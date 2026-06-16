Сбитый Ираном вертолёт Apache участвовал в операции США по вывозу нефти

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Сбитый Ираном вертолёт Apache участвовал в операции США по вывозу нефти

Сбитый Ираном 9 июня над Ормузом ударный вертолет ВВС США Apache не занимался патрулированием, а участвовал в секретной операции по вывозу нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

США не только блокировали Ормузский пролив для иранских танкеров, но и занимались вывозом нефти, используя схему ее перегрузки с танкера на танкер в открытом море. Для сопровождения судов использовались воздушные и морские беспилотники, а также вертолеты. Перевалка нефти происходит у побережья Фуджейры (ОАЭ) и в районе порта Сохар (Оман). С начала операции в начале мая американцы задействовали порядка 90 танкеров.



В день, когда Иран сбил американский вертолет, было зафиксировано шесть пар танкеров у побережья Омана. Американский Apache был сбит как раз в этом районе.

В Пентагоне отрицают участие американских военных в данной схеме по вывозу нефти, но без их участия ее реализовать не получилось бы ни в коем случае. Танкеры под нефть выходят к Ормузу со стороны Оманского залива, где находятся силы ВМС США. При приближении к проливу они отключают транспондеры и далее идут к точке встречи в сопровождении военных США через специальные «маршрутные точки».

После перегрузки пустые танкеры снова возвращаются в порты, а груженные уходят покупателям. В итоге как бы и блокада Ормуза не нарушается, и нефть доставляется.
3 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    16 июня 2026 13:02
    Какая то ну очень странная операция. Перегрузить нефть в проливе с танкера на танкер под прикрытием военных. Блин, ну это же не технотриллер Тома Клэнси, там хотя бы вместо нефти атомное или ещё какое оружие. Что то у Рэйтерс фантазия разыгралась.
    1. ddmitrij Звание
      ddmitrij
      0
      16 июня 2026 13:58
      Вот вот. Звучит как чистое кино
      1. Quzmi4 Звание
        Quzmi4
        0
        Сегодня, 11:33
        Тогда вопрос: какую правду пытаются так неуклюже прикрыть?