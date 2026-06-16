Из Афганистана приходят сообщения о попытках восстания против талибов

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Из Афганистана приходят сообщения о попытках восстания против талибов

Из Афганистана приходят сообщения об антиталибском «восстании». Несколько источников сообщают о нападениях на силы движения «Талибан» в афганской провинции Герат на востоке страны.

В одной из атак нападавшие перестреляли членов вооружённого крыла «Талибана» в районе Инджил, в конечном итоге захватив оружие и боеприпасы, принадлежавшие талибам.

Ещё несколько атак на силы «Талибана» были устроены в других районах этой восточной афганской провинции.

Ответственность за нападение на талибов, которые на текущий момент представляют собой де-факто власть Афганистана, взяла на себя организация NRF. Она позиционирует себя как «антиталибский народный фронт».

Эта группировка заявила, что нападение связывает с «ухудшением прав женщин при правлении талибов».

Из заявления членов группировки:

Мы выступаем в данном случае в поддержку прав женщин, и ради них ведём свою борьбу.

Движение NRF активно поддерживается представителями афганской диаспоры в США, ЕС, Канаде, Австралии. Зарубежные спецслужбы вербуют в организацию этнических таджиков, чтобы использовать их для противостоянием с движением «Талибан».

Для справки: таджики - вторая по численности этническая группа Афганистана. Она насчитывает порядка 12 млн человек. На первом месте по численности - пуштуны. Их в Афганистане не менее 18 млн человек.
30 комментариев
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  1. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +4
    Сегодня, 14:00
    На фото "талибская конница" ?)
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +8
      Сегодня, 14:24
      "Бармалейница. "
      Интересно на фото это какая из сторон?
      Я просто в сортах бармалеев не разбираюсь.

      Зы: типа война бородатых мужиков-рабовладельцев против сильных и независимых гаремных женщин и их любовников? Дайте две порции попкорна! Этож восточная сказка
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +2
        Сегодня, 14:44
        Кстати в августе этого года будет 40 лет блестяще проведенной операции «Западня» ОКСВА СССР как раз в окрестностях Герата в том числе. Ликвидация перевалочной базы Кокари-Шаршари hi
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      -1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      На фото "талибская конница" ?)

      Эскадрон басмачей летучих... !
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 17:25
        Ну я бы не стал смеяться над "мотопехотой" :) В условиях горной и пустынной местности с проселочными дорогами и горным серпантином -это пожалуй самый оптимальный вариант. Легкий мотоцикл можно вручную перетащить там, где 4-х колесная техника не пройдет. А вот насчет радетелей о правах женщин -это что-то новое в исламе! Сдается мне, победить талибов с помощью ИГИЛ не вышло, так англичане придумали "армию дамских угодников" /из тех же перекрашенных игиловцев/ -но не взлетит!
    3. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 14:42
      Ну удачи им обоими не надо им мешать !
    4. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      +1
      Сегодня, 15:12
      У нас в штурмах в основном электрические эндуро.
  2. sub307 Звание
    sub307
    +10
    Сегодня, 14:02
    "Эта группировка заявила, что нападение связывает с «ухудшением прав женщин при правлении талибов»".
    Чего то сомневаясь, что в этом причина... winked Тем боле, что -"Движение NRF активно поддерживается представителями афганской диаспоры в США, ЕС, Канаде, Австралии. "
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +8
      Сегодня, 14:27
      Скорее интерессанты - опиумные наркоторговцы вместе с зарубежными разведками, в тч пакистанской, герат как раз ближе к пакистану и с ним напряженные отношения. Талибы им хвост прищемили и полей мака уничтожили прилично.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +9
    Сегодня, 14:03
    "Смотреть, как смелые афганцы воюют против современной военной техники с простейшим оружием — это настоящее вдохновение для всех, кто любит свободу. Их смелость преподает нам важнейший урок — в этом мире есть вещи, которые стоит защищать. От лица всех американцев, я говорю жителям Афганистана — мы восхищаемся вашим героизмом, вашей преданности свободе, вашей непрекращающейся борьбе против ваших угнетателей".
    Президент США Рональд Рейган, 1983 год.
  4. topol717 Звание
    topol717
    -1
    Сегодня, 14:06
    Кто бы сомневался в том что США будут всячески спонсировать любые антиправительсвенные организации. Но это демократия, а никак не вмешательство в дела государства.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +2
      Сегодня, 14:12
      Цитата: topol717
      Кто бы сомневался в том что США будут всячески спонсировать любые антиправительсвенные организации. Но это демократия, а никак не вмешательство в дела государства.

      Антиправительственные.... желаете пожить при талибах? Хотя, кто Вас спрашивать то будет, если там рабство легализовано.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +4
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Леший1975
        Антиправительственные.... желаете пожить при талибах? Хотя, кто Вас спрашивать то будет, если там рабство легализовано.

        А это имеет какое то отношение к происходящему ? В Украине рабство тоже легализовано и людей как скот отлавливают на улицах и отправляют на убой ,зато Украина признана демократией более 50 странами.
        Проблема Талибан именно в их победе над США ,а там найти причину для вмешательства, вообще нет проблем.
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +1
          Сегодня, 14:35
          Цитата: APASUS
          Цитата: Леший1975
          Антиправительственные.... желаете пожить при талибах? Хотя, кто Вас спрашивать то будет, если там рабство легализовано.

          А это имеет какое то отношение к происходящему ? В Украине рабство тоже легализовано и людей как скот отлавливают на улицах и отправляют на убой ,зато Украина признана демократией более 50 странами.
          Проблема Талибан именно в их победе над США ,а там найти причину для вмешательства, вообще нет проблем.

          Не нужно передёргивать. При талибах именно, что легализовано рабство, а права женщин и детей защищены хуже, чем права животных. Поинтересуйтесь в сети данным вопросом. Что же до Украины и рабства там, то для сравнения, попробуйте написать плакат с текстом против ВВП (без мата и оскорблений) и выйти на одиночный пикет (не требующий ни какого согласования). Потом (это после посещения отдела полиции как минимум) поделитесь впечатлениями, вместе посмеёмся над правовым государством РФ и как вы пытались в закон, а не в раба... P.S. Есть очень большой вариант, что потом Вам будет и совсем не смешно даже.
          1. lubesky Звание
            lubesky
            +9
            Сегодня, 14:48
            Цитата: Леший1975
            то для сравнения, попробуйте написать плакат с текстом против ВВП


            Ха! И еще раз ха, коллега! Бьюсь об заклад, что он спокойно может выйти с таким плакатом против Путина в Киеве! И ничего ему за это не будет! wassat

            Я кстати тоже могу выйти на Красную площадь с плакатом против Трампа и никакая полиция меня не накажет! wassat
            1. Леший1975 Звание
              Леший1975
              +6
              Сегодня, 14:59
              Цитата: lubesky
              Цитата: Леший1975
              то для сравнения, попробуйте написать плакат с текстом против ВВП


              Ха! И еще раз ха, коллега! Бьюсь об заклад, что он спокойно может выйти с таким плакатом против Путина в Киеве! И ничего ему за это не будет! wassat

              В Киеве однозначно может, если его туда (на Украину) конечно пустят. А у нас вполне можно с плакатом против Зеленского. Но и тут есть нюанс ,не бежать впереди паровоза. Напишешь, что Зеленский просроченный нарко-фюрер, а пока дойдёшь до места пикета, обнаружится, что он уже г-н президент Украины и партнёр по мирным переговорам, прошедшим конструктивно в теплой, даже можно сказать дружеской обстановке.... В общем, нужно успевать колебаться вместе с линией партии, а то тоже можно попасть ... в тот же самый отдел полиции как минимум. laughing
            2. solar Звание
              solar
              +1
              Сегодня, 16:05
              Помнится, анекдот на эту тему увековечил один из известных собирателей советских анекдотов :))
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Сегодня, 14:07
    Ну, талибы же наши друзья теперь, помогать надо wassat
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 14:31
    Производители наркоты наезжают на власти , чтобы не потерять свой бизнес.
  7. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 14:31
    Теперь талибы огребают, местами поменялись.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 14:41
    Цитата: sub307
    нападение связывает с «ухудшением прав женщин при правлении талибов
    Здесь нет никакой политики. Обыкновенные разборки на этнической почве
  9. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    +4
    Сегодня, 14:42
    Все дело не в правах женщин, это лишь красивый предлог. При американцах таджики занимали даминирующую позицию, сейчас пуштуны. Пасути идёт борьба таджиков с пуштунами.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -1
      Сегодня, 17:15
      В сортах бармалеев не разбираемся.
  10. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:42
    Зарубежные спецслужбы вербуют в организацию этнических таджиков

    А куда ещё в последнее время этих таджиков по завозили. sad
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 17:16
      В Россию. Енто ж незаменимые специалисты!
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 18:09
        Цитата: Metallurg_2
        Енто ж незаменимые специалисты

        В Крокусе они показали, какие они "специалисты". sad
  11. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    Сегодня, 14:54
    В Афганистане наши "партнеры" регулярно пытаются взять реванш за бегство Байдена.
    Деньги запада найдут желающих развязать очередную гражданскую войну
  12. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:59
    Официальная информация из открытых источников:Коммерсант,13.06.2026.
    Талибы разместили вооруженные силы в городе Герат на северо-западе Афганистана и районе Дашт-е Барчи на западе Кабула, чтобы предотвратить возобновление протестов. Об этом сообщает TOLOnews Plus. 9 июня в Герате прошли протесты после задержания около 30 женщин по обвинению в нарушении дресс-кода.

    Губернатор Герата Нур Ахмад Исламджар направился в Кабул. По информации TOLOnews Plus, цель поездки — обсудить ситуацию в городе с представителями Талибана. В Герате и в районе Дашт-е Барчи ввели военное положение.

    По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, во время подавления протестов в Герате 9 июня погиб как минимум один ребенок, еще несколько человек пострадали. Большинство задержанных 6 и 7 июня женщин — этнические таджички. Их освободили на следующий день. Как заявил губернатор Герата, женщины носили хиджаб иранского образца вместо бурки.
  13. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 16:02
    Уйдет скорее всего Таджикистан к Афганистану...А в Ферганскую долину ждет резня. Закрывать границу надо по периметру Казахстана. Товары перегружать на грниц с их фур в наши. С автобусами я бы сделал также - досмотр жестче по отдельности делать. Да и тайники в технике уже будут бесполезны. Не надо нам свободное хождение через границы ни товара ни людей. В прошлом году ездил первый раз в Казахстан - тех кого на границе заворачивают (которые пассажиры) не знаю на чем до ближайшего населенного пункта добираются - там несколько км от границы просто степь. Тут свои кадры по русски говорить не могут - этих возят. На черта себе проблемы только создавать ?!
  14. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 19:43
    Поторопились соглашение заключить, да? yes laughing