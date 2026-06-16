ВСУ не запрещается сбивать российские дроны и ракеты над жилыми домами

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ВСУ не запрещается сбивать российские дроны и ракеты над жилыми домами

Украинским военным не запрещено сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе над жилыми домами, за падение обломков и последствия никаких наказаний не будет. Об этом рассказал командир батальона Сил беспилотных систем ВСУ.

На Украине действует режим военного положения, поэтому никакой ответственности за повреждения жилых домов в ходе отражения атаки тех же дронов-камикадзе типа «Герань» украинские военные не несут. Да и никакого официального запрета на это тоже нет. А поскольку решение нужно принимать быстро, часть дронов и ракет сбивается прямо над гражданскими объектами.



Никаких юридических запретов сбивать над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут.

Подразделения, имеющие на вооружении новейшие дроны-камикадзе, еще как-то могут контролировать район перехвата российских дронов, а обычные мобильные огневые группы не имеют качественных приборов ночного видения или тепловизоров, поэтому действуют исходя из ситуации. При этом какая-то часть выпущенных по дрону пуль может попасть в гражданский объект, включая дома. В любом случае никто за это отвечать не будет.

Украинская ПВО неоднократно поражала жилые дома, пытаясь свалить всё на российские ракеты и дроны. Происходит это из-за того, что чаще всего зенитные комплексы устанавливаются прямо среди жилой застройки.
6 комментариев
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  1. russ71 Звание
    russ71
    0
    16 июня 2026 14:49
    А что у нас по другоу???
    Что то я не слышал, чтобы где-то за счет государства ремонтировали поврежденные частные дома и квартиры... от "обломков"
    1. rubator Звание
      rubator
      +2
      16 июня 2026 16:11
      у родителей в деревне рядом с соседним многоквартирным домом упал дрон. хорошо никто не пострадал. так вот окна и фасад дома восстановили за счет администрации района.
    2. Zoer Звание
      Zoer
      -1
      Вчера, 09:51
      Цитата: russ71
      А что у нас по другоу?

      К сожалению нет.
      Цитата: russ71
      Что то я не слышал, чтобы где-то за счет государства ремонтировали поврежденные частные дома и квартиры... от "обломков"

      Если вы не слышали, не значит, что этого нет. Ремонтируют, за счёт государства. Но там не всё так просто. Окна поменять- без проблем. А вот если пол дома снесло/сгорело, то здесь уже сложнее и не факт, что в полном объёме. С автомобилями тоже всё сложно.
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    16 июня 2026 21:47
    Хм , а в бою думаю никто не будет обращать внимания , есть ли рядом жилые постройки или нет!
    Главное сбить , всё остальное вторично.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Вчера, 09:56
      Цитата: Самый вежливый
      Главное сбить , всё остальное вторично.

      Хммм, странные военные, если для них жизни СВОЕГО мирного населения, причём в глубоком тылу- вторичны.
      Вообще прорыв средств воздушного нападения в глубокий тыл- это первейший просчёт военных, военного планирования и создания сети ПВО страны. Шёл 5й год СВО... am
  3. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    Вчера, 09:48
    Украинским военным не запрещено сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе над жилыми домами, за падение обломков и последствия никаких наказаний не будет. Об этом рассказал командир батальона Сил беспилотных систем ВСУ.

    Раньше я считал, что это чисто укровская дикость, но когда над моим родным городом, над самым центром, сбивали FP-2 стрелковым огнём, а потом соседи находили осколки и пули у себя в квартирах, как то стало совсем грустно. А когда дрон после сбития спикировал в гаражи, не долетев метров 50 до Кадетского корпуса...
    Так же вполне себе наше ПВО сбивают дроны над городом и Панцирями да так, что стёкла в домах все выбиты. К чему подобные статьи печатаются в СМИ?