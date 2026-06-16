Европа опасается, что Трамп снова отодвинет её от переговоров по Украине

Европейцы взяли на себя основное бремя поддержки Украины и стремятся склонить США к поддержке общей с европейцами и с Киевом переговорной линии в любых будущих переговорах с Россией.

Европа опасается портить отношения с Дональдом Трампом из-за Украины, но избежать серьезного разговора в рамках саммита G7 не получится. Европейцы хотят получить доступ к столу переговоров, заодно перетащив на свою сторону США. Ну или отодвинуть американцев в сторону, заняв главенствующие позиции в диалоге с Россией.Европейские политики лихорадочно ищут способ не разгневать Трампа своими предложениями по Украине, справедливо предполагая, что Трамп может их вообще отодвинуть в сторону. Уже дошло до того, что лидеры некоторых стран ЕС считают, что война на Ближнем Востоке закончилась слишком рано, а Трамп получил свободное время, чтобы заняться Украиной.Еще одно опасение заключается в том, что Трампа не удастся склонить к поддержке Украины, он останется привержен договоренностям с Путиным, и это сорвет всю выстроенную стратегию давления на Москву с целью принуждения ее к миру.На саммите во Франции Макрон, Стармер, Мерц и примкнувшие к ним Мелони и фон дер Ляйен будут давить на Трампа для выработки общей переговорной позиции, главное в которой — отказ от договоренностей с Россией. В то же время у них есть сомнения, что это получится, особенно учитывая воскресный разговор Трампа и Путина. Кроме того, Уиткофф и Кушнер снова собрались в Москву, минуя Киев, а это может означать, что Европа снова пролетит мимо переговоров.