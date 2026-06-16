Власти Крыма вводят временный запрет на передвижение мототехники в ночное время
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Власти Крыма вводят запрет на ночные гонки на мототранспорте. Временное ограничение начнет действовать с 17 июня, контроль над исполнением указа возложен на МВД.
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, вводящий с 00:00 часов 17 июня временный запрет на использование мототехники в ночное и вечернее время. Действовать он будет с 20:00 до 06:00 и продлится до особого распоряжения. Запрет касается езды на трициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах (до 125 куб. см) и мотоциклах. В общем, на всё то, что издает громкие звуки.
Данная мера вводится не из-за жалоб жителей городов, под окнами квартир которых трещат питбайки и другая техника, а по просьбе военных. Всё дело в том, что в ночное время звуки мототехники заглушают шум двигателей украинских беспилотников. Особенно это касается подростков, которые во время ночных атак гоняют на питбайках. Такие случаи уже отмечались. А так хоть потише будет.
Главная цель — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, сообщил глава Крыма Аксёнов.
Контролировать выполнение указа будет республиканское МВД. В случае выявления нарушителей будут выписывать штрафы, при повторных нарушениях могут и изъять технику.
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