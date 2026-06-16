Игра на публику: Зеленский не хочет ехать в Москву и предлагает встречу в Турции

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Игра на публику: Зеленский не хочет ехать в Москву и предлагает встречу в Турции

Украинский диктатор Зеленский в очередной раз ответил отказом на предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого Зеленский предлагает встретиться на территории Турции, Швейцарии или одной из стран Ближнего Востока.

Зеленский:
Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, но он пока не хочет прекращать войну.

Ранее Зеленский предлагал российскому лидеру приехать на саммит «большой семерки», чтобы провести там трехстороннюю встречу с участием Трампа, однако Путин ожидаемо проигнорировал это откровенно абсурдное предложение, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России не получал приглашение на саммит G7. Песков отметил, что, если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.



В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что Зеленский, в силу своей основной профессии привыкший играть на публику, занимается «мегафонной дипломатией». Помимо прочего, этим можно объяснить недавно обнародованное украинским диктатором откровенно хамское открытое письмо Путину.

Лавров:
Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.

Между тем слова Лаврова в очередной раз подтверждают недавно прозвучавшие от Зеленского угрозы устроить России «непростую зиму», если Москва откажется заключить перемирие на предлагаемых Киевом условиях.
14 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:27
    Зеленский:
    Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке,

    Да дело совсем не в Москве в которую фюрер не хочет ехать, он просто хочет навязать Путину свою идею, где встречаться.
    То есть, если Путин согласится, то Запад примет это за его слабость.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 19:40
      Цитата: carpenter
      Зеленский:
      Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры.


      Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, подчеркнул Песков.

      Велик и могуч русский язык. Что такое "примут" можно трактовать двояко laughing

      Можно так (1), а можно и так (2)
  2. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 19:27
    Я думаю идеальное место для встречи и переговоров это Купянск. Заодно ВВП всем покажет, что не зря раздает ордена героя. laughing
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 19:30
    Более 60% россиян хотят прекратить СВО — уверен Зеленский

    Главарь киевского режима заявил:
    «Я не уверен, что причина действительно в людях, потому что если у вас большие потери, вы должны остановиться. Нет, они вообще не должны были начинать. Но как бы там ни было, лучше поздно, чем никогда. Более 60% российского общества хотят остановить эту войну».
    Даже больше, все 90%% наберется.
    Но есть нюансы. Он бы поинтересовался, как россияне хотят остановить эту войну? Братский народ существует только в МИДе и Кремле, для остальных украинцы предатели и вероотступники, потому превращение Украины в радиоактивную пустыню будет основным ответом.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +2
      Сегодня, 19:41
      в радиоактивную пустыню будет основным ответом.

      Хоспадя, да давно бы купили себе дачу где-нить рядом с рекой Теча, например. Уж если вам так хочется жить по соседству с радиоактивной пустыней.
  4. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    0
    Сегодня, 19:35
    Желания Зеленского о встрече с Путиным интересны только Макрону, Стармеру, Мерцу и прочим западным за...цам.
  5. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 19:37
    или одной из стран Ближнего Востока.

    Иран отличный вариант
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:41
    Интересно, что бы стали делать в кремле если б он взял да и согласился? Ковровую дорожку бы подали, караваем бы угощали? А потом выставили бы самую надёжную охрану так как население у нас глупое и не разбирается во всех этих политических хитросплетениях, возьмёт да и подорвет дронами кортеж нелегитимного?
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:50
    В Хмельницкой области Украины разбился самолет. Подробности после.
    ЗЫ. По предварительным данным, в Хмельницкой области разбился истребитель МиГ-29.

    Впечатлило не это, а незасеянное и нераспаханное поле с прошлогодней стернёй.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 20:17
      Продам пианино, не бито, не крашено. Дорого.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 20:22
        Знаем мы ЧЕМ там играли. Не надо нам такого laughing
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    -3
    Сегодня, 19:59
    Личное впечатление от новости...

    Зе на фото в очках уже.
    В закрытых помещениях глаза не получают солнечного света в достаточном кол-ве. Может в этом причина? Или мало дикорастущих ягод кушает. Черника, земляника, голубика, чёрная смородина, вороний глаз, крушина...
    Не видел ни ВВ, ни Трампа в очках.

    "Непростую зиму" устроить обещает.
    Это будет для Зе непросто. Хотя старается. И где то читал, не помню где именно, что при удачном для Зе случае, у нас могут возникать локальные ограничения в количестве литров какого то бензина на каких то АЗС.

    Про "мегафонную дипломатию"...
    Американские политики этим почти дышат.
  9. рус-5819 Звание
    рус-5819
    -1
    Сегодня, 20:08
    Желания Зеленского о встрече с Путиным интересны только Макрону, Стармеру, Мерцу и прочим западным за...цам.

    То, что "зелень" артист, может поверить тот, кто АРТИСТОВ никогда не видел! Фигляр, скоморох этому персонажу подходит больше. Зе, Макрон, Стармер, Мерц.... а кто из них арлекин, кто пиннокио??? а может кто-то и коломбина???
  10. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +1
    Сегодня, 20:11
    А почему Зеленский нашего Президента в Киев не приглашает, если в Москву не хочет ехать? Если бы пригласил, то Владимир Владимирович всенепременно бы поехал.