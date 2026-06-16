Хлопок вместо грохота: экспериментальный самолёт NASA X-59 перешёл на сверхзвук

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Хлопок вместо грохота: экспериментальный самолёт NASA X-59 перешёл на сверхзвук

Экспериментальный самолёт X-59 с 14-метровым носом впервые совершил полёт на сверхзвуковой скорости. Он разрабатывается Skunk Works – секретным подразделением перспективных разработок концерна Lockheed Martin – по заказу NASA в рамках миссии Quesst.

Новая машина призвана доказать возможность «тихого сверхзвукового полёта». Уникальная геометрия планера позволяет снизить оглушительный звуковой удар (грохот при преодолении звукового барьера) до едва заметного «тихого хлопка», сравнимого по громкости с захлопыванием двери автомобиля (около 75 дБ против 105 дБ у легендарного Concorde).



X-59 проходит активную фазу лётных испытаний. В октябре 2025 года он совершил первый полёт, который проходил на дозвуковой скорости (около 370 км/ч). 5 июня 2026 года машина впервые успешно преодолела звуковой барьер, разогнавшись до скорости 1,1 Мах (около 1147 км/ч). 12 июня X-59 достиг своей целевой скорости 1,4 Мах (1487 км/ч) на высоте 16,7 тыс. м.

Изделие имеет аномально длинный нос: передний обтекатель занимает почти треть всей длины машины, составляющей около 9 м. Данная конструкция призвана рассеивать ударные волны, не давая им сливаться в единый мощный звуковой импульс.



Из-за огромного носа вместо классического остекления кабины используется система eXternal Vision System (XVS) – экран сверхвысокого разрешения, на который выводится картинка с внешних 4K-камер, совмещённая с графикой ландшафта.
Интерфейс в кабине пилота:



Единственный двигатель General Electric F414-GE-100 установлен в верхней части фюзеляжа, чтобы звуковые волны от него уходили вверх, а не к земле.

С 1973 года в США и многих других странах законодательно запрещены коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей из-за разрушительного звукового удара, который выбивал стёкла и пугал людей. После завершения технических испытаний NASA планирует в конце этого года запустить серию полётов над американскими городами. На основе результатов этих тестов международные авиационные регуляторы смогут изменить законы и разрешить постройку нового поколения гражданских пассажирских сверхзвуковых лайнеров.

27 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +25
    Вчера, 21:22
    У нас специализированный сайт.
    Подобный ляп просто недопустим:
    "Уникальная геометрия планера позволяет снизить оглушительный звуковой удар (грохот при преодолении звукового барьера)"
    Самолёт, летящий на сверхзвуке, постоянно тащит конус ударной волны за собой. Когда поверхность конуса пересекает наблюдателя на земле, тот слышит резкий хлопок — звуковой удар.
    Поэтому для человека на земле кажется, что удар произошёл в один момент, но в действительности:
    ударная волна существует непрерывно, а не при преодолении звукового барьера.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +6
      Вчера, 22:55
      Вы еще про конус Маха расскажите, чтоб автор статьи и вообще кое-кто другие, поняли, чтоб про авиацию говорить или авиацией командовать надо хотя бы авиационное училище закончить, а не московское командное как некоторые....
      laughing
    2. Sensor Звание
      Sensor
      0
      Сегодня, 00:44
      Самолёт, летящий на сверхзвуке, постоянно тащит конус ударной волны за собой.

      Уточняю не один конус, а некую совокупность фронтов ударных волн. Коэффициент преломления зависит от давления, на фронте ударной волны существует перепад от сжатия до разряжения. Таким образом, фотографирование с очень короткой выдержкой можно увидеть фронт ударной волны.
      Фиксация неоднородного коэффициента преломления в прозрачных средах называется шлирен съемкой, которая применяется для фиксации повеления неоднородностей в среде вызванных внешними воздействиями: механическими, температурными, электромагнитными.
      Возвращаясь к ударным волнам, они как раз и дают изображение конусов. Сверхзвуковые волны можно увидеть и без всякой аппаратуры при ядерном взрыве
      Более подробно см. "ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ДВИЖЕНИЯ СФЕРЫ В ВОЗДУХЕ И В ВОДЕ". https://sv-journal.org/2017-1/01/index.php?lang=en
      Шлирен фотография популярно и с картинками https://new-science.ru/shliren-metod-kak-my-mozhem-videt-i-fotografirovat-vozduh/
      PS Грохот, а не одинарный хлопок, это отражение звуковой волны на местности, эхо.
  2. УВБ Звание
    УВБ
    +5
    Вчера, 21:23
    Уникальная геометрия планера позволяет снизить оглушительный звуковой удар (грохот при преодолении звукового барьера)
    Опять ерунду пишут. Звуковой удар происходит не при преодолении звукового барьера, а при пролёте на сверхзвуке!
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Вчера, 21:29
    Я правильно понимаю, что теперь осталось только "Конкорду" пришпандорить 20-метровый "нос" и они снова будут летать? laughing
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 22:08
      Там еще крылья надо подпилить для большей стреловидности и вверх шасси летать чтоб воздухозаборник был тоже сверху. Ну и доработать напильником. И будет не бабах, а просто бум! 75 децибел это достаточно чтобы с кровати упасть laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 23:33
        Цитата: alexoff
        И будет не бабах, а просто бум! 75 децибел это достаточно чтобы с кровати упасть

        Лет 30 назад засиделись с другом за "рюмкой чаю" и он оставил меня ночевать у себя в "двушке" на тахте на кухне. 7 этаж панельной девятиэтажки, окна на трамвайный парк. Не знаю, чего уж там эти "шумахеры" всю ночь кругами по парку на трамваях рассекали, но я всю ночь "рюмка-покурить-газетку почитать". Не спал и часу. Интернеты пишут, что трамвай - до 85 децибел.
        Друг с женой утром свеженькие, хорошо отдохнувшие. На мой вопрос: "НО КАК???..." сказали, что ОНИ ПРИВЫКЛИ... 85 децибел...
        Или интернеты врут или человек такая скотинка, что ко всему привыкнуть может. laughing
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 23:43
          Не ну 85 децибел это если перед трамваем стоять, а если через окно то поменьше. А люди и у аэропортов живут, взлетаешь такой и проносишься в сотнях метров над чьими-то домами, а сколько таких еще? И ничего, живут, детей заводят
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 00:09
            Цитата: alexoff
            Не ну 85 децибел это если перед трамваем стоять, а если через окно то поменьше.

            Пару раз тогда пытался заснуть. Почти уснул... И тут трамвай входит в крутой вираж...
            Меня как пружиной с тахты.
            2 часа ночи, 3 часа ночи. В городе тишина. И тут трамвай...
            Воспоминаний на всю жизнь.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 01:46
              Чем меня только не будили! Жил на втором этаже, за окном крыша магазина, утром в субботу с диким грохотом сверху упало окно. Сейчас соседка через этаж сверху впала в маразм и орет, буквально часами ругается непонятно на кого, то как зверь завоет, то заплачет как дитя, то стучит по батареям и бросается посудой. В час ночи, в три, в шесть утра, ну а днем как-то и внимания не обращаешь. Уходишь на работу - орет, возвращаешься с работы - орет. Достоевский временами вспоминается lol
    2. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Вчера, 22:37
      Неправильно. Европа в общем и французы в частности это уже не потянут.
    3. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 00:20
      Да пусть развлекаются пытаясь отменить законы физики, раз долгов мало. Где там рельсотрон, гиперлуп, лазер на Боинге? А результаты мы в книжечку запишем. Возвращаемую 1ю ступень допилили же ценой нескольких десятков катастрофф good А китайцы вообще всё испытывают что на ум прийдет. У богатых свои причуды!
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Вчера, 21:37
    А в чем смысл "тихого" сверхзвука?
    Правильно! Беречь уши налогоплательщиков, опустошая их кошельки.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 00:25
      По-конкорду такой проблеммы и не было, он над океаном летал. А ту-144 сняли совсем не из-за звукового эфекта, а нерентабельности. Цена билета получалась очень большой, несмотря на финансирование большей части перелёта со стороны государства.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 01:05
        Цитата: SAG
        По-конкорду такой проблеммы и не было, он над океаном летал. А ту-144 сняли совсем не из-за звукового эфекта

        Так я про X-59, а не про конкорд, и не про Ту-144.
        Сейчас начали сверх звуковые бизнес-джеты строить, к 2030-му в продажу обещают пустить. Есть спрос- будет предложение.
        Нормально так пресловутому Абрамовичу не на яхте плавать, на трех МАХ с континента на континент летать за полчаса, но со шлюхами и блэк-джеком.
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 01:39
          Болт я клал на бизнес джеты. А до 30х гг ещё дожить надо. Время такое.
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Вчера, 21:44
    Любопытно , что из этого выйдет , может и возродят Конкорды?
  6. лесничий Звание
    лесничий
    -1
    Вчера, 21:49
    Что-то не срастается ни с сверхзвуком, ни с определением скорости. 1147 км/ч это никак не 1.1 маха, даже у земли, а 1487 км/ч не 1.4 маха, тем более на 16-ти километровой высоте. Брешут гады.
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Вчера, 23:48
      С ростом высоты скорость звука падает. На высоте 16 км- около 300м/с, приблизительно 1500 км/ч.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 22:04
    Так, самолет делали чтобы не было сильной ударной волны от сверхзвука. Самолет разогнался до сверхзвука. И? Волна-то пропала, сильно ослабла? Или никто не замерял на земле/воде?
  8. Bookeer Звание
    Bookeer
    +3
    Вчера, 22:10
    Цитата: Fachmann
    ...ударная волна существует непрерывно, а не при преодолении звукового барьера.

    А за счёт чего происходит снижение громкости звукового удара? По идее, что X-59, что Ту-144 - если самолет летит на сверхзвуке, при любой геометрии звуковой "конус" достигент поверхности Земли, нет?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 22:48
      Он типа очень длинный и будет не одна "узкая ударная волна", а много ударных волн поменьше, от кончика носа, от крыльев, хвоста, прочих частей. Типа сила та же, но на большее время - мощность на уши ниже
      1. Sensor Звание
        Sensor
        0
        Сегодня, 00:54
        будет не одна "узкая ударная волна", а много ударных волн

        Даже от сферы два ярко выраженных фронта, а так любой бугорок, впадинка, искривление создают фронт.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 01:39
          Так никто и не говорит что он тихий. Просто вместо падения чугунной ванны кто-то рассыпет стопку кастрюль на лестницу laughing
          Ну и этот самолет размахом крыла 9 метров, меньше МиГ-29, там до пассажирского самолета еще чапать и чапать
  9. УэйКхеТхуо Звание
    УэйКхеТхуо
    +2
    Вчера, 23:26
    Что-то ВО запаздывает- читал об этом самолёте в разных источниках уже довольно давно.
    Возможно - лажа, но есть ненулевая вероятность - нет.
    Помнится многие, и на страницах ВО, в частности, тоже, ехидно посмеивались над многоразовыми возвращаемыми первыми ступенями от Маска а вышло как-то так:
    Сколько повторных пусков первой ступени? На данный момент, как подсказывает ИИ, рекорд повторных пусков первой ступени составляет 35.
    Кто впереди планеты всей по удачным коммерческим запускам в 2025 году? Space X, 165 пусков.
    Насколько упала стоимость вывода 1 кг на орбиту? Немного так с 18 500 долларов (начало 2000-х) до 1400 долларов за 1 кг по на сегодняшний день.
    Так что с насмешками я бы не спешил.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Вчера, 23:43
      Цитата: УэйКхеТхуо
      Так что с насмешками я бы не спешил.

      Вот, вот...ибо - "хорошо смеётся тот, это смеётся последним", да и "дорогу осилит идущий", а не почивший на лаврах "отцов и дедов". winked
    2. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 00:32
      Насколько упала стоимость вывода 1 кг на орбиту? Немного так с 18 500 долларов (начало 2000-х) до 1400 долларов за 1 кг по на сегодняшний день

      Довели до ума - молодцы! Со временем разработка распостранится по миру, как и атомная бомба.
      А ценой скольки миллиардов долларов от неудачных пусков, нас не волнует. К 35трлн долга прибавится только ~процентик hi