Bloomberg: за день состояние 500 богатейших людей мира выросло на $336 млрд
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Состояние пятисот и без того богатейших людей мира стремительно выросло за один день, 15 июня, суммарно на 336 миллиардов долларов США. Такие данные приводит агентство «Блумберг» на основании собственного рейтинга «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Общее состояние полутысячи людей достигло $13,3 трлн.
Первую строчку с большим отрывом занимает Илон Маск. Состояние американского предпринимателя в этот день увеличилось на 164 миллиарда долларов США. Это годовой размер ВВП такого государства, как Словакия. Таким образом, Маск заработал чуть менее совокупного дохода остальных 499 богатейших людей.
Илон Маск стал первым в истории человечества долларовым триллионером. Эту цифру американскому предпринимателю удалось преодолеть после очень удачного первичного размещения ценных бумаг компании SpaceX на бирже. Рост цен на акции в ходе IPO увеличил совокупную стоимость долей Маска в SpaceX и компании Tesla до уровня, при котором его состояние достигло примерно $1,27 трлн. В моменте ценные бумаги торговались по $163 за акцию, а средняя цена составила $135 за штуку, что позволило привлечь 75 млрд долларов.
Состояние остальных 499 богатейших людей мира увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. В первую пятерку вошли: основатели Google Ларри Пейдж ($314 млрд) и Сергей Брин ($292 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($267 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($247 млрд).
Агентство «Блумберг» ведет подсчет состояния полутысячи богатейших людей Земли, начиная с 2012 года. Что касается самых богатых российских бизнесменов, то, согласно Bloomberg Billionaires Index, оно выросло с начала этого года на $21,847 млрд.
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