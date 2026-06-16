Сети АЗС устанавливают лимиты продажи топлива

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Сети АЗС устанавливают лимиты продажи топлива

Российские СМИ сообщают, что компания «Татнефть» ввела временные ограничения на отпуск топлива на автозаправках своей сети. По техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами — для грузового транспорта.

Помимо этого, в прессе пишут, что в сети АЗС «Татнефть» якобы к оплате принимают только наличные. Однако эту информацию опровергают пользователи соцсетей. Россияне пишут, что за топливо можно рассчитаться и безналом.



Доля «Татнефти» на рынке розничных продаж топлива в РФ составляет менее 10%, поэтому дефицит носит локальный характер. Для сравнения: «Роснефть» занимает около 35% рынка, «Лукойл» – примерно 25%, «Газпром нефть» – около 15%.

Другие крупные игроки пока избегают тотальных запретов. Например, точечные ограничения вводил «Лукойл» — в Нижнем Новгороде запрещали заливать бензин в канистры. Так что пока говорить о системном кризисе не стоит. Хотя ситуация, безусловно, тревожная.

Правительство РФ разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-3» вместо «Евро-5» для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Контроль за механизмом возложен на Минэнерго, топливо запрещено экспортировать в другие страны, в том числе в ЕАЭС.

ФАС РФ завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров: «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». В их действиях выявлены признаки антиконкурентного соглашения для получения дохода от перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.
29 комментариев
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  1. russ71 Звание
    russ71
    +1
    16 июня 2026 13:09
    Дизель на некоторый заправках в Московской области уже по 85р!
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      +2
      16 июня 2026 13:29
      16 июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона ограничили продажу топлива.

      Заметьте: Хабаровского края!!!
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +3
        16 июня 2026 14:15
        Цитата: Панкрат25
        16 июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона ограничили продажу топлива.

        Заметьте: Хабаровского края!!!

        И в Комсомольском районе тоже. "Флагман" частников не заправляет, бывшая "Роснефть"- 20 литров на машину.Заметьте:в Комсомольском районе, Хабаровского края!!! Где свой НПЗ.Я сегодня на "Флагмане" заправится не смог. А на работу добираться только своим автотранспортом, или без малого 9 км пешком.
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    3. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Вчера, 05:37
      На автозаправочные станции можно делегировать депутатов от "Единой России" с разъяснением водителям и присутствующим политики партии и укрепления стабильности.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 июня 2026 13:16
    30 литров в день ,неделю,месяц ,год? Из статьи не ясно . no
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      16 июня 2026 14:12
      За один раз. Потом платишь еще за 30 литров и включаешь колонку еще раз.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    16 июня 2026 13:16
    Ну, печалька, даже не от проблем с количеством, а от будущих проблем для владельцев машин с современными двигателями. Народ, пересаживайтесь на электромобили! Правда пока не стали выводить из строя уже всякие киловатные подстанции.
    И да. Вот он самый накопительный эффект в действии.
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +5
    16 июня 2026 13:18
    Не удивлюсь, если наши нефтеолигархи (по словам ВВП - «люди с государстаннным мышлением») занижали обьемы на внутренний рынок прикрываясь бесконечными ремонтами заводов от упавших обломков, вовсю торгуя на фоне иранского конфликта hi
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      16 июня 2026 13:33
      Цитата: lubesky
      Не удивлюсь, если наши нефтеолигархи
      Да это так и есть. Когда стоит выбор продать нефть за 100 или за 70, то «люди с государстаннным мышлением» выбирают естественно 100.
    2. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Вчера, 08:26
      Это не так, с апреля в рф действует запрет на экспорт бензина, дт и некоторых других видов топлива. Если только речь о картельном сговоре для реализации на внутреннем рынке, но маловероятно.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Вчера, 11:05
        Цитата: 123_123
        Если только речь о картельном сговоре для реализации на внутреннем рынке, но маловероятно


        Картельный сговор между естественными монополиями в нашей стране где царит законность и порядок, коллега? Нет конечно не может быть! Вывоз запретного топлива под маркой мазут через афелированных трейдеров? Да не может быть такого!!! hi
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    16 июня 2026 13:18
    Цитата: russ71
    Дизель на некоторый заправках в Московской области уже по 85р!

    На " независимых " заправках уже давно ДТ за 80 руб .Спекулянты .Проезжаю мимо посмеиваюсь. Пользуются денежным местом .
  6. Космический линкор Ямато Звание
    Космический линкор Ямато
    +4
    16 июня 2026 13:22
    Есть хороший обзор от БКС на эту тему. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/pogruzhenie-v-temu-otsenivaem-riski-i-posledstviia-atak-bpla-v-sektore-neftepererabotki . Внешний фактор (дроны и т.д) в среднем не более 5% дают. Ключевое там вот это:
    За 10 лет отрасль нефтепереработки не показала количественных успехов. По итогам 2023 г. было переработано 275 млн т нефти, что сравнимо с 278 млн т в 2013 г.

    В 2013-2021 годах никаких дронов и в помине не было. Однако объем переработки практически никак не возрос. Главный вопрос: требуется ли вообще рост объемов переработки,и если да, то почему 10 лет этим никто не занимался?
    1. Космический линкор Ямато Звание
      Космический линкор Ямато
      +2
      16 июня 2026 13:27
      275 млн.т - это 1,83 млрд. баррелей. На первый взгляд - много,но много - понятие относительное. Возможно стоило её нарастить до 350,допустим.Этим вопросом по-идее должны заниматься Минэнерго и руководители предприятий.
    2. 9PA Звание
      9PA
      +1
      16 июня 2026 13:28
      Вопрос вопросов: требуется ли модернизация инфраструктуры (теплосети. Хвс), требуются ли инновации и вложения в будущее? Ответ государства нет
      1. Космический линкор Ямато Звание
        Космический линкор Ямато
        0
        16 июня 2026 13:31
        Правильный ответ - да. Во время СССР ни одна из отраслей не стагнировала в течении 10 лет. Во всяком случае даже если был бы излишек,то его можно было бы продавать. В модернизации и развитии отрасли нефтепереработки я не вижу убытка.
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      16 июня 2026 13:31
      Цитата: Космический линкор Ямато
      Главный вопрос: требуется ли вообще рост объемов переработки,и если да, то почему 10 лет этим никто не занимался?
      Машин хоть и становится больше, но они становятся экономичнее. Плюс появляются электромобили. Поэтому потребность в дополнительном моторном топливе не росла. Условный седан Д-класса начала 00х годов потреблял 12-13 литров топлива, то современные турбированные малокубатурные моторы ограничиваются 9-10 литрами.
      1. Космический линкор Ямато Звание
        Космический линкор Ямато
        0
        16 июня 2026 13:37
        Можно было бы в другие страны тогда продавать бензин. На него наценка выше,чем на нефть. Хотя это мои мысли. Может с продажей бензина в те же азиатские страны есть какие-то сложности. Не знаю.
    4. Дедок Звание
      Дедок
      -2
      16 июня 2026 14:30
      Однако объем переработки практически никак не возрос. Главный вопрос:

      А, зачем?
      ведь это - только бизнес
  7. 9PA Звание
    9PA
    +3
    16 июня 2026 13:25
    Бурятия Забкоай, отпуск в тару запрещен. Сеть заправок Забкрай планируется лимит отпуска до 20л
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 июня 2026 13:37
    Помню поздний СССР,Мурманск заправка на подъёме Кольского проспекта район Нагорное очередь до выездной Стеллы ( 2,5- 3 км) лимит 10 литров и ничего пережили .Вроде ни с кем не воевали - перестройка .Ну что назад в прошлое для начала. laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      16 июня 2026 13:40
      Вы ещё про отключения света вспомните, ну для полного ностальжи.
    2. 9PA Звание
      9PA
      0
      16 июня 2026 14:12
      Перераспределить ресурсы удастся в новые девяностые?
    3. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      +3
      16 июня 2026 17:15
      Зеленоборский-96рубза литр 95,очередь 3 часа.Хотя до Мед.горы полного бака хватает от Мурманска,но в Карелии с бензом вообще швах((((.
  9. al3x Звание
    al3x
    +2
    16 июня 2026 14:14
    В общем, про дальние поездки на личном транспорте можно забыть.. Не даром в экзаменах ПДД есть пункты про гужевые повозки, может пригодится. Так, оказывается, выглядит успех. У нас в некоторых районах республики цены уже за 80 аи-92 перевалили. Потому что в радиусе 60км это единственная заправка.
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    16 июня 2026 14:29
    Сейчас и цены на все полезут. Как они задолбали. Денег им все мало и мало. Уже задницу ими подтирают, а все мало. В Правительстве ноль эмоций, сидят рожи уже в экран не влазят. Как будто так и должно быть.
  11. tabex Звание
    tabex
    +2
    16 июня 2026 16:35
    Похоже на то, что скоро на 1500-2000 км от западной границы будет территория без нефтеперерабатывающих заводов
  12. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    +1
    16 июня 2026 19:35
    ерунда, главное что б верховный чувствовал себя хорошо.
  13. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    16 июня 2026 20:50
    так не понятно с этой ситуацией , кто то поднимает страну с колен или кто то эту страну ставит на четвереньки ?