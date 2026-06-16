Министерство обороны России публикует сведения об освобождении очередного населённого пункта на территории ДНР. На этот раз российские Вооружённые силы освободили Новый Донбасс на Добропольском направлении.Минобороны:После выхода к западу от Нового Донбасса подразделениям армии России остаётся не более 4 км до города Доброполье. Город этот расположен на западе ДНР, в нескольких километрах от границы Днепропетровской области. Находится у дороги Покровск (Красноармейск) - Александровка - Краматорск.Напомним, что официальные лица в Москве неоднократно заявляли, что одним из условий окончания СВО является полный вывод ВСУ с территории Донбасса. На это условие, как, впрочем и на все остальные, киевский режим не соглашается. В Киеве избрали тактику учащения дальнобойных ударов по России, в том числе по НПЗ, чтобы попытаться диктовать собственные условия. При этом Киев в надежде на то, что осенью выборы в конгресс выиграют демократы, что, с большой долей вероятности, приведёт к разблокировке полного объёма военной помощи со стороны США.

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