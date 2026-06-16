ФСБ задержала в Чите подозреваемого в работе на спецслужбы Украины

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ФСБ задержала в Чите подозреваемого в работе на спецслужбы Украины


ФСБ задержала в Чите подозреваемого в государственной измене. Местный житель, как установили сотрудники спецслужбы, связался с украинскими спецслужбами самостоятельно.



По заданию кураторов фигурант уголовного дела собирал и передавал данные о критически важных объектах, расположенных вблизи мест своего пребывания. Перед выходом на «задание» прошёл специальную подготовку. Готовился к диверсионно-террористической деятельности.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям 275 (государственная измена) и 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности). Подозреваемый задержан и ожидает финального приговора. За проделанную для Киева работу ему грозит пожизненное лишение свободы.

Это не единичный случай за последние дни. 4 июня ФСБ задержала жителя Севастополя. Он передавал СБУ сведения о российских военных. Пересылал планы наблюдения за их семьями. Ему также грозит пожизненное лишение свободы за госизмену.

Вербовка через социальные сети, обещания лёгких денег, непонимание последствий – стандартная схема. Украинские спецслужбы активно ищут «добровольцев» среди россиян. И, к сожалению, зачастую находят.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    16 июня 2026 12:29
    Украинские спецслужбы активно ищут «добровольцев» среди россиян. И, к сожалению, зачастую находят.
    Дурни были, ест и будут всегда... их не так мало, но конченых идиЁтов, все же, не так много...
    Вопрос почему такое происходит... так одного, самого правильного ответа нет... скорее клубок причин/обстоятельств, которые влияют на количество и распространенность негативных явлений... soldier
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      16 июня 2026 13:13
      Цитата: rocket757
      Дурни были, ест и будут всегда... их не так мало, но конченых идиЁтов, все же, не так много

      Не надо обольщаться, что это дурни и идиËты. Я бы сказал по другому.
      Да, есть и дурни и идиëты, но их намного превосходят по количеству националисты, которых много еще со времен СССР расползлось по России + наехавшие "беженцы"! Вот и результат.
      пс, националисты проявили себя во всей красе у нас на БАМе в 90-е во время развала СССР. И ведь мы, работающие с ними рядом многие годы, и не подозревали о их звериной, националистической натуре!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        16 июня 2026 18:06
        националисты ...

        Вот как раз тут можно сказать об отсутствии идеологии, по моему. У укры она есть при всей дурости
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 11:28
        Национализмщтука сложная и присуща малым народам, обиженный жизнью или кем то ещё...
        Большие, могучие народы сподвигнуть на такое, это надо очень посторатся...
        Увы, в наш век широкого развития информационных технологий, СМИ, такое происходит всё чаще и держатся, остаются верными своей сути, лишь самые сильные народы!
        У нашего народа никогда не было презрения к любым другим народам и в этом вся суть нашего величия!!! soldier
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      16 июня 2026 18:03
      Приветствую Виктор hi никак не понять таких соотечественников. Готовы погубить буквально своих соседей с которыми рядом
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 11:32
        Привет Дмитрий soldier
        Увы, подонки были всегда... не много, но теперь, с потерей идеологичешской составляющей, из за попытки подмены/искажения основ, нравов и проявлении прочих негативных явлений, вся грязь полезла на верх!!! и как загнать её обратно под плинтус... задача сложная. soldier
  2. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    16 июня 2026 12:37
    сколько же идиотов и предателей внутри страны. на всех и тюрем не хватит
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      16 июня 2026 12:40
      ...и поэтому их надо расстрелять!
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      16 июня 2026 13:57
      Цитата: 501Legion
      сколько же идиотов и предателей внутри страны

      а представьте сколько их по всему миру! И напечатать любое количество американских и евро фантиков нашим врагам проблем не составляет.
  3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    16 июня 2026 12:40
    Пожизненно - мало. Расстрелять надо предателей!!!!
  4. gx200gx Звание
    gx200gx
    -1
    16 июня 2026 13:29
    А зачем его кормить на пожизненном ? Оно же может попытаться побежать, а караульным награду дать.
  5. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +2
    16 июня 2026 14:13
    так ладно дурень глупый, так ведь пишут что самостоятельно вышел на бандеровцев предложить услуги. Не, таких Митрохиных только по законам военного времени.