Модернизированный автомат Калашникова АК-12 остаётся востребованным в зоне СВО
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Новая партия автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года поступила в войска, поставку осуществил концерн «Калашников» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Дивизион оружейного производства концерна отгрузил военным очередную партию усовершенствованных с учетом СВО автоматов АК-12. Параметры партии не раскрываются, ранее на заводе сообщали, что наращивают производство данного оружия, учитывая потребности российской армии в зоне СВО. В настоящее время в производстве АК-12 активно используется современный метод порошковой металлургии (МИМ-технологии): детали и узлы автомата производятся методом литья полимерных материалов под давлением с добавлением металлических порошков.
Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках текущего государственного контракта.
Автомат Калашникова АК-12 является основным оружием российской армии. Принят на вооружение в 2018 году, сменив АК-74. В 2023 году проведена модернизация с учетом опыта боевого применения оружия. По просьбе военных конструкцию доработали, убрав режим отсечки по два выстрела и применив упрощенную схему сборки-разборки автомата. Также были установлены более эргономичные приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработан диоптрический прицел и дульное устройство. Автомат остается крайне востребованным в зоне спецоперации.
Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту.
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