м от 238-го, ну и тут уже о сравнении концентраций бессмысленно говорить (234 к 238 в природной руде меряют, точнее в жиже, которую качают)
      2. MaikCG Звание
        MaikCG
        +1
        16 июня 2026 22:50
        А зачем привозить оружейный, если можно просто снять башку с плутонием с английского (в смысле с американских, стоящих на Вэнгардах) трайдента. Пушечную-то, на уране, 404 на грузовике повезет в Москву?
  13. old_pferd Звание
    old_pferd
    +2
    16 июня 2026 12:57
    Сколько тут версий и предположений....
    На самом деле:
    Международная компания Urenco со штаб-квартирой в Лондоне поставляет "Энергоатому" обогащенный уран уже несколько лет. Первый такой контракт был заключён в 2023 году. Точнее, обогащенный уран отправляется затем на завод американской компании Westinghouse в городе Вестерос (Швеция), где изготавливаются готовые тепловыделяющие сборки (ТВС). Это ядерное топливо затем поставляется на украинские АЭС для использования в реакторах советского типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 июня 2026 13:13
    Цитата: APASUS
    Цитата: tralflot1832
    Англичане благотворительностью не страдают ,у меня сложилось впечатление что собственники украинских АЭС - англичане ,а " Энергоатом " просто эксплуатант.

    Перестройка АЭС на новое топливо дорогостоящая и очень долгая процедура. Англичане бесплатно поставят топливо ,что бы выжать нас с рынка Украины

    На ЗАЭС один реактор полностью на Вестингаузе ,остальные частично .Как то так .
  15. Hagen Звание
    Hagen
    0
    16 июня 2026 14:22
    Значит надо бомбить Украину, как США молотил Иран.
  16. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    16 июня 2026 19:55
    Вытянул резину ВВП . Дождался таки...Думал,что можно бесконечно пугать фраеров ушастых в Европе чтобы они не сильно вооружали Украину. Только не сработала тактика. В Европе не фраера, там воры в законе, которые чётко знают чего хотят и знают, что чиновники из России (пацаны Путина) воруют как настоящие воры, но бегут жить то после этого в Европу и в США.
  17. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 15:41
    А через год ядерный удар по Крыму и югу России. Ай да демилитаризация. С таким подоходм к введению СВО не только топлива у нас не будет,так ещё заражённые земли появится на юге.
  18. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 15:43
    Цитата: dementor873
    Не помню где-то читал, что по радиоизотопам можно определить, с какого месторождения был добыт уран. То есть уран добытый в Австралии не получится выдать за африканский в случае анализа.

    Когда этот уран украинцы взорвут у нас,наплевать откуда урановая руда была.