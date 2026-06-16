Цены снижаются: США вскоре могут вернуть санкции против российской нефти

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Цены снижаются: США вскоре могут вернуть санкции против российской нефти

На фоне снижения мировых цен на энергоносители США уже в ближайшее время могут вернуть санкции против российской нефти. Как утверждает Трамп, уже скоро будет подписано мирное соглашение с Ираном и после этого возобновятся поставки нефти через Ормузский пролив. По словам президента США, санкции против российской нефти были частично сняты, чтобы не допустить возникновения острого кризиса энергоносителей.

Трамп также утверждает, что мировые цены на нефть стремительно снижаются после того, как было объявлено о начале прохода судов через Ормузский пролив, и острая необходимость в поставках российских энергоносителей отсутствует. При этом месяцем ранее Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры.



Между тем, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москва ответит взаимностью на готовность Вашингтона восстановить отношения. Однако в настоящее время США все еще увязывают развитие экономических связей с урегулированием украинского кризиса, а российская сторона считает такой подход ошибочным. Песков добавил, что, несмотря на это, Москва в этом вопросе терпелива и Кремль приветствует готовность США помогать в мирном разрешении вооруженного конфликта на Украине. При этом, как отметил помощник президента России Юрия Ушакова, реализации так называемого «духа Анкориджа» всеми силами препятствует украинская сторона.
19 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    -2
    Сегодня, 17:40
    Если бы все так просто было. Давно замечено, собака которая лает, обычно не кусает. Ну или себя за хвост ухватит.
    1. Комментарий был удален.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Добрый
      Если бы все так просто было. Давно замечено, собака которая лает, обычно не кусает. Ну или себя за хвост ухватит.

      Ну да, конечно
      Во вторник, 16 июня, индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 10 июня, следует из данных торгов.
      По состоянию на 16:00 мск бенчмарк торгуется в минусе на 1,83%, до 2496,41 пункта. Падение индекса МосБиржи происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа восстановить санкции против российской нефти.
      «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – сказал Трамп.
      Вашингтон вводил послабления для российской нефти, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

      Люди которые формируют эти показатели просто "делают деньги", а не занимаются словоблудием в отличии от некоторых.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        0
        Сегодня, 18:11
        Вот посмотрим как будет дальше. Не будем спорить.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Сегодня, 18:20
          Цитата: Добрый
          Вот посмотрим как будет дальше. Не будем спорить.

          Посмотрим. "Завангую" уход до 75-76, "отскок дохлой кошки" к пт до 78, а там дальнейшее снижение хз куда hi
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 18:54
        Американские биржи после слов Трампа прыгают то на триллион $ вниз, то в верх. Если даже завтра пролив откроют, а его не откроют, то объемы поставок нефти на рынок восстановятся где-то через пол года, это если очень повезет. А резервы США упали до уровня 1984 г., продавать дальше, чтобы удержать цены на нефть, уже нельзя.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 19:00
          Цитата: ТермиНахТер
          Если даже завтра пролив откроют

          Будем посмотреть. Я конечно может и пессимист, но со здоровой долей реалиста. Жизнь научила request
      3. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 19:42
        Цитата: Адрей
        на фоне заявлений президента США Дональда Трампа восстановить санкции против российской нефти.

        Будет самое время ввести санкции против Боинга и американской атомной энергетики . Посмотрите их зависимость от наших поставок .
        А против европ и их соседки пора ввести санкции на поставки русских нефти , газа и производных от них .
        Вот тогда и посмотрим на результат .
        А про урегулирование с Ираном говорить рано - скоро всё продолжится . Израиль продолжит бомбить и захватывать Ливан и наносить удары по Ирану . А США как всегда не сдержат слова\не выполнят своих обещаний . Война однозначно будет продолжена .
        Дорогая нефть нужна самому Трампу , так что и он будет совсем не против .
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 19:44
          Цитата: bayard
          Будет самое время ввести санкции против Боинга и американской атомной энергетики . Посмотрите их зависимость от наших поставок .
          А против европ и их соседки пора ввести санкции на поставки русских нефти , газа и производных от них .
          Вот тогда и посмотрим на результат .

          good вводите
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 19:52
            "Обязательно жахнем . И не раз - весь Мир в труху .
            Но потом" .
            Для начала хорошо бы ввести санкции против Набиулиной и ЦБ .
  2. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 17:42
    Да, уже 80,36 за баррель, и тренд как-бы сильно "падающий". Доня вполне может может вернуть все "взад" для поддержания своего "сланца". Даже, скорее всего так и будет в ближайшее время.
    п.с. Пока писал, уже 80,16. Так что сами оценивайте..
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 18:17
      Пока меморандум между Ираном и штатами завизирован электронными подписями, официальное подписание в пятницу... что за это время может сделать Биби в Ливане и как на это отреагирует Иран, подписи Израиля в этом меморандуме нет, как и ЕС который то же решил тут засветится со своими требованиями по ядерной программе и то де хотят влезть в переговоры
      Главы МИД ЕС обсудят участие Евросоюза в переговорах с Ираном, опираясь на европейский опыт переговоров по соглашению по ядерной программе этой страны. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27757569
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: BrTurin
        Пока меморандум между Ираном и штатами завизирован электронными подписями

        Чуть выше высказал свое мнение hi
  3. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 18:18
    Опять деда Леопольда надули с Анкориджем?
    Самое главное, Трамп не обманул, когда просил Путина подождать, когда он разберётся с Ираном. Вот, разобрался с Ираном, теперь начнет разбираться с Россией.
  4. ergh081 Звание
    ergh081
    +2
    Сегодня, 18:46
    Да, да. Только Песков с Ушаковым забыли сделать три раза "Ку" . Наш исправился, позвонил, поздравил, вот только забыл спросить: ты (рыжий брат) зачем наших людей убиваешь своими ракетами, снарядами и беспилотниками?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 18:49
      Трамп чел прямой. Ответить бы - потому что хочу и могу. Кто мне запретит?
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 18:55
    Господин хороший Песков с вашими набитыми кошельками вы вытерпите сколько угодно, а вот население всей страны может и не вытерпеть вашей любви к америке и ее обещаниям.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:17
      Цитата: pexotinec
      вот население всей страны может и не вытерпеть вашей любви к америке и ее обещаниям.

      Удивительно, но 35 лет терпит.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 19:49
        Цитата: carpenter
        35 лет терпит.

        Всякому терпению есть предел . Терпению Народа тоже .
        Ники №2 тоже считал терпение Народа бездонным . И ошибся . И поплатился .
        А Усы Кремля отлили в граните что "Мы строим государство как при Ники №2".
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:16
    Песков добавил, что, несмотря на это, Москва в этом вопросе терпелива и Кремль приветствует готовность США помогать в мирном разрешении вооруженного конфликта на Украине.

    Так думают только капиталисты ( в том числе и российские). Трампу нет никакого резона помогать России, у него свои планы на Россию и на Украину.