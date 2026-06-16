Российские военные приняли меры для снижения активности дронов ВСУ на Донбассе

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Российские военные приняли меры для снижения активности дронов ВСУ на Донбассе


Количество и интенсивность беспилотных атак противника на территории ДНР существенно возросла. Борьба с ними стала одной из первоочередных задач в регионе.



Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, сегодня российские военные приняли меры для снижения активности дронов ВСУ. Они поразили пункт управления вражескими беспилотниками. В результате этого беспилотная авиация противника на одном из участков фронта стала меньше беспокоить наши подразделения.

Эти действия были предприняты расчетом БПЛА «Гербера сикер», поразивший пункт управления дронами 93-й бригады ВСУ. Объект был обнаружен в поселке Старорайское в результате разведывательных мероприятий.

В сообщении оборонного ведомства сказано:

В результате удара расчета БПЛА «Гербера сикер» цель была поражена.

Минувшим вечером жителям Донецке были отчетливо слышны звуки двигателей вражеских беспилотников и работа мобильных огневых групп ПВО, количество которых на улицах и автотрассах за последний месяц существенно возросло.

К сожалению, активность дронов противника не обходится без последствий. Как сообщал вчера вечером глава ДНР Денис Пушилин, в результате беспилотных атак противника погиб один житель республики и трое получили ранения. Инциденты произошли на дороге Донецк-Мариуполь, а также в Новоазовском и Докучаевском районах на участке трассы «Новороссия», пересекающей новые регионов и соединяющей Крым с «большой землей».

Глава региона написал:

На трассе Донецк-Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина.
4 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 12:52
    Это хорошо, но таких центров много. Не зря упыри хвастались, что у них разветвленная система, и поражение одного пункта принципиально ничего не решает. Нужны глобальные средства.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 12:58
      Абсолютно верно.
      Представленный в статье случай, это повседневная тяжёлая работа наших бойцов.
      А этих пунктов управления у противника, как голов у гидры - рубить, не перерубить.
      Дай Бог силы и средств нашим бойцам, эту гидру изничтожить!
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +2
    Сегодня, 13:18
    Еще развернули РЭБ против старлинк.
    Новый комплекс РЭБ представляет собой систему спутниковых антенн, установленных на нескольких прицепах, которая излучает мощные помехи на конкретный спутник Starlink, прерывая его связь с терминалами на земле. Один комплекс РЭБ обеспечивает защиту примерно 20 квадратных км и сейчас используется для прикрытия трассы "Новороссия" от украинских дронов
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:33
    Ничего страшного. Всё идёт по пи... Э... по Плану Путина, да!