Урсула: Сделка по Ирану должна означать окончание его ядерной программы

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Урсула: Сделка по Ирану должна означать окончание его ядерной программы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично поздравила президента США Дональда Трампа с достижением рамочного соглашения с Ираном. При этом глава ЕК акцентировала внимание именно на ядерной программе Ирана.

Урсула фон дер Ляйен:

Мы оба согласны, что это должно означать окончательное прекращение иранской ядерной программы.

По словам фон дер Ляйен, приоритет сейчас - скорейшая реализация договорённостей, возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и стабилизация рынка энергоносителей.

На фоне новостей цены на нефть уже демонстрируют заметное снижение. Марка Brent упала ещё на 3 доллара с начала суток, снизившись до 80 за баррель. Российская Urals торгуется по цене 65 долларов за бочку, что всего на 5 долларов выше заложенной в бюджете цены.

Глава Еврокомиссии заявила, что «дипломатия приносит плоды».

Настаивая на прекращении ядерной программы Ирана, Урсула фон дер Ляйен традиционно обходит стороной вопрос о ядерной программе Израиля. Несмотря на то, что, по оценкам экспертов, Израиль обладает значительным незадекларированным ядерным арсеналом (по разным данным, от 80 до 400 боезарядов), европейские лидеры, включая фон дер Ляйен, никогда не требуют от Тель-Авива «окончательного прекращения» своей ядерной программы, полного допуска МАГАТЭ или разоружения. Критики отмечают очевидный двойной стандарт: к Ирану, который официально не имеет ядерного оружия, предъявляются жёсткие требования о полном демонтаже, в то время как фактическое ядерное государство в том же регионе подобных требований не слышит.

Соглашение Трампа с Ираном многие уже называют одним из главных внешнеполитических успехов его второго срока. При этом, по большому счёту, соглашение привело всего лишь к тому, что было до начала основной фазы конфликта. Ведь до начала бомбардировок Ормузский пролив был открыт для судоходства, и цены на нефть были порядка 60-65 долларов за баррель.
19 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +10
    Сегодня, 15:36
    Настаивая на прекращении ядерной программы Ирана, Урсула фон дер Ляйен традиционно обходит стороной вопрос о ядерной программе Израиля.
    Если сегодня Урсула об этом выскажется, то завтра она опять станет акушеркой.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: carpenter
      Если сегодня Урсула об этом выскажется, то завтра она опять станет акушеркой.

      Поэтому нельзя этой просионистской зассыхе Урсулке фон дер Ляйен по прозвищу "Бешеная немка" занимать любую должность в ЕС и где бы то ни было!
      А то всё в мире однозначно закончится Третьей мировой войной с ядерным апокалипсом!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 16:27
        Цитата: carpenter
        Настаивая на прекращении ядерной программы Ирана, Урсула фон дер Ляйен традиционно обходит стороной вопрос о ядерной программе Израиля.
        Думается, что Урсула фон дер Ляйен, которая с самого начала протежировалась в политике своей подругой - самой канцлером Германии Ангелой Меркель, сама берёт ко всему прочему пример с самой Ангелы Меркель как с либерального просионистского политика и ждёт от сионистов-глобалистов таких же потаённых наград для себя, каких ждала их и Меркель . А именно..

        Оказалось, что Меркель через личные связи с еврейской глобалистской организацией "Бней-Брит", наверняка связанной с Ротшильдами, работала в конечном счёте не столько на немцев Германии, сколько на международных евреев и их сионистские организации.

        При этом Меркель в Германии - ещё со времён госпереворота на Украине 2014 года - работала и работает в команде евреев-русофобов на сионистов Израиля, Великобритании и израильского лобби в США.
        Причём эти её исторические заслуги перед евреями отмечены вручением Ангеле Меркель наградой от руководства B’nai B’rith (Бней-Брит).

        B’nai B’rith (Бней-Брит) — одна из старейших и крупнейших международных еврейских общественных организаций. Основана 13 октября 1843 года в Нью-Йорке выходцами из Германии. Название происходит от ивритского выражения «б’нэ брит» (בְּנֵי בְּרִית), которое переводится как «сыны Завета» или «дети Завета».

        Вручение этой еврейской награды сама Меркель не афиширует, но известно, что к награде прилагается весьма кругленькая сумма денег, которая организацией не раскрывается.
        Перечень того, за что вручается такая еврейская награда руководителям и политикам иностранных государств, см. на фото ниже.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:26
          Цитата: Татьяна
          Название происходит от ивритского выражения «б’нэ брит» (בְּנֵי בְּרִית), которое переводится как «сыны Завета» или «дети Завета».

          И каждый президент США делает ежегодный отчёт на заседании "Бней-Брит".
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:23
        Цитата: Татьяна
        Поэтому нельзя этой просионистской зассыхе Урсулке фон дер Ляйен по прозвищу "Бешеная немка" занимать любую должность в ЕС

        Ну, по крайней мере в ЕК, там сейчас все такие "бешеные акушерки". Их всем скопом нужно гнать вместе с ЕК. Пока существует ЕС ( новый рейх ), мир будет стоять на грани ТМВ и исчезновения планеты.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 15:37
    А вот персы забыли спросить евромаразматиков, что они там тоже хотят от Ирана! wassat
    1. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 15:44
    Что-то мне незримо подсказывает, что Израиловка болт положит на все эти соглашения. И продолжит утюжить Хезболлу. Со всеми вытекающими для этого типа мирного договора..
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:56
      Трамп сказал что сделка будет считаться ненарушенной если Израиль будет делать что хочет. Ну и наверное так со всеми остальными пунктами, где не написано "Иран обязуется..."
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 16:02
      Цитата: paul3390
      Что-то мне незримо подсказывает, что Израиловка болт положит на все эти соглашения. И продолжит утюжить Хезболлу. Со всеми вытекающими для этого типа мирного договора..

      А никакого договора ещё и нет. laughing
      Есть меморандум о взаимопонимании. До договора ещё, как до Луны. Один из пунктов этого меморандума: вывод израильско-фашистских войск из Ливана и прекращение боевых действий. А Израиль на этот меморандум положил с прибором. Так что: ни мира, ни войны, ни договора.
      А мнение европейских шестёрок Иран вообще не интересует.
      Запасаемся попкорном, и будем посмотреть.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 15:54
    Иран и так официально был и является подписантом Договора "О Нераспространении Ядерного Оружия". Так что результаты американской агрессии ни о чём. Трамп сам создал проблему и сам теперь делает вид, что её решил.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 15:55
    А больше сделка ни в чём не состоит? Только в том, что должен сделать Иран?
  7. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 16:01
    Критики отмечают очевидный двойной стандарт: к Ирану, который официально не имеет ядерного оружия, предъявляются жёсткие требования о полном демонтаже, в то время как фактическое ядерное государство в том же регионе подобных требований не слышит.

    И сейчас еще Украина содаст при помощи Британии
  8. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 16:05
    Урсула: Сделка по Ирану должна означать окончание его ядерной программы

    Тебя, ведьма болотная, это ни в какую щель не касается. request
    европеешь? Вот и европей дальше.
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:08
    Зачем постить бред говорящей вагины!Есть же толковые в гейропе говоруны,а это пропогандосня и не более
  10. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 16:23
    Мы оба согласны, что это должно означать окончательное прекращение иранской ядерной программы.

    Как всегда она шутит. В лучшем случае Иран вернется к договора от 2015, но только после возовращения его украдених Западом денег. У меня есть обоснованое предположение что через 2-3 месяца США произведут немного боеприпасов и снова возобновят стрельбу на несколько дней. И так будет еще много много раз пока в Тегеране не поймут что ето можно остановит только имея собственим ядерним оружием.
  11. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +1
    Сегодня, 16:32
    Еврофюрер сбрендила окончательно -даёт указания самому Трампу
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:49
    Эта клюшка страшная в каждую дырку залезть норовит.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:58
    Цитата: paul3390
    И продолжит утюжить Хезболлу
    А Иран продолжит утюжить Израиль wink
  14. Vent
    Vent
    +1
    Сегодня, 17:17
    Она понимаешь сказала. Ты кто такая вообще.