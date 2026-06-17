Новоогарёвский процесс: демонтаж Страны советов под видом попытки её сохранения
Одним из итогов перестройки, затеянной Горбачёвым, стали острые противоречия между союзным центром и республиками. В 1991 году президент СССР и главы девяти республик предприняли отчаянную попытку трансформации государства с целью, вроде как, недопущения полного развала.
В загородной резиденции президента СССР Ново-Огарёво 24 мая 1991 года состоялась встреча и дискуссия руководителей РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР, Туркменской ССР и союзного центра как самостоятельного субъекта. Обсуждению предшествовали демарши трёх прибалтийских республик, Грузии, Армении и Молдавии, которые заявили о суверенитете и нежелании участвовать в трансформации союзного государства с целью его сохранения на новых принципах содружества. По сути, это попытка легитимизировать полный демонтаж страны.
До этого, 17 марта 1991 года, на всесоюзном референдуме свыше 76 процентов советских граждан проголосовали за сохранение Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Основываясь на этих результатах, Горбачёв инициировал разработку проекта договора, который должен был стать основой трансформации государства в конфедерацию Союз Суверенных Советских Республик с прежней аббревиатурой – СССР.
Первое заседание по подготовке договора состоялось 24 мая 1991 в подмосковной резиденции президента СССР, по ее названию этот процесс именуется «Новоогаревским». Председательствовал на нем Горбачёв. Участники заседания единодушно высказались за сохранение Союза в рамках федерации.
В ходе последующих заседаний название трансформировалось в «Союз Суверенных Государств». 23 июля проект нового договора был парафирован всеми участниками Новоогаревского процесса, за исключением Ельцина. Опубликован документ был 15 августа в газете «Правда». В этот же день Верховный Совет Украинской ССР принимает постановление о переносе обсуждения проекта Союзного договора на сентябрь 1991 года.
В ночь с 29 на 30 июля в Ново-Огарёво встретились Горбачёв, Ельцин и Назарбаев. На этой встрече было принято решение о переносе даты подписания договора на 20 августа. Подписать договор планировалось в несколько этапов.
Однако планам по созданию нового Союза сбыться было не суждено: 19 августа группа советских чиновников под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева и главы КГБ Владимира Крючкова сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который вошёл в историю как «августовский путч».
25 ноября в Ново-Огарёво прошло заседание Госсовета СССР, на котором было запланировано в очередной раз парафировать подготовленный Договор. Однако Ельцин вновь отказался ставить свою подпись. Отказались парафировать Союзный договор и председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич, и президент Узбекистана Ислам Каримов.
27 ноября 1991 года публикуется проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Это был 5-й и последний опубликованный вариант соглашения.
Несмотря на попытки Горбачёва реанимировать Новоогаревский процесс, 8 декабря Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали так называемые Беловежские соглашения. С этого момента Союз Советских Социалистических Республик окончательно и бесповоротно прекратил свое существование. Вместо него было сформировано Содружество Независимых Государств (СНГ). Точка в Новоогарёвском процессе была поставлена 25 декабря 1991 года, когда президент СССР ушёл в отставку.
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