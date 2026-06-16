Заявления Зеленского о новой ракете назвали слишком оптимистичными даже в Киеве
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Зеленский слишком оптимистичен в своих заявлениях об ударах по России. Как считают эксперты, знакомые со статистикой по атакам украинских беспилотников, лишь малая часть дронов прорывается через российскую ПВО. Здесь нужны ракеты, лучше всего баллистические, а вот с этим у Киева проблемы.
«Нелегитимный» неоднократно выступал с заявлениями о якобы разработке Украиной некой баллистической ракеты, которая должна появиться в ближайшее время. Однако эти прогнозы считают невыполнимыми даже в украинском оборонном секторе. Украинский стартап «Fire Point», который сейчас занимается разработкой ракет, имеет репутацию компании, которая много обещает, но мало делает. Эта компания может клепать беспилотники, но ракеты — это гораздо сложнее. Требуются собственные двигатели, системы наведения, электроника, специальные материалы и масштабное финансирование.
Нельзя сегодня делать лопаты, а завтра — ракеты. В Украине есть ракетная школа, но наши технологии заморожены уже 40 лет.
Поэтому украинские эксперты призывают с осторожностью относиться к обещаниям Зеленского. Как заявил один из представителей украинской оборонки, в лучшем случае нам покажут муляж ракеты, собранный с помощью западных союзников. Или Киев попытается выдать за собственную разработку какую-нибудь западную ракету, переклеив шильдик.
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