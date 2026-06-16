Bloomberg: за день состояние 500 богатейших людей мира выросло на $336 млрд

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Bloomberg: за день состояние 500 богатейших людей мира выросло на $336 млрд

Состояние пятисот и без того богатейших людей мира стремительно выросло за один день, 15 июня, суммарно на 336 миллиардов долларов США. Такие данные приводит агентство «Блумберг» на основании собственного рейтинга «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Общее состояние полутысячи людей достигло $13,3 трлн.

Первую строчку с большим отрывом занимает Илон Маск. Состояние американского предпринимателя в этот день увеличилось на 164 миллиарда долларов США. Это годовой размер ВВП такого государства, как Словакия. Таким образом, Маск заработал чуть менее совокупного дохода остальных 499 богатейших людей.

Илон Маск стал первым в истории человечества долларовым триллионером. Эту цифру американскому предпринимателю удалось преодолеть после очень удачного первичного размещения ценных бумаг компании SpaceX на бирже. Рост цен на акции в ходе IPO увеличил совокупную стоимость долей Маска в SpaceX и компании Tesla до уровня, при котором его состояние достигло примерно $1,27 трлн. В моменте ценные бумаги торговались по $163 за акцию, а средняя цена составила $135 за штуку, что позволило привлечь 75 млрд долларов.

Состояние остальных 499 богатейших людей мира увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. В первую пятерку вошли: основатели Google Ларри Пейдж ($314 млрд) и Сергей Брин ($292 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($267 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($247 млрд).

Агентство «Блумберг» ведет подсчет состояния полутысячи богатейших людей Земли, начиная с 2012 года. Что касается самых богатых российских бизнесменов, то, согласно Bloomberg Billionaires Index, оно выросло с начала этого года на $21,847 млрд.
54 комментария
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 14:57
    Зачем что-то делать если можно сделать ipo и продажей 5% акций стать типа мультимиллиардером?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 15:05
      Думаю что буквально несколько человек в мире могут провести подобное ipo. Согласитесь что Маску есть что пообещать миру. Если мог бы купить акции ,то наверное уже продал бы. Спад будет,а что дальше неизвестно.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 15:21
        Ну мафия пэйпэл, укоренившаяся в американских кабинетах и получающая подряды от государства, такие ipo часто устраивает. Рынок вообще чисто спекулятивный, даже у эппла дивиденды полпроцента, всё чисто ради перепродажи акций устраивается
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 16:19
          Ну мафия пэйпэл

          Палка свои деньги отрабатывала "на раз": с ебэя не пришел айфон, наша почта стала с темы соскакивать - типа мы - не причем (трекер показывал, что посылка на распределителе в городе), а открытый кейс в палке позволил деньги вернуть и купить другой...
      2. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 16:13
        Цитата: ASSAD1
        Если мог бы купить акции ,то наверное уже продал бы. Спад будет,а что дальше неизвестно.


        Или будет рост... честно говоря, не сильно верю в космическую экспансию и перспективы SpaceX на Луне/Марсе, но вот подразделение компании xAI которое занимается чат-ботом Grok выглядит перспективно... если объединить spacex с теслой, то на выходе может быть гигант... который занимается выпуском беспилотных авто с ИИ, выпускает роботов помощников Tesla Optimus Gen (для дома, для армии) + космическая группировка спутников, которая будет задействована от предоставления услуг связи/интернета, до разведки и т.д.

        Если Маск пойдёт по пути объединения активов и предоставления продуктов (которые выше), то перспективы у компании будут безграничны.. и походу инвесторы вкладываются в акции, в надежде на новые прорывные продукты... ну а если Маск облажается, то большие дяди потеряют много денег (с).
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 16:21
          не сильно верю в космическую экспансию и перспективы SpaceX

          вы посмотрите сколько запусков в год они делают...
          "вера" - она вещь "в себе"...
          1. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            0
            Сегодня, 16:25
            Цитата: Дедок
            вы посмотрите сколько запусков в год они делают...


            Запускают Старлинк, и на этом можно хорошо заработать. А что там есть на Луне/Марсе ? Одни расходы... тут по крайней мере, есть клиенты, которые готовы платить за пользование Старлинком, а там только неизвестность.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              0
              Сегодня, 16:29
              а там только неизвестность.

              а как иначе?
              кто идет Первым - идет в неизвестность...
              Юрий Гагарин - был Первым...
              1. Aleksandr21 Звание
                Aleksandr21
                0
                Сегодня, 16:41
                Цитата: Дедок
                а как иначе?


                Посмотрим... Маск умел удивлять + спешка с IPO SpaceX говорит лишь о том, что ему срочно понадобились дополнительные средства на свои проекты, и где то он увидел нишу, где можно много заработать... с учётом бума ИИ, я бы всё таки на это направление поставил в связке с Теслой (беспилотные авто, роботы и т.д.) чем на космические корабли которые строят колонии на Луне/Марсе... но поглядим.
          2. Azim77 Звание
            Azim77
            0
            Сегодня, 16:48
            Цитата: Дедок
            "вера" - она вещь "в себе"...

            И даже с верой, ну как-то очень неправильно переоценивать через нее так сильно труд.
            Маск заработал..

            За один день что сделал фактически, что так выросло состояние? Просто прожил. А другим от такого труда какая-то польза появилась?
            Можно было бы позавидовать, но пересиливает удивление нелогичностью оценки труда.
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 18:15
          Цитата: Aleksandr21
          Grok выглядит перспективно

          До Клод Мифос/Фэйбл ему очень далеко и перспектив догнать Антропик у Маска нет. То что он будет дальше взваливать в Грок это несомненно, а это большие риски для акционеров. С компьютом у него норм, но вот с командой все плохо. У него нет людей способных составить конкуренцию командам Амодеи, Хасабиса и Альтмана.
          Цитата: Aleksandr21
          Если Маск пойдёт по пути объединения активов и предоставления продуктов (которые выше), то перспективы у компании будут безграничны..

          Пишут о его желании купить Т-Мобайл, но все это на уровне слухов. Если он это реально провернет, то это даст хороший пинок акциям.
    2. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 15:21
      Да, узбекам совсем не надо ехать на заработки. Сделал ipo и больше никогда работать не придётся.
    3. Развед Звание
      Развед
      +3
      Сегодня, 16:03
      Цитата: alexoff
      Зачем что-то делать если можно сделать ipo и продажей 5% акций стать типа мультимиллиардером?

      Есть проблема.
      Чтобы "сделать ipo" надо все-таки предварительно сделать что-то реальное. Головой, талантом или руками.
      Например, создать компанию SpaceX, которая 8 июня с СК SLC-40 произвела очередной запуск Falcon 9 и посадила первую ступень B1067 уже в 35-й раз.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:16
        Только вот никакими триллионами прибылей там и не пахнет. И тесла производит автомобилей на порядок меньше чем Тойота, но почему то капитализация на порядок больше. Наверно что-то для кого-то достаточно, а для кого-то нет
        1. Развед Звание
          Развед
          +2
          Сегодня, 16:24
          Цитата: alexoff
          Только вот никакими триллионами прибылей там и не пахнет. И тесла производит автомобилей на порядок меньше чем Тойота, но почему то капитализация на порядок больше. Наверно что-то для кого-то достаточно, а для кого-то нет

          Некоторые люди не живут сегодняшним днем. Например, не хихикают, упоминая батуты в то время, когда другие уже сажают ступени на баржи.
          А видят перспективу. Трезво оценивают ситуацию, новейшие концепции, идеи. И вкладывают деньги в наиболее прибыльные в будущем проекты по их мнению.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 17:53
            Это не те инвесторы, что торгуют на бирже. В США вообще по всем признакам финансовый пузырь, но так как правительство больше всего на свете боится его лопания - финансы будут качать на биржи. Где сплошная вера в светлое будущее, которая так и прёт, что скоро мировую экономику перерастет
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 17:48
          Цитата: alexoff
          тесла производит автомобилей на порядок меньше чем Тойота, но почему то капитализация на порядок больше

          Наверное потому что у Toyota дела все хуже и хуже и никаких перспектив у компании нет. А вот у Tesla перспективу видят потому она и больше стоит. У Tesla в перспективе роботакси и антропоморфный робот. У Toyota никому не нужные авто на водороде.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 18:18
            У тесла уже давно нет невероятных перспектив, роботакси нынче никого не удивить. Танцующими роботами тоже. Просто магия калифорнийских стартапов, где главное капитализация, а не оборот. А роботы - на азиатских выставках
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 18:40
              Цитата: alexoff
              У тесла уже давно нет невероятных перспектив

              Инвесторы видимо так не считают. 404 за акцию это очень даже неплохо.
              Цитата: alexoff
              роботакси нынче никого не удивить. Танцующими роботами тоже

              Пока ни первых ни вторых в обиходе нет. Тот кто успеет первым сорвёт банк. Роботакси в США никто кроме Маска серьезно не занимается. Роботами по сути тоже. Бостон вон в Корею переехали и вроде как успехов у них больше чем у Тесла.
              Цитата: alexoff
              Просто магия калифорнийских стартапов, где главное капитализация, а не оборот. А роботы - на азиатских выставках

              Китай много усилий прикладывает и в роботакси и в роботов, все достаточно серьезно, там никто не считает эти направления "магическими".
              На пример XPeng запустил производство роботакси, а его гендир уволил ответственного за направление роботов дабы лично контролировать их разработку, т.к. недоволен темпами. Готовы вы его назвать неумным человеком?
    4. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 16:25
      Цитата: alexoff
      Зачем что-то делать если можно сделать ipo

      Ничего не делайте и проведите IPO. А мы посмотрим сколько вы заработаете.

      Банку ВТБ, например, никакое IPO не помогает вырасти его акциям. При размещении в 2007 году акции ВТБ стоили 874 руб, а сейчас 78.
    5. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 16:53
      Цитата: alexoff
      Зачем что-то делать если можно сделать ipo и продажей 5% акций стать типа мультимиллиардером?

      А что так можно было что-ли!?
      Кто тут, к примеру, в миллиардеры крайний? Никого?! Так я первый буду!..
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:01
    Вот на хрена им столько денег, всё равно в АД их с собой не возьмёшь.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 15:16
      Вот на хрена им столько денег, всё равно в АД их с собой не возьмёшь.

      Они работают над этой проблемой.))
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 15:22
      в АД их с собой не возьмёшь.

      Не возьмёшь. Но с такими деньгами уже можно прицениться к АДу.
    3. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 15:26
      В моей юности фраза - богат как Билл Гейтс - означала нереальное богатство. Теперь Билл чувствует себя наверное нищебродом… wassat
    4. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Ирек
      Вот на хрена им столько денег

      Дык планов то громадье. Роботакси, Тесла бот, Старлинк мобайл, орбитальные ЦОД, Старшип, Грок. Все это довести до ума денег требует немалых .
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:02
    Старлинк Маска приносит ему кровавые деньги...задумывался ли об этом этот самый богатый человек в мире?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +3
      Сегодня, 15:10
      Все достижения и изобретения используют для войны. ГЛОНАСС ведь тоже можно назвать ,,кровавым,,?
    2. Slon_on Звание
      Slon_on
      +3
      Сегодня, 15:13
      А Вы считаете, что кровь каких-то русских "унтерменшей" имеет для них значение? Вот еслиб в Киеве выпустили отравленную кровь с одного хрипатого еврея, то это вызвало бы такой 'вой на болотах"!
      1. Кот28.Ру. Звание
        Кот28.Ру.
        +2
        Сегодня, 15:23
        Начнутся визги про холокост и геноцид.Хотя,того сиплого надо испепелять,возрождать и снова в пепел,чтобы вечно мучался за каждого убитого славянина.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Старлинк Маска приносит ему кровавые деньги...задумывался ли об этом этот самый богатый человек в мире?

      Капиталист задумывется, только о своей прибыли, а на крови она или нет, это его не интересует.
      Разве задумываются российские капиталисты о жизнях своих граждан, когда поставляют на Запад газ и нефть, а те в свою очередь Украине.
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 15:02
    увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке

    Вообще туфта! Завтра будут другие фондовые индексы, послезавтра - третьи..
    Это даже не спекуляция, а болото с брокерами.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 15:06
    Смотрел видео где Илон Маск рассуждая о вселенной говорил, что наш мир это симуляция,игра. . .У меня в одной из компьютерных игр на счету 470 миллиардов кредитов ,а в этой игре где Маск триллионер у меня долг по ипотеке который нужно погасить до конца июня. . .вот такая панимаш загогулина,как говорил один президент . . winked
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 15:30
      Интересно, какой выбор в игре Маск сделал не так что его первенец сменил пол и стал инфлюенсеркой и моделью? laughing
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 16:26
        его первенец сменил пол и стал инфлюенсеркой и моделью

        как я понимаю - ничего нового: воспитанием детей никто не занимается, более того, у детей которые всем обеспечены - теряются ориентиры(края) в этой жизни...
        посмотрите на детей почти всех "обеспеченных" в этой жизни - одни проблемы, причем сложно разрешимые даже с помощью их денег...
        вопрос у меня другой - зачем нас ведут "туда"? - говоря нам какие-то красивые слова...
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:55
          Удивительно - почему раньше графья детьми занимались? Потом их дети полки водили. Конечно кто-то спивался, но сейчас дети известных родителей вообще не блещут, больше по наркоклиникам request
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 17:30
        Цитата: alexoff
        Интересно, какой выбор в игре Маск сделал не так что его первенец сменил пол и стал инфлюенсеркой и моделью? laughing

        Дык у него детей как у арабского шейха.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:50
          Но это первый, неизвестно что остальные 13 ещё учудят laughing
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 18:00
            Цитата: alexoff
            Но это первый, неизвестно что остальные 13 ещё учудят laughing

            Первый у него умер в возрасте 10 мес. Ксавьер он же Вивиан отказался от него и от его денег, живёт сам/сама по себе. Для Маска при таком количестве наследников нет смысла опасаться, что его род прервется. Касаемо чудачеств. Судя по его поведению и комментариям того же Ксавьера как отец он не состоялся. Детьми особо не занимается. Все на что его хватает это на процесс создания детей, а вот воспитывают уже матери.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 18:16
              Судя по его поведению и комментариям того же Ксавьера как отец он не состоялся. Детьми особо не занимается.
              да он вообще с людьми не очень умеет, он же нарцисс первостепенный, как Трамп
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                0
                Сегодня, 18:29
                Цитата: alexoff
                да он вообще с людьми не очень умеет

                Определенно. Его сын также охарактеризовал, самовлюблённый ребенок.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:13
    Что касается самых богатых российских бизнесменов, то, согласно Bloomberg Billionaires Index, оно выросло с начала этого года на $21,847 млрд.

    Ну шо ж вы так подкачали? Голодранцы.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:20
    Эх, собрать бы их всех на какую-нибудь "Лузитанию" и торпедировать.
  8. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +1
    Сегодня, 15:25
    А российские бизнесмены то чего разбогатели? Страна что ли развивается?
  9. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 15:30
    Среди них наши нувориши.
    В лихие 90-е кучка олигархов страну приватизировала.
    Причем все с нашими фамилиями. Иванов. Петров, Сидоров...
  10. Дво Звание
    Дво
    0
    Сегодня, 15:33
    Ну скажем так первая строчка для обывателей ,а так не надо забывать про Ротшильдов ,Барухов ,Рокфеллеров ,Морганов тех кто реально не показывают своего богатства и правят этим баллом.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:43
      А их богатство посчитать трудно, можно легко перепутать дверь с окном lol
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Дво
      не надо забывать про Ротшильдов ,Барухов ,Рокфеллеров ,Морганов тех кто реально не показывают своего богатства и правят этим баллом.

      Вы в коме сто лет лежали? Кому сегодня интересны эти выродившиеся нищеброды?
  11. А_В_К Звание
    А_В_К
    +2
    Сегодня, 15:46
    Цитата: Ирек
    Вот на хрена им столько денег

    Этих денег у них нет. Это оценочные цифры. При попытке продать свои акции они получат в разы меньше.
  12. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 15:46
    Состояние ... увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке

    Money for nothin', and chicks for free...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 17:14
      Цитата: nik-mazur
      Money for nothin', and chicks for free...

      Да... Но по совести сказать Маск не выглядит как faggot with the earring and the makeup. И по его отношению к работягам. Маск помимо з/п в виде премии выделяет акции своим рабочим делая их совладельцами компании. Карл Маркс от гнева давится на том свете. Капиталист делает пролетариев соучастниками своих гнусных дел.
      По новостям много пишут как один сварщик Хуан Эрнандес (Juan Hernandez) получил грант в виде акций SpaceX и инвестировал ещё сам. По итогу IPO сделал его миллионером. Конечно обычные работяги миллионерами не стали, но получили хорошую прибавку к пенсии.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: Дырокол
        сварщик Хуан Эрнандес (Juan Hernandez) получил грант в виде акций SpaceX и инвестировал ещё сам. По итогу IPO сделал его миллионером

        Похоже на сказку про Золушку. Ну, или на передовицу о подвиге образцового товарища из романа Оруэлла:
        Случалось, Старший Брат своим Указом дня распоряжался увековечить память какого-нибудь скромного рядового партийца, чья жизнь и смерть могли послужить достойным примером. Сегодня увековечен будет товарищ Огилви.

        В двадцать три товарищ Огилви погиб в бою. Вертолет, на котором он должен был доставить важные донесения, преследовали над Индийским океаном вражеские истребители. Привязав к себе пулемет в качестве груза и захватив донесения, товарищ Огилви выпрыгнул в океанские волны – смерть, о которой, как выразился Старший Брат, невозможно думать без зависти.

        Товарищ Огилви, никогда не живший в настоящем, теперь часть прошлого, а когда подлог забудется, он станет не менее реальным, чем Карл Великий или Юлий Цезарь, – по крайней мере его существование будет подтверждено ничуть не хуже.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 18:23
          Цитата: nik-mazur
          Похоже на сказку про Золушку

          Нет тут ничего сказочного. Просто человек посчитал, что рано или поздно компания выйдет на IPO и не менял акции на "пиццу" как некоторые из работяг когда компания была не публичная. Он кстати не один такой.
  13. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 17:19
    В первую пятерку вошли: основатели Google Ларри Пейдж ($314 млрд) и Сергей Брин ($292 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($267 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($247 млрд).

    Как видно из списка среди этой пятерки нет ни одного нефтяника.