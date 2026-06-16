Европа опасается, что Трамп снова отодвинет её от переговоров по Украине

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Европа опасается, что Трамп снова отодвинет её от переговоров по Украине

Европа опасается портить отношения с Дональдом Трампом из-за Украины, но избежать серьезного разговора в рамках саммита G7 не получится. Европейцы хотят получить доступ к столу переговоров, заодно перетащив на свою сторону США. Ну или отодвинуть американцев в сторону, заняв главенствующие позиции в диалоге с Россией.

Европейские политики лихорадочно ищут способ не разгневать Трампа своими предложениями по Украине, справедливо предполагая, что Трамп может их вообще отодвинуть в сторону. Уже дошло до того, что лидеры некоторых стран ЕС считают, что война на Ближнем Востоке закончилась слишком рано, а Трамп получил свободное время, чтобы заняться Украиной.



Еще одно опасение заключается в том, что Трампа не удастся склонить к поддержке Украины, он останется привержен договоренностям с Путиным, и это сорвет всю выстроенную стратегию давления на Москву с целью принуждения ее к миру.

Европейцы взяли на себя основное бремя поддержки Украины и стремятся склонить США к поддержке общей с европейцами и с Киевом переговорной линии в любых будущих переговорах с Россией.

На саммите во Франции Макрон, Стармер, Мерц и примкнувшие к ним Мелони и фон дер Ляйен будут давить на Трампа для выработки общей переговорной позиции, главное в которой — отказ от договоренностей с Россией. В то же время у них есть сомнения, что это получится, особенно учитывая воскресный разговор Трампа и Путина. Кроме того, Уиткофф и Кушнер снова собрались в Москву, минуя Киев, а это может означать, что Европа снова пролетит мимо переговоров.
4 комментария
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  1. solar Звание
    solar
    0
    16 июня 2026 10:29
    Европа опасается, что Трамп снова отодвинет её от переговоров по Украине

    В данный момент у Трампа это просто так не получится. ЕС нашла возможности финансирования войны на Украине и от Трампа теперь в этом вопросе зависит намного меньше. Как и Украина.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 июня 2026 10:30
    Трамп в рукопожатии победил Микрона . wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      16 июня 2026 10:57
      Ой, да его даже баба колотит...
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        16 июня 2026 22:07
        "Ой, да его даже баба колотит..."
        Или всё-таки мужик? wassat