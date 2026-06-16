Армия России освободила Новый Донбасс

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Армия России освободила Новый Донбасс

Министерство обороны России публикует сведения об освобождении очередного населённого пункта на территории ДНР. На этот раз российские Вооружённые силы освободили Новый Донбасс на Добропольском направлении.

Минобороны:



В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики.




После выхода к западу от Нового Донбасса подразделениям армии России остаётся не более 4 км до города Доброполье. Город этот расположен на западе ДНР, в нескольких километрах от границы Днепропетровской области. Находится у дороги Покровск (Красноармейск) - Александровка - Краматорск.

Напомним, что официальные лица в Москве неоднократно заявляли, что одним из условий окончания СВО является полный вывод ВСУ с территории Донбасса. На это условие, как, впрочем и на все остальные, киевский режим не соглашается. В Киеве избрали тактику учащения дальнобойных ударов по России, в том числе по НПЗ, чтобы попытаться диктовать собственные условия. При этом Киев в надежде на то, что осенью выборы в конгресс выиграют демократы, что, с большой долей вероятности, приведёт к разблокировке полного объёма военной помощи со стороны США.
1 комментарий
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    16 июня 2026 13:33
    Ещё один шаг вперёд! Удачи и берегите себя, парни!