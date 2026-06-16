Судовладельцы не спешат оправлять суда через Ормуз, несмотря на призывы Трампа

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Судовладельцы не спешат оправлять суда через Ормуз, несмотря на призывы Трампа

Несмотря на призывы Трампа отправлять танкеры через Ормузский пролив, судовладельцы не торопятся возобновлять движение своих судов. Об этом сообщает Financial Times.

Массового движения танкеров и грузовых судов через Ормуз не наблюдается, несмотря на подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании и призывы Трампа возобновить поставки нефти. Судовладельцы не торопятся, они готовы подождать еще две-три недели и даже месяц, чтобы убедиться в надежности заключенной сделки. На данный момент нет полной уверенности, что проход стал безопасным.



Как заявил глава крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура, Трамп и до этого призывал возобновить проход через пролив, спровоцировав несколько «ложных стартов», закончившихся для некоторых танкеров весьма плачевно. Поэтому лучше подождать, а потом уже идти спокойно.

Учитывая опыт последних пары месяцев, я считаю разумным предположить, что это может занять как минимум пару недель, а то и месяц.

На сегодняшний день в Персидском заливе находится более 500 судов, часть из них не может пройти через пролив с марта месяца. Все ждут окончательной разблокировки Ормуза, устранения минной опасности и гарантий безопасного прохода. Желательно еще и без платы Ирану.
3 комментария
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  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    16 июня 2026 12:41
    Что торопиться то, сколько уже простояли, а у дони семь пятниц на неделе, дураков нет...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:31
      Доня запросил большой откат.
  2. topol717 Звание
    topol717
    0
    16 июня 2026 12:42
    Иран вроде сказал откроет только в 19 числа в пятницу и пока только на 60 дней. Потом будет введена плата.