В апреле Россия стала четвертой по стоимости импортированного Евросоюзом газа

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В апреле Россия стала четвертой по стоимости импортированного Евросоюзом газа

Страны Евросоюза продолжают закупки российского газа, хотя постепенно сокращают объемы импорта. За первые четыре месяца этого года РФ заняла второе место среди импортеров сырья в стоимостном выражении. На первом месте Соединенные Штаты.

В стоимостном выражении Россия обеспечила в прошлом году около 14% импорта СПГ в страны Евросоюза. Это составило 12,1% от общего объема поставок газа, включая трубопроводный. Общие поставки российского газа в Европу в 2025 году составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на сжиженный природный газ.

По итогам апреля в денежном выражении ЕС импортировал из России голубое топливо на сумму 1,18 млрд евро, что составляет почти 16% от всех объемов закупки. Суммарные закупки Евросоюзом российского газа с января по апрель включительно снизились на 17% (до €4,6 млрд) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Из США в страны ЕС в апреле 2026-го было импортировано СПГ на 2,6 млрд евро, что составляет 32% общего объема закупок. На втором месте Норвегия с 17,6% (€1,4 млрд), третью строчку занял Алжир. Из этой страны в Евросоюз было продано СПГ на сумму 1,35 млрд евро (16,7%). Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию Евростата.

В конце января этого года Брюссель полностью утвердил план по отказу от импорта газа из России. Согласно принятому документу, закупки СПГ из РФ должны полностью прекратиться с 1 января следующего года. Трубопроводный газ Евросоюз прекратит получать из РФ с 30 сентября 2027 года. Краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа из России должны быть завершены в срок до 17 июня нынешнего года.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    16 июня 2026 10:20
    Китайцы воду мутят они в проекте Ямал СПГ инвесторы и 13 газовозов класса арк 7 похоже под ними .Этим летом может что то и изменится .
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      16 июня 2026 10:32
      так в Ямал СПГ доля у французов TotalEnergies - и свою долю СПГ они выбирают - тут у них со следующего года задача -
      TotalEnergies продолжит покупать СПГ с российского завода как минимум в 2026 году, но будет вынуждена расторгнуть контракт в 2027 году из-за вступления запрета ЕС. Тем не менее по-прежнему остаются юридические нюансы относительно необходимости разрывать газовый контракт с Россией, потому что из законодательства не до конца ясно, нужно ли прекращать импорт российского газа только в ЕС или по всему миру, отметил Пуянне. https://tass.ru/ekonomika/26419719
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        16 июня 2026 10:47
        так в Ямал СПГ доля у французов TotalEnergies
        Проскакивала инфа что Путин дал добро на выкуп этой доли. Вполне возможно что уже нет ничего там у тоталя.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          16 июня 2026 11:10
          ВВП дал добро на выкуп 10% в "Арктик СПГ 2", а это Ямал СПГ, французы из него ну ни как - глава TotalEnergies
          "На сегодняшний день санкции распространяются только на маркетинговую часть. Так что нет никаких форс-мажорных обстоятельств, нет никаких правил, которые заставили бы нас уйти с "Ямал СПГ" https://tass.ru/ekonomika/26419719
          вцепили мертвой хваткой
  2. russ71 Звание
    russ71
    -1
    16 июня 2026 10:26
    А я на зиму не мог заправить СУГ, т.к. держатся зимние бешенные цены!!!

    Или все за границу... или прилеты по НПЗ и цены на газ влияют!!!
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      16 июня 2026 10:50
      Цитата: russ71
      Или все за границу... или прилеты по НПЗ и цены на газ влияют!!!
      Да уже все давно сказали, проблема с бензином потому что нефтяники всю нефть за границу продают. Там цены были намного выше. И они спешили пополнить свои карманы. Дефицит бензина в первую очередт из за продажи всей нефти за бугор, удары по НПЗ, только прикрытие с помощью которого они объясняли почему нет бензина в стране. Думаю с газом все то же самое, знаменитое "куй железо пока горячо".
  3. Комментарий был удален.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      16 июня 2026 10:31
      История повторяется. Что Сталин, что Александр 2, что Александр 1, что Пётр 1 да даже Иван Грозный, все воюя с коллективным западом, до последнего с ним торговали.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        16 июня 2026 14:07
        Цитата: Копчёный
        История повторяется. Что Сталин, что Александр 2, что Александр 1, что Пётр 1 да даже Иван Грозный, все воюя с коллективным западом, до последнего с ним торговали.

        Помнится как Путин по ТВ заявил что мы больше будем продавать газ Европе.
  4. Таймень Звание
    Таймень
    +3
    16 июня 2026 10:28
    А ещё,как пишет "рамблер",Россия увеличила продажу урана в ЕС.А ведь ураном торговать частнику нельзя,всё же стратегическое сырьё.Т.Е. стану продают и оптом и в розницу,"абы бабла больше нахапать".Приехали.Уря,мы всё продадим и гнутся шведы со товарищи.Скоро на языке мумбо-юмбо ругаться будем.
  5. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    16 июня 2026 10:48
    Всё продадим . И партнёрам и врагам . За деньги ДА !!!! Политимпотенты и политпроститутки !