Удар по нефтебазе в Днепропетровской области привёл к крупному пожару

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Удар по нефтебазе в Днепропетровской области привёл к крупному пожару


В ночь на 16 июня российские войска нанесли удар по нефтебазе, расположенной рядом с объектом критической инфраструктуры в Каменском Днепропетровской области. По информации от местных властей, одна из ракет «Герань» попала в емкость с топливом, что вызвало сильный пожар. В результате атаки также пострадал грузовой автомобиль.



С начала конфликта на Украине российские силы активно наносят удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими войсками. Это включает в себя не только нефтебазы, но и другие стратегически важные объекты. Как сообщает министерство обороны России, такие действия являются ответом на террористические атаки со стороны Украины на гражданскую инфраструктуру России.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Олександра Ганжи, за ночь было зафиксировано более десяти атак беспилотниками и артиллерией в двух районах области. Силы ПВО сбили восемь БПЛА, однако некоторые из них все же достигли своих целей, повредив инфраструктуру и автомобили.

Удар по нефтебазе в Каменском стал значительным событием, поскольку это хранилище обеспечивало топливом группировку украинских войск на передовой. Уничтожение резервуаров с дизельным топливом может серьезно повлиять на снабжение ВСУ, особенно в свете текущих боевых действий.

Согласно сообщениям, площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров, а общий объем уничтоженного топлива оценивается в четыре миллиона литров. Это ощутимый удар для украинской армии, который может затруднить выполнение операций на передовой.

Атаки на нефтебазы и другие объекты инфраструктуры – это часть стратегии российских войск, направленной на ослабление противника. Командование ВС России утверждает, что удары направлены исключительно на военные цели, избегая поражения гражданских объектов. Однако, как показывает практика, последствия таких атак и действия тех, кто их отражает, могут затрагивать и мирное население.
14 комментариев
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  1. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 15:38
    Еë наверное только позавчера построили. Или она работала раньше в режиме невидимости, или всё-таки кто-то у нас слепой?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +3
      Сегодня, 15:46
      Еë наверное только позавчера построили. Или она работала раньше в режиме невидимости
      Возможно, ждали когда топлива в резервуарах будет побольше. Бить по пустым ёмкостям смысла нет. А вот когда они полные, тогда другое дело!
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 16:08
        Если нет пустых емкостей то и хранить топливо негде - не так ли ?! А заместить одну емкость фурами будет же сликом накладно - или опять не так ?! Единственный плюс от полных емкостей - при подрыве больше топливо разольется и выгорит куда большая площадь с полным уничтожением вокруге всего. Только вот это нам же потом все это и ликвидировать. так или иначе наши войска будут стоять на польской границе. А может и далее. Как пойдет.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +1
          Сегодня, 16:33
          Если нет пустых емкостей то и хранить топливо негде
          Вот его почти и не хранят. Вся логистика бандеровцев идёт с колёс. Полная ёмкость сейчас большая редкость. Потому е её уничтожить получается не часто.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:51
    Кто в курсе, рассказали бы как вна Украине с топливом адаптировались. Просто российские удары по НПЗ были раньше, по идее так или иначе они пострадали, ну и каким образом там решают проблему? Банально доставкой из ЕС?
    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 16:09
      600 бензовозов в день. Это у нас Крыму хох.лы логистику перерезают. А мы почему то хох.лам нет: либо не можем, либо не хотим
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 16:18
        Так ведь для Крыма перерезают дронами на 150-170км, может больше уже хз. Каким макаром перерезать границу с ЕС?
        1. Электроник2000 Звание
          Электроник2000
          0
          Сегодня, 16:59
          По секрету расскажу - МАПП на границе, где достаточно пары "Гераней" по административным зданиям, как пропуск всех грузов через границу прекратится на несколько дней, как минимум, а потом можно повторить то же самое еще много-много раз. Но нам нужнее бить по заправкам и трансформаторным будкам, не спрашивайте почему :(
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 17:02
          Очень просто! Ударить орешником по бескидскому тоннелю; разбомбить мост в Затоке под Одессой, разбомбить мосты через Днепр
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:04
    Пусть сходят по- маленькому,в баки. Авось,полегчает. Молодцы наши дроноводы!
  4. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 16:06
    В Каменском крупный циркониевый комбинат.
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 16:06
    По информации от местных властей, одна из ракет «Герань» попала в емкость с топливом, что вызвало сильный пожар. В результате атаки также пострадал грузовой автомобиль.

    а общий объем уничтоженного топлива оценивается в четыре миллиона литров.

    Эти 2 абзаца одной статьи никак не коррелируют друг с другом.
    Да и Герань - ни разу не ракета
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: BAI
      Да и Герань - ни разу не ракета

      Последняя модификация уже почти ракета. Ещё в январе появились сообщения о её первых применениях.
      ВСУ утверждают, что на днях реактивные беспилотники-«камикадзе» «Герань-5» впервые отработали по целям в Киевской области. При этом новый дрон значительно отличается от предшественниц — турбовинтового беспилотника «Герань-2» и реактивных «Герань-3» и «Герань-4». Специалисты позиционируют «Герань-5» как тактическую крылатую ракету большой дальности. Называются такие ее летно-тактические характеристики: максимальная скорость полёта 600 км/ч; практический потолок - более 6000 метров.

      Аэродинамическая компоновка традиционна для дозвуковой крылатой ракеты - прямое крыло, цилиндрический фюзеляж и двухкилевое хвостовое оперение.

      https://www.mk.ru/politics/2026/01/12/klassicheskaya-krylataya-raketa-chto-izvestno-o-novom-drone-geran5.html
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    На ишаках будут грузы перевозить , как их еврейско-турецкие предки.