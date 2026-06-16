Российские военные приняли меры для снижения активности дронов ВСУ на Донбассе
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Количество и интенсивность беспилотных атак противника на территории ДНР существенно возросла. Борьба с ними стала одной из первоочередных задач в регионе.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, сегодня российские военные приняли меры для снижения активности дронов ВСУ. Они поразили пункт управления вражескими беспилотниками. В результате этого беспилотная авиация противника на одном из участков фронта стала меньше беспокоить наши подразделения.
Эти действия были предприняты расчетом БПЛА «Гербера сикер», поразивший пункт управления дронами 93-й бригады ВСУ. Объект был обнаружен в поселке Старорайское в результате разведывательных мероприятий.
В сообщении оборонного ведомства сказано:
В результате удара расчета БПЛА «Гербера сикер» цель была поражена.
Минувшим вечером жителям Донецке были отчетливо слышны звуки двигателей вражеских беспилотников и работа мобильных огневых групп ПВО, количество которых на улицах и автотрассах за последний месяц существенно возросло.
К сожалению, активность дронов противника не обходится без последствий. Как сообщал вчера вечером глава ДНР Денис Пушилин, в результате беспилотных атак противника погиб один житель республики и трое получили ранения. Инциденты произошли на дороге Донецк-Мариуполь, а также в Новоазовском и Докучаевском районах на участке трассы «Новороссия», пересекающей новые регионов и соединяющей Крым с «большой землей».
Глава региона написал:
На трассе Донецк-Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина.
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