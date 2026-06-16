Судовладельцы не спешат оправлять суда через Ормуз, несмотря на призывы Трампа
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Несмотря на призывы Трампа отправлять танкеры через Ормузский пролив, судовладельцы не торопятся возобновлять движение своих судов. Об этом сообщает Financial Times.
Массового движения танкеров и грузовых судов через Ормуз не наблюдается, несмотря на подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании и призывы Трампа возобновить поставки нефти. Судовладельцы не торопятся, они готовы подождать еще две-три недели и даже месяц, чтобы убедиться в надежности заключенной сделки. На данный момент нет полной уверенности, что проход стал безопасным.
Как заявил глава крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура, Трамп и до этого призывал возобновить проход через пролив, спровоцировав несколько «ложных стартов», закончившихся для некоторых танкеров весьма плачевно. Поэтому лучше подождать, а потом уже идти спокойно.
Учитывая опыт последних пары месяцев, я считаю разумным предположить, что это может занять как минимум пару недель, а то и месяц.
На сегодняшний день в Персидском заливе находится более 500 судов, часть из них не может пройти через пролив с марта месяца. Все ждут окончательной разблокировки Ормуза, устранения минной опасности и гарантий безопасного прохода. Желательно еще и без платы Ирану.
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