Банк Японии поднял ставку до 1 процента: как японцам дальше жить...

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Банк Японии поднял ставку до 1 процента: как японцам дальше жить...

Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,75% до 1,0%. Это самый высокий уровень за последние 31 год — с 1995 года. Регулятор постепенно ужесточает денежно-кредитную политику с марта 2024-го, когда произошло первое повышение за 17 лет. Тогда ставка вышла из отрицательной зоны.

Решение принято на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители и инфляционного давления. Конфликт между США, Израилем и Ираном, начавшийся в феврале 2026 года, нарушил поставки через Ормузский пролив, спровоцировал скачок стоимости жизни во многих странах и вынудил центральные банки мира реагировать. Несколько регуляторов в текущем году также пошли на повышение ставок, пытаясь сдержать инфляцию.



Для Японии это знаковый шаг. Десятилетиями страна боролась с дефляцией и стагнацией с помощью ультрамягкой политики, включая отрицательные ставки. Теперь японский ЦБ переходит к нормализации, хотя и очень осторожно. Экономисты отмечают, что дальнейшие повышения возможны, но риски для роста ВВП и инвестиций остаются высокими.

И как же теперь после повышения ставки аж до 1 процента годовых будут выживать японцы?.. Это ж насколько неподъемные там кредиты для потребительских нужд и для бизнеса - процента 1,5, а то все 2...

И если повышение ставки Банка Японии до 1% официально называют «ужесточением денежно-кредитной политики», то как тогда охарактеризовать параметры ключевой ставки в за последние годы в нашей стране? Под лозунгом «борьбы с инфляцией» российский регулятор длительное время удерживал ставку на экстремально высоких уровнях — вплоть до рекордных 21% в 2024–2025 годах. Даже после серии снижений в 2026 году она остается на уровне около 14,5% - то есть, в 14,5 раз выше японской.

Такая политика фактически заблокировала доступные кредиты для экономики. Малый и средний бизнес, который особенно чувствителен к стоимости заимствований, столкнулся с настоящим кредитным голодом. Высокие ставки сделали инвестиции в развитие, модернизацию и расширение крайне невыгодными. Сохранить бы имеющееся. И динамика ВВП говорит о том же - рост в пределах 1 процента для экономики с колоссальным потенциалом.

Эксперты отмечают парадокс: в Японии 1% — это уже «жесткая» политика на фоне многолетнего стимулирования. В России ставки в разы выше, но инфляция остается проблемой, а реальный сектор страдает от дороговизны денег. Это ставит вопрос об эффективности выбранной модели: действительно ли сверхвысокие ставки решают структурные проблемы экономики или лишь маскируют их, подавляя частную инициативу?

Мировой опыт показывает, что баланс между контролем инфляции и поддержкой роста крайне важен. Япония, выходя из ультрамягкого режима, делает это постепенно. Российским же ведущим экономистам, возможно, стоит внимательнее изучить мировой опыт и особенно акцентипрованно разобраться с тем, когда борьба с инфляцией вдруг переходит в торможение всей экономики.

Безусловно, госдолг Японии в процентах от ВВП в разы выше российского. Однако, судя по ставке кредитования, это не особенно давит на японскую экономическую систему и на её участников.
58 комментариев
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  1. ettore Звание
    ettore
    +7
    Сегодня, 17:22
    Российским же ведущим экономистам, возможно, стоит внимательнее изучить мировой опыт и особенно акцентипрованно разобраться с тем, когда борьба с инфляцией вдруг переходит в торможение всей экономики.

    Российской экономикой рулят не экономисты а финансисты, эти умеют зарабатывать только на качелях и на нестабильности.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +6
      Сегодня, 18:05
      финансисты, эти умеют зарабатывать только на качелях и на нестабильности.

      Не совсем точно.
      Финансисты бывают разные.
      Этих , которые умеют зарабатывать только на качелях и инсайдах называют спекулянтами.
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Сегодня, 18:08
      Цитата: ettore
      Российской экономикой рулят не экономисты а финансисты, эти умеют зарабатывать только на качелях и на нестабильности.

      Интересно, будет ли эффект для экономики, если набить им рожи так, чтобы на мир смотрели по японски (сквозь щелочки)?
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 18:19
        Цитата: Вежливый Лось
        Интересно, будет ли эффект для экономики, если набить им рожи так, чтобы на мир смотрели по японски (сквозь щелочки)?

        Долго бить придётся, до посинения.
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +2
          Сегодня, 18:27
          Цитата: ettore
          Долго бить придётся, до посинения.

          Ради того, чтобы кредитная ставка в 1% стала в России темой для волнующих экономических статей, я готов подождать конца процесса. С конечным результатом цвета рож вплоть до ультрафиолета.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        Сегодня, 18:37
        Не будет. Там 16-дм снаряд от столкновения со лбом той же Набиуллиной просто в дробь рассыпется
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 18:51
          . той же Набиуллиной

          :)
          У меня друг в ЦБ устроился. 3 месяца не проработал. Не выдержал и уволился. Сказал, что в такой обстановке невозможно работать.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +2
            Сегодня, 19:00
            А мне доводилось общаться с их представительницами, которых ЦБ направляет для наблюдения за состоянием крупнейших предприятий страны. Ну... Детский сад, группа "Елочка". Многие школьницы справились бы лучше
    3. Berkut752 Звание
      Berkut752
      +1
      Сегодня, 18:54
      Но холодильник всегда побеждает телевизор, когда аргументы заканчиваются.
      И сколько еще мы будем слушать сказки о «лучшей в мире социальной политике», пока реальные доходы съедает инфляция? «Эксперты оценивают реальную инфляцию в 12-14%. Когда почти 40% семейного дохода улетает только на еду, по стандартам ООН, это уже черта бедности.»
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:27
    Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по государственному долгу Япония выплачивает , который у них заоблачный.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 17:33
      Ирек , вы правы .
      Но еще одна проблему у тех кто хранит свои вклады на сберкнижках .
      Низкая ставка означает и низкие проценты вкладов .
      Класть деньки на книжку невыгодно .
      1. Володин Звание
        Володин
        +6
        Сегодня, 17:40
        Цитата: Кузнец 55
        Низкая ставка означает и низкие проценты вкладов .
        Класть деньки на книжку невыгодно .

        Так в том и дело, что нет вообще никакого смысла держать деньги "на книжке", когда любой кредит можно взять под 1,2-1,5%. Хоть потребительский, хоть предпринимательский. Это в корне меняет сам подход к экономике - деньги не нужно держать в чулках и надеяться на то, что они не обесценятся.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          -2
          Сегодня, 18:38
          Цитата: Володин
          Так в том и дело, что нет вообще никакого смысла держать деньги "на книжке", когда любой кредит можно взять под 1,2-1,5%. Хоть потребительский, хоть предпринимательский.

          Замечательно. А теперь представьте, что будет с рынком и инфляцией, когда эти деньги с вкладов хлынут на необеспеченный товарами рынок, да и еще с дешевыми кредитами в придачу.
          1. Альф Звание
            Альф
            +2
            Сегодня, 18:50
            Цитата: Адрей
            А теперь представьте, что будет с рынком и инфляцией, когда эти деньги с вкладов хлынут на необеспеченный товарами рынок,

            А почему рынок не обеспечен товарами ? Не потому ли, что при ставке в 20% ни о каком производстве не может быть и речи ?
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              Сегодня, 18:54
              Цитата: Альф
              А почему рынок не обеспечен товарами ? Не потому ли, что при ставке в 20% ни о каком производстве не может быть и речи ?

              Нет. Просто нет возможности обеспечить рынок востребованными товарам из-за отсутствия их самостоятельного производства в связи с санкциями.
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                +3
                Сегодня, 19:03
                Цитата: Адрей
                Просто нет возможности обеспечить рынок востребованными товарам из-за отсутствия их самостоятельного производства

                Вот поэтому и надо действовать аккуратно, ставя себе цель тот же 1% ставки ЦБ и идя к нему последовательно через льготные кредиты для производителей нужных групп товаров.
                У нас об этом вообще никто даже не думает
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  0
                  Сегодня, 19:08
                  Цитата: Андрей из Челябинска
                  У нас об этом вообще никто даже не думает

                  Ну хотя бы я это понимаю laughing
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    +2
                    Сегодня, 19:43
                    Цитата: Адрей
                    Ну хотя бы я это понимаю

                    Так где Вы, и где - те, кто страной управляют. Туда таких как Вы не берут laughing
                    Ибо сказано было "Подчиненный пред лицом начальствующим должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". Так что если Вы хоть что-то в экономике понимаете, в Правительство Вас никто не возьмет
                    1. Адрей Звание
                      Адрей
                      +1
                      Сегодня, 19:46
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      "Подчиненный пред лицом начальствующим должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство"

                      Вот с этим у меня постоянные проблемы recourse wassat
              2. Альф Звание
                Альф
                0
                Сегодня, 19:04
                Цитата: Адрей
                Цитата: Альф
                А почему рынок не обеспечен товарами ? Не потому ли, что при ставке в 20% ни о каком производстве не может быть и речи ?

                Нет. Просто нет возможности обеспечить рынок востребованными товарам из-за отсутствия их самостоятельного производства в связи с санкциями.

                Да ладно ? А кто ДО санкций мешал производству ? Байден проклятый ?
                Эта фраза знакома ? Она в полный рост работала.
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  0
                  Сегодня, 19:09
                  Цитата: Альф
                  Да ладно ? А кто ДО санкций мешал производству ?

                  Мы сейчас с Вами вспоминаем "дела былые" или обсуждаем насущную реальность?
                  1. Альф Звание
                    Альф
                    0
                    Сегодня, 19:23
                    Цитата: Адрей
                    Цитата: Альф
                    Да ладно ? А кто ДО санкций мешал производству ?

                    Мы сейчас с Вами вспоминаем "дела былые" или обсуждаем насущную реальность?

                    Обсуждаем-то реальность, да вот не сильно она отличается.
                    1. Адрей Звание
                      Адрей
                      0
                      Сегодня, 19:40
                      Цитата: Альф
                      Обсуждаем-то реальность, да вот не сильно она отличается.

                      request
          2. Ильнур Звание
            Ильнур
            +1
            Сегодня, 19:36
            что будет с рынком и инфляцией, когда эти деньги с вкладов хлынут на необеспеченный товарами рынок, да и еще с дешевыми кредитами

            А кто довёл ситуацию до такого состояния, что рынок не обеспечен товарами, и вынуждены держать заработанные в чулках...
            1. Адрей Звание
              Адрей
              -1
              Сегодня, 19:42
              Цитата: Ильнур
              А кто довёл ситуацию до такого состояния, что рынок не обеспечен товарами, и вынуждены держать заработанные в чулках...

              Известно кто - Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Татаро-Монгольское Иго и печенеги request
              1. Ильнур Звание
                Ильнур
                0
                Сегодня, 20:06
                Горбачев, Ельцин

                А что, не назвал их идейного последователя с компанией, который за 26 лет прихватизации и "оптимизации" довёл страну, что даже "галоши" в Китае покупаем...
          3. Володин Звание
            Володин
            +1
            Сегодня, 19:56
            Цитата: Адрей
            Замечательно. А теперь представьте, что будет с рынком и инфляцией, когда эти деньги с вкладов хлынут на необеспеченный товарами рынок, да и еще с дешевыми кредитами в придачу.

            Что-то не слышал, что в Японии проблемы с обеспечением рынка товарами. Может быть, именно потому, что малый и средний бизнес способен этими товарами его наполнять при более чем щадящем кредитовании на развитие? Да и инвесторы не спешат с этого рынка убегать куда глаза глядят. Почему-то японские долги их не особенно пугают.
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              Сегодня, 20:06
              Цитата: Володин
              Что-то не слышал, что в Японии проблемы с обеспечением рынка товарами.

              Это безусловно. Япония успешно сама производит все, от туалетной бумаги до компьютеров последнего поколения не находясь не под какими санкциями.
              Где там ваши минусаторы? Жду.
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Володин
          Так в том и дело, что нет вообще никакого смысла держать деньги "на книжке", когда любой кредит можно взять под 1,2-1,5%.

          Есть. Потому что деньги все равно дешевеют, а кто не хочет малого процента - будет вкладывать в ценные бумаги, только и всего.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +1
            Сегодня, 19:05
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Есть. Потому что деньги все равно дешевеют, а кто не хочет малого процента - будет вкладывать в ценные бумаги, только и всего.

            Добрый вечер Андрей. Вы действительно видите смысл в данной ситуации вкладываться в акции Российских корпораций, кроме как "одеть шорты"? laughing
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 19:54
              Цитата: Адрей
              Вы действительно видите смысл в данной ситуации вкладываться в акции Российских корпораций, кроме как "одеть шорты"?

              Так нам до 1% как до Китая на карачках через Юпитер, если б мы к этому пришли - корпорации РФ были бы сааавсем другими...
              1. Адрей Звание
                Адрей
                0
                Сегодня, 20:00
                Цитата: Андрей из Челябинска
                Так нам до 1% как до Китая на карачках через Юпитер, если б мы к этому пришли - корпорации РФ были бы сааавсем другими...

                Я как бы немного о другом... Китай это хорошее сравнение по отношению к Маску)
          2. Володин Звание
            Володин
            0
            Сегодня, 19:58
            Цитата: Андрей из Челябинска
            будет вкладывать в ценные бумаги, только и всего

            Так и ценные бумаги дешевеют. Случается и весьма нередко.
    2. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 17:55
      . Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по государственному долгу

      Нет прямой связи между ставками по долгам и ключевой.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 18:38
        В смысле? Ставка по долгам это ключевая +маржа банка
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 18:46
          . Ставка по долгам это ключевая +маржа банка

          Это по кредиту.
          А тут речь про госдолг.
          Он похож на облигации. Под какой процент кредитор согласится дать, под такой и будут платить. Ну рынок там ещё, торги.
          Ключевая учитывается, но напрямую не влияет.
  3. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 17:41
    Безусловно, госдолг Японии в процентах от ВВП в разы выше российского. Однако, судя по ставке кредитования, это не особенно давит на японскую экономическую систему и на её участников.

    Госдолг Япов 9,8 трлн.долларов. 1% от этой суммы - 98 млрд. вечнозелёных. А выплата процентов по долгу только раскручивает долговую нагрузку. Сколько верёвочке не виться _ а конец будет! Так что сравнение с Россией не очень удачное, у нас гос. долг мизерный. А вот ставка ЦБ РФ действительно конская уже не один год! И ничем не оправданная.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Andy_nsk
      Безусловно, госдолг Японии в процентах от ВВП в разы выше российского. Однако, судя по ставке кредитования, это не особенно давит на японскую экономическую систему и на её участников.

      Госдолг Япов 9,8 трлн.долларов. 1% от этой суммы - 98 млрд. вечнозелёных. А выплата процентов по долгу только раскручивает долговую нагрузку. Сколько верёвочке не виться _ а конец будет! Так что сравнение с Россией не очень удачное, у нас гос. долг мизерный. А вот ставка ЦБ РФ действительно конская уже не один год! И ничем не оправданная.

      Только у нас на обслуживание госдолга под 15-16%, уходит только на проценты триллионы.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 18:11
        Только у нас на обслуживание госдолга под 15-16%,

        НЕ подскажете, где найти гос бумаги под 16%? laughing
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 18:48
          Цитата: bk316
          Только у нас на обслуживание госдолга под 15-16%,

          НЕ подскажете, где найти гос бумаги под 16%? laughing

          Вы проспали прошлые годы.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Andy_nsk
      Так что сравнение с Россией не очень удачное, у нас гос. долг мизерный.

      Долги "госмонополий" учитываете?
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 19:05
        Долги "госмонополий" учитываете?

        Я немножко знаю о долге Газпрома, он один из наиболее крупных... в этом году он значительно сократился и уже даже заговорили о возможной выплате дивов в последующие годы.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 19:11
          Цитата: Andy_nsk
          Я немножко знаю о долге Газпрома, он один из наиболее крупных...

          Ну вот, и я о том-же. Там совсем другие цифры получаются.
  4. Geosun Звание
    Geosun
    -3
    Сегодня, 17:42
    Автор с негодованием пишет: "Такая политика фактически заблокировала доступные кредиты для экономики".
    А что мешает условному "Сберу" или "Альфе" выдавать кредиты под 2-3%? Или ЦБ запрещает это делать?
    А может автор, как и многие, просто не знают что такое "ключевая ставка"?
    1. ANB Звание
      ANB
      +3
      Сегодня, 17:53
      . Или ЦБ запрещает это делать?

      ЦБ - нет. А налоговая - да.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:11
      Говорят Роснефть постоянно продает кому-то облигации по 8% годовых на сотни миллиардов. Никто не знает кто эти щедрые люди, не знающие куда деньги девать lol
    3. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -1
      Сегодня, 18:22
      А что мешает условному "Сберу" или "Альфе" выдавать кредиты под 2-3%?

      А какой процент при этом будет по срочным вкладам? 1%? Вы откроете вклад в Сбере под 1%? А если процент по кредиту будет меньше, чем процент по вкладу, где банк будет брать деньги на своё существование, например, на ЗП сотрудникам банка?
  5. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 17:52
    . действительно ли сверхвысокие ставки решают структурные проблемы экономики

    Проценты по кредиту закладываются в цену товара.
    Это мы так боремся с инфляцией?
    Изначально ставку повышали от валютных спекулянтов, чтобы не тащили кредитные деньги на бмржу. Но это же можно и по другому ограничить.
  6. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 18:03
    Потребительские кредиты под 50% годовых во всех банках (рекламная завлекаловка ниже). Причем Сбер у меня поднял процентную ставку за обслуживание старого кредита с 23% по договору до 50% как у новых кредитов. Сколько я ни бодался что это нарушение договора - бесполезно.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 18:14
      Сколько я ни бодался что это нарушение договора - бесполезно.

      Это потому, что у вас в договоре в пункте о ставке не было прописано "на весь срок договора" .
      Даже не знаю, что вы за кредит такой брали...
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 19:19
        Это потому...

        Нет, не по этому. Обыграли словами новый смысл понятия Льготный период (извратили). И тут уже нужен лингвист, а не юрист. Договор формально не нарушен. Если есть интерес, могу выслать в личку договор, переписку со Сбером, пересказ разговоров и т.д. Но там много, несколько листов А4.
  7. tabex Звание
    tabex
    +1
    Сегодня, 18:06
    У нас экономическая политика для стран периферии, отправляющей всю прибыль в метрополию. В метрополии, за счёт таких стран, как Россия, процент кредита низкий
  8. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:06
    Самураев нагнули США. Они их после 1945-го года нагибают как хотят. Вся япония, фактически оккупирована штатами.
  9. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 18:10
    на Фудзияму пусть ползут делать харакири bully
  10. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 18:17
    Если в России применить ставку 1% ,то мы рухнем,не гоже 14,5% о лучше все 21% само то,а то 1% в России щас вам,мега регулятор застрелица на месте с своей Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.
  11. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +3
    Сегодня, 18:22
    Сверхвысокие ставки выгодны только банкирам, которые обирают страну и народ. Не поэтому ли в РФ банковский сектор самый выскокоприбыльный в сравнении с другими развитыми странами?
  12. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 18:28
    как же теперь после повышения ставки аж до 1 процента годовых будут выживать японцы?

    С одной стороны смешно, конечно, но с другой не всё так однозначно. Исключительно низкая ключевая ставка, да ещё на протяжении десятилетий приводит к тому, что все бюджеты – от домохозяйского до мега корпоративного рассчитываются с точностью до долей процента. Из-за этого даже минимальные финансово-экономические изменения приводят к тому, что денег внезапно не хватает. При чём, у всех и сразу. Поэтому не один серьёзный кризис с массовыми банкротствами начинался именно с того, что где-то что-то изменилось на полпроцента.
  13. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 19:30
    Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,75% до 1,0%

    Наверное имфляция у них высокая, вот и борется с ним ихняя набиуллина, таргетирует..