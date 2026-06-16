Удар по нефтебазе в Днепропетровской области привёл к крупному пожару
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В ночь на 16 июня российские войска нанесли удар по нефтебазе, расположенной рядом с объектом критической инфраструктуры в Каменском Днепропетровской области. По информации от местных властей, одна из ракет «Герань» попала в емкость с топливом, что вызвало сильный пожар. В результате атаки также пострадал грузовой автомобиль.
С начала конфликта на Украине российские силы активно наносят удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими войсками. Это включает в себя не только нефтебазы, но и другие стратегически важные объекты. Как сообщает министерство обороны России, такие действия являются ответом на террористические атаки со стороны Украины на гражданскую инфраструктуру России.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Олександра Ганжи, за ночь было зафиксировано более десяти атак беспилотниками и артиллерией в двух районах области. Силы ПВО сбили восемь БПЛА, однако некоторые из них все же достигли своих целей, повредив инфраструктуру и автомобили.
Удар по нефтебазе в Каменском стал значительным событием, поскольку это хранилище обеспечивало топливом группировку украинских войск на передовой. Уничтожение резервуаров с дизельным топливом может серьезно повлиять на снабжение ВСУ, особенно в свете текущих боевых действий.
Согласно сообщениям, площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров, а общий объем уничтоженного топлива оценивается в четыре миллиона литров. Это ощутимый удар для украинской армии, который может затруднить выполнение операций на передовой.
Атаки на нефтебазы и другие объекты инфраструктуры – это часть стратегии российских войск, направленной на ослабление противника. Командование ВС России утверждает, что удары направлены исключительно на военные цели, избегая поражения гражданских объектов. Однако, как показывает практика, последствия таких атак и действия тех, кто их отражает, могут затрагивать и мирное население.
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