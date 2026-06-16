Игра на публику: Зеленский не хочет ехать в Москву и предлагает встречу в Турции
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Украинский диктатор Зеленский в очередной раз ответил отказом на предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого Зеленский предлагает встретиться на территории Турции, Швейцарии или одной из стран Ближнего Востока.
Зеленский:
Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, но он пока не хочет прекращать войну.
Ранее Зеленский предлагал российскому лидеру приехать на саммит «большой семерки», чтобы провести там трехстороннюю встречу с участием Трампа, однако Путин ожидаемо проигнорировал это откровенно абсурдное предложение, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России не получал приглашение на саммит G7. Песков отметил, что, если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что Зеленский, в силу своей основной профессии привыкший играть на публику, занимается «мегафонной дипломатией». Помимо прочего, этим можно объяснить недавно обнародованное украинским диктатором откровенно хамское открытое письмо Путину.
Лавров:
Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.
Между тем слова Лаврова в очередной раз подтверждают недавно прозвучавшие от Зеленского угрозы устроить России «непростую зиму», если Москва откажется заключить перемирие на предлагаемых Киевом условиях.
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