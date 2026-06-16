Противник показал пожаротушение в Киеве вертолётами - авиация у врага имеется

5 277 20
Противник показал пожаротушение в Киеве вертолётами - авиация у врага имеется

Противник показал кадры тушения пожаров после недавнего массированного удара по объектам в Киеве. Эти кадры привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что пожаротушение осуществляется с применением авиации. В небе над Киевом действовали вертолёты. И это лишнее свидетельство того, что у врага авиация есть и, вполне вероятно, её парк продолжает пополняться.

Соответственно, если есть вертолёты в распоряжении ГС ЧС Украины, то эти же машины ничто не мешает им использовать и для решения военных задач. Да и велика вероятность того, что и у Воздушных ВСУ вертолётный парк «не срезан под корень».

На кадрах, опубликованных противником, можно видеть, как вертолёты беспрепятственно ведут забор воды в Днепре, затем используют эту воду для тушения различных объектов, по которым были прилёты. А это и объекты военной промышленности.





Таким образом, приходится констатировать, что враг всё ещё не лишён «винтов и крыльев», а это означает, что их он может использовать в любой момент отнюдь не только для тушения пожаров.

Мало того, в украинских пабликах вполне открыто сообщается, что для пожаротушения использовались вертолёты, взлетавшие с аэродромов Гостомель и Жуляны. А главная база авиации ГС ЧС Украины, согласно информации из открытых источников, располагается в городе Нежин Черниговской области, что примерно в 85 км к северо-востоку от Киева.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:42
    А что кто-то удивлен??? Или это секрет секретный был.
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 17:45
    враг всё ещё не лишён «винтов и крыльев»

    Это что, открытие что ли ? Это и не было секретом.
  3. Dead
    Dead
    -3
    Сегодня, 17:47
    Война закончится в этом году.
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Dead
      Война закончится в этом году.

      Комментарий из марта 2022...
      1. Dead
        Dead
        -6
        Сегодня, 17:55
        Никто не обещал завершить работу в 2022 году.
        1. Володин Звание
          Володин
          +3
          Сегодня, 18:04
          Цитата: Dead
          Никто не обещал завершить работу в 2022 году.

          А сейчас кто-то обещает? Или вы из пресс-службы Кремля/Банковой/Пентагона?
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 18:48
      Не вижу признаков её окончания... recourse
    3. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      0
      Сегодня, 19:20
      Это капитализм, детка!
      Война не закончится. Прежде чем закончить эту они начнут другую.
      Они это не запад/ы/гейропейцы. Они - правящий класс в капиталистических государствах. России это тоже касается!
  4. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    +5
    Сегодня, 18:06
    И это лишнее свидетельство того, что у врага авиация есть

    Возвращайте Коношенку, он на опыте снова по три раза им весь авиапарк уничтожит.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 18:09
    Там русланы стояли на аэродромах с 2022 года, а год назад взлетели и улетели, никто их не трогал. Ведь не сараи чтоб по ним учебные пуски проводить
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +7
    Сегодня, 18:11
    . . И это лишнее свидетельство того, что у врага авиация есть и, вполне вероятно, её парк продолжает пополняться.
    На Украине много чего есть и что работает. По ютубу можно посмотреть как живёт например Харьков или Одесса. Улицы чистые, поливальные машины ездят дворники работают ( причем обходятся без таджиков и киргизов). До уровня Москвы Харьков не дотягивает, а вот если сравнить например с Новгородской областью или Волгоградской ... то в Харькове чище и люди живут минимум не хуже.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      +8
      Сегодня, 18:18
      По ютубу можно посмотреть как живёт например Харьков или Одесса

      В том числе, поэтому его и заблокировали.
  7. юрий. Звание
    юрий.
    +4
    Сегодня, 18:50
    Это статья дискриминация самого лучшего в мире министра обороны генерала Шойгу. Он в 2022 году сказал, что авиация противника уничтожена. Разве можно не верить министру?
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 18:54
    В небе над Киевом действовали вертолёты. И это лишнее свидетельство того, что у врага авиация есть и, вполне вероятно, её парк продолжает пополняться.


    Три вертолета еще не значит, что у Киева есть авиация, Это значит, что у Киева есть три вертолёта.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:07
    На 5 год СВО у них летают вертолеты и не в опе мира а рядом.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 19:14
      Так по словам отпускников и на передке авиация их работает, а наша до сих пор кабрирует поля. Редко кто из летунов ходит по головам как раньше.
  10. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 19:16
    В столицах всегда много чего есть. Верховное руководство это ж особо ценные люди, которых нужно беречь. На ЛБС много чего не хватает, а в столице это будет. Всё старо как мир. Нужно побольше лупить по Киеву, в т.ч. и по административным зданиям.
  11. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 19:29
    Мы "Орешник" проверяем на сараях и гаражах в БЦ,.а должны хотя бы , на Конча Заспе и аэродроме Нежин....Вопрос.а почему так ?Дорогостоящий боеприпас,война и такое дешевое смехотворное испытание?Но ответ -всем давно ясен.....Вот так и воюем уже 5 лет ,под лозунги "работайте братья"
  12. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 19:44
    Цитата: Dead
    Война закончится в этом году.

    Война не закончится.
  13. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 20:22
    А чего удивлятся,они хреначат наши нпз везде,мосты,корабли,самолеты и генералов,а мы дорогим орешником сарай,ни одного моста и ни одной подстанции 750кв.Про генералов вообще молчу.ну еще тепловозы бьем.Абсурд