В апреле Россия стала четвертой по стоимости импортированного Евросоюзом газа
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Страны Евросоюза продолжают закупки российского газа, хотя постепенно сокращают объемы импорта. За первые четыре месяца этого года РФ заняла второе место среди импортеров сырья в стоимостном выражении. На первом месте Соединенные Штаты.
В стоимостном выражении Россия обеспечила в прошлом году около 14% импорта СПГ в страны Евросоюза. Это составило 12,1% от общего объема поставок газа, включая трубопроводный. Общие поставки российского газа в Европу в 2025 году составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на сжиженный природный газ.
По итогам апреля в денежном выражении ЕС импортировал из России голубое топливо на сумму 1,18 млрд евро, что составляет почти 16% от всех объемов закупки. Суммарные закупки Евросоюзом российского газа с января по апрель включительно снизились на 17% (до €4,6 млрд) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Из США в страны ЕС в апреле 2026-го было импортировано СПГ на 2,6 млрд евро, что составляет 32% общего объема закупок. На втором месте Норвегия с 17,6% (€1,4 млрд), третью строчку занял Алжир. Из этой страны в Евросоюз было продано СПГ на сумму 1,35 млрд евро (16,7%). Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию Евростата.
В конце января этого года Брюссель полностью утвердил план по отказу от импорта газа из России. Согласно принятому документу, закупки СПГ из РФ должны полностью прекратиться с 1 января следующего года. Трубопроводный газ Евросоюз прекратит получать из РФ с 30 сентября 2027 года. Краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа из России должны быть завершены в срок до 17 июня нынешнего года.
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