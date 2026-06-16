МИД Китая опроверг заявления ЕС о подготовке в КНР российских военных
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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг утверждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине:
Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство.
Ранее Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщила, что в ЕС проверили сообщения об обучении российских военных в Китае и теперь оценивают последствия.
В мае Reuters со ссылкой на данные трёх неназванных европейских разведывательных агентств и документы писал, что в конце 2025 года китайские военные якобы обучали около 200 российских военнослужащих в Китае. Некоторые из которых впоследствии якобы участвовали в боях на Украине.
В МИД Китая ранее подчеркнули, что Пекин последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису. В ведомстве добавили:
Заинтересованные стороны не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других.
В Кремле тогда же призвали «очень дозированно» воспринимать информацию, публикуемую западными СМИ. Песков заявлял:
Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в США. Это — беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию.
Пекин не раз отвергал утверждения об оказании военной помощи Москве. Россия достигает всего в одиночку, как подчёркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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