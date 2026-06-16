ФСБ задержала в Крыму россиянку, передававшую СБУ сведения о науке
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в государственной измене. Вербовка, как утверждается, произошла при пересечении украинско-польской границы. Задание – сбор и передача СБУ сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым. К этой информации она имела доступ по работе.
Задержанная 1967 года рождения. Ей грозит срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Суд уже избрал меру пресечения – заключение под стражу.
Подобные случаи шпионажа и диверсий в пользу СБУ случаются в последнее время с особо печальной регулярностью. Так, в Оренбургской области задержан россиянин 2008 года рождения. Он, по версии ФСБ, сам вышел на связь с украинской разведкой и собирал данные для атак дронами. Ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).
В начале июня ФСБ задержала жителя Севастополя, который шпионил за российскими военными и передавал информацию СБУ. В Чите сегодня был задержан местный житель, работавший на украинские спецслужбы. Его СБУ даже не пришлось вербовать – он самостоятельно вышел с ней на контакт. Ему грозит пожизненное лишение свободы по статьям за госизмену и прохождение обучения в целях террористической деятельности.
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