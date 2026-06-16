Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду Ирана

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Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду Ирана

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду Исламской Республики и отводят свои военные корабли. В свою очередь Трамп утверждает, что после снятия американской блокады «немедленно» возобновится беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе.

В то же время, по словам Трампа, если Израиль продолжит свою агрессию в отношении Ливана, это якобы не станет нарушением условия заключенной им «сделки» с Тегераном. Однако глава МИД Ирана Аракчи поспешил заявить, что продолжение израильских атак на Ливан и оккупации ЦАХАЛ территорий этой страны будет считаться нарушением меморандума о взаимопонимании и «сделке придёт конец».

Достижение соглашения между Ираном и США подтвердила страна-посредник — Пакистан. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отмечает, что стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и готовятся к официальной церемонии подписания соответствующего соглашения.

Между тем американское издание The Atlantic называет заключенное Трампом мирное соглашение с Тегераном «капитуляцией США» и отмечает, что Иран, хотя и временно ослабленный, теперь является еще более влиятельным политическим игроком в Ближневосточном регионе. Тегеран продемонстрировал, что способен не только противостоять массированному натиску США, но и успешно наносить ответные удары по региональным союзникам Вашингтона.
3 комментария
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  1. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 15:30
    Весь этот беспредел в итоге как бы намекнул персам, что без ядерного оружия и глубоководного средства доставки к берегам наидемократичнейшей - это уже вопрос выживания ближайшего будущего! hi
  2. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 16:29
    по словам Трампа, если Израиль продолжит свою агрессию в отношении Ливана, это якобы не станет нарушением условия заключенной им «сделки» с Тегераном.

    Вполне можно сказат и так, но тогда для Ирана возобновление ударов по Израиля тоже не станет нарушение сделки.
  3. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 18:28
    Побомбили, погнобили, показали всему миру кто здесь главный, заодно обогатились, надоело - отчалили домой. Из ущерба собственно США это пара радаров. Типичное поведение пахана. В качестве результата можно официально зафиксировать что мир больше не многополярный. Центров силы только один, хотя экономически развитых центров побольше. А объединяться для достижения какой-либо цели умеют только западные государства.