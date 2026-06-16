Глава Рособрнадзора: высокотехнологичные производства создаются «поколением ЕГЭ»

«Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства.

Глава Рособрнадзора Музаев считает, что утверждения о низком уровне знаний представителей «поколения ЕГЭ» являются не более чем распространенным мифом. Мурзаев напомнил, что так называемое «поколение ЕГЭ» сейчас успешно создает высокотехнологичные производства. Глава Рособрнадзора отмечает, что, посещая разные предприятия, университеты и научные учреждения, можно везде увидеть молодых людей до 35 лет, которые уже сдавали ЕГЭ.Музаев:В качестве примера Музаев привел недавно им посещенные космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод, где значительную часть специалистов составляют молодые люди, в свое время уже сдававшие ЕГЭ. Кроме того, глава ведомства отметил, что в этом году заметно выросло число выпускников, набравших 80 и более баллов на экзаменах, а по ряду предметов стало больше стобалльников.Ранее в Рособрнадзоре заявили, что, поскольку альтернативной системы поступления в вузы в ближайшие годы не будет, отказываться от ЕГЭ пока не планируют. В ведомстве назвали этот экзамен самым честным — ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов.В то же время академик РАН Онищенко и вовсе опасается, что возможный отказ от ЕГЭ может окончательно сломать всю систему образования. Учитывая, что уже полностью сменилось поколение учеников и преподавателей, возврат к традиционным видам экзаменов неизбежно негативно отразится на итоговом результате.