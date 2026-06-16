Противник показал пожаротушение в Киеве вертолётами - авиация у врага имеется
5 27720
Противник показал кадры тушения пожаров после недавнего массированного удара по объектам в Киеве. Эти кадры привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что пожаротушение осуществляется с применением авиации. В небе над Киевом действовали вертолёты. И это лишнее свидетельство того, что у врага авиация есть и, вполне вероятно, её парк продолжает пополняться.
Соответственно, если есть вертолёты в распоряжении ГС ЧС Украины, то эти же машины ничто не мешает им использовать и для решения военных задач. Да и велика вероятность того, что и у Воздушных ВСУ вертолётный парк «не срезан под корень».
На кадрах, опубликованных противником, можно видеть, как вертолёты беспрепятственно ведут забор воды в Днепре, затем используют эту воду для тушения различных объектов, по которым были прилёты. А это и объекты военной промышленности.
Таким образом, приходится констатировать, что враг всё ещё не лишён «винтов и крыльев», а это означает, что их он может использовать в любой момент отнюдь не только для тушения пожаров.
Мало того, в украинских пабликах вполне открыто сообщается, что для пожаротушения использовались вертолёты, взлетавшие с аэродромов Гостомель и Жуляны. А главная база авиации ГС ЧС Украины, согласно информации из открытых источников, располагается в городе Нежин Черниговской области, что примерно в 85 км к северо-востоку от Киева.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация