Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, но он пока не хочет прекращать войну.

Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.

Украинский диктатор Зеленский в очередной раз ответил отказом на предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого Зеленский предлагает встретиться на территории Турции, Швейцарии или одной из стран Ближнего Востока.Зеленский:Ранее Зеленский предлагал российскому лидеру приехать на саммит «большой семерки», чтобы провести там трехстороннюю встречу с участием Трампа, однако Путин ожидаемо проигнорировал это откровенно абсурдное предложение, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России не получал приглашение на саммит G7. Песков отметил, что, если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что Зеленский, в силу своей основной профессии привыкший играть на публику, занимается «мегафонной дипломатией». Помимо прочего, этим можно объяснить недавно обнародованное украинским диктатором откровенно хамское открытое письмо Путину.Лавров:Между тем слова Лаврова в очередной раз подтверждают недавно прозвучавшие от Зеленского угрозы устроить России «непростую зиму», если Москва откажется заключить перемирие на предлагаемых Киевом условиях.