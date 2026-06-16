Армия Нидерландов отработала развёртывание лагеря для пленных солдат ВС РФ

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Армия Нидерландов отработала развёртывание лагеря для пленных солдат ВС РФ

Европа вовсю готовится к войне с Россией, армии некоторых европейских стран проводят учения по отражению возможного нападения и строят планы ударов по российской территории, а армия Нидерландов отрабатывает возведение лагерей для российских военнопленных.

Согласно сообщению Минобороны королевства, армия Нидерландов провела учения по развертыванию лагеря для военнопленных, естественно, российских. Учения проходили в районе Марнехёйзена и стали самыми крупными за последние 30 лет. Командование армии пыталось отработать прием, регистрацию и размещение попавших в плен российских военных. Сам лагерь в документах называется «временным учреждением».



Временное учреждение в районе подготовки Гронинген призвано продемонстрировать, каким образом большое число задержанных может быть обработано и удержано вдали от линии фронта.

Отмечается, что в одном лагере смогут содержаться до 2 тысяч пленных. Подчеркивается, что новые «временные учреждения» будут кардинально отличаться от «традиционных» лагерей с бараками и часовыми на вышках. Европейцы обещают современные системы наблюдения, камеры на высоких опорах и беспилотники. И обязательно небольшие белые казармы на 20 человек.

Как заявила бригадный генерал Николь де Вольф, условия содержания военнопленных будут комфортными, не хуже, чем у нидерландских военнослужащих. Им разрешат принимать душ, пользоваться медицинскими услугами и даже писать письма родственникам. А вот мобильные телефоны и другие личные вещи отберут.

Так что в Европе уверены, что «победят» российскую армию, а российских военных раскидают по лагерям.
75 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +4
    Сегодня, 17:57
    У нас болот много. Предлагаю нашим начать выделять гектары для каждой страны НАТО и отправить им на согласование план захоронения и прочих тем hi
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 18:05
      Засорять нашу землю этими биоотходами негоже.

      Голландские эсэсовцы в СССР немало нагадили...
      27 апреля 1943 года ошметки легиона были выведены с фронта и отправлены на полигон Графенвер, где 22 мая 1943 года Добровольческий легион «Нидерланды» был официально расформирован.
      Недобили наши предки голландских убийц.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 20:08
        Если начнётся война Россия-НАТО, наступит ядерная зима.
        Замёрзнут болота.
        А лагеря эти будут бесполезны. Некому строить их будет на радиоактивной пустоши.
    2. Сансан Звание
      Сансан
      +1
      Сегодня, 18:20
      голландцы - практичные человеки, если русским не понадобится, то сами поселятся .
      1. Сансан Звание
        Сансан
        +4
        Сегодня, 18:24
        не рой чужому яму - сам в ней окажешься - гласит русская мудрость
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Сансан
        голландцы - практичные человеки, если русским не понадобится, то сами поселятся .

        Территория чуть больше Рязанской области на 40% находится ниже уровня моря.
        На ней проживает 60% населения Нидерландов.

        Вопрос голландским математикам - сколько необходимо ракетных ударов по дамбам, чтобы затопить 40% территории Голландии?

        Надеюсь, у них хватает ума развёртывать лагеря в той части, которая выше уровня моря. Вы правы - им пригодятся. Какая-никакая, а крыша над головой...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 19:13
          Приветствую, Игорь hi
          Цитата: Zoldat_A
          ..... Вопрос голландским математикам - сколько необходимо ракетных ударов по дамбам, чтобы затопить 40% территории Голландии? ......
          Я думаю, что голландские математики, как и другие граждане Голландии, имеют возможности употреблять неограниченно любые средства. Что там они сосчитают --- неизвестно. request Фантазируют под действием препапатов, многие, видимо
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 19:30
            Дмитрий, hi!
            Цитата: Reptiloid
            Фантазируют под действием препапатов

            Вредное это дело, запрещённые в нормальных странах вещества. Не доведут они голландцев до добра. Так, глядишь. под веществами, не только лагеря построят, а и "пленных" где-нибудь в Эстонии наберут...
            Каких только чудес под веществами не бывает... wassat У нас один всё утро перевёрнутый БТР искал - он его вечером после визита в дукан "перевернул"... В таких красках утром рассказывал! И эти "пленных" отыщут... laughing
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 19:46
              "пленных" отыщут---- Zoldat_A
              Практичнык гейропейцы найдут, кого поселить .... вариантов много --- бордели, наркопритоны, мигранты ..... request
  2. salat Звание
    salat
    +4
    Сегодня, 17:57
    А у нас что-то готовится к встрече этого шакалья?
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +5
      Сегодня, 18:20
      А у нас хоть когда нибудь к чему либо заранее готовятся?
      По моему крематории нужны...
      1. Orso Звание
        Orso
        0
        Сегодня, 20:25
        По старой русской традиции, военнопленные сами себе строят жильё, благо в тайге материала много.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: salat
      А у нас что-то готовится к встрече этого шакалья?

      Пленных берёт пехота. Ракетчики пленных не берут. Отсюда вывод - нам готовиться к приёму пленных необходимости нет. А надо будет - в Сибири работы много. Дороги строить нужно. Огородить пару-тройку гектаров "колючкой" и вышками недолго, а бежать оттуда всё равно некуда.

      Пы.Сы. Хотя, в одном английском фильме их журналист бежал из ГУЛАГа. Но это, как говорит Л.Каневский, "совсем другая история". Из области рассказов о полётах к Альфе Центавра.
      1. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +1
        Сегодня, 19:24
        Цитата: Zoldat_A
        Огородить пару-тройку гектаров "колючкой" и вышками недолго, а бежать оттуда всё равно некуда.

        Еще в 1975-м в военкомате столкнулся с тем у нас уже был укомплектован штат и определены места лагерей для военнопленных вплоть до переводчиков. Интересно , сейчас также, и переводчики с голландского есть? wink
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:35
          Цитата: Был Мамонт
          Интересно , сейчас также, и переводчики с голландского есть?

          Как показывает практика, они ВСЕ, вне зависимости от страны и национальности, довольно быстро начинают понимать по-русски. Тем более, что в плену от них не так много знания и требуется.
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 20:24
      Цитата: salat
      А у нас что-то готовится к встрече этого шакалья?

      Арктические лагеря , сибирские рудники , прокладка тоннелей на Камчатке и в Саянах , тоннель на о. Сахалин - работы много для пленных найдётся .
      А домой им будет нельзя - там будет сплошное чёрное радиоактивное стекло .
  3. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +4
    Сегодня, 17:59
    Так что в Европе уверены, что «победят» российскую армию, а российских военных раскидают по лагерям.


    А есть какие-то причины им сомневаться?

    Русский солдат перед задачей едет на местный рынок купить рацию, вынос, снаряжение, спальник, пончо от тепловизора и мяса вяленого, а иначе ему просто не с чем идти кроме АК-74 и дедовской каски.

    Это так мы собираемся НАТО побеждать?
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +10
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Русский солдат перед задачей едет на местный рынок купить рацию, вынос, снаряжение, спальник, пончо от тепловизора и мяса вяленого, а иначе ему просто не с чем идти кроме АК-74 и дедовской каски


      Секундочку коллега! А на колеса на Уралы и камазы кто скидываться будет? А на запчасти? А на мавики? А на обустройство «важных» блиндажей? hi
    2. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      +3
      Сегодня, 18:12
      Ну сейчас местные ветераны диванных войск расскажут как у вас на самом деле все есть и государство вас всем обеспечило.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Майор_Том
        Ну сейчас местные ветераны диванных войск расскажут как у вас на самом деле все есть и государство вас всем обеспечило.

        Про диванных не скажу, но вот :
        Бригадный генерал Николь де Вольф-Фабрициус (начальник командования оперативной поддержки сухопутных войск, вторая женщина-генерал в Королевской армии Нидерландов, кавалер двух медалей НАТО, бездетная тётка, за долгие годы службы засветившаяся в Боснии и Герцеговине, наркоанклаве Косово, Ираке, Мали) заявила, что цель не в том, чтобы воссоздать старые модели мест содержания под стражей. Значительно отличается дизайн. Вместо сторожевых вышек, на которых должны находиться охранники, наблюдение за территорией осуществляется с высоких мачт, оснащённых современными камерами.
    3. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +3
      Сегодня, 18:30
      Русский солдат перед задачей едет на местный рынок купить рацию, вынос, снаряжение, спальник, пончо от тепловизора и мяса вяленого

      … А может вход на СВО платным сделать?
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 18:50
        Цитата: Chack Wessel
        … А может вход на СВО платным сделать?

        так слухи ходили, что "хорошее распределение" бывает.. не просто так.. уже.. laughing
      2. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 18:51
        Судя по всему теперь и с бесплатным "входом" желающих немного. Недаром начали поговаривать о новой мобилизации после осенних "выборов" ,, нового старого президента,,.
    4. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:48
      А есть какие-то причины им сомневаться?

      Главное - дозу побольше вштырить, чтобы причины вовсе рассосались.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 18:00
    Интересно знать а с ЧЕГО вдруг у этих организмов появилась такая УВЕРЕННОСТЬ что они уже и пленных просчитали и наверное дальше в планах пошли????
    1. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 18:11
      Новая и неизбитая тема. Тут и на публику покрасоваться, и деньгу малую выбить...
    2. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 18:11
      Обкурились на улице Красных фонарей. Курица ещё не снесла яйцо, а они уже его жарят. А так пусть строят, им пригодиться когда они в Европе друг с другом мерится силой начнут и это не исключено.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Ропот 55
      Интересно знать а с ЧЕГО вдруг у этих организмов появилась такая УВЕРЕННОСТЬ что они уже и пленных просчитали и наверное дальше в планах пошли?

      И не только у голландцев:
      В мае на научном форуме в ФРГ офицер Бундесвера Курт Леонардс (Kapitän zur See/капитан 1-го ранга, командир Landeskommando Hamburg/регионального территориального командования в Гамбурге) представил концепцию развёртывания лагерей временной передержки и размещения пленных российских военнослужащих. В ходе презентации он твердил о безусловной актуальности данного проекта, о якобы реальной угрозе со стороны России. "Если придут тысячи военнопленных, их нужно будет где-то размещать. Их нужно будет распределять по Германии, их нужно будет распределять по Европе. Возможно, сначала они прибудут в Германию, а уже потом будут распределены по Европе. Но нам уже сейчас нужны концепции, которые нужно разработать, чтобы в ближайшие три-четыре года быть достаточно убедительными в вопросе общегосударственной обороны", – пояснил фриц.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 19:52
        hi Что им мешает туда укробешенцев селить? Или мигрантов каких. Ну и ассигнования, откаты и прочее прочее
  5. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 18:02
    Да, именно голландцы и победят Россию. Смешно.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:06
      условия содержания военнопленных будут комфортными

      А как харчоваться будут, 4-5 разовое усиленное питание, включая утренний кофе и 9 часовой сон ?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:27
        ..ещё и косячок поднесут...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 19:21
          Nexcom
          ..ещё и косячок поднесут...

          А еще бильярд, баня, лагерный бесплатный буфет, диваны и телевизор.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 18:43
      Цитата: п-к
      Да, именно голландцы и победят Россию. Смешно.

      Да честно говоря, смеяться не очень хочется.
      Если такое говорит недострана, да и другие говорят, но уже и создают концлагеря Stalags, то речь уже не о болтавне. Речь идёт о готовности Евросоюза воевать против России, у них всё согласовано и планы имеются, экономика и предприятия переводят на военный режим (Пушки вместо масла).
      Так что не пустые слова -"Через пять лет начнётся война". Новый Рейх готов к ТМВ и даже Трамп это понимает и ему не по нраву "Сумасшедший Евросоюз".
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 18:51
        Цитата: carpenter
        Если такое говорит недострана, да и другие говорят, но уже и создают концлагеря Stalags, то речь уже не о болтавне. Речь идёт о готовности Евросоюза воевать против России, у них всё согласовано и планы имеются, экономика и предприятия переводят на военный режим (Пушки вместо масла).

        все подобные учения в Европе, проводились и при СССР, так что - не совсем в тему...
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 18:59
          Цитата: советник 2 уровня
          все подобные учения в Европе, проводились и при СССР, так что - не совсем в тему...

          ТОГДА, видя стальные яйца руководства СССР, этими ритуальными играми всё и заканчивалось, а СЕЙЧАС, видя "гигантские" военные успехи России, они ГОТОВЫ воевать.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 19:12
            Цитата: Альф
            ТОГДА, видя стальные яйца руководства СССР, этими ритуальными играми всё и заканчивалось, а СЕЙЧАС, видя "гигантские" военные успехи России, они ГОТОВЫ воевать.

            ну не совсем так.. учения стран НАТО проводились всегда и после СССР и при нем.. к примеру SEE BREEZE (до этого - с 1994-Щит мира) с 1997 года, ежегодно, в Крыму и Одессе (в 2026 в Румынии) проводились.. так что всякие учения НАТО- были всегда, а не сейчас вдруг начались.. просто раньше на них, почти не обращали внимания наши новостные каналы.. а на сколько они готовы воевать.. лично по моему мнению- не готовятся... ни армии ни количество вооружений- особо не растет в ЕС.. а заявления? лично я в слова давно не верю, только в факты..
            1. Альф Звание
              Альф
              0
              Сегодня, 19:22
              Цитата: советник 2 уровня
              лично по моему мнению- не готовятся

              " Дай-то бог, да-то бог-задумчиво протянул начальник разведки, не верящий ни в бога, ни в черта". (не помню из какой книги)
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:22
          Цитата: советник 2 уровня
          все подобные учения в Европе, проводились и при СССР, так что - не совсем в тему...

          Но Stalags тогда Европа не создавала и я про учения не писал, я пишу о подготовке Еврорейха к войне с Россией.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            -1
            Сегодня, 19:28
            Цитата: carpenter
            я пишу о подготовке Еврорейха к войне с Россией.

            в чем конкретно она выразилась (не в словах).. насколько выросли ВС Европы, количество вооружений? знаете? ни-на-сколь-ко.. если и производят чтото из оружия, то после поставок ВСУ, они до доСВОшных запасов еще несколько лет копить будут... не говоря уже про явное увеличение, которое действительно стоило бы того, чтобы беспокоиться.. и не думая о ЯО если (что тоже странно)... Истерия с подготовкой ЕС к войне с РФ - искусственная.. никаких именно ФАКТОВ, позволяющих серьезно об этом думать- на сегодня нет..
          2. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 19:59
            Цитата: carpenter
            .... я пишу о подготовке Еврорейха к войне с Россией.

            Я тоже думаю, что они решили готовиться к войне. Но понимаете, начинать подготовку с похвал комфорта в плену и со строительства домиков для пленных --- как-то странно.
        3. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:02
          советник 2 уровня
          все подобные учения в Европе, проводились и при СССР

          Да, но в те времена Грузия, Армения, Молдавия, Прибалтика, Азербайджан, Украина были в составе страны. А на западных рубежах был лагерь Соц. стран и Варшавского договора. И подъездные пути, дороги и логистику страны НАТО не строили.
      2. rafat Звание
        rafat
        +2
        Сегодня, 19:02
        Если кто-то говорит что он хочет тебя убить, то к этому нужно отнестись более чем серьезно , он придет и сделает это, не знаю это сказал не я а кто-то из великих.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:09
        Новый Рейх готов к ТМВ и даже Трамп это понимает и
        требует чтобы еврайх тратил 5% ВВП на армию и сам платил за Украину
      4. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 19:41
        Цитата: carpenter
        Так что не пустые слова -"Через пять лет начнётся война". Новый Рейх готов к ТМВ

        Для ВОЙНЫ Рейху надо сплотить нацию - 1) либо идеей 2) либо кровью.
        Идеи объединяющей нацию - там нет.
        Кровью- надо кого-то вырезать.
        Если завтра в Германии начнут резать евреев/немцев/ мусульман/ украинцев/ ЛГБТ - то можно будет говорить о подготовке к большой войне.

        А иначе увы - никак.
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 19:50
        carpenter
        Новый Рейх готов к ТМВ и даже Трамп это понимает

        Рейх пока готовится, сроки определены. Трамп выводит войска из Европы, чтобы вовремя отойти в сторонку. Значит будем воевать, ограничений быть не может.
  6. Bookeer Звание
    Bookeer
    +5
    Сегодня, 18:05
    Ого!
    "Рус, сдавайся! В плену тебя ожидает тёплая еда и горячий чай. Ты получишь хлеб, одежду, жилище и подходящую работу. Примем тебя по международным правилам. Доброе обращение обеспечено. Ваш отказ защищать Сталина — положит конец войне".
  7. Bookeer Звание
    Bookeer
    +3
    Сегодня, 18:13
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Русский солдат перед задачей едет на местный рынок купить рацию, вынос, снаряжение, спальник, пончо от тепловизора и мяса вяленого, а иначе ему просто не с чем идти кроме АК-74 и дедовской каски.

    Настоящая цензоред такие комменты пишет даже под прогнозом погоды. Рязань в ник вставил для конспирации, штоле?
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 18:54
      Да нет, человек просто в "теме".
  8. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    0
    Сегодня, 18:14
    Хмм... А есть официальное подтверждение, что именно для российских ? В общем, подача журналюг " на вентилятор " wink
    1. Альф Звание
      Альф
      -1
      Сегодня, 19:00
      Цитата: фемистокл_
      А есть официальное подтверждение, что именно для российских ?

      А для кого же еще ? Для бельгийцев-галлов-саксов-германцев ?
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:14
    Подчеркивается, что новые «временные учреждения» будут кардинально отличаться от «традиционных» лагерей с бараками и часовыми на вышках. Европейцы обещают современные системы наблюдения, камеры на высоких опорах и беспилотники. И обязательно небольшие белые казармы на 20 человек.
    ошейнки со взрывчаткой и прочие радости демократии
    меня вот другой вопрос мучает Голландия не имеет границы с Россией, то есть они должны на нас напасть, что бы были пленные
    1. Альф Звание
      Альф
      -1
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Василенко Владимир
      то есть они должны на нас напасть,

      Так они это особо и не скрывают.
  10. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 18:14
    Однако эти заднеприводные наркоши таки большие оптимисты! laughing
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:18
    Так что в Европе уверены, что «победят» российскую армию, а российских военных раскидают по лагерям.

    Сколько там эта нидерландия продержится, если где нибудь рядышком бахнет какой нибудь Посейдон? Предполагаю что им уже не до лагерей будет. Эти заднеприводные совсем походу берега попутали.
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      +2
      Сегодня, 18:26
      Всё серьёзно у них, всех победят.
      Историческая справка;
      10 мая 1940 года немецкие войска вторглись в Нидерланды, 15 мая 1940 года нидерландские вооружённые силы капитулировали.
      УПСсс
  12. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 18:21
    Ну надо на Малой земле разработать лагерь для военнопленных НАТО,и показать им,
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 20:03
      Цитата: tank_killer156
      Ну надо на Малой земле разработать лагерь для военнопленных НАТО,и показать им,

      Зачем?
      Просто довезти их посла поездом в СВ(!!) куда нибудь в Сибирь.После чего заявить - что "Пленных будут здесь выпускать на волю. В тайгу...."
  13. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 18:21
    Думается, от России должен дан хороший совет голландцам -копать бункера бессмысленно ,ну и готовиться к сильнейшей и везде проникающей радиации ,пусть заказывают гробы при жизни,хотя и они скорее всего никому уже не понадобяться am .....
  14. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 18:29
    Готовят население к войне!Да и похидо на их страшилки и хотелки!Умирать лучше и веселей всем сразу и заодно-всей гейропой!
  15. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 18:38
    Это хорошо. Будет где европейских, натовских преступников содержать.
  16. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 18:47
    Агрономы в ленте есть?
    Из голландцев как удобрение? На какие культуры сгодится?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 19:13
      Говорят, капуста хорошо растет на человеческом пепле. Алоизыч и Ко не дадут соврать.
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 19:23
        Значит будем выращивать капусту в окрестностях Амстердама.
        Не сразу. Когда пепел осядет...
  17. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 18:48
    Цитата: Майор_Том
    Ну сейчас местные ветераны диванных войск расскажут как у вас на самом деле все есть и государство вас всем обеспечило.

    Вспоминаю срочную службу, к нам 19-20-ти летним не приезжали "добрые дяди", не обустраивали блиндажи, сами пилили бук, складывли стены, накаты, ели хлеб, который из Моздока через Ханкалу, в мешках из под сахара/муки 40 кг, плесневелый, сбрасывали с вертушек нам в горах, бывало больше недели сидели на коробке сухпая на 2 человека, главное БК чтобы было, воды надыбать (у нас из р. Катунь или р. Камчатка, воду можно кружкой пить, не Аргун и не Сунжа) ...
    Не ныли.
  18. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 18:56
    А денежное довольствие тоже будут в евро выплачивать в тех лагерях?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:42
      двп
      А денежное довольствие тоже будут в евро выплачивать в тех лагерях?

      Конечно, еще с тройным коэфф. и еще разные развлечения.
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 19:51
        Тогда вся украинская армия стройными рядами двинется в лагеря и нам места там не останется.
  19. eon eon Звание
    eon eon
    0
    Сегодня, 18:58
    а чего нам готовить то- из под слоя зелёного стекла пусть сами своих хероев выдалбливают!
  20. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:06
    Армия Нидерландов отработала развёртывание лагеря для пленных солдат ВС РФ

    Пусть хоть что делают.
    Только вопрос. А будет ли вообще нигерландия существовать, если "закусится" с Россией?
    Прежде чем туда смогут попасть "пленные" русские самой страны может уже не быть. пепелище страной не бывает. Ибо страна это население, а угольки им быть не могут. request
  21. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:11
    Вояки xpeновы. Перед Гитлером капитулировали за 5 дней. А всё туда же. Ведь в случае серьёзной заварухи Голландия превратится в одно большое болото. Для этого достаточно одного Тополя-М, не говоря про ЯРСы. Просто нужен твердый палец, нажимающий на красную кнопку.

    Российский фрегат "Адмирал Григорович" произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом в Ла-Манше

    О происшествии пишут The Telegraph и Sky News. По данным The Telegraph, корабль Черноморского флота РФ в последние недели находился у британских вод, в том числе сопровождал танкеры теневого флота.

    Sky News сообщает, что после инцидента британские и французские корабли были приведены в боевую готовность, а сам инцидент произошёл после осмотра британским флотом попавшего под санкции танкера "Смиртос".
  22. К_4 Звание
    К_4
    -2
    Сегодня, 19:19
    Народ, не стоит зубоскалить, вот реально, назубоскалились уже. Во-первых, эти литоморфы полезут в куче, во-вторых, очень много нашего народа реально не хотят воевать за нынешнюю власть и если натовцы зайдут без особых зверств, то сдача будет просто массовой, многие из молодых просто мечтают уехать за границу, так как им надоела местная безнадёга. Особо в регионах. Так что не всё так радужно. В третьих....с нашими леопольдами, нас просто сомнут, ибо ничего в политике не изменится.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:38
      К_4
      и если натовцы зайдут без особых зверств

      Каждому по корзине печенья и банке варенья, то сдача в плен будет массовой. Лишь бы кормили.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 20:22
      Цитата: К_4
      В третьих....с нашими леопольдами, нас просто сомнут, ибо ничего в политике не изменится.

      Допустим belay feel смяли и ?
      С чего вы взяли - что они уедут
      Цитата: К_4
      сдача будет просто массовой, многие из молодых просто мечтают уехать за границу
      ?
      - а не будут пахать здесь за похлёбку?
      Население оккупированных стран ещё никто никогда никуда особо не выпускал.
      Опыт оккупированных стран большой- не было такого.
      Кто НПЗ разбитый будет восстанавливать для оккупантов- Пушкин?
      Абрамов на чем ездить будут?

      Цитата: К_4
      Во-первых, эти литоморфы полезут в куче,

      Для этого нужна либо идея либо кровь - ни того ни другого- не наблюдается.

      Цитата: К_4
      если натовцы зайдут без особых зверств,
      - а куда они денутся? Кормить бесплатно в их планах нет, работы не будет.
      Поэтому автоматически
      Часть населения будет партизанить, часть будет резать оккупантов чисто - чтоб прожить на снятое с трупов.


      Цитата: К_4
      так как им надоела местная безнадёга.

      Это напоминает тетку кудахтную, гендиректора из Яндекса ляпнувшую "Я не хочу жить в стране, которая воюет со своими соседями" и́ свалившую в Израиль( belay fool !!!!!!!!!!!!!)
      Я бы понял в США - у тех хотя бы перерывы между войнами бывают, но 80 лет непрерывной войны Израиля - перебор
  23. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 19:33
    Не могу много написать ибо одни отборные маты просятся по поводу планов Голландии, стране на на 70% живущей ниже уровня моря благодаря дамбе. sad