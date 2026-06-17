Новые разработки на салоне «Флот-2026»
В павильоне салона «Флот-2026». Фото ООО «МКВ»
С 10 по 14 июня в Кронштадте проходил международный военно-морской салон «Флот-2026». На нём отечественная оборонная промышленность показала свои последние разработки в области вооружения и военной техники для военно-морского флота и других видов вооружённых сил. Состоялось несколько премьер, а также были раскрыты новые подробности уже известных проектов. Приведённые ниже характеристики даны по экспозиционным материалам и заявлениям компаний-разработчиков (Zala, «Рособоронэкспорт», ОСК, ЦКБ МТ «Рубин», «Высокоточные комплексы», «Швабе») и официальным релизам июня 2026 года.
Безэкипажные новинки
В последние годы растёт интерес к безэкипажным надводным судам и подводным аппаратам. Во многом это реакция на боевой опыт применения морских дронов в Чёрном море, где относительно дешёвые катера показали способность угрожать крупным кораблям. Отечественная промышленность отвечает собственными разработками, и на «Флоте-2026» впервые показали несколько новых безэкипажных катеров (БЭК).
Заметной премьерой стал катер «Кама» от компании Zala, известной прежде беспилотной авиацией (БПЛА семейства ZALA и «Ланцет»); безэкипажные катера — новое для неё направление. Компания разработала безэкипажную надводную платформу и предлагает разные варианты её оснащения.
Масса полезной нагрузки «Камы» — 600 кг. Заявленная автономность достигает 12 часов, дальность — до 700 км от точки базирования, крейсерская скорость — 12 узлов (около 22 км/ч). Управляемость сохраняется при волнении до 3 баллов. Платформа несёт средства навигации, автономного и дистанционного управления, а также оптику; дополнительно её предлагается комплектовать средствами наблюдения, вооружением, противоминными системами. По характеристикам «Кама» тяжелее и дальнобойнее известных дронов-камикадзе вроде черноморских. Похоже, это не дрон-камикадзе, а многоразовый носитель: один корпус, сменная нагрузка под задачу.
Две модификации катера «Кама». Фото Zala
Свои безэкипажные катера представил и «Рособоронэкспорт», в рамках проекта «Безэкипажная водная система» и связанных с ним решений. Потенциальному заказчику предлагается несколько катеров с разными характеристиками и тактическими возможностями.
Так, один из них, катер БЭК-6, по функциям близок к «Каме»: это катер среднего размера с дистанционным или автономным управлением, способный нести разные нагрузки. Есть и боевой вариант, с торпедами или собственной боевой частью; заявленная дальность плавания 500 км. По сути, это ударно-патрульный катер: дальность скромнее, чем у «Камы», зато оружие уже на борту.
Демонстрировались не только новинки, но и более ранние образцы. Один из них — логистический безэкипажный катер «Бриз» (разработан ЗАО «Си Проект», Санкт-Петербург). Вопреки распространявшимся ранее сведениям о серийных поставках «около 50 единиц», аппарат пока проходит единичные экспериментальные испытания. В июле 2025 года, по данным разработчика и администрации Архангельской области, «Бриз» выполнил преимущественно автономный рейс по Белому морю из Архангельска к Соловецким островам: около 280 км за 21 час (до 95 % маршрута пройдено без участия оператора), доставив на архипелаг 150 кг оборудования для АО «АрхоблЭнерго». На 2026 год планировалось не серийное тиражирование, а регулярная грузовая линия с увеличением числа судов до 2–3 единиц.
Корабли и подлодки
В этом году салон обошёлся без крупных премьер в надводном и подводном флоте. Промышленность показала уже известные проекты, часть из которых доработана с учётом современных требований.
Например, Объединённая судостроительная корпорация (проектант — Невское ПКБ) представила обновлённый облик большого десантного корабля «Кайман» (проект 11711Э). Изменения вышли за рамки роста полного водоизмещения (до 10,8 тыс. тонн): корабль получил штатное размещение вертолётных БПЛА и переработанную самооборону под актуальные угрозы — FPV-дроны (малые ударные беспилотники с управлением «от первого лица») и безэкипажные катера (см. ниже). Обновлённый «Кайман» может перевозить до 400 человек десанта и до 45 единиц техники средней массы либо до 12 единиц тяжёлой техники, под которой понимаются основные боевые танки.
ЦКБ МТ «Рубин» вновь показало макет неатомной подлодки «Амур-1650». Лодку предлагается оснастить торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками (ВПУ). Боекомплект — до 28 единиц оружия разных типов (ракеты, торпеды, мины), а ВПУ позволяют применять крылатые ракеты семейства Club-S (экспортный вариант комплекса «Калибр») либо, для экспортных конфигураций, сверхзвуковые ракеты BrahMos. Показательно, что проект экспонируется уже много лет и по-прежнему остаётся макетом без публично подтверждённых контрактов. Причина, скорее всего, не техническая: просто нет того первого заказчика, под которого закладывают серию. Неатомную подлодку экономически целесообразно строить под конкретный экспортный контракт, а не заранее, в расчёте на будущего покупателя.
В ОСК отмечают, что иностранные заказчики по-прежнему проявляют интерес к российским кораблям и подлодкам, причём больше всего внимания привлекают проекты, реализованные для ВМФ России: подлодки пр. 636, фрегаты пр. 22350, корветы пр. 20380 и др.
Вопросы обороны
Одной из главных тем «Флота-2026» стала защита кораблей и береговых объектов от беспилотной авиации и безэкипажных катеров противника. На салоне показали ряд таких разработок, самостоятельных и интегрированных в более крупные проекты. Особенность морского направления — борьба с массовыми и дешёвыми угрозами. Тратить дорогие зенитные ракеты на рои БПЛА и катеров-камикадзе невыгодно, поэтому акцент сместился на пушечные комплексы, оптико-электронные средства и дроны-перехватчики.
Макет корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-МЕ». Фото «Высокоточные комплексы»
Задачи обороны учтены и в проекте БДК «Кайман»: используется интегрированная мачта с радиотехническими и иными средствами (освещение обстановки, поиск целей, управление огнём, подавление каналов связи). Круговую оборону обеспечивают установки АК-630 и пулемёты с усиленной защитой от FPV-дронов и безэкипажных катеров.
Холдинг «Высокоточные комплексы» вновь показал зенитные комплексы серии «Панцирь». В контексте салона интересен «Панцирь-МЕ» для установки на надводные платформы. По словам разработчика, комплекс проходит испытания и подтвердил возможности по борьбе с воздушными целями.
Для борьбы с БПЛА создают системы перехвата на основе беспилотников. Очередной такой образец разрабатывает «Швабе»: перехватывать цели предлагается коптером характерной компоновки с дистанционным и автономным управлением, для охраны береговых объектов или акваторий. С другой стороны, к той же задаче подходят системы наблюдения «Швабе» — СВТМА («Система видео-тепловизионного мониторинга и аналитики») и комплекс дальнего наблюдения «Астрон-3В». Это оптико-электронные станции с элементами искусственного интеллекта. По данным «Ростеха», они круглосуточно и автоматически обнаруживают и классифицируют малоразмерные надводные цели (катера, моторные лодки, безэкипажные катера-камикадзе) на дальности до 10–12 км.
Перспективный беспилотник-перехватчик от «Швабе». Фото «Ростех»
Оптическая система обнаружения воздушных целей от «Швабе». Фото «Ростех»
Актуальные направления
«Флот-2026» обозначил несколько тенденций. Первая — это расширение круга организаций, способных создавать новую технику и вооружение, и выход существующих компаний в смежные сферы (показательный пример — переход Zala от беспилотной авиации к безэкипажным катерам).
Вторая тенденция — приоритет беспилотных и безэкипажных систем: показывали и уже известные, и новые катера и БПЛА, а параллельно — средства борьбы с такими угрозами, причём как отдельные комплексы, так и способы их интеграции на платформах.
Главная оговорка относится ко всей экспозиции сразу. Большинство показанных проектов остаются на стадии макета или испытаний, реальная серийность подтверждается лишь по отдельным образцам, а заявленный интерес зарубежных заказчиков не стоит путать с подписанными контрактами. С этой поправкой салон показал, что российский ОПК продолжает работу на морском направлении: создаются образцы разных классов и ведётся поиск заказчиков, в том числе за рубежом. Перейдут ли эти разработки от стендов к серии, покажут ближайшие годы.
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