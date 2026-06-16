Сбитый Ираном вертолёт Apache участвовал в операции США по вывозу нефти
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Сбитый Ираном 9 июня над Ормузом ударный вертолет ВВС США Apache не занимался патрулированием, а участвовал в секретной операции по вывозу нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
США не только блокировали Ормузский пролив для иранских танкеров, но и занимались вывозом нефти, используя схему ее перегрузки с танкера на танкер в открытом море. Для сопровождения судов использовались воздушные и морские беспилотники, а также вертолеты. Перевалка нефти происходит у побережья Фуджейры (ОАЭ) и в районе порта Сохар (Оман). С начала операции в начале мая американцы задействовали порядка 90 танкеров.
В день, когда Иран сбил американский вертолет, было зафиксировано шесть пар танкеров у побережья Омана. Американский Apache был сбит как раз в этом районе.
В Пентагоне отрицают участие американских военных в данной схеме по вывозу нефти, но без их участия ее реализовать не получилось бы ни в коем случае. Танкеры под нефть выходят к Ормузу со стороны Оманского залива, где находятся силы ВМС США. При приближении к проливу они отключают транспондеры и далее идут к точке встречи в сопровождении военных США через специальные «маршрутные точки».
После перегрузки пустые танкеры снова возвращаются в порты, а груженные уходят покупателям. В итоге как бы и блокада Ормуза не нарушается, и нефть доставляется.
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