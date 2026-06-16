ВСУ не запрещается сбивать российские дроны и ракеты над жилыми домами
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Украинским военным не запрещено сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе над жилыми домами, за падение обломков и последствия никаких наказаний не будет. Об этом рассказал командир батальона Сил беспилотных систем ВСУ.
На Украине действует режим военного положения, поэтому никакой ответственности за повреждения жилых домов в ходе отражения атаки тех же дронов-камикадзе типа «Герань» украинские военные не несут. Да и никакого официального запрета на это тоже нет. А поскольку решение нужно принимать быстро, часть дронов и ракет сбивается прямо над гражданскими объектами.
Никаких юридических запретов сбивать над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут.
Подразделения, имеющие на вооружении новейшие дроны-камикадзе, еще как-то могут контролировать район перехвата российских дронов, а обычные мобильные огневые группы не имеют качественных приборов ночного видения или тепловизоров, поэтому действуют исходя из ситуации. При этом какая-то часть выпущенных по дрону пуль может попасть в гражданский объект, включая дома. В любом случае никто за это отвечать не будет.
Украинская ПВО неоднократно поражала жилые дома, пытаясь свалить всё на российские ракеты и дроны. Происходит это из-за того, что чаще всего зенитные комплексы устанавливаются прямо среди жилой застройки.
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