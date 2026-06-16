Власти Крыма вводят временный запрет на передвижение мототехники в ночное время

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Власти Крыма вводят временный запрет на передвижение мототехники в ночное время

Власти Крыма вводят запрет на ночные гонки на мототранспорте. Временное ограничение начнет действовать с 17 июня, контроль над исполнением указа возложен на МВД.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, вводящий с 00:00 часов 17 июня временный запрет на использование мототехники в ночное и вечернее время. Действовать он будет с 20:00 до 06:00 и продлится до особого распоряжения. Запрет касается езды на трициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах (до 125 куб. см) и мотоциклах. В общем, на всё то, что издает громкие звуки.



Данная мера вводится не из-за жалоб жителей городов, под окнами квартир которых трещат питбайки и другая техника, а по просьбе военных. Всё дело в том, что в ночное время звуки мототехники заглушают шум двигателей украинских беспилотников. Особенно это касается подростков, которые во время ночных атак гоняют на питбайках. Такие случаи уже отмечались. А так хоть потише будет.

Главная цель — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, сообщил глава Крыма Аксёнов.

Контролировать выполнение указа будет республиканское МВД. В случае выявления нарушителей будут выписывать штрафы, при повторных нарушениях могут и изъять технику.
12 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +9
    Сегодня, 17:21
    Это повсеместно делать надо...у нас на Кубани воет сирена и в это же время пацаны на питбайках гоняют,у которых глушителей нет совсем....вот и пойми: БПЛА летит или ездун развлекается...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 18:34
      Хоть у нас дроны и значительно реже появляются, но ощущения аналогичные. Шум от мотоциклистов не даёт шансов спастись, а так заслышав дрон можно было бы успеть спрятаться в ванной или вообще в подъезд выбежать.
  2. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +6
    Сегодня, 17:24
    Давно пора, жужжанье квадракоптеров очень похоже на движок мопеда..
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 17:28
    У нас в Казани бы запретили , достали эти гонщики.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 17:28
    Лучше заровнять окраину, чтобы не мешала пацанам гонять на питбайках
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +3
      Сегодня, 18:22
      Нефиг ночью гонять и потом, людям спать нужно. Да и вообще не надо безбашенным подросткам давать средство убить себя или окружающих, пусть лучше велоспортом занимаются, оно и полезнее будет.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 17:31
    Всё правильно. Всё новое это хорошо забытое старое.
  6. ANB Звание
    ANB
    +2
    Сегодня, 17:46
    И фейерверки туда же.
    Задолбали развлекуны.
  7. Vladi_S Звание
    Vladi_S
    +4
    Сегодня, 17:52
    Лучший указ из всех самых лучших. Военным проще, они на звук стрелять могут, остальные на звук только матерятся...
  8. Melior Звание
    Melior
    +2
    Сегодня, 18:25
    Есть же статья за пособничество, надо просто применять ее к тем, кто после объявления воздушной тревоги издает звуки и запускает всякие фейерверки, маскирующие БПЛА!
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:37
    Скажем так. Чем запрещать, нужно это дело возглавить. Обязательно с разъяснением вреда и показом штурмов укропозиций на мотоциклах.

    Вот только кто возглавит? Сейчас принято столько законов "в защиту детей", что это верный путь к уголовной ответственности.

    Вспоминая своё уже зрелое детство (юность начинается с первого поцелуя wink ).
    Такой техники тогда не было, но можно было купить набор из двигателя Д-5 с причиндалами и превратить обычный велосипед в мотовелосипед. Особо ценились ХВЗ, харьковские, у них рама была прочнее. Житомирские не котировались, слабы были. И так же трещали по вечерам, пока не нашелся человек, который взял на себя это дело. В итоге организовался один из лучших мотоклубов в СССР. Звали его Борис Самородов, прославленный гонщик по мотогонкам на льду.
    трёхкратный чемпион мира в гонках на льду; 14-кратный чемпион СССР, семикратный чемпион РСФСР и трёхкратный чемпион Спартакиад народов СССР. Ушел из жизни в 2016 году (родился в 1931 г.)

    И между соревнованиями находил время на нас, фулюганов.
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      0
      Сегодня, 19:22
      Я то же считаю, что нельзя запрещать. Надо разрешить отстрел мотогонщиков в ночное время, желающих возглавить такое дело будет хоть отбавляй )