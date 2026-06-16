Зеленский поблагодарил спецслужбы и ВСУ за атаку на Московский НПЗ
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нынешнюю атаку украинских беспилотников на столицу одной из самых массированных с начала конфликта. Дежурными силами противовоздушной обороны за сутки на подлете к столице перехвачено и сбито 60 вражеских дронов.
Столичный градоначальник сообщает, что один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Силами пожарных расчетов МЧС России пожар был оперативно локализован, распространения огня не допущено. В результате атаки никто не пострадал. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
Почти месяц назад МНПЗ уже подвергался атаке вражеских беспилотников. Тогда пострадала строительная бригада из 12 человек.
Ситуацию с атакой на Московский НПЗ прокомментировал глава киевского режима. Сегодня Зеленский отправился из Кишинева через Швейцарию во Францию на саммит «Большой семерки» (G7).
Глава киевской хунты разместил в своем телеграм-канале видеоролик, на котором, как утверждается, показан пожар на Московском НПЗ. В комментарии Зеленский пишет, что нефтеперерабатывающий завод находится в 500 километрах от украинской границы.
На этот раз украинские дальнобойщики проявили себя в Московском регионе. Был поврежден нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо военнослужащим СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за эффективную работу.
К настоящему времени пожар на Московском НПЗ потушен, предприятие функционирует в штатном режиме. Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник из нескольких десятков.
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