Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство.

Заинтересованные стороны не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других.

Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в США. Это — беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг утверждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине:Ранее Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщила, что в ЕС проверили сообщения об обучении российских военных в Китае и теперь оценивают последствия.В мае Reuters со ссылкой на данные трёх неназванных европейских разведывательных агентств и документы писал, что в конце 2025 года китайские военные якобы обучали около 200 российских военнослужащих в Китае. Некоторые из которых впоследствии якобы участвовали в боях на Украине.В МИД Китая ранее подчеркнули, что Пекин последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису. В ведомстве добавили:В Кремле тогда же призвали «очень дозированно» воспринимать информацию, публикуемую западными СМИ. Песков заявлял:Пекин не раз отвергал утверждения об оказании военной помощи Москве. Россия достигает всего в одиночку, как подчёркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.