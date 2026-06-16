Зеленский поблагодарил спецслужбы и ВСУ за атаку на Московский НПЗ

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Зеленский поблагодарил спецслужбы и ВСУ за атаку на Московский НПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нынешнюю атаку украинских беспилотников на столицу одной из самых массированных с начала конфликта. Дежурными силами противовоздушной обороны за сутки на подлете к столице перехвачено и сбито 60 вражеских дронов.

Столичный градоначальник сообщает, что один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Силами пожарных расчетов МЧС России пожар был оперативно локализован, распространения огня не допущено. В результате атаки никто не пострадал. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.



Почти месяц назад МНПЗ уже подвергался атаке вражеских беспилотников. Тогда пострадала строительная бригада из 12 человек.

Ситуацию с атакой на Московский НПЗ прокомментировал глава киевского режима. Сегодня Зеленский отправился из Кишинева через Швейцарию во Францию на саммит «Большой семерки» (G7).

Глава киевской хунты разместил в своем телеграм-канале видеоролик, на котором, как утверждается, показан пожар на Московском НПЗ. В комментарии Зеленский пишет, что нефтеперерабатывающий завод находится в 500 километрах от украинской границы.

На этот раз украинские дальнобойщики проявили себя в Московском регионе. Был поврежден нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо военнослужащим СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за эффективную работу.

К настоящему времени пожар на Московском НПЗ потушен, предприятие функционирует в штатном режиме. Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник из нескольких десятков.
54 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Scaffold Звание
    Scaffold
    +21
    16 июня 2026 12:23
    Предприятие функционирует в штатном режиме, ограничения на отпуск топлива применяются в штатном режиме.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      16 июня 2026 12:29
      Цитата: Scaffold
      ограничения на отпуск топлива применяются в штатном режиме.
      Эти ограничения связаны с ценой на нефть в 100+ долларов. Наши барыги всю нефть гнали на экспорт, а низкие объемы переработки у себя списывали на вынужденные ремонты. Зато заработали.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +16
      16 июня 2026 12:36
      Кстати эти "обломки беспилотников" Уже постоянно. Это из серии фраз "хлопки", " перегруппировка", и "нарастание снижения"? Ясно же что беспилотник одноразовый, а значит по результату будут от него только обломки.
      Можно уже "сообщения сообщать " и статьи писать без этого. У нас в стране крайне мало необразованных людей с 3мя классами ЦПШ, которые не могут понять, что же реально написано между строк. Слава Советской школе.
      А по факту : ну на 404 хрюшки подпрыгнули конечно внепланово от счастья, но нам то какое дело, что там кого с кем поздравляет просроченный. Надо им тоже внепланово в бункер какой-то уже наконец бахнуть со скоплением фашиков... Или мост стратегический... Ну можно же, а?
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +9
        16 июня 2026 12:48
        Тут такое дело, Мосгордума приняла 12 мая закон о неразглашении последствий ударов дронов, а так же террористических актов. Вопреки законам о средствах массовой информации и Конституции. Сегодня об этом в интернете полно написано, ибо много где чего перекрыто и работают военные и спасатели, не только в Капотне. Дым из Капотни на пол Москвы не спрячешь. А так всё сбили, одни обломки попадали.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +7
          16 июня 2026 13:00
          Прошу прощения, комисия по антитеррористической деятельности, и не закон а постановление.
        2. Aken Звание
          Aken
          +2
          16 июня 2026 13:57
          Короче, за скрин объявления об ограничении отпуска бензина, теперь могут и посадить.
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            +3
            16 июня 2026 14:07
            Посадить не знаю, УК "пока" ещё никто не отменил. И опять же это в Москве. Опять же то бензин, а то взрыв дрона. И опять же у нас много чего напридумано даже в федеральном законодательстве, а как исполняется. Но тенденция понятна, всё хорошо, и не надо панику распространять.
            1. Aken Звание
              Aken
              -2
              16 июня 2026 15:17
              Да. Удары по Москве, Питеру, Уралу и Сибири - не повод для паники.
              Дело житейское.
          2. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            +2
            Вчера, 02:07
            А что тогда делать с депутатами из "Единой России"?
            В Иркутской области депутат заявил, что надо быть готовым к «полному закрытию всего сельского хозяйства» из-за дефицита дизтоплива
            «На все попытки [аграриев] договориться с поставщиками — два ответа: либо у них просто нету [топлива], либо у них задача — поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна, можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области», — заявил депутат Франтенко на заседании комитета заксобрания по сельскому хозяйству 11 июня. Также, по словам депутата, аграриям вместо оптовых закупок предлагают заправляться на обычных АЗС.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Вчера, 08:32
              А что тогда делать с депутатами из "Единой России"?

              Отправить обратно на заводы им фабрики, с которых они пришли. Пусть поднимают экономику не словами, а делом,
            2. vromi Звание
              vromi
              +2
              Вчера, 10:53
              Самое интересное, если у нас дефицит топлива, почему не запретили поставки за границу, у нас в первую очередь нужно насытить внутренний рынок и излишки, тогда продавать за границу только так на законодательном уровне какую-то норму установить. А то в интернете уже статьи целые и видеоролики, где рассказывают. Что из-за дефицита топлива берут 92 к3 с кучей серы бензин, насыщают вредными химикатами, которые гробят двигатель и продают как 95 к5
            3. poquello Звание
              poquello
              0
              Вчера, 17:51
              Цитата: Гаврило Принцип
              А что тогда делать с депутатами из "Единой России"?
              В Иркутской области депутат заявил, что надо быть готовым к «полному закрытию всего сельского хозяйства» из-за дефицита дизтоплива

              ой! и что же с ними делать?
              "Пока журналисты искали причины топливного дефицита то в украинских атаках на НПЗ, то в логистических сбоях и мировой конъюнктуре, ФАС тихо и спокойно проводила свои выездные и внеплановые проверки. И выявила признаки масштабного картельного сговора трех отечественных нефтетрейдеров (АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел»).

              Схема проста до безобразия — компании на систематической основе выкупали весь объем бензина и дизтоплива, выставленный на биржевые торги. Поэтому добросовестным участникам рынка оставалось примерно «ничего». После этого топливо уходило в перепродажу по завышенным ценам, которые сами же «трейдеры-аферисты» и формировали. ФАС квалифицирует это как «антиконкурентное соглашение с целью получения дохода в особо крупном размере».
              Мир сегодня с Юрием Подолякой
              1. Гаврило Принцип Звание
                Гаврило Принцип
                0
                Сегодня, 01:47
                Да, одна из причин - спекуляции буржуев для большего получения прибыли и наплевательского отношения на жителей страны. Вопрос к государству скорее, какого х.... эти воры завышают цены и наживаются на народе России. Почему они ещё на свободе, а не валят лес в Сибири вместе с другими "эффективными менеджерами" осваивающих бюджеты.
        3. poquello Звание
          poquello
          -2
          16 июня 2026 16:03
          Цитата: ВАМ
          законам о средствах массовой информации и Конституции

          ст.56 для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод

          че сказать то хотели?
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            +3
            16 июня 2026 16:31
            Да Вы совершенно правы уважаемый, только для этого нужна самая малость, официальное введение военного или чрезвычайного положения. А где у нас оное по Москве.
            1. poquello Звание
              poquello
              -2
              16 июня 2026 16:59
              Цитата: ВАМ
              для этого нужна самая малость, официальное введение военного или чрезвычайного положения.

              оно надо?
              Цитата: ВАМ
              УК "пока" ещё никто не отменил.

              оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ
              1. ВАМ Звание
                ВАМ
                -1
                16 июня 2026 17:04
                [quote][оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ/quote] А в чём помощь то. [quote][оно надо?/quote] И вот это если не надо то и повода нет. Значит всё хорошо и откуда и по поводу первого и второго.
                1. poquello Звание
                  poquello
                  0
                  16 июня 2026 18:48
                  Цитата: ВАМ
                  А в чём помощь то.

                  в определении оптимальных маршрутов бпла
        4. алексеев Звание
          алексеев
          +2
          Вчера, 06:04
          Цитата: ВАМ
          А так всё сбили, одни обломки попадали.

          Результаты атак врага не разглашают нигде и никогда. Да же вопреки законам о СМИ. yes
          Наивны и надежды, что все " обломки" и не обломки будут падать не принося ущерба. Нормальные люди все понимают, не нужно повторять по ящику поднимая панику и радуя русофобов по всему миру.
          Здесь претензии граждан могут быть не к ПВО и не к СМИ, которые по мнению бестолкоаых долбоюношей должны смаковать последствия ударов противника, а к тому, что не видно признаков охоты не только на "объекты, используемые в интересах ВСУ", но лично на самого Зелю и его присных.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        16 июня 2026 13:27
        Цитата: Last centurion
        Надо им тоже внепланово в бункер какой-то уже наконец бахнуть со скоплением фашиков... Или мост стратегический... Ну можно же, а?

        Если только федеральная политическая воля перейдёт к решительным мэрам и губернаторам регионов. Логично об этом говорить в формате разрешения руководителям предприятий, учреждений и организаций защищаться самостоятельно. Почему бы самостоятельно им не принять решений о ликвидации центров принятия решений любыми способами (в том числе и наемными убийцами).
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +14
    16 июня 2026 12:26
    Москва и область никогда не будут испытывать дефицит топлива,власти ограбят регионы но столицу обеспечат,а то ведь и до протестов может дойти.
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    +7
    16 июня 2026 12:30
    Цитата: taiga2018
    Москва и область никогда не будут испытывать дефицит топлива,власти ограбят регионы но столицу обеспечат,а то ведь и до протестов может дойти.

    Протесты в Москве - это то, чего Путин очень боится.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +5
    16 июня 2026 12:31
    Это событие войдёт в историю укрорейха, как их победа в битве под Москвой.
  5. helilelik Звание
    helilelik
    +2
    16 июня 2026 12:33
    Как это предприятие после такого функционирует?
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +7
    16 июня 2026 12:39
    Позавчера заправлялся ГСМ на заправке в Тверской области. Приобретал соляру во внедорожник и 92й для садовой техники. Никаких ограничений по объему приобретаемого горючего не было.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      16 июня 2026 12:41
      В городе Бугульма до сих пор с успехом выступает группа Битлз (с) КВН
  7. monetam Звание
    monetam
    +2
    16 июня 2026 12:41
    Все эти " планировщик2 в полевой форме, хотя род их деятельности именно далеко за пределами прямых боестолкновений.
    И вообще, почему бы на такое дело, как встреча с президентом, не надеть парадную форму?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      16 июня 2026 13:42
      Цитата: monetam
      Все эти " планировщик2 в полевой форме, хотя род их деятельности именно далеко за пределами прямых боестолкновений.
      И вообще, почему бы на такое дело, как встреча с президентом, не надеть парадную форму?

      Да укры (в т.ч. и некоторые депутаты) до сих пор в свою Раду ходят в камуфляже, хотя там точно никаких кустов нет. request
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    16 июня 2026 12:44
    Банальная математика. Время идёт, выпуск дронов и ракет можно увеличивать, а вот у увеличения производства средств ПВО есть предел.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      16 июня 2026 16:07
      Цитата: Копчёный
      Банальная математика. Время идёт, выпуск дронов и ракет можно увеличивать, а вот у увеличения производства средств ПВО есть предел.

      расскажите про банальную
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -1
        16 июня 2026 16:09
        Ну вот смотрите. Было 100 производств в интересах Украины, которые выдавали 100 штук чего то. На следующий год уже 500 производств, которые выдают 500 штук и тд. Это называется банальная математика.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          16 июня 2026 16:48
          Цитата: Копчёный
          Ну вот смотрите. Было 100 производств в интересах Украины, которые выдавали 100 штук чего то. На следующий год уже 500 производств, которые выдают 500 штук и тд. Это называется банальная математика.

          понятно, было 2000 неприкрытых участков, сейчас их тысяча - банальная геометрия
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -1
            16 июня 2026 17:20
            расскажите про неприкрытые участки
            1. poquello Звание
              poquello
              -1
              16 июня 2026 18:46
              Цитата: Копчёный
              расскажите про неприкрытые участки

              это уже не геометрия, хотя за рассказ сажают банально
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                -1
                Вчера, 08:10
                расскажите как сажают банально
        2. D16 Звание
          D16
          +1
          16 июня 2026 16:56
          На следующий год уже 500 производств

          Дело за малым. Всего-то надо 400 зданий, 400 комплектов оборудования, 400 комплектов подготовленных людей, сырья, поставщиков, поставщикам свои поставщики и т.д. И главное. Все это сплошной убыток для ЕС, которому за свой счет надо эту красоту финансировать. А там и без этого проблем хватает. То же банальная математика. У нас хоть дешевые ресурсы есть и мировая фабрика под боком. lol
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            16 июня 2026 17:19
            А, ну слава Богу тогда. Видимо увеличение кол-ва дронов оттуда это не от наращивания производства и поставок вна Украину, а от сырости скажем.
            1. D16 Звание
              D16
              0
              16 июня 2026 18:08
              Ни кто не отрицает увеличения числа дронов. Люди поднимают ставки с плохими картами на руках. Флаг им в руки, барабан на шею.
  9. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +4
    16 июня 2026 12:53
    Когда учился в академии Дзержинского (РВСН) в 70-е годы прошлого века, знал о планировании американцами воздушного ядерного взрыва над Московским регионом на высоте 40-50км, что привело бы к уничтожению всех средств связи и управления и невозможности ответного ядерного удара СССР. Поражающим фактором такого взрыва был только электромагнитный импульс (ЭМИ), который выжигает все незащищенные электронные устройства на большой площади. Почему бы сейчас не вернуться к этой теме?, произвести воздушный ядерный взрыв над Украиной, который уничтожит все спутники на "низких" орбитах (в тч Старлинк), все электронные устройства Украины, средства связи и управления, чтобы спокойно погнать фашистов вглубь Украины. Только кому в Кремле это надо? Очень похоже, что руководит всем некая группа людей одной национальности и она успешно решает задачи предстоящего переселения из пустыни, а славяне им сильно мешают, тк не умеют подчиняться! Поэтому и столкнули лбами славян, уничтожая генофонды нации((
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      16 июня 2026 12:57
      Почему? Ну просто потому, что есть реальная жизнь, сложная, в рамках планеты, а есть фантазия обывателя, человека от которого в жизни ничего не зависит и повлиять не может. Примерно так.
    2. Епифанцев Сергей Звание
      Епифанцев Сергей
      0
      Вчера, 07:16
      Во первых, такие взрывы будут выводить все без разбора американские, наши, китайские и т.д.
      Во вторых, это воспримется как нападение на США. У нас не настолько дураки сидят, чтоб провацировать тмв.
      И в третьих, сейчас 10 600 старлинков на орбите. Каждую неделю два, три пуска со старлинками, выводится 24-30 спутников за раз. У нас не хватит ракет и зарядов чтоб это все сбить.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    16 июня 2026 13:22
    МНПЗ " глубина" пеработки 96 %.Зеля будет носиться с баннером на G7 - над Москвой дым .Уря,уря. laughing
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      16 июня 2026 16:08
      Цитата: tralflot1832
      МНПЗ " глубина" пеработки 96 %.Зеля будет носиться с баннером на G7 - над Москвой дым .Уря,уря. laughing

      всё, Москву убил
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    16 июня 2026 13:24
    Цитата: acetophenon
    Цитата: taiga2018
    Москва и область никогда не будут испытывать дефицит топлива,власти ограбят регионы но столицу обеспечат,а то ведь и до протестов может дойти.

    Протесты в Москве - это то, чего Путин очень боится.

    В Москве протесты ,что вы употребляете? Я тоже хочу ?
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      16 июня 2026 16:11
      Цитата: tralflot1832
      В Москве протесты ,что вы употребляете? Я тоже хочу ?

      мечтает, коллективно с ЕС и ципсотой
  12. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    16 июня 2026 13:33
    Столичный градоначальник сообщает, что один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.


    При чём здесь вообще "столичный градоначальник"? Нанесён удар вооруженными силами другого государства, кто в стране отвечает за оборону?
  13. Комментарий был удален.
    1. poquello Звание
      poquello
      -2
      16 июня 2026 16:22
      Цитата: 9PA
      Прочитал тут коммент (залайканный) что ускоглазый

      вы бы кнопочку "Ответить" нажимали, я вот поперёк читаю - совсем не заметил где это, что это, а присутствие здесь совсем не означает что типок из России - этт раз, совсем не означает что выражает мнение кого-либо , кроме здешних реакционеров - этт два
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    16 июня 2026 14:44
    Цитата: acetophenon
    Протесты в Москве - это то, чего Путин очень боится
    Там их никогда и не будет. Против собственного благополучия никто не бунтует
  15. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    16 июня 2026 18:49
    Зеленский с соратниками должен быть убит.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Вчера, 01:57
      Да как вы смеете говорить в таком тоне (с)
      Владимира Зеленского примут в Москве, если он готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  16. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    16 июня 2026 20:12
    А что у них за СБС?
    Беспилотные войска?
  17. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    16 июня 2026 23:56
    Почему ВСУшники с бородами. Следуя исторической логике, они должны быть, с украинцами, на лысой голове. Тогда это " патрЫотЫчно".
  18. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +1
    Вчера, 02:13
    Зеленский поблагодарил спецслужбы и ВСУ за атаку на Московский НПЗ


    Президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Ранее о том, что для переговоров с Путиным Зеленский может приехать в Москву, также сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. О готовности принять президента Украины в столице Путин заявлял в сентябре прошлого года.
  19. Комментарий был удален.
  20. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 02:13
    Не поддаёмся на провокации!
    Владельцев АЗС, ошибочно вывесевшие ценники: АИ92- 87,7 руб/л, признать душевнобольным и обколоть галоперидолом!