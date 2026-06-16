Глава Рособрнадзора: высокотехнологичные производства создаются «поколением ЕГЭ»

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Глава Рособрнадзора: высокотехнологичные производства создаются «поколением ЕГЭ»

Глава Рособрнадзора Музаев считает, что утверждения о низком уровне знаний представителей «поколения ЕГЭ» являются не более чем распространенным мифом. Мурзаев напомнил, что так называемое «поколение ЕГЭ» сейчас успешно создает высокотехнологичные производства. Глава Рособрнадзора отмечает, что, посещая разные предприятия, университеты и научные учреждения, можно везде увидеть молодых людей до 35 лет, которые уже сдавали ЕГЭ.

Музаев:
«Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства.

В качестве примера Музаев привел недавно им посещенные космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод, где значительную часть специалистов составляют молодые люди, в свое время уже сдававшие ЕГЭ. Кроме того, глава ведомства отметил, что в этом году заметно выросло число выпускников, набравших 80 и более баллов на экзаменах, а по ряду предметов стало больше стобалльников.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что, поскольку альтернативной системы поступления в вузы в ближайшие годы не будет, отказываться от ЕГЭ пока не планируют. В ведомстве назвали этот экзамен самым честным — ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов.

В то же время академик РАН Онищенко и вовсе опасается, что возможный отказ от ЕГЭ может окончательно сломать всю систему образования. Учитывая, что уже полностью сменилось поколение учеников и преподавателей, возврат к традиционным видам экзаменов неизбежно негативно отразится на итоговом результате.
66 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +18
    Сегодня, 16:12
    «поколение ЕГЭ» сейчас успешно создает высокотехнологичные производства

    Вот именно это-то и пугает.. belay Особенно насчёт успешно.. what
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      +14
      Сегодня, 16:49
      Иосиф Виссарионович взял на вооружение дореволюционный опыт российской педагогики, а тупое порождение пи--ра горби колониальное образование для любителей стеклянных бус, не зря греф-стервятник испугался образованности России, нашей прозападной части "элитки" нужны тупые потребители, а не созидатели, наркоманы , а не активная молодёжь
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Сегодня, 17:08
      Глава Рособрнадзора Музаев живя в своём параллельном мире соответственно считает это своим успехом и достижением. А то, что экономика в полной заднице из за не хватки рабочих рук, это судя по всему нормально...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 17:38
        Цитата: marchcat
        из за не хватки рабочих рук

        ну тут есть лукавство, платить нужно не только секретарше и менеджменту
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +19
    Сегодня, 16:12
    [quote][/В ведомстве назвали этот экзамен самым честным — ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов.quote] Уже как то писалось на ВО об этом, в медах Москвы да и не только, очень много отличников по русскому языку, которых первый год приходиться ему обучать.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +17
      Сегодня, 16:15
      очень много отличников по русскому языку, которых первый год приходиться ему обучать.

      и у нас были такие - 100 баллов по ЕГЭ, а заявление написать "от руки" - не могут...
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +11
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Дедок
        очень много отличников по русскому языку, которых первый год приходиться ему обучать.

        и у нас были такие - 100 баллов по ЕГЭ, а заявление написать "от руки" - не могут...

        И на вопрос как звали отца А.С.Пушкина, отвечают - Николай?
        1. Serafim Звание
          Serafim
          +5
          Сегодня, 17:03
          Николай "1" ( первый) , или Николай "2" ( второй)?
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +4
            Сегодня, 17:39
            Цитата: Serafim
            или Николай "2" ( второй)?

            ну прям валите студиозов
            1. красноярск Звание
              красноярск
              +1
              Сегодня, 18:24
              Цитата: Василенко Владимир
              Цитата: Serafim
              или Николай "2" ( второй)?

              ну прям валите студиозов

              Серафим суров, ох суров. И принципиален до невозможности lol
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +3
        Сегодня, 17:02
        Блин, не в тему конечно, но писать "от руки" я тоже разучился what Годы печатания развратили, даже подпись нарисовать более, чем на десятке страниц рука начинает дергаться.
        Когда-то лекции писал свободно, красивым почерком, мои конспекты покупали по нескольку раз, протоколы писал на морозе в тундре, перьевой ручкой, так, что потом судьи балдели, а сейчас две строчки "получено, "дата" "подпись"" рука срывается, как курица лапой, все печатаем... request
      3. Geosun Звание
        Geosun
        +4
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Дедок
        100 баллов по ЕГЭ, а заявление написать "от руки" - не могут...

        Давайте уж будем честными: всегда так было, кто хотел учиться- тот получал знания, а кто не хотел- просто просиживал штаны. И не особо это зависит от формы экзамена. И в СССР было полно бездарей и сейчас хватает.
        А вспомните нытье военпенсов: вот раньше были герои, в атаку ходили, а нынешние не на что не способны. А оказалось, что и сейчас ходят и страну любят и подвиги совершают.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +4
          Сегодня, 17:40
          Цитата: Geosun
          И не особо это зависит от формы экзамена.

          зависит, как ни жаль
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +4
            Сегодня, 18:18
            Ещё Капица активно протестовал против отмены собеседования в Физтехе. Объяснял просто - вот приходит студент, одни пятёрки, точно не глуп, казалось бы - надо брать. А поговоришь с ним, и понимаешь - ну не физик он по складу ума, не физик, хоть тресни. Угробит человек зазря пять лет, страна на него кучу денег потратит, а выхлоп - ноль. И себе судьбу поломает, когда поймёт что в своей профессии много не сможет.. Не хватает у него уровня абстракции, не выйдет из него физика. Зато в другом месте - мож как даст открытие за открытием!

            Я вот скажем тоже не могу себе представить 11-и мерное пространство м-теории струн. Как не пытался - ни в какую. Воображения не хватает.. Так зачем мне тратить время на то, что по определению не моё?
            1. Melior Звание
              Melior
              +4
              Сегодня, 18:33
              11-мерное! laughing
              Профессор говорит: "Ну-с милейший, разложите мне квадратный трёхчлен". А я не то, что разложить, я представить себе такое не могу!
            2. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +3
              Сегодня, 18:38
              Цитата: paul3390
              Я вот скажем тоже не могу себе представить 11-и мерное пространство м-теории струн

              Профессор на первом занятии:
              – Итак, сегодня мы начинаем курс по квантовой механике. Сначала вы конечно же ничего поймёте. Это нормально – я когда-то тоже ничего не понимал. Потом привык.
            3. Мрачный Жнец Звание
              Мрачный Жнец
              +2
              Сегодня, 19:18
              вот скажем тоже не могу себе представить 11-и мерное пространство м-теории струн. Как не пытался - ни в какую. Воображения не хватает.. Так зачем мне тратить
              +++++
              Мне кажется никто не представляет. ;)
              До сих пор не знают, что такое электрический ток. Ну, договорились считать движением электронов.
              Ну и с одиннадцатимерным как то так же. Имхо. ;)
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +1
                Сегодня, 20:01
                Всё понимаю про электричество, но вот как керосин по проводам течёт, хоть тресни.. crying
        2. Дедок Звание
          Дедок
          +2
          Сегодня, 17:59
          Давайте уж будем честными: всегда так было, кто хотел учиться- тот получал знания, а кто не хотел- просто просиживал штаны.

          давайте:в 80-х набор на специальность был 100 человек, а в 2010 уменьшился до 10...
          и когда среди них есть те - кто занимает место "не по праву" - куда еще честнее...?
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 16:17
      ..а в УрФУ проводили "обучение" "ценных специалистов" русскому языку. когда поймали их - 60 штук и ты "знаешь язык на уровне носителя".... дофига ж они так "спецов" успели "подготовить", увы... но их поймали. это во good !
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 16:38
      А у нас в МГУ по сочинениям в среднем у всех был трояк, я как-то смог на 4 написать, а у моего товарища был неуд и его вступительная кампания закончилась на этом. И русскому нас потом не учили, хорошо что в ворде корректор есть wassat
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +3
        Сегодня, 17:28
        Не знаю как с обучением языку сейчас. А с применением терминов провал языковой политики полный.
        В ПДД термин "обгон" замордован полностью и уже непонятно что за этим стоит.
        Моторизованное транспортное средство обозвано механическим. Была долгая путаница с паспортом ТС и свидетельством о регистрации.
        В электричестве существуют два разных термина уравнивание и выравнивание потенциалов!
        Пожарные не признают термин "пожарник" это даже хуже, чем делать разницу в садитесь и присаживайтесь.
        В разных видах сигнализации впадают в истерику от слова датчик и требуют термина извещатель!
        Десятилетиями путаница с терминами эстакада, путепровод и мост.
        Языковая вакханалия полная.
        В коммуникациях путают скорость и пропускную способность, производительность канала.
        И как помогло в этом сочинение по русскому языку?
        У нас провалы в образовании ищут не там где они имеются.
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 19:18
      Цитата: ВАМ
      очень много отличников по русскому языку, которых первый год приходиться ему обучать.
      А Вы полагаете, что без ЕГЭ их бы не было? Если за магарыч барану рисуют 100 баллов по ЭГЕ, то и пятерку за экзамен так же поставят.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +17
    Сегодня, 16:15
    возможный отказ от ЕГЭ может окончательно сломать всю систему образования. Учитывая, что уже полностью сменилось поколение учеников и преподавателей

    Ничего - когда ломали через колено эффективнейшую советскую систему образования - эти соображения вас почему-то не пугали.. А тут - на тебе. Напоминает мантры гаранта о типа исчерпанном лимите на революции, неоспоримости прихватизации и окончательной победе нонешнего капитализма. Ну-ну..
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:37
      Цитата: paul3390
      неоспоримости прихватизации и окончательной победе нонешнего капитализма. Ну-ну..

      И в один момент, оказались в начале 20-го столетия. Для них это "победа", для страны крах, а для народа кабала.
  4. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    -13
    Сегодня, 16:20
    Советская система была архаичной, коррумпированной и нечестной. Возвращаться к ней это значит отставать.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +10
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Андрей Мишин
      Советская система была архаичной, коррумпированной и нечестной.

      что в ней было архаичного, коррумпированного, а главное нечестного?!
      Цитата: Андрей Мишин
      Возвращаться к ней это значит отставать.

      нам отставанием уже можно не угрожать мы РЕАЛЬНО отстаем
      1. Андрей Мишин Звание
        Андрей Мишин
        -14
        Сегодня, 16:36
        Оценка не должна зависеть от преподавателя, от того, какой родители принесли подарок. Это жестко, но справедливо. Кроме того, тупая зубрежка, на которой была основана советская школа, не дающая никакой пользы и вредящая здоровью, теперь не нужна.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +5
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Андрей Мишин
          от того, какой родители принесли подарок.

          первый раз слышу что бы при Союзе оценка зависела от подарков учителю
          Цитата: Андрей Мишин
          Кроме того, тупая зубрежка, на которой была основана советская школа

          редкая глупость, попробуйте решить хоть одну задачу тупо зазубрив формулы
          сколько вам лет?!
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 18:11
          Эпическая глупость. Судя по опусу - вы времена СССР не застали..

          Вот я например - наповал не помню ничего, чему учили в Политехе. Но! Там - научили меня главному, думать. И - учиться самостоятельно, добывая и анализируя информацию. За что - я искренне благодарен своим преподователям. За поставленные на правильное место мозги.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 18:32
            Цитата: paul3390
            Но! Там - научили меня главному, думать. И - учиться самостоятельно, добывая и анализируя информацию.

            это было главное, сейчас инфы масса, а вот пользоваться ей молодняк не умеет
            а если их направить в библиотеку, на самостоятельную работу?
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 20:03
              Воооот. Всему что я сейчас знаю и умею - я обязан именно советскому образованию. Хотя учился - совсем по другой специальности.. А дальше - сам, по вбитым методикам..

              Это как хороший программер - ему в общем-то по фиг на каком языке писать. Синтаксис и особенности освоить не долго - главное чтоб мозги в правильном русле шевелились.
        3. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 19:00
          Кроме того, тупая зубрежка, на которой была основана советская школа, не дающая никакой пользы и вредящая здоровью, теперь не нужна.
          И где вы это прочитали? Не верьте тем, кто это утверждает. Я учился в СССР. Нас не заставляли зубрить, наоборот. Даже если ты отвечаешь у доски, что-то тупо вызубрив, потом получаешь несколько дополнительных вопросов. Ответы на которые можно дать только если ты понял суть материала, а не вызубрил его. Не ответил, молодец, садись, три. Три за зубрежку. Ответил - значит понял суть, и, даже если ты путался в основном ответе, ты получаешь не меньше четверки.
          Изучите предмет, а не пойте с чужих голосов глупости.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +12
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Андрей Мишин
      Возвращаться к ней это значит отставать.

      При той стране "отставали", была самая передовая космическая промышленность, полностью своя авиация.
    3. cmax Звание
      cmax
      +10
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Андрей Мишин
      Советская система была архаичной, коррумпированной и нечестной. Возвращаться к ней это значит отставать.

      Зато какие знания давали, не чета нынешним. До сих пор практически вся новая техника это модернизация старой советской.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 16:23
    Музаев: «Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства.
    Для наглядности в цифрах когда закончилось развитие государства:
    Второе место по объёму ВВП (по паритету покупательной способности) до конца существования СССР, уступая только США. В разные периоды, например в 1970–1977 годах, СССР занимал второе место в мире по ВВП, в 1978–1985 годах — третье (после США и Японии), а в 1986 году опустился на четвёртое место.

    В то время как Россия уверенно входит в топ-4 по общему размеру ВВП по ППС, ситуация с ВВП на душу населения гораздо более скромная. По этому показателю, который точнее отражает уровень экономического благосостояния граждан, Россия находится на 71-м месте в мире с показателем $14 260 на человека в год (данные МВФ).
    1. Комментарий был удален.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 16:33
        lutikovvn(Всадник Апокалипсиса)

        Вы меня ни с кем не перепутали?
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +7
    Сегодня, 16:24
    было бы не плохо узнать что эти производства выпускают, а то как только что то покупаешь "мада ин раша" так выясняется, что все сделано в китае
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 16:25
    А руководит страной поколение пепси, результат на лице
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: alexoff
      А руководит страной поколение пепси, результат на лице

      эт зачем, тех кто от 70ти и старше - так нехорошо обзываете? laughing
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        +3
        Сегодня, 17:02
        Да, тут вы правы, руководит страной поколение "Буратино", поэтому у него такой большой и длинный нос, за который так удобно его водить.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 17:11
        Ну а как вас называть тогда? feel
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 18:45
          Цитата: alexoff
          Ну а как вас называть тогда?

          так то, мы вроде почти ровесники, но рулят то- не пепси поколение, а постарше laughing
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 19:11
            Поколение брежневских комсомольцев! fellow
  8. Eugen Alpine Звание
    Eugen Alpine
    +9
    Сегодня, 16:25
    Разве что в гнилых мозгах этого лживого "деятеля". Поколение ЕГЭ, которое могло создавать что-либо уже свалило за кордон с началом СВО, оставшиеся разъезжаются после чебурирования интернета, и работают сейчас на противника. А у нас - высотехнологичные производства по переклейке шильдиков с китайского ширпотреба и последующей спекуляцией. А это тело нагло врёт что у нас все зашибись. Предатель и диверсант.
  9. Solingist
    Solingist
    -9
    Сегодня, 16:28
    "Эффективнейшая советская система образования" - такой же миф, как и "тупость" ЕГЭшников.
    Никогда не задумывались над тем, почему была выбрана именно Болонская система образования? Потому что к ней всё было готово. В 70-х годах именно французская система образования была взята за основу в СССР. Про это как обычно никому ничего не сказали, чтобы не поколебать веру в лозунги. Но время прошло, ученики и учителя были подготовлены и вуаля.
    1. cmax Звание
      cmax
      +3
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Solingist
      "Эффективнейшая советская система образования" - такой же миф, как и "тупость" ЕГЭшников.
      Никогда не задумывались над тем, почему была выбрана именно Болонская система образования? Потому что к ней всё было готово. В 70-х годах именно французская система образования была взята за основу в СССР. Про это как обычно никому ничего не сказали, чтобы не поколебать веру в лозунги. Но время прошло, ученики и учителя были подготовлены и вуаля.

      Вам с вашими выводами до советской системы образования ох как далеко. Одно отношение в СССР к учителям чего стоит. Профессия была уважаема, по себе знаю. Вспоминаю своих учителей и учебу с уважением и благодарностью. Очень помогли знания полученные в советской школе в жизни. Самолётостроительный факультет, динамика и прочность летательных аппаратов. Сплошная высшая математика.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 17:35
      Пожалуйста, поподробнее, что вы хотели сказать. Что за французская система и что именно не сказали.
      Совершенно не ясно, что вы таки имеете в виду.
  10. ASG7 Звание
    ASG7
    +1
    Сегодня, 16:30
    Тот самый случай, года высказался на 96 баллов, но никто не понял о чём.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: ASG7
      но никто не понял о чём.

      Вы поняли?
      1. ASG7 Звание
        ASG7
        +1
        Сегодня, 17:17
        К сожалению только половину, баллов не хватило.
  11. Евгений Любчинов Звание
    Евгений Любчинов
    +7
    Сегодня, 16:31
    всякие "петросяны, задорновы и т.д. и т.п." нервно курят в сторонке, после высказывания всяких глав, многоголового тела российского руководства! Одним словом - ржунимагу...;)
  12. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 16:42
    Школа должна учить думать и раскрывать таланты ребенка,для дальнейщего развития и совершенствования личности и учебы!Дети самоцветы,а школьная программа делает из них кирпичи!Кто любит школу!Ненавидят все-дети,родители,учителя!Тлоько так запад может нас убить,через образование и воспитание молодежи...
  13. JustMe Звание
    JustMe
    +3
    Сегодня, 16:43
    Очередной руководящий демагог.
    Я как получивший советское образование (Бауманка 1977-83) хочу отметить что например выпускники Пензенского ТУ совершенно не знают комплексные числа, А в комплексных числах считаются все процессы динамики. Такой математический инструментарий как преобразования Лапласа, Фурье, Z-преобразования считаются исключительно в комплексных числах.
    Откуда весь этот бред берется - ответ простой.
    Я работал в НИИФИ и к мне обращается мой начальник ( большой паразит) и говорит - "...вот есть молодежь, надо показать что она крутая, расскажи им что-то сильно важное чтобы они потом продемонстрировали успехи.."
    Получается, я на свои копейки работаю над своим самообразованием, а результаты надо передать молодежи ( у которой уже тогда была гораздо выше зарплата).
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 17:40
      Может просто выпускники неправильно отобраны? Не надо на производства где требуется ТФКП, принимать тех кто этого не знает.
      Хотя, мне встречались выпускники, которые с пеной у рта говорили. что подшипники скольжения на коленвалу потому, что они лучше держат ударные нагрузки. Надеюсь, вы знаете почему на коленвалу вкладыши, а не подшипники качения.
  14. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 16:45
    Зайдите на приём к терапевту 35-ти лет и поймёте,что за специалист перед вами диагноз: по "Гуглу" в телефоне.. ставит.....и самое интересное,многие врачи из среднеазиатских республик..спецы,однако! crying .
  15. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 16:50
    Особенно удались этому поколению носители "Союз" и "Прогресс". Скоро догоним и перегоним...
  16. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    Сегодня, 16:54
    Кукушка хвалит петуха .... Проходили! Сам себя не похвалишь, кто ж ещё так положительно оценит? Гнать надо этих хвастунов ср...ной метлой подальше от образования.
  17. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 16:55
    В ведомстве назвали этот экзамен самым честным — ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов.

    Честным?! belay
    В школе подготовки к ЕГЭ нет априори, а на репетиторов, чтобы здать тоже обществознание, нужно куча бабла.
    Деньги есть - здашь, нет-ну извини...Всё "честно" и главное равноправно. Классовое общество однако, оно такое. laughing laughing laughing
  18. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 17:04
    «поколение ЕГЭ» сейчас успешно создает высокотехнологичные производства
    - если "это Пухосос" в центре Москве считать высокотехнологичными... no
    1. Комментарий был удален.
  19. samarin1969 Звание
    samarin1969
    0
    Сегодня, 17:18
    А причём здесь ЕГЭ? Есть мотивированные выпускники. Но система образования их слабо поддерживает. Для чинуш важнее, чтобы вся эта "серая биомасса" показала "100 успеваемость" и была зависимой и управляемой..
    ЕГЭ имеет "плюсы" и "минусы". Среди управленцев масса людей помнивших Союз. Эти "лики с бигбордов" даже фотошоп не в состоянии "облагородить".
  20. Sensor Звание
    Sensor
    -1
    Сегодня, 17:24
    Андрей Александрович Фурсенко
    Министр образования и науки Российской Федерации (2004—2012).
    Исполняющий обязанности министра промышленности, науки и технологий (2003—2004).Wiki
    Пара знаменитых цитат, источники не привожу, они легко находятся
    «Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая математика убивает креативность»
    «Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая математика убивает креативность»
    ЕГЭ
    2001 год: первый экспериментальный ЕГЭ в Чувашии, Марий Эл, Якутии, а также в Ростовской и Самарской областях.
    2004 год: в эксперименте участвовали уже 65 регионов страны.
    2008 год: сдача стала массовой, экзамен прошел во всех регионах России.
    2009 год: ЕГЭ стал обязательным и единственным выпускным экзаменом

    В 9 и 10 классах нам преподавали начальные сведения по операциям с бесконечно малыми величинами, элементы высшей математики. Нужно было немного постараться и становилось понятно простейшее практическое применение интегрирования и дифференцирование.
    В настоящее время значительно большим злом являются смартфоны с содержимым ориентированным на потребление развлекательного контента.
  21. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:39
    Раз взялись полностью уничтожить советское наследие, теперь уже и не скрывают этого. Что было передовым, развивающимся, приносило прибыль стране, народу -это для них второстепенно, в том числе и система образования. Здесь не мало копья сломались, о пагубности ЕГЭ, ни чему не обучает и думать не учит, если проще, игра в угадывание, выбор ответа. Видимо есть установка сверху, значит ничего не изменится. Только почему то не доходит до наших верховных, когда добьют остатки, их тоже не будет, время неумолимо идёт дальше.
  22. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:47
    «поколение ЕГЭ» сейчас успешно создает высокотехнологичные производства.
    а может этот поклонник ЕГЭ назвать марку хоть одного РОССИЙСКОГО телевизора, холодильника, черт возьми электрического чайника?!!!

    СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА - О ЕГЭ
    «Я давно предлагал изменить критерии приёма в высшие учебные заведения. Не надо никаких экзаменов — пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания.

    А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника. Он построен лишь на знании или незнании фактов. Но факты - далеко не всё! Впадает ли Волга в Каспийское море? Ответ на этот вопрос заслуживает не галочки в соответствующей клеточке, а отдельной серьёзной беседы. Потому что миллионы лет назад Волга впадала не в Каспийское, а в Азовское море, география Земли была другой. И вопрос из хрестоматийного превращается в интересную проблему. Чтобы решить её, как раз-то и требуется понимание, которого без чтения и образования добиться невозможно.»

    мнение этого Человека, для меня куда как ценнее министра образина
  23. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 17:54
    Давайте прочитаем положение о Рособрнадзоре и то чем должен заниматься музаев и сразу узнаем, что ничем кроме организацией экзаменов для мигрантов он и не может заниматься со всеми миллиардными бюджетами. ЕГЭ изнчально придуман только для душевно больных и заявление-согласие на участие (не в экзамене, а) в такой процедуре подтверждение этого. Не может подходить здоровому ребёнку такие процедуры.
  24. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 18:06
    Забавно, а что вы хотели от чиновника присосавшегося в госбюджету? Если он не будет хвалить свою "кормушку" то его просто заменят.....