Заявления Зеленского о новой ракете назвали слишком оптимистичными даже в Киеве

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Заявления Зеленского о новой ракете назвали слишком оптимистичными даже в Киеве

Зеленский слишком оптимистичен в своих заявлениях об ударах по России. Как считают эксперты, знакомые со статистикой по атакам украинских беспилотников, лишь малая часть дронов прорывается через российскую ПВО. Здесь нужны ракеты, лучше всего баллистические, а вот с этим у Киева проблемы.

«Нелегитимный» неоднократно выступал с заявлениями о якобы разработке Украиной некой баллистической ракеты, которая должна появиться в ближайшее время. Однако эти прогнозы считают невыполнимыми даже в украинском оборонном секторе. Украинский стартап «Fire Point», который сейчас занимается разработкой ракет, имеет репутацию компании, которая много обещает, но мало делает. Эта компания может клепать беспилотники, но ракеты — это гораздо сложнее. Требуются собственные двигатели, системы наведения, электроника, специальные материалы и масштабное финансирование.



Нельзя сегодня делать лопаты, а завтра — ракеты. В Украине есть ракетная школа, но наши технологии заморожены уже 40 лет.

Поэтому украинские эксперты призывают с осторожностью относиться к обещаниям Зеленского. Как заявил один из представителей украинской оборонки, в лучшем случае нам покажут муляж ракеты, собранный с помощью западных союзников. Или Киев попытается выдать за собственную разработку какую-нибудь западную ракету, переклеив шильдик.
15 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 18:40
    Слова - это просто слова! Но, не удивлюсь если по нам ударят «новой» ракетой с переклеенным шильдиком.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:44
      вот потому наркоша и заявляет о "новой свидомо-щирой украиньской" ракете... шильдики наклеивать и трезуб с крестами малевать - это они уже научились. а вот то, что они что-то новое смогли сделать в таких условиях (кроме сборки из иностраных комплектующих дронов и прочего) - в этом сомневаюсь. и фламинго - тому подтверждение.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      -1
      Сегодня, 18:47
      Ну да, межхуторская ракета "Зелупок 1", работает на коксе.... От себя зеленюга отрывает горючку. laughing
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 20:10
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      не удивлюсь если по нам ударят «новой» ракетой с переклеенным шильдиком.

      Ещё до начала СВО КБ "Южное" разработало ОТРК "Гром-2" по заказу Саудовской Аравии . Документацию и один комплект был передан заказчику . За время СВО несколько раз производство "Гром-2" начиналось в Днепропетровске в подземных цехах Южмаша , и именно по ним наносились неоднократные удары , в т.ч. "Орешником" , "Кинжалами" и "Искандерами-М" . Так что у них есть что собирать , есть собственные разработки и поставки любых комплектующих и компонентов . И баллистика оттуда периодически летит , и по ней работает ПВО . Для нашей ПВО баллистическая цель - более лёгкая , чем низколетящие КР и БПЛА . В плане обнаружения и обеспечения наведения ЗУР . Если шумеры выведут производство таких ОТРК за пределы б\У (в европы) ... впрочем производства ударных БПЛА уже вывели .
  2. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 18:45
    Разница небольшая, собственного производства ракета летит и долетает в "Чебоксары ", или с переклеенным шильдиком
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:47
      ну так то да. но сейчас ведь не об этом шла речь....
    2. D16 Звание
      D16
      0
      Сегодня, 19:10
      И кто украм подгонит такую баллистическую ракету, чтоб от неньки до Перми долетала?
      1. tabex Звание
        tabex
        0
        Сегодня, 19:14
        Какая разница, главное, долетает
        1. D16 Звание
          D16
          0
          Сегодня, 20:18
          главное, долетает

          Только не баллистическая.
  3. Newcheb Звание
    Newcheb
    -1
    Сегодня, 18:55
    Я вот что думаю, а если Украина введёт санкции на поставки в Россию автобусов ЛАЗ, автомобилей завода ЗАЗ (Таврия и запорожец), ЛУАЗ внедорожников, и фотоплёнки СВЕМА (Шостка) и фотоаппаратуры с Харькова(завод им. Ф Дзержинского), радиоаппаратуры Киевского и Днепропетровского радиозавода, как быть тогда?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:02
      ..самое главное - Ивано-Франкiвьський радиозавод (если он ещё есть) и если не станет нам чего-то поставлять - мы все испереживаемся....
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 19:01
    Требуются собственные двигатели, системы наведения, электроника, специальные материалы и масштабное финансирование.

    А кто помешает спонсорам киевской хунты эти самые двигатели и прочую электронику поставлять на украину и клепать шильдики с "made in ukraine"? Я даже предполагаю что совсем скоро пойдут уже готовые изделия прямо из Европы, а украинцам останется наладить в бункерах только крупноузловую сборку этих ракет, а наш МИД наверняка опять выскажет очередную озабоченность.
    Только сегодня зеленый наркоман анонсировал новые удары по энергетическому сектору РФ, написав в своем посте следующее:

    Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них она тоже будет не из лёгких,
    — Зеленский

    Значит не без оснований он делает такие заявления.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:03
    Или Киев попытается выдать за собственную разработку какую-нибудь западную ракету, переклеив шильдик.

    А от того, что по нам попадут не украинской ракетой, а западной с переклеенным шильдиком, нам легче будет, что ли? :((
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 19:04
    Как считают эксперты, знакомые со статистикой по атакам украинских беспилотников, лишь малая часть дронов прорывается через российскую ПВО.

    Нам хватает и Дронов. Не хватало, чтобы ещё и ракеты по нам летели.
    У меня бункера нет в отличие от некоторых.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 19:08
      Цитата: Александр Елизаров
      Нам хватает и Дронов.

      Возможно теперь придётся привыкать и к ракетам. А ведь совсем недавно, мы даже не думали о вражеских дронах спокойно летающих на тысячи километров и выносящих нам НПЗ и прочие заводы.