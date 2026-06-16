Европа надувает щеки и демонстрирует важность, но Россия с ней говорить не будет
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Украина сделала ставку на Европу в переговорах по мирному соглашению, но вряд ли европейцы будут на них присутствовать, Москва не считает их договороспособными. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Европа грозно надувает щеки и пытается демонстрировать свою важность в мировой политике. Особенно стараются Франция, Германия и Британия. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить, что этих стран не будет за столом переговоров в случае их возобновления. Все дело в том, что Россия не воспринимает Европу как субъект переговорного процесса из-за занятой позиции в поддержку Киева.
Никто не будет с ними разговаривать, их не воспринимают. Во-первых, Россия не считает Европу субъектом переговоров. Они считают Европу таким же объектом влияния, как и Украину.
Украину устраивают европейские страны в качестве участника переговоров, потому что они продвигают украинскую повестку. Россия же просто не хочет с ними вести дела. Да и лидеры союзников Украины из числа «сбитых летчиков». Под Стармером очень сильно качается кресло премьера, Мерц имеет такой низкий рейтинг, что сами однопартийцы хотят его снять, а Макрон досиживает свой последний срок. Там просто не с кем говорить.
Зеленский может договариваться хоть с кем из Европы, но в переговорах они участвовать не будут. Россия не даст, заставить ее изменить мнение не получится.
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