Су-57 ВКС России нанёс удары по целям в Бурыни Сумской области
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Российская тактическая авиация и беспилотники сегодня утром нанесли серию ударов по военным объектам и логистическим узлам противника. В список основных целей попали Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Запорожская области.
За последние пару часов «прилёты» сначала зафиксировали в 10:20 по Харьковской области, а именно ФАБ с УМПК по Купянскому району. В 10:27 – взрывы в Бурыни Сумской области. Две ракеты были запущены с истребителя Су-57. В 10:36 нанесено два удара беспилотниками «Герань» по Харькову – взрывы прогремели в Холодногорском и Киевском районах города.
Воздушные силы Украины в 10:37 объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. А уже через несколько минут – предупреждение о КАБах, направляющихся на Днепропетровщину. В 10:45 – УМПК по Запорожской области. В 10:55 – взрывы в Днепропетровской области. В 10:58 украинские мониторинговые каналы фиксировали БПЛА, движущийся на город с юго-востока. В 11:14 – реактивный БПЛА курсом на Днепропетровск с запада. В 11:55 – беспилотник из акватории Чёрного моря в направлении Одессы.
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