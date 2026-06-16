Су-57 ВКС России нанёс удары по целям в Бурыни Сумской области

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Су-57 ВКС России нанёс удары по целям в Бурыни Сумской области


Российская тактическая авиация и беспилотники сегодня утром нанесли серию ударов по военным объектам и логистическим узлам противника. В список основных целей попали Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Запорожская области.



За последние пару часов «прилёты» сначала зафиксировали в 10:20 по Харьковской области, а именно ФАБ с УМПК по Купянскому району. В 10:27 – взрывы в Бурыни Сумской области. Две ракеты были запущены с истребителя Су-57. В 10:36 нанесено два удара беспилотниками «Герань» по Харькову – взрывы прогремели в Холодногорском и Киевском районах города.

Воздушные силы Украины в 10:37 объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. А уже через несколько минут – предупреждение о КАБах, направляющихся на Днепропетровщину. В 10:45 – УМПК по Запорожской области. В 10:55 – взрывы в Днепропетровской области. В 10:58 украинские мониторинговые каналы фиксировали БПЛА, движущийся на город с юго-востока. В 11:14 – реактивный БПЛА курсом на Днепропетровск с запада. В 11:55 – беспилотник из акватории Чёрного моря в направлении Одессы.
15 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    16 июня 2026 12:30
    Бурынь и прочие хутора под ударом а бандеровская верхушка под гарантией безопасности от нашего руководства живет и здравствует.Все как всегда-бары дерутся,у холопов чубы трещат.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Вчера, 13:28
      Цитата: taiga2018
      бары дерутся,у холопов чубы трещат.

      Паны... Ну а как вы хотели? Капитализм... request
  2. К-50 Звание
    К-50
    +1
    16 июня 2026 12:33
    В 11:14 – реактивный БПЛА курсом на Днепропетровск с запада.

    Заблудился? what
    1. topol717 Звание
      topol717
      +6
      16 июня 2026 12:39
      Цитата: К-50
      Заблудился?
      Нет, облет ПВО противника. А еще на западе города тоже есть заводы, фабрики, ПВД и склады.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +5
        16 июня 2026 13:30
        "Две ракеты были запущены с истребителя Су-57. ..."
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        А вот это, для бандеро - нациков, сильно плохой знак. Не столько сам "прилёт" двух ракет, кого бы и что бы они ни утилизировали. А то, что новейшие, российские, пилотируемые, боевые ЛА в ВП, граничащем с ЛБС боевую задачу СНОВА стали выполнять...

        Пока, - в "сольном" варианте. Но это, как я понимаю, только пока...
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          16 июня 2026 15:27
          Зачем СУ-57 подлетать близко к ЛБС? Объявленная дальность Х-59МК2 290км, в отличие от западных производителей, которые ещё до начала испытаний своих вундеваффе, сильно завышают аццкие характеристики изделий, точные характеристики наших ракет и прочего вооружения или не озвучивают вообще, или занижают, или приводят характеристики экспортных версий
          1. ГолыйМужик Звание
            ГолыйМужик
            0
            16 июня 2026 18:05
            Если малозаметность позволяет подлететь ближе - то это хорошо. Можно достать дальше, а ближе меньше времени противнику убежать из-под удара.
            1. KCA Звание
              KCA
              +1
              16 июня 2026 22:23
              У Х-59МК2 собственная скорость 1000км плюс скорость носителя, да ещё малозаметность, пока сообразишь, что надо бежать, будет поздно, да и не станут эти ракеты расходовать на технику и живую силу, для них цели колонны, составы, ДОТы, ДЗОТы, склады и прочее
          2. Дмитрий Эон Звание
            Дмитрий Эон
            0
            Вчера, 12:40
            Возможно это была твердотопливная ракета или вариация на тему УМПБ30 с твердотопливным ускорителем. А Х59МК2 требует наличия малогабаритного турбореактивного двигателя и весьма дорогие в производстве.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    16 июня 2026 12:41
    Вопрос: Локационная сеть не разрушена или они используют забугорные РЛС?
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      16 июня 2026 13:36
      Надо полагать, помимо радиолокационных станций системы ПВО, у бандеро - нациков ещё остались посты РТР. И они, решая БЗ в пассивном режиме, при надлежащих параметрах, вполне способны регистрировать начало "атаки" практически ЛЮБОГО ЛА, уже с момента его старта (взлёта). Ну, и будучи информационно "сопряженными" с остатками РЛС системы ПВО бандеро - нациков, давать наводку на азимут, как минимум и сопровождать по типовым сигнатурам РТР, на всём маршруте следования...
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +4
      16 июня 2026 13:49
      Цитата: Светлан
      или они используют забугорные РЛС?

      Для забугорных расстояние слишком большие. Скорее всего используется спутниковая группировка НАТО. Там конечно есть задержки по времени, но это для скоростей БПЛА не критично.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +2
        16 июня 2026 14:17
        А ещё есть (и уже вполне исправно работает) система VPS (видеопозиционирования), не зависимая от всяких "спутниковых группировок". И "видео - библиотеки" с достоверными "видео-образами" российских объектов - "ориентиров" для носителей БЧ, (десятков тысяч) западными спецслужбами, методом "чёса" Интернета (включая детские видеоигры, типа, "найди и сфотографируй" на мобильник, за бонус...) уже собраны внушительные. И в программы ЛА всех типов (включая (Д)БПЛА) начали закладываться. На случай потери ориентировки ЛА, в р-тате подавления системы спутникового наведения...
  4. amr Звание
    amr
    +3
    16 июня 2026 20:08
    Извините, а стесняюсь спросить - а когда будут бить по точкам въезда на западных границах Окраины?
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    16 июня 2026 23:26
    Речь идет об исключительном самолете, который уже прошел испытания в Сирии и сейчас находится в Украине, где проходит еще более интенсивные испытания. Алжир уже приобрел его, и он, без сомнения, станет одним из самых успешных военных продуктов России.