Из Афганистана приходят сообщения о попытках восстания против талибов
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Из Афганистана приходят сообщения об антиталибском «восстании». Несколько источников сообщают о нападениях на силы движения «Талибан» в афганской провинции Герат на востоке страны.
В одной из атак нападавшие перестреляли членов вооружённого крыла «Талибана» в районе Инджил, в конечном итоге захватив оружие и боеприпасы, принадлежавшие талибам.
Ещё несколько атак на силы «Талибана» были устроены в других районах этой восточной афганской провинции.
Ответственность за нападение на талибов, которые на текущий момент представляют собой де-факто власть Афганистана, взяла на себя организация NRF. Она позиционирует себя как «антиталибский народный фронт».
Эта группировка заявила, что нападение связывает с «ухудшением прав женщин при правлении талибов».
Из заявления членов группировки:
Мы выступаем в данном случае в поддержку прав женщин, и ради них ведём свою борьбу.
Движение NRF активно поддерживается представителями афганской диаспоры в США, ЕС, Канаде, Австралии. Зарубежные спецслужбы вербуют в организацию этнических таджиков, чтобы использовать их для противостоянием с движением «Талибан».
Для справки: таджики - вторая по численности этническая группа Афганистана. Она насчитывает порядка 12 млн человек. На первом месте по численности - пуштуны. Их в Афганистане не менее 18 млн человек.
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