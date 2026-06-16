МИД Китая опроверг заявления ЕС о подготовке в КНР российских военных

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МИД Китая опроверг заявления ЕС о подготовке в КНР российских военных


Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг утверждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине:



Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство.

Ранее Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщила, что в ЕС проверили сообщения об обучении российских военных в Китае и теперь оценивают последствия.

В мае Reuters со ссылкой на данные трёх неназванных европейских разведывательных агентств и документы писал, что в конце 2025 года китайские военные якобы обучали около 200 российских военнослужащих в Китае. Некоторые из которых впоследствии якобы участвовали в боях на Украине.

В МИД Китая ранее подчеркнули, что Пекин последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису. В ведомстве добавили:

Заинтересованные стороны не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других.

В Кремле тогда же призвали «очень дозированно» воспринимать информацию, публикуемую западными СМИ. Песков заявлял:

Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в США. Это — беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию.

Пекин не раз отвергал утверждения об оказании военной помощи Москве. Россия достигает всего в одиночку, как подчёркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +3
    16 июня 2026 11:55
    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг утверждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине:..

    Суверенное право любой страны мира. Чего Китай закомплексовал и застеснялся? bully
  2. Александр_K Звание
    Александр_K
    +4
    16 июня 2026 11:55
    Китай и другие пострадавшие от США страны никак не хотят понять, что наше развитие, благосостояние а возможно даже выживание зависит от наших совместных объединенных усилий. Но пока каждый сам за себя, моя хата скраю, США занимается каждым своим официальным врагом по очереди. После Ирана Трамп пообещал все свое внимание переключить на Кубу, или на Украину. Он пока не определился. Китай тоже в очереди, дождется.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +4
    16 июня 2026 11:57
    китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине

    Чему?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      16 июня 2026 12:00
      А это неважно, вот вообще правда или нет. Это инфоповод, часть их общего для планеты направления в пропаганде, что РФ это агрессор и ей никто не помогает, кроме КНДР. В идеале КНР могла бы сказать, что это её личное дело кого обучать или нет, но такого не будет сказано применительно к России и ситуации с СВО. "Бей первым" это хорошо в подворотне, а не в геополитике.
    2. Sancheas Звание
      Sancheas
      +1
      16 июня 2026 12:05
      Во-во. Насколько я знаю, все до "наоборот". Представители китайской армии присутствуют у нас и изучают наш боевой опыт.
  4. Энный Звание
    Энный
    +1
    16 июня 2026 12:14
    Занятно. Очень часто на во я вижу примерно такую фразу "на бандеровский режим работает вся Европа". А Китай подготовку наших солдат называет очернительством.
    А где наши союзники? Что за политику мы проводили такую внешнюю
  5. Seaflanker Звание
    Seaflanker
    0
    16 июня 2026 12:31
    Военные обозреватели китайского издания «Гуаньчачжэ» сообщили, что в 2024 году, опасаясь прямого вступления в бой авиации НАТО, Россия обратилась к Китаю с просьбой провести учебные имитации воздушного боя, в которых китайская сторона играла роль НАТО: J-10 имитировали F-16, а J-16 — «Тайфуны». Вот ссылка на видео: https://www.bilibili.com/video/BV1wHdKBZExE

  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    16 июня 2026 12:46
    Vůbec nechápu význam prohlášení EU, o výcviku v Číně. I kdyby tomu tak bylo, nevidím důvod k námitkám EU, protože vojáci Ukrajiny mají výcvik v mnoha státech Evropy i USA a to je podle EU už v pořádku? Bylo by to úplně normální, kdyby probíhala spolupráce Rusko ČÍNA.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      16 июня 2026 12:47
      Я совершенно не понимаю смысла заявления ЕС о подготовке кадров в Китае. Даже если бы это было так, я не вижу причин для возражений со стороны ЕС, поскольку украинские солдаты проходят подготовку во многих европейских странах и США, и, по мнению ЕС, это уже нормально? Совершенно нормально было бы, если бы имело место сотрудничество России и Китая.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    16 июня 2026 12:49
    Всегда поражали такие новости .Это Китай суверенное государство и ему указывают .А что Китай поставляет странам НАТО
  8. Hamburger Звание
    Hamburger
    0
    16 июня 2026 15:06
    China sollte nicht jeden Unsinn kommentieren, den die EU von sich gibt. Es wäre besser, wenn es schweigen würde.