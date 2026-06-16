Модернизированный автомат Калашникова АК-12 остаётся востребованным в зоне СВО

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Модернизированный автомат Калашникова АК-12 остаётся востребованным в зоне СВО

Новая партия автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года поступила в войска, поставку осуществил концерн «Калашников» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Дивизион оружейного производства концерна отгрузил военным очередную партию усовершенствованных с учетом СВО автоматов АК-12. Параметры партии не раскрываются, ранее на заводе сообщали, что наращивают производство данного оружия, учитывая потребности российской армии в зоне СВО. В настоящее время в производстве АК-12 активно используется современный метод порошковой металлургии (МИМ-технологии): детали и узлы автомата производятся методом литья полимерных материалов под давлением с добавлением металлических порошков.



Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках текущего государственного контракта.

Автомат Калашникова АК-12 является основным оружием российской армии. Принят на вооружение в 2018 году, сменив АК-74. В 2023 году проведена модернизация с учетом опыта боевого применения оружия. По просьбе военных конструкцию доработали, убрав режим отсечки по два выстрела и применив упрощенную схему сборки-разборки автомата. Также были установлены более эргономичные приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработан диоптрический прицел и дульное устройство. Автомат остается крайне востребованным в зоне спецоперации.

Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту.
19 комментариев
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  1. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    16 июня 2026 11:05
    Жаль, что ковровский автомат А-545 не сделали основным оружием.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      16 июня 2026 11:07
      Цитата: Юн Клоб
      Жаль, что ковровский автомат А-545 не сделали основным оружием.
      Лучшее враг хорошего. А еще он намного тяжелее.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      16 июня 2026 11:48
      Цитата: Юн Клоб
      Жаль, что ковровский автомат А-545 не сделали основным оружием.

      Зачем его основным оружием? Основное должно быть простое, вооружать призывников дорогими и сложными автоматами глупо, для них самое то старый добрый "калаш", которым можно дрова колоть, а не высокотехнологичное оружие. Ну а лучшее оружие должно быть у тех, кто его активно применяет. А-545 предполагается поставлять в комплекте с экипировкой "Ратник", пользователями новых автоматов станут бойцы ВДВ, различные армейские спецподразделения.
    3. Alekseу27 Звание
      Alekseу27
      +1
      16 июня 2026 18:06
      А545 идёт в спецподразделения, а мобикам и призывникам проще в освоении АК-13, но на мой субъективный взгляд 74 получше будет. Но у каждого из них свои плюсы и минусы..
      1. Скифф Звание
        Скифф
        -2
        Вчера, 01:34
        Опять, так дайте призывникам дубины, они очень простые. Американские "тупые" солдаты справляются с М4 с его далеко не простой чисткой и т.д. А наши значит ничего слржнее 74М освоить не смогут? Возникает ворос о тезисе "тупые"
  2. Sancheas Звание
    Sancheas
    +3
    16 июня 2026 11:49
    Автомат неплохой, но, судя по отзывам, качество хромает. Ломается цевье и приклад, слезает хром. Ржавеет в сырых условиях. Поэтому пока бойцы предпочитают проверенный АКМ
    1. Agrippa Звание
      Agrippa
      +3
      16 июня 2026 13:07
      Добрый день. А как сломать цевье у автомата? Посыпался хром в стволе, без бороскопа сложно увидеть если вообще возможно (в автомате хромируется только ствол изнутри вы же в курсе?)
      1. Sancheas Звание
        Sancheas
        0
        16 июня 2026 13:36
        Добрый!
        Цитата: Agrippa
        А как сломать цевье у автомата
        Ударить обо что-то. Например об танк или БТР))
      2. ose4kinsura Звание
        ose4kinsura
        0
        16 июня 2026 19:20
        Скол хрома в канале ствола!Перегрев так бывает!Но это было лучшее в СССР
        1. Neptus Звание
          Neptus
          +3
          16 июня 2026 19:51
          Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
          Ствол у АК без хрома. Там азотирование.
          И вообще, хром в стволах оружия не в виде налепленной пленки, а как диффузия в поверхность стенок ствола.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Вчера, 14:27
      Качество, говорят, хромает у всех изделий завода, именно обработка металла. Ржавчина появляется.
      Самые качественные А74М , пишут, были в начале 80х
  3. 9PA Звание
    9PA
    -1
    16 июня 2026 14:27
    Крутил этот АК-12 на 9 мая. Что удивило, нет приемной шахты, магазин болтается😂😂
    1. D16 Звание
      D16
      +7
      16 июня 2026 15:53
      У АК никогда не было приемной шахты.
      1. 9PA Звание
        9PA
        -1
        16 июня 2026 16:05
        Думал по примеру рпк сделают. Но к сожалению нет.
    2. Neptus Звание
      Neptus
      +3
      16 июня 2026 20:06
      Цитата: 9PA
      Что удивило, нет приемной шахты,

      Первый раз увидели.
      Цитата: 9PA
      магазин болтается

      Болтается, это то что выше колен и ниже пояса. У некоторых во рту.
      Люфт магазина есть везде, иначе одна песчинка и магазин ни туда и не сюда и очень неприятно.
      1. Комментарий был удален.
    3. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 10:38
      Давно разговор об этом идёт. Я терял магазин, четыре часа искали. Сделали бы как на МП.
  4. николаи Звание
    николаи
    +1
    16 июня 2026 17:45
    Братан воюет .Говно говорит . Надыбал себе старый АК . Почему то верю , сам 2 года с таким пробегал.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Вчера, 14:25
    А что может быть кроме АК12 оставаться востребованным на СВО?
  6. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 10:39
    Востребован скорее потому, что это основное из отгружаемой продукции. Во всяком случае, тон заголовка интересный и о многом говорящий...