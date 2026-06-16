С эксклюзивной длиной ствола: представлена новая самоходная гаубица LORAS

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С эксклюзивной длиной ствола: представлена новая самоходная гаубица LORAS

Франко-немецкий концерн KNDS представил демонстрационную модель новой 155-мм самоходной гаубицы LORAS («дальнобойная артсистема») с эксклюзивной длиной ствола, составляющей 58 калибров, что призвано значительно увеличить дальность применения САУ.

Ранее Пентагон пытался обзавестись подобным изделием, разрабатывая в рамках программы ERCA САУ XM1299. Главной особенностью этой системы стала замена стандартного ствола (длиной 39 калибров) на сверхдлинное орудие XM907 на 58 калибров (то есть 8,99 м). Столь длинный ствол позволяет пороховым газам дольше разгонять снаряд, обеспечивая повышенную начальную скорость. Радиус огня при стрельбе АРС превышал 70 км. Для сравнения, САУ M109 бьёт в среднем на дистанцию в 22–30 км.



Несмотря на успешные тесты по дальности, армия США столкнулась с рядом серьёзных технических проблем, в частности, с повышенным износом ствола (его хватало на несколько десятков выстрелов) и трудностями с автоматом заряжания (интеграция АЗ на старое шасси M109 оказалась слишком сложной). В связи с этим в начале 2024 года Пентагон официально закрыл проект разработки XM1299.

Однако технологии сверхдальней стрельбы продолжают развиваться. Свои силы на этом поприще решила попробовать KNDS, разрабатывая LORAS, дальность огня которой, как утверждается, составит до 100 км.

Для использования столь длинного ствола казённая часть была значительно расширена и удлинена. Система вмещает сразу до 6 модульных пороховых зарядов нового типа (всего на борту размещается до 144 таких модулей). Из-за огромного объёма пороха давление в каморе в момент выстрела возрастает до экстремальных значений. В связи с этим казённик LORAS выглядит очень «раздутым», так как толщина его стальных стенок была увеличена для предотвращения разрыва и деформации металла.

Изменённая конструкция казённой части обеспечивает герметизацию, чтобы пороховые газы не прорывались назад при пиковых нагрузках.

Дистанция огня должна составить до 60 км при использовании обычных ОФС и до 100 км при применении специальных дальнобойных боеприпасов нового поколения (например, снарядов с реактивным ускорителем RAP). Имеющиеся на вооружении САУ, такие как CAESAR, PzH 2000 и RCH 155, основанные на 155-мм/52 орудии, имеют радиус действия соответственно 30–40 и 50–60 км. По этому поводу в западной прессе отмечается:

LORAS призвана заполнить диапазон возможностей между обычной артиллерией и реактивными системами, расширяя оперативную дальность действия 155-мм артиллерии.

Демонстратор новой САУ установлен на гусеничном шасси Boxer Tracked с необитаемой боевой частью и оснащён АЗ на 30 снарядов. Процесс заряжания включает в себя автоматизированное программирование индуктивного взрывателя и обеспечивает темп огня более 8 выстрелов в минуту. Боевая масса составляет менее 45 тонн. Габариты машины 11,5 х 3,5 х 3,5 м.

Башня с дистанционно управляемым пулемётом и ПУ для постановки дымовой завесы способна вращаться на 360° и имеет углы возвышения от -2,5° до +65°, что позволяет также вести прямой огонь.
13 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:09
    Физику не обманешь))) не первые пытаются удлинить ствол до безобразия, пока ни у кого не получилось.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 17:29
      Удлинить ствол можно. Вот только какой у него ресурс будет?
      1000 выстрелов? Потом его, красивый такой, менять? Дорого.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 18:58
        При такой длине ствола - сомневаюсь. Во-первых увеличивают заряд, во-вторых вибрация тонкого и длинного ствола никуда не денется.
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:07
        Гитлер построил пушку калибром 150 мм с длиной ствола 124 м
        Проблему избыточности давления решили просто - заряд подрывали не весь сразу, а постепенно, по мере разгона снаряда.
        Расчётная дальность 165 км
        На стадии испытаний англичане про неё узнали и разбомбили.
        Потом немцы построили пушку чуть покороче, 50 м, LRK 15F58 называется, на тех же принципах. И даже успели с ней повоевать. 100 кг снаряд на 50 км летел.
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 17:10
    Серьёзная дура! Вот только какая точность будет у простого снаряда при стрельбе на 70км?
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 19:15
      Если у неё ресурс 25 выстрелов, то она серьёзна при конфликте, длящемся пару недель.
      А если настоящая длительная война, и требуются сотни выстрелов, то тут будет рулить гладкоствол с дальностью 25-30 км.
      К тому-же для дальности есть самонаводящиеся реактивные снаряды. Ничуть не хуже дальнобойных пушек.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:22
    Давным-давно немцы сваяли сверхдальнобойное орудие "Колоссаль" (1918 год).

    Орудие было изготовлено на заводах Круппа. Ствол калибром 210 мм был 28 м в длину (то есть более 130 калибров) . Масса снаряда — около 120 кг, порохового заряда — 200 кг, дальность выстрела — 130 км, начальная скорость снаряда — около 1600 метров в секунду (М≈5), максимальная высота траектории — до 45 км. Стреляла по Парижу. По такой цели не промахивалась. lol

    Никакая электроника не выдержит таких ускорений, поэтому создание управляемых снарядов под LORAS очень проблематично.
    1. Андрей62 Звание
      Андрей62
      0
      Сегодня, 18:17
      Давно давно была передача про создание снарядов со спутниковым наведением, там говорили про то, что электроника может выдержать до 30000 единиц перегрузки. Ну, а это кликнул сейчас : « Возможно, имелись в виду электронные системы управления снаряда, оснащённого модулем точного наведения, работающим с системой GPS. По заявлению американцев, такие системы способны выдерживать перегрузки 30 000–40 000 g при разгоне, воздействие плазмы температурой 20 000–25 000 °C и электромагнитные поля сверхвысокой мощности.» Нет предела желаниям, если очень хочется…да и боевые ракеты с большими скоростями запускают , там перегрузка тоже не хилая и мгновенная
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Андрей62
        перегрузки 30 000–40 000 g при разгоне


        Вы представляете, что это такое? Грубо говоря, на микросхему массой один грамм уронить болванку 30-40 тонн с высоты один метр.

        Температура на поверхности Солнца примерно 5500-6000 °C.
        Цитата: Андрей62
        да и боевые ракеты с большими скоростями запускают , там перегрузка тоже не хилая и мгновенная

        Не такая уж и мгновенная, Кинжал стартует при перегрузке 25 g.
  4. Снусмумрик Звание
    Снусмумрик
    +1
    Сегодня, 18:30
    Если допилят до серии будет очень неприятный сюрприз для наших
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 18:39
    Допилят!есть песплатный полигон к сожалению!Завод должен сгореть канализация бензин утечка проблеммы с вентиляцией и т.д.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:59
      ...лучше пусть туда Б52 упадёт. причём с полной бомбовой загрузкой и под пробки топливом заправленный...
  6. Bogalex Звание
    Bogalex
    0
    Сегодня, 19:34
    Презентация этой САО на Eurosatory-2026 активно обсуждается в сети и большинство вопросов возникают к живучести ствола, точности стрельбы и принципиальной возможности достижения разработчиками заявленных характеристик по дальности.
    Но лично у меня как раз к этим характеристикам вопросов практически нет.
    Повышенный износ, очевидно, будет характерен только при стрельбе на максимальном заряде, которую можно рассматривать не как основной режим выполнения огневых задач, а в качестве "крайнего случая". В пользу такого подхода разработчиков к эксплуатации САО говорит заведомо недостаточное количество модулей метательных зарядов (ММЗ) в составе возимого боезапаса, чтобы все 30 снарядов скомплектовать как дальнобойные выстрелы. При стрельбе же на промежуточных зарядах живучесть ствола будет явно не ниже, чем у существующих артсистем.
    Повышенное рассеивание при стрельбе на дальность свыше 40 км, скорее всего, планируется компенсировать применением систем типа PGK.
    Ну и с достижением максимальной дальностью как таковой, насколько я понимаю, именно технических проблем нет. Судя по другим источникам, камора орудия рассчитана не на 6, как указано в статье, а на 8 ММЗ, что, в совокупности с длиной в 58 калибров, и дает заявленные 60 км обычным снарядом. Правда, насколько я могу судить, под "обычными" тут скорее всего понимаются "не активно-реактивные". То есть в категорию "обычных" входят в т.ч. и снаряды полнооживальной формы с донными газогенераторами. В нашем понимании это всё же не совсем обычные снаряды.
    Основных же проблем, которые предстоит решать разработчикам, с моей точки зрения как минимум две.
    Первая - это габариты. Ракурс фотографии в статье не дает полного впечатления о величине вылета ствола, поэтому прикреплю вид САО сбоку. На нём хорошо видно, сколь сложно будет при выбранной компоновке обеспечить приемлемую маневренность машины при движении вне ровного как стол полигона, чтобы ничего или никого не зацепить хоботом при повороте или движении под уклон. Тоже и в отношении высоты машины. Она уже сейчас воспринимается как проблема судя по тому, что пулеметная установка с крыши башни, как показано на картинке с ТТХ САО (также прикреплю) перенесена на ее переднюю стенку рядом с маской орудия. Очень, кстати, сомнительный выбор места для размещения ДПУ.
    Вторая проблема - увеличенный объем зарядной каморы. Дело в том, что наличие свободного пространства между верхним модулем и дном снаряда негативно сказывается на его начальной скорости. То есть вполне может оказаться, что дальность стрельбы даже при увеличении длины ствола при использовании 6 ММЗ в каморе, рассчитанной на 8 ММЗ, будет ниже, чем у штатных 52-калиберных систем. А поскольку заявляется сохранение возможности стрельбы выстрелами "старого парка" (а вояки как пить дать ещё припишут в требованиях "... с сохранением основных ТТХ"), эту разницу надо чем-то компенсировать, например, ещё больше длиной ствола. Недаром же на той же Eurosatory среди продукции Rheinmetall'а представлен экземпляр длиной уже 60 калибров, фото прилагается ))).
    В общем, вопросов к САО много и на выставке пока представлен явный концепт, а не образец вооружения. Но немцы ещё те любители мастерить часы с кукушкой, да и месье, как говорится, знают толк в извращениях smile
    Посмотрим, куда на этот раз их выведет кривая.