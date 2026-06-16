ФСБ задержала в Крыму россиянку, передававшую СБУ сведения о науке

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ФСБ задержала в Крыму россиянку, передававшую СБУ сведения о науке


В Крыму сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в государственной измене. Вербовка, как утверждается, произошла при пересечении украинско-польской границы. Задание – сбор и передача СБУ сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым. К этой информации она имела доступ по работе.



Задержанная 1967 года рождения. Ей грозит срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Суд уже избрал меру пресечения – заключение под стражу.

Подобные случаи шпионажа и диверсий в пользу СБУ случаются в последнее время с особо печальной регулярностью. Так, в Оренбургской области задержан россиянин 2008 года рождения. Он, по версии ФСБ, сам вышел на связь с украинской разведкой и собирал данные для атак дронами. Ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).

В начале июня ФСБ задержала жителя Севастополя, который шпионил за российскими военными и передавал информацию СБУ. В Чите сегодня был задержан местный житель, работавший на украинские спецслужбы. Его СБУ даже не пришлось вербовать – он самостоятельно вышел с ней на контакт. Ему грозит пожизненное лишение свободы по статьям за госизмену и прохождение обучения в целях террористической деятельности.
38 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 15:24
    Четвертый шпион за сегодня. Может таки ВМН применять?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 15:29
      Может таки ВМН применять?
      Для сведения:

      В 2009 году Конституционный суд РФ признал невозможным назначение высшей меры наказания, так как сформированы «устойчивые гарантии прав человека» после длительного моратория.
      В 2024 году председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отмечал, что возвращение смертной казни при действующей Конституции недопустимо. По его словам, для отмены моратория нужно фактически принять новую Конституцию, так как в ней сказано о праве каждого человека на жизнь.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Gomunkul
        Может таки ВМН применять?
        Для сведения:

        В 2009 году Конституционный суд РФ признал невозможным назначение высшей меры наказания, так как сформированы «устойчивые гарантии прав человека» после длительного моратория.
        В 2024 году председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отмечал, что возвращение смертной казни при действующей Конституции недопустимо. По его словам, для отмены моратория нужно фактически принять новую Конституцию, так как в ней сказано о праве каждого человека на жизнь.

        При желании и наличии политической воли, этот вопрос можно решить гораздо проще - провести референдум, или, что бы лишний раз не тратиться, вынести этот вопрос на ежегодное голосование в сентябре. Явка будет колоссальной. Что то подсказывает, народ проголосует за отмену моратория.
        Этот мораторий и принимали то в рамках выполнения одного из прочих условий для вступления России в ПАСЕ, из которой Россия не так давно вышла, так что от этого "наследия" вполне себе можно и отказаться, хотя бы на военный период и, хотя бы, в отношении людей работающих на врага против своего государства.
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          0
          Сегодня, 16:51
          хотя бы, в отношении людей работающих на врага против своего государства.
          Я лично за введение, но Вы же понимаете, что под эту статью можно будет подводить и коррупционеров, а на такие меры сами знаете кто вряд ли готовы пойти. hi
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 17:13
        Цитата: Gomunkul
        По его словам, для отмены моратория нужно фактически принять новую Конституцию, так как в ней сказано о праве каждого человека на жизнь.


        А как быть с правом на жизнь тех, кто погиб из-за действий этих негодяев? Тот же Крокус Сити. Не все осужденные убивали, но содействовали убийству.
      3. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 18:04
        Цитата: Gomunkul
        в ней сказано о праве каждого человека на жизнь.

        А как тогда быть с нарушением права на жизнь жертв убийц и террористов? Они что после убийств и ранений перестают быть людьми. А как же тогда равенство всех перед чем то .. . Закон должен гарантировать соблюдение всех пунктов Конституции, а не наоборот. А мораторий это вообще подзаконный акт, который давно пора проверить в Конституционном суде на соответствие Закону и Конституции.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +3
      Сегодня, 15:51
      Цитата: alexboguslavski
      Четвертый шпион за сегодня. Может таки ВМН применять?

      1. Это не шпионы, это предатели. Во время ВОВ их расстреливали. Шпионы это те которые не граждане страны, заброшенные в страну с целью добычи информации. Их не расстреливали.
      2. Невозможно в этой Думе принять закон о ВМ Социальной Защиты. Ибо под эту статью попадут и некоторые "думцы". Ведь не бывают пчелы против меда.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 16:50
        Вот именно! Шпион работает на свою страну, естественно он причиняет ущерб врагу, иногда даже больший чем целые армии, но солдат своей армии и достоин уважения.
        А это просто предатели, их не готовили, не забрасывали, не внедряли, просто купили, как проститутку, таких не уважают ни свои, ни чужие. За таких не борются их хозяева, их просто забывают и покупают новых.
        В большинстве случаев, после военного трибунала их просто ставили к стенке. Были варианты, особо ценных, кто помогал провернуть очень ценные операции, могли освободить от "вышки", но все равно садили.
    3. ботан.su Звание
      ботан.su
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: alexboguslavski
      Четвертый шпион за сегодня.

      На пиар-акцию похоже. И на устрашение потенциальных предателей.
  2. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Сегодня, 15:25
    Ну вот спрашивается т что с такими делать ? Расстрелять? Посадить? Все способы уже придуманы . Помимо наказания этой твари надо репресировать ВСЮ ближайшую родню с конфискацией . Вот когда будет боятся что и доченьку сошлют в лагеря и мужа и маму вот только тогда и будет вот такая мерзость боятся !!!!
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 15:48
      С родней сейчас может и не сработать. Есть такие твари, которым эта родня по ... боку. И родня на них повлиять никак не может. Так что пострадают совсем невиновные люди
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 16:02
      Помимо наказания этой твари надо репресировать ВСЮ ближайшую родню с конфискацией.

      Какой вы кровожадный. Даже если родня - порядочные люди?
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    +5
    Сегодня, 15:29
    Хотя о чем это я ? А России некоторые министры вместо того чтобы на зону попадают в совет безопасности .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 16:01
      для справки. сегодня огласили приговор жене Чемезова, Ирине Чемезовой. Хищения и мошенничество на 15 лямов. Приговор - 5 лет условно, 1.5 ляма штрафа. wassat Не, ну так чо б не воровать то???

      зы Чемезов сам под домашним арестом - низзя типа ему сидеть, здоровье не позволяет. wassat А воровать - ещё как позволяет....

      Это правосудие или клоунада?????
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 16:08
        Это что,главу Ростеха "привлекли"? Безобразие! Немедленно отпустить и назначить на равноценную должность! Он "свой"!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 16:13
          ...ага, и ещё и подлечить зс гос.счёт после стольких "переживаний" - домашний арест... wassat

          да над нами просто издеваются когда такие приговоры озвучивают!
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +2
          Сегодня, 16:27
          Цитата: двп
          Это что,главу Ростеха "привлекли"? Безобразие! Немедленно отпустить и назначить на равноценную должность! Он "свой"!

          щас.. главу Ростеха, друга Самого, который почти всей промышленностью рулит.. он и его племяш (по упорным слухам), что замминистра обороны, даже после Шойгу остались на местах.. а это замгубера Свердловской области жена, всего лишь...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 18:14
            да нам, уральцам и "своих" местных хватает. они то тут, и перед нами воруют в наглую. мы уж про "верхних" то и не надеемся, когда местным "нашим" условку приговаривают с символическим штрафом... про "верхних" то и не удивляемся уже....
          2. двп Звание
            двп
            0
            Сегодня, 19:02
            Фу ты! Ну спасибо за ответ! А то я уж думал и вправду "калёным железом"начали. А ан нет оказывается,не тот Чемезов,не Ростеховский. Ну значит и дальше продолжаем "цирк с конями",которых на "переправе не меняют".
        3. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          +1
          Сегодня, 16:49
          Это что,главу Ростеха "привлекли"?

          Прям! Однофамильцы.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 18:18
        Цитата: Nexcom
        Это правосудие или клоунада?????

        Нет, это смачный плевок в лицо всему народу
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:19
          Спасибо за пояснение! yes А я еще сомневался - то ли ещё просто плюють, то ли уже смачно харкають... lol

          (сарказм, и не над Вами)
    2. Карельский Звание
      Карельский
      +2
      Сегодня, 16:20
      А России некоторые министры вместо того чтобы на зону попадают в совет безопасности .
      А некоторые осужденные губернаторы "строят" АЭС в Турции.Живут в отдельном бунгало.Летают на побывку в Россию.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:11
        ...у участокового, вестимо, отмечаться?? lol отметились а потом - обратно... на самолётике частном. с шампусиков и массажистками в нагрузку...
    3. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 16:29
      А России некоторые министры вместо того чтобы на зону попадают в совет безопасности .
      А осужденный за взятки и после условно-досрочного освобождения губернатор строит АЭС в Турции.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:22
        ..наверно задолбался он кирпичи таскать и раствор лопатой мешать....
        весь в поте лица трудится.и даже кондей и низкосоциальные массажистки не спасают уже...
  4. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    0
    Сегодня, 15:30
    Вспоминая осужденных каждую на 12 лет мамашку и дочку,жительниц Крыма.Так муж мамашки,он же папашка был укровоеном,по соцсетям обоих бандеровок-у них родня и в Марике,и на Украине.И вся родня против России.Как и две этих самки.
  5. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 15:34
    ФСБ задержала в Крыму россиянку, передававшую СБУ сведения о науке
    Эй минусаторы,
    товарищ майор работает!
  6. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +2
    Сегодня, 15:55
    Задание – сбор и передача СБУ сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым.

    Наука в ЛНР и Крыму? Откуда взялась? Давно? Удивили!
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 16:11
      Я тоже сильно удивился, оказывается у нас ещё есть "научные учреждения"! А я то грешным делом, думал все "учёные мужи" , давно за границей.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 16:43
        Где-то есть, только в крупных городах: в столице и городах- миллионниках. В Крыму - даже не догадываюсь где? В Севастополе? Я не припомню, чтобы там даже в советское время были светочи науки... а уж позже при власти селюков наука? Ой! Или её так быстро развили после возвращения в родную гавань? Наука - это не посев озимых, для её развития нужны научные школы и многие годы работы!
    2. двейра63 Звание
      двейра63
      0
      Сегодня, 18:48
      Странно.... Видела кусочек видео ее допроса, интеллекта немного, сказала работает в музыкальной школе учит детей петь)))), ничего не понятно....
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 16:00
    Когда молодежь ловят - пишут что государство продолбало идеологию. Когда узбеков - государство впустило незнамо кого. А когда ловят тёток под 60 лет - это что? Ранняя деменция?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: alexoff
      Когда ...... ловят тёток под 60 лет - это что? Ранняя деменция?
      Это низкая социальная ответственнось в 60 так себя проявляет
  8. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 16:34
    Женщинам не дают пожизненное заключение, Мындарь. Откуда вы беретесь, инкубаторские? Даже не поинтересовался, просто набросил.
  9. spectr Звание
    spectr
    +1
    Сегодня, 16:41
    Подобные случаи шпионажа и диверсий в пользу СБУ случаются в последнее время с особо печальной регулярностью.

    Власть все больше зажимает народ, ссылаясь на СВО, при этом себе ни в чем не отказывает. И есть дураки, готовые выражать протест подобным образом.
  10. мотострелок Звание
    мотострелок
    +1
    Сегодня, 16:43
    Помните у Владимира Богомолова в "Моменте истины или в августе 44-го" было распоряжение ГУКР СМЕРШ о создании групп-ловушек. В составе опытных оперативников имеющих опыт быстротечных огневых контактов, одетых в форму старших офицеров и генералов РККА, для выявления и уничтожения диверсионных групп Абвера занимающихся террором на дорогах в ближнем тылу действующей армии. Вот и сейчас, кто мешает сотрудникам
    сам вышел на связь с украинской разведкой и собирал данные для атак дронами
    ? Да можно сотнями таких фейковых пособников парализовать действия противника.
  11. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:45
    В думке и есть они самые с паспортами и счетами