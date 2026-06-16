Армия Нидерландов отработала развёртывание лагеря для пленных солдат ВС РФ
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Европа вовсю готовится к войне с Россией, армии некоторых европейских стран проводят учения по отражению возможного нападения и строят планы ударов по российской территории, а армия Нидерландов отрабатывает возведение лагерей для российских военнопленных.
Согласно сообщению Минобороны королевства, армия Нидерландов провела учения по развертыванию лагеря для военнопленных, естественно, российских. Учения проходили в районе Марнехёйзена и стали самыми крупными за последние 30 лет. Командование армии пыталось отработать прием, регистрацию и размещение попавших в плен российских военных. Сам лагерь в документах называется «временным учреждением».
Временное учреждение в районе подготовки Гронинген призвано продемонстрировать, каким образом большое число задержанных может быть обработано и удержано вдали от линии фронта.
Отмечается, что в одном лагере смогут содержаться до 2 тысяч пленных. Подчеркивается, что новые «временные учреждения» будут кардинально отличаться от «традиционных» лагерей с бараками и часовыми на вышках. Европейцы обещают современные системы наблюдения, камеры на высоких опорах и беспилотники. И обязательно небольшие белые казармы на 20 человек.
Как заявила бригадный генерал Николь де Вольф, условия содержания военнопленных будут комфортными, не хуже, чем у нидерландских военнослужащих. Им разрешат принимать душ, пользоваться медицинскими услугами и даже писать письма родственникам. А вот мобильные телефоны и другие личные вещи отберут.
Так что в Европе уверены, что «победят» российскую армию, а российских военных раскидают по лагерям.
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