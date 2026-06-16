Сети АЗС устанавливают лимиты продажи топлива

Российские СМИ сообщают, что компания «Татнефть» ввела временные ограничения на отпуск топлива на автозаправках своей сети. По техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами — для грузового транспорта.Помимо этого, в прессе пишут, что в сети АЗС «Татнефть» якобы к оплате принимают только наличные. Однако эту информацию опровергают пользователи соцсетей. Россияне пишут, что за топливо можно рассчитаться и безналом.Доля «Татнефти» на рынке розничных продаж топлива в РФ составляет менее 10%, поэтому дефицит носит локальный характер. Для сравнения: «Роснефть» занимает около 35% рынка, «Лукойл» – примерно 25%, «Газпром нефть» – около 15%.Другие крупные игроки пока избегают тотальных запретов. Например, точечные ограничения вводил «Лукойл» — в Нижнем Новгороде запрещали заливать бензин в канистры. Так что пока говорить о системном кризисе не стоит. Хотя ситуация, безусловно, тревожная.Правительство РФ разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-3» вместо «Евро-5» для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Контроль за механизмом возложен на Минэнерго, топливо запрещено экспортировать в другие страны, в том числе в ЕАЭС.ФАС РФ завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров: «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». В их действиях выявлены признаки антиконкурентного соглашения для получения дохода от перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

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