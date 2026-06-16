С эксклюзивной длиной ствола: представлена новая самоходная гаубица LORAS

LORAS призвана заполнить диапазон возможностей между обычной артиллерией и реактивными системами, расширяя оперативную дальность действия 155-мм артиллерии.

Франко-немецкий концерн KNDS представил демонстрационную модель новой 155-мм самоходной гаубицы LORAS («дальнобойная артсистема») с эксклюзивной длиной ствола, составляющей 58 калибров, что призвано значительно увеличить дальность применения САУ.Ранее Пентагон пытался обзавестись подобным изделием, разрабатывая в рамках программы ERCA САУ XM1299. Главной особенностью этой системы стала замена стандартного ствола (длиной 39 калибров) на сверхдлинное орудие XM907 на 58 калибров (то есть 8,99 м). Столь длинный ствол позволяет пороховым газам дольше разгонять снаряд, обеспечивая повышенную начальную скорость. Радиус огня при стрельбе АРС превышал 70 км. Для сравнения, САУ M109 бьёт в среднем на дистанцию в 22–30 км.Несмотря на успешные тесты по дальности, армия США столкнулась с рядом серьёзных технических проблем, в частности, с повышенным износом ствола (его хватало на несколько десятков выстрелов) и трудностями с автоматом заряжания (интеграция АЗ на старое шасси M109 оказалась слишком сложной). В связи с этим в начале 2024 года Пентагон официально закрыл проект разработки XM1299.Однако технологии сверхдальней стрельбы продолжают развиваться. Свои силы на этом поприще решила попробовать KNDS, разрабатывая LORAS, дальность огня которой, как утверждается, составит до 100 км.Для использования столь длинного ствола казённая часть была значительно расширена и удлинена. Система вмещает сразу до 6 модульных пороховых зарядов нового типа (всего на борту размещается до 144 таких модулей). Из-за огромного объёма пороха давление в каморе в момент выстрела возрастает до экстремальных значений. В связи с этим казённик LORAS выглядит очень «раздутым», так как толщина его стальных стенок была увеличена для предотвращения разрыва и деформации металла.Изменённая конструкция казённой части обеспечивает герметизацию, чтобы пороховые газы не прорывались назад при пиковых нагрузках.Дистанция огня должна составить до 60 км при использовании обычных ОФС и до 100 км при применении специальных дальнобойных боеприпасов нового поколения (например, снарядов с реактивным ускорителем RAP). Имеющиеся на вооружении САУ, такие как CAESAR, PzH 2000 и RCH 155, основанные на 155-мм/52 орудии, имеют радиус действия соответственно 30–40 и 50–60 км. По этому поводу в западной прессе отмечается:Демонстратор новой САУ установлен на гусеничном шасси Boxer Tracked с необитаемой боевой частью и оснащён АЗ на 30 снарядов. Процесс заряжания включает в себя автоматизированное программирование индуктивного взрывателя и обеспечивает темп огня более 8 выстрелов в минуту. Боевая масса составляет менее 45 тонн. Габариты машины 11,5 х 3,5 х 3,5 м.Башня с дистанционно управляемым пулемётом и ПУ для постановки дымовой завесы способна вращаться на 360° и имеет углы возвышения от -2,5° до +65°, что позволяет также вести прямой огонь.