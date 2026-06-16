Урсула: Сделка по Ирану должна означать окончание его ядерной программы
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично поздравила президента США Дональда Трампа с достижением рамочного соглашения с Ираном. При этом глава ЕК акцентировала внимание именно на ядерной программе Ирана.
Урсула фон дер Ляйен:
Мы оба согласны, что это должно означать окончательное прекращение иранской ядерной программы.
По словам фон дер Ляйен, приоритет сейчас - скорейшая реализация договорённостей, возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и стабилизация рынка энергоносителей.
На фоне новостей цены на нефть уже демонстрируют заметное снижение. Марка Brent упала ещё на 3 доллара с начала суток, снизившись до 80 за баррель. Российская Urals торгуется по цене 65 долларов за бочку, что всего на 5 долларов выше заложенной в бюджете цены.
Глава Еврокомиссии заявила, что «дипломатия приносит плоды».
Настаивая на прекращении ядерной программы Ирана, Урсула фон дер Ляйен традиционно обходит стороной вопрос о ядерной программе Израиля. Несмотря на то, что, по оценкам экспертов, Израиль обладает значительным незадекларированным ядерным арсеналом (по разным данным, от 80 до 400 боезарядов), европейские лидеры, включая фон дер Ляйен, никогда не требуют от Тель-Авива «окончательного прекращения» своей ядерной программы, полного допуска МАГАТЭ или разоружения. Критики отмечают очевидный двойной стандарт: к Ирану, который официально не имеет ядерного оружия, предъявляются жёсткие требования о полном демонтаже, в то время как фактическое ядерное государство в том же регионе подобных требований не слышит.
Соглашение Трампа с Ираном многие уже называют одним из главных внешнеполитических успехов его второго срока. При этом, по большому счёту, соглашение привело всего лишь к тому, что было до начала основной фазы конфликта. Ведь до начала бомбардировок Ормузский пролив был открыт для судоходства, и цены на нефть были порядка 60-65 долларов за баррель.
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