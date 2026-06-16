На фоне снижения мировых цен на энергоносители США уже в ближайшее время могут вернуть санкции против российской нефти. Как утверждает Трамп, уже скоро будет подписано мирное соглашение с Ираном и после этого возобновятся поставки нефти через Ормузский пролив. По словам президента США, санкции против российской нефти были частично сняты, чтобы не допустить возникновения острого кризиса энергоносителей.Трамп также утверждает, что мировые цены на нефть стремительно снижаются после того, как было объявлено о начале прохода судов через Ормузский пролив, и острая необходимость в поставках российских энергоносителей отсутствует. При этом месяцем ранее Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры.Между тем, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москва ответит взаимностью на готовность Вашингтона восстановить отношения. Однако в настоящее время США все еще увязывают развитие экономических связей с урегулированием украинского кризиса, а российская сторона считает такой подход ошибочным. Песков добавил, что, несмотря на это, Москва в этом вопросе терпелива и Кремль приветствует готовность США помогать в мирном разрешении вооруженного конфликта на Украине. При этом, как отметил помощник президента России Юрия Ушакова, реализации так называемого «духа Анкориджа» всеми силами препятствует украинская сторона.

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