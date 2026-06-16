Европа надувает щеки и демонстрирует важность, но Россия с ней говорить не будет

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Европа надувает щеки и демонстрирует важность, но Россия с ней говорить не будет

Украина сделала ставку на Европу в переговорах по мирному соглашению, но вряд ли европейцы будут на них присутствовать, Москва не считает их договороспособными. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Европа грозно надувает щеки и пытается демонстрировать свою важность в мировой политике. Особенно стараются Франция, Германия и Британия. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить, что этих стран не будет за столом переговоров в случае их возобновления. Все дело в том, что Россия не воспринимает Европу как субъект переговорного процесса из-за занятой позиции в поддержку Киева.

Никто не будет с ними разговаривать, их не воспринимают. Во-первых, Россия не считает Европу субъектом переговоров. Они считают Европу таким же объектом влияния, как и Украину.

Украину устраивают европейские страны в качестве участника переговоров, потому что они продвигают украинскую повестку. Россия же просто не хочет с ними вести дела. Да и лидеры союзников Украины из числа «сбитых летчиков». Под Стармером очень сильно качается кресло премьера, Мерц имеет такой низкий рейтинг, что сами однопартийцы хотят его снять, а Макрон досиживает свой последний срок. Там просто не с кем говорить.



Зеленский может договариваться хоть с кем из Европы, но в переговорах они участвовать не будут. Россия не даст, заставить ее изменить мнение не получится.
16 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    16 июня 2026 11:43
    Европа погрязла в нацизме и русофобии .Они элементарно не могут найти уважаемого политика для переговоров с русскими , не связанного с проявление ненависти. Какая то эпидемия .В Европе всеми заправляет Прибалтика ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      16 июня 2026 11:47
      Ну вон к примеру была уважаемая Меркель, преподносили её как новую Тетчер и канцлера в юбке. И что? В мемуарах написала, что морочила голову на переговорах с нашим главным и в том числе готовила начало боевых действий тем самым.
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      16 июня 2026 11:48
      Цитата: APASUS
      Они элементарно не могут найти уважаемого политика для переговоров с русскими

      В Европе сейчас самую адекватную позицию (как странно бы не звучало), занимает Стубб. По началу он был ярым русофобом, но тепер обломался.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        16 июня 2026 12:46
        Цитата: Южноукраинец
        В Европе сейчас самую адекватную позицию (как странно бы не звучало), занимает Стубб.

        К сожалению нельзя быть немного беременной ! Так и со Стуббом ,он то ярый противник , то ярый переговорщик ,а еще человек слишком много наговоривший
        Я бы предложил на должность переговорщика священнослужителя или главу какой ни будь нейтральной организации ,хотя наверно сейчас трудно найти таких
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +1
          16 июня 2026 13:56
          Цитата: APASUS
          Я бы предложил на должность переговорщика священнослужителя или главу какой ни будь нейтральной организации ,хотя наверно сейчас трудно найти таких

          А с какого перепуга мы должны утрясать наш конфликт с Окраиной ведя переговоры, с кем бы то ни было, из ЕС?
          Единственный вопрос, по которому мы могли бы говорить с ними - прекращение оказания помощи, кроме гуманитарной (продовольствие, медикаменты) Окраине.
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    16 июня 2026 11:49
    Никто не будет с ними разговаривать, их не воспринимают. Во-первых, Россия не считает Европу субъектом переговоров. Они считают Европу таким же объектом влияния, как и Украину.

    Кулебу видно обидели, подвинув с важного места, раз начал говорить очевидные вещи.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    16 июня 2026 11:51
    Европу больше беспокоит США, а не РФ. Именно США взялись за Европу, которая вышла из под контроля и уже активно проявляет себя как противовес гегемонии США.
    И, конечно, в США точно не заинтересованы в поставках дешевых российских энергоносителей в ЕС.

    Эта война в 404 как ни крути выгодна прежде всего Америке. И война в Иране, кстати, тоже - от которой страдает прежде всего Европа.
    1. Комментарий был удален.
    2. o_kran Звание
      o_kran
      0
      16 июня 2026 14:05
      По факту, основными пострадавшими в войне США и Ирана окажутся азиатские рынки, особенно КНР. В отличие от европейцев, у которых логистика перестроена, азиаты завязаны на Персидский залив по полной программе: импортируют оттуда до 80% сырой нефти. Плюс через эти же проливы завязана огромная часть их контейнерного экспорта по морю. Для Пекина блокировка этого хаба — это прямой триггер для масштабного кризиса снабжения и сбыта. Чистая геоэкономика.
      1. esoterica Звание
        esoterica
        0
        16 июня 2026 15:21
        КНР никак не пострадает, Россия отгрузит Китаю любое количество нефти и газа, причем по ценам явно ниже рыночных (Китай хорошо понимает, что у России выбора особо нет).

        Китаю важны торговые пути в США, Европу и Азию. Они никак не связаны с Персидским заливом. Но зато Европа конкретно зависит от арабской нефти
  4. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    16 июня 2026 12:04
    А РФ разве была против таких переговоров. Вроде же даже говорили какой бы был удобнее переговорщик от ес.
  5. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    16 июня 2026 12:14
    Европа грозно надувает щеки и пытается демонстрировать свою важность в мировой политике. Особенно стараются Франция, Германия и Британия. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить, что этих стран не будет за столом переговоров в случае их возобновления. Все дело в том, что Россия не воспринимает Европу как субъект переговорного процесса из-за занятой позиции в поддержку Киева.
    Большой ошибкой было и есть "сделать ставку на США", которые при любой администрации делают следующие вещи: дают Украине оружие; вытесняют РФ с рынков, где мы могли бы делать деньги; продают оружие другим странам и укрепляют их против РФ.
    Вот такой он, "дух Анкориджа". am
    При этом самые антиамериканские настроения в мире это "старая Европа" - Франция и Германия.
    Но что поделать, ХПП в действии...
    request
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    16 июня 2026 13:41
    Бы о чём не договорилась с США, а без признания сепаратной сделки ЕэСом ей полушка цена в торговый день.
  7. o_kran Звание
    o_kran
    0
    16 июня 2026 14:26
    Европе этот конфликт на вылет уже поперёк горла, им нужно сворачивать спецоперацию. Они тратятся на Украину, а хотят нормальный транзит нефти и газа. Зато Штаты в шоколаде от этой тягомотины — толкают свои ресурсы в тридорога и качают из Европы бабло за пушки и патроны. Полноценно игнорить европейцев за столом переговоров — тупейшая идея. Они в соло могут спонсировать Украину ещё сто лет без напряга, а Трамп сидит и угарает над всеми.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      -1
      16 июня 2026 15:30
      Европе этот конфликт на вылет уже поперёк горла, им нужно сворачивать спецоперацию


      Какой вы наивный!
      Да Европа обеими руками и ногами за продолжение войны. Погибают на фронте не европейцы, а какие-то примитивные укры. А план Европы даже не скрывается: дожать Россию внутреннего бунта (повторение 1917), а затем еще устроить новый развал страны, возможно даже на отдельные губернии которые стараниями Запада станут "независимыми государствами".

      Они тратятся на Украину, а хотят нормальный транзит нефти и газа


      У России они уже покупать точно не будут, даже если завтра закончится война и президентом станет новый Горбачев.

      Полноценно игнорить европейцев за столом переговоров — тупейшая идея


      У европейцев неизменная позиция, которую они даже не собираются изменять. А именно - полная капитуляция России, подписание условий как проигравшей стороны с репарациями и контрибуцией, а всех виновных выдать на международный трибунал.

      И что вы предлагаете обсуждать с Европой?
  8. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -1
    16 июня 2026 18:47
    Все из острова эпштейна!Ну так себе педриллы!
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Вчера, 14:20
    [quote............, ]но Россия с ней говорить не будет[/quote]
    Только не надо за всех говорить. Как только появится слабенький шанс побегут спотыкаясь. Ведь у нас элита, как вся политическая система продажна.